☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 5. Стадион: . Главный судья: Колтеску Себастьян
Политехника Яссы
2:2
Конец матча
Динамо Бухарест
0'
1' Желтая карточка
Самайоа Николас
0:1
3' Пенальти
Сельмани Астрит
1:1
13' Гол
Бордеяну Михай
20' Желтая карточка
Опрут Рауль
2:1
45' Гол
Самайоа Николас
2:2
57' Гол в свои ворота
Тодороски Тодор
77' Желтая карточка
Омавоо Жозуэ
90' Желтая карточка
Бани Андрей
90' Желтая карточка
Бордеяну Михай
90'+5
88
Фернандес
Хесус
30
Тодороски
Тодор
3
Самайоа
Николас
4
Claudio
Silva2
33
Атанаскоски
Давид
10
Alin
Roman
II
37
Бордеяну
Михай
5
Гуэ
Самюэль
80
Andrei
Gheorghita
99
Tailson
22
Камбери
Флориан
1
Голубович
Аднан
27
Сивис
Максим
4
Боатенг
Кеннеди
28
Омавоо
Жозуэ
3
Опрут
Рауль
20
Antonio
Bordusanu
8
Гнаоре
Эдди
10
Каржан
Каталин
19
Абдалла
Хаким
9
Сельмани
Астрит
7
Dennis
Politic
Политехника Яссы
Динамо Бухарест

История личных встреч

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

8 матчей

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

25%
100%
2 победы 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
25%
8 побед 2 ничьи 0 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

53.8%
46.2%
0 побед 7 ничьих 4 победы

Второй тайм

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 8 побед

21 матч

33.3%
23.8%
42.9%
7 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

9.5%
71.4%
19.1%
2 победы 15 ничьих 4 победы

Второй тайм

38.1%
23.8%
38.1%
8 побед 5 ничьих 8 побед

История матчей

С
1:0
С
0:0
С
0:0
ЛI
4:1
ЛI
1:3
ЛI
1:0
Л1ГБ
1:2
ПЛ
1:0
ПЛ
4:1
Л1ГБ
1:1
Л1ГБ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
Л1ГБ
0:0
Л1ГБ
0:1
ПЛ
3:0
ДА
1:1
ДА
1:3
ДА
1:0
ДА
2:0
ДА
2:1

Голы

Всего голов

12
7

Голов в среднем за матч

1.2
0.64

Среднее время на гол

75
141

Всего голов

16
7

Голов в среднем за матч

1.45
0.7

Среднее время на гол

61
128

Всего голов

28
14

Голов в среднем за матч

1.33
0.67

Тотал матчей

2.5
18
Больше 86%
Меньше 14%
3
11
Больше 52%
Меньше 48%
10
7
Больше 33%
Меньше 67%
14
4
Больше 19%
Меньше 81%
17
2
Больше 10%
Меньше 90%
19

Среднее время на гол

67
135

Бомбардиры внутри турнира

Политехника Яссы
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бордеяну Михай 2 0.4
Alin Roman II 1 0.2
Самайоа Николас 1 0.2
Тодороски Тодор 0 0
Динамо Бухарест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сельмани Астрит 3 (1) 0.6
Dennis Politic 3 (1) 0.6
Абдалла Хаким 2 0.4
Каржан Каталин 2 0.4
Опрут Рауль 1 0.2
Неагу Петру 1 0.2
Боатенг Кеннеди 0 0
Бани Андрей 0 0

Карточки

Политехника Яссы
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бордеяну Михай 1 0
Anthony da Silva III 1 0
Харрисон Шейон 1 0
Самайоа Николас 1 0
Тодороски Тодор 1 0
Rares Ispas 1 0
Tailson 1 0
Matei Tanasa 1 0
Luca Mihai 1 0
Динамо Бухарест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Dennis Politic 3 0
Боатенг Кеннеди 2 0
Абдалла Хаким 1 0
Опрут Рауль 1 0
Омавоо Жозуэ 1 0
Каржан Каталин 1 0
Бани Андрей 1 0
Сельмани Астрит 1 0

Результаты матчей

Политехника Яссы
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

4
4
Политехника Яссы
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
9
Политехника Яссы
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Динамо Бухарест
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
0% (0)
60% (3)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
13

Голы по времени матча

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
2 Не забивали 2
2
40%
2
50%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
25%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
1
33%
1
14%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
33%
2
29%
31-45
1
33%
2
29%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
14%
76-90

Забито

0
9
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
2
22%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
0
0%
1
11%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Пропущено

3
1
3 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
2
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

5
13
4 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
2
40%
4
31%
1-15
1
20%
1
8%
16-30
1
20%
2
15%
31-45
1
20%
1
8%
46-60
0
0%
2
15%
61-75
0
0%
3
23%
76-90

Пропущено

6
8
5 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 4
1
17%
1
13%
1-15
1
17%
1
13%
16-30
3
50%
2
25%
31-45
1
17%
2
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Политехника Яссы
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Фарул Констанца - Политехника Яссы 2:0 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Политехника Яссы - Ботошани 1:0 Сепси - Политехника Яссы 1:0
Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Германнштадт - Политехника Яссы 0:1 Политехника Яссы - УТА Арад 0:2 Университатя Клуж - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - Волунтари 3:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Политехника Яссы - У Крайова 1948 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Динамо Бухарест 0:0 У Крайова 1948 - Политехника Яссы 1:1 Политехника Яссы - Рапид Бухарест 3:1 Петролул Плоешти - Политехника Яссы 2:1 Политехника Яссы - Волунтари 0:0 Ботошани - Политехника Яссы 2:1
Динамо Бухарест
(20 матчей)
40%
35%
25%
8 побед 7 ничьих 5 поражений
Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Сепси - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1 ЧФР Клуж - Динамо Бухарест 3:2
Динамо Бухарест - Кривбасс КР 0:2 Динамо Бухарест - НК Бистрица 2:1 Динамо Бухарест - Домжале 4:3 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Динамо Бухарест 0:0 Динамо Бухарест - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 2:0 Университатя Клуж - Динамо Бухарест 3:3 Динамо Бухарест - Волунтари 1:1 Ботошани - Динамо Бухарест 2:1 У Крайова 1948 - Динамо Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Политехника Яссы 1:0 Оцелул Галац - Динамо Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Германнштадт - Динамо Бухарест 3:0 Динамо Бухарест - УТА Арад 1:0

Результаты матчей

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
4:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
4
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
2:0
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:2
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
4
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Политехника Яссы
Динамо Бухарест

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
4
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
5.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
8.
Петролул Плоешти
 5 1 3 1 2 - 4 6
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 5 1 2 2 4 - 7 5
12.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
3.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Униря Слобозия
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
12.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
14.
Петролул Плоешти
 2 0 1 1 1 - 4 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 4 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список
  • 93'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 93'
    Неагу Петру на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 93'
    Ох, нехорошо это выглядит. Неагу Петру получил травму и медбригада забирает его с поля.
  • 92'
    Удар от ворот произведет Политехника Яссы
  • 92'
    Cristian Costin из команды Динамо Бухарест наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!
  • 92'
    Динамо Бухарест пытается что-то создать.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)
  • 91'
    Контроль мяча: Политехника Яссы: 33%, Динамо Бухарест: 67%.
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