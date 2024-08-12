Тур: 5. Стадион: Stadionul E. Alexandrescu. Главный судья: Колтеску Себастьян
2:2
Конец матча
0'
1' Желтая карточкаСамайоа Николас
0:1
3' ПенальтиСельмани Астрит
1:1
13' ГолБордеяну Михай
20' Желтая карточкаОпрут Рауль
2:1
45' ГолСамайоа Николас
2:2
57' Гол в свои воротаТодороски Тодор
77' Желтая карточкаОмавоо Жозуэ
90' Желтая карточкаБани Андрей
90' Желтая карточкаБордеяну Михай
90'+5
Ход матча
3'
0:1
13'
1:1
20'
45'
2:1
57'
2:2
77'
90'
90'
Владение мячом
99
Tailson
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 TailsonНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
18 Илие ФлоринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
70 Попа ДэвидНападающий
-
-
21 Matei Tanasa
-
27 Rares Ispas
-
-
-
-
Главный тренер: Тони
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Сивис МаксимЗащитник
- Защитник
-
28 Омавоо ЖозуэЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
31 Амзар ЙонуцЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
21 Неагу ПетруПолузащитник
-
22 Бани АндрейНападающий
-
-
-
-
-
30 Raul Rotund
-
-
Главный тренер: Копич Желько
История личных встреч
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
8 матчей
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы
Второй тайм
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед
21 матч
33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
9.5%
71.4%
19.1%
2 победы 15 ничьих 4 победы
Второй тайм
38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед
История матчей
Голы
Всего голов
12
7
Голов в среднем за матч
1.2
0.64
Среднее время на гол
75
141
Всего голов
16
7
Голов в среднем за матч
1.45
0.7
Среднее время на гол
61
128
Всего голов
28
14
Голов в среднем за матч
1.33
0.67
Тотал матчей
2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19
Среднее время на гол
67
135
Бомбардиры внутри турнира
Политехника Яссы
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бордеяну Михай
|2
|0.4
|Alin Roman II
|1
|0.2
|Самайоа Николас
|1
|0.2
|Тодороски Тодор
|0
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сельмани Астрит
|3 (1)
|0.6
|Dennis Politic
|3 (1)
|0.6
|Абдалла Хаким
|2
|0.4
|Каржан Каталин
|2
|0.4
|Опрут Рауль
|1
|0.2
|Неагу Петру
|1
|0.2
|Боатенг Кеннеди
|0
|0
|Бани Андрей
|0
|0
Карточки
Политехника Яссы
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бордеяну Михай
|1
|0
|Anthony da Silva III
|1
|0
|Харрисон Шейон
|1
|0
|Самайоа Николас
|1
|0
|Тодороски Тодор
|1
|0
|Rares Ispas
|1
|0
|Tailson
|1
|0
|Matei Tanasa
|1
|0
|Luca Mihai
|1
|0
Динамо Бухарест
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Dennis Politic
|3
|0
|Боатенг Кеннеди
|2
|0
|Абдалла Хаким
|1
|0
|Опрут Рауль
|1
|0
|Омавоо Жозуэ
|1
|0
|Каржан Каталин
|1
|0
|Бани Андрей
|1
|0
|Сельмани Астрит
|1
|0
Результаты матчей
Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
4
4
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
9
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
13
Голы по времени матча
Забито
5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90
Забито
0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Пропущено
3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90
Пропущено
6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2
Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0
Результаты матчей
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Политехника Яссы
Динамо Бухарест
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
14
41
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3