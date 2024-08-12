Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

Первый тайм

50' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

46' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

43' Рефери не любит споров - именно за это Тьям Мамаду сейчас получил желтую

42' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

41' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

37' Тудорие Александру нанес удар головой, но Эдвинас Гертмонас спокойно отбил мяч.

36' Юрю Томми навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

35' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

34' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

33' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

33' Матч возобновлен

31' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

30' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

29' Тудорие Александру оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

29' Денис Раду из команды Петролул Плоешти своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

27' Хорошую попытку сделал Тьям Мамаду . Удар в створ, но вратарь начеку

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

25' Денис Раду ослабляет давление, выбив мяч.

25' Lucian Dumitriu из команды Петролул Плоешти перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

25' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

24' Ох, нехорошо это выглядит. Хужа Мариан Фернандо получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Хужа Мариан Фернандо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

22' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

21' Матч возобновлен

20' Денис Раду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

20' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Матч возобновлен

18' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

18' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

17' Хорошую попытку сделал Денис Раду. Удар в створ, но вратарь начеку

16' Матч возобновлен

16' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

15' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

15' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

15' Матч возобновлен

14' Бик Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

11' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

10' Грозав Георге-Теодор пробует нанести удар издали, но Эдвинас Гертмонас держит все под контролем

10' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Гертмонас Эдвинас взял и забрал мяч на выходе

6' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

5' Университатя Клуж совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

3' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

2' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

1' Университатя Клуж совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре