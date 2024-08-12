Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тайлсон оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

52' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

49' Alin Roman пробил со штрафного прямо в стенку

47' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

46' Неагу Петру не смог попасть в створ ударом издали

43' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

42' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

41' Голубович Аднан взял и забрал мяч на выходе

40' Фернандес Хесус взял и забрал мяч на выходе

38' Antonio Bordusanu не смог попасть в створ ударом издали

38' Тайлсон пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

37' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

36' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

36' Матч возобновлен

36' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

34' Alin Roman оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

30' Матч возобновлен

30' Ох, нехорошо это выглядит. Деннис Политик получил травму и медбригада забирает его с поля.

30' Деннис Политик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

28' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на своей половине поля

27' Матч возобновлен

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Каржан Каталин навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

23' Хорошую попытку сделал Деннис Политик . Удар в створ, но вратарь начеку

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

22' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

20' Опрут Рауль совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

18' Политехника Яссы совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

17' Гуэ Самюэль пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович держит все под контролем

15' Гуэ Самюэль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

14' Этот гол претендует на звание "Гола года"!

13' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

12' Каржан Каталин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

11' Тайлсон из команды Политехника Яссы в офсайде

10' Матч возобновлен

9' Ох, нехорошо это выглядит. Абдалла Хаким получил травму и медбригада забирает его с поля.

8' Абдалла Хаким на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Динамо Бухарест совершает вбрасывание на половине поля противника

7' Хорошую попытку сделал Камбери Флориан . Удар в створ, но вратарь начеку

6' Бордеяну Михай навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Andrei Gheorghita пробует нанести удар издали, но Аднан Голубович ловит мяч

5' Alin Roman навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

5' Тайлсон нанес удар, но тот был заблокирован.

5' Alin Roman навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

4' Политехника Яссы совершает вбрасывание на половине поля противника

3' После проверки VAR судья изменил решение - Динамо Бухарест пробьет пенальти!

2' VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Динамо Бухарест

1' Самайоа Николас совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение