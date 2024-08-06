Элдер от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где на пути мяча снова оказался Мукуди.

Мурадян не позволил Гарсии слева из пределов штрафной площади пробить по воротам.

Койта от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.

Замена в составе "Ноа": вместо Феррейры Элдера на поле вышел Греник Петросян.

Прострел Амрабата справа к воротам получился точно в руки Чанчаревичу.

Замена в составе АЕКа: вместо Никласа Элиассона на поле вышел Нордин Амрабат.

Койта у центрального круга руками остановил Мурадяна и получил жёлтую карточку.

Силва справа выдал пас в центр штрафной площади на Гонсало, который через себя пробил точно в Стракошу.

Замена в составе "Ноа": вместо Пабло Сантоса на поле вышел Оганес Амбарцумян.

Рота справа навесил к дальней штанге, где Гарсия мяч в прыжке не достал.

Рота у угла штрафной площади сбил Манвеляна и получил жёлтую карточку.

Гонсало слева со штрафного пробил по центру ворот. Стракоша отбил мяч перед собой, но сумел быстро его забрать в руки.

Навес Аванесяна от углового флага к ближней штанге нейтрализовал Мукуди.

Замена в составе АЕКа: вместо Орбелина Пинеды на поле вышел Роберто Перейра.

Замена в составе АЕКа: вместо Роберта Любичича на поле вышел Эри к Ламела.

Замена в составе АЕКа: вместо Александра кальенса на поле вышел Эсхан Хаджсафи.

Виргиль Пинсон слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Стракоша прилёг на газон и забрал мяч в руки.

Хозяева по левому флангу с помощью серии аутов продвинулись вперёд по левому флангу.

Элиассон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.

Замена в составе "Ноа": вместо Виргиля Пинсона на поле вышел Сергей Мурадян.

Второй тайм в Абовяне!

В перерыве в составе "Ноа" произошли замены: вместо Мартина Гамбоша и Матеуса Айяса на поле вышли Артём Аванесян и Грегори Гонсало..

Армяне начали второй тайм с контроля мяча в центре поля. Перемещение происходит с фланга на фланг без продвижения вперёд.

Подача Элиассона от углового флага дошла до Любичича, который справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.

Манвелян в своей штрафной площади получил повреждение. Медики вышли на поле.

Сантос в центре поля руками остановил рывок Гарсии и получил жёлтую карточку.

Сангаре у угла штрафной площади смело пошёл в отбор на Любичича и сумел всё сделать чисто.

Пинеда на фланге прихватил руками за футболку Манвеляна.

Элдер слева со штрафного сделал заброс к воротам, где Сантос не смог переиграть Стракошу.

Любичич в центре поля ударил по ногам Элдера и получил жёлтую карточку.

Сангаре на фланге врезался в Гачиновича и получил жёлтую карточку.

Навес Элиассона слева со штрафного опасным не получился. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.

Элиассон справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Любичичу не удалось переправить мяч в ближний угол.

Гачинович от углового флага навесил на Мукуди, удар ногой которого получился точно в Чанчаревича.

ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!! 2:1!!! ЧАНЧАРЕВИЧ!!! НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОЛ!!! Чанчаревич сильно выбил мяч вперёд. Сфера ударилась о газон перед Стракошей, перелетела голкипера и оказалась в сетке ворот.

Первый тайм

— Перерыв! "Ноа" (Ереван, Армения) - АЕК (Афины, Греция) - 1:1.

45' Айяс у чужой штрафной площади прихватил руками Мукуди.

45' В концовке тайма темп снова упал. Команды по очереди неспешно катают мяч у центрального круга.

45' 2 минуты добавил Кастрати в первом тайме.

45' Гамбошу в центре поля мяч попал в руку.

44' Айяс не добрался до мяча после прострела Виргиля Пинсона слева в центр штрафной площади.

42' Тораринссон слева со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, где сразу несколько партнёров оказались на газоне, а бить было некому.

41' Заброс Гачиновича по центру на ход Любичичу сумел перехватить Сангаре.

40' Айяс на чужой половине поля сбил Пинеду.

38' Гарсия забрался в офсайд.

37' Пинеда по центру подошёл к чужой штрафной площади, где у него мяч соперники выбили.

36' Гачинович со штрафного заброс сделал точно в руки Чанчаревичу.

35' Гамбош у центрального круга грубо подкатился под Элиассона и получил жёлтую карточку.

33' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

1:1!!!

ВИРГИЛЬ ПИНСОН!!! Стракоша неудачно выбил мяч прямо на Виргиля Пинсона, который слева вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с пятнадцати метров низом точно пробил в дальний угол ворот.

32' Виргиль Пинсон слева прошёл вперёд, но его пас к воротам на ход Айясу перехватил Стракоша.

31' Гарсия получил мяч перед штрафной площадью, но пробить с разворота по воротам в борьбе с соперниками не сумел.

30' Кальенс в центре поля ударил по ногам Гамбоша.

28' Манвелян на чужой половине поля придержал руками Гачиновича.

27' Элиассон от углового флага навесил к линии вратарской площади, откуда армяне мяч выбили.

26' Забитый гол не изменил ситуацию на поле. Гости продолжают больше контролировать и стараются с флангов подобраться к чужой штрафной площади.

25' Греки покатали мяч у своей штрафной площади.

24' Гачинович на левом фланге неудачно прокинул мяч вперёд и упустил его за боковую линию поля.

22' ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!

0:1!!!

ГАРСИЯ!!! Гачинович от углового флага навесил к дальней штанге, где Гарсия головой вколотил мяч в угол ворот.

21' Гости исполнили угловой удар. Гарсия у дальней штанги немного не дотянулся до мяча головой.

20' Элиассон справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел к воротам заблокировал Сантос.

18' Кальенс слева подключился к атаке, но на острый прорыв защитник греческой команды не отважился.

17' Элиассон справа подошёл к штрафной площади, где споткнулся. Этим сразу воспользовался соперники и мяч выбил.

16' Виргиль Пинсон слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но неудачный приём мяча вынудил нападающего вернуться к центральному кругу.

14' Обе команды стараются применять прессинг на чужой половине поля. У греческой команды это выглядит более осмысленно и целенаправленно.

13' Виргиль Пинсон слева рванул вперёд, но у штрафной площади его встретил Рота и аккуратно отобрал мяч.

12' Стартовые минуты проходят в невысоком темпе. Команды часто подолгу разыгрывают мяч на своей половине поля и никто не торопится идти вперёд с обостряющими передачами.

10' Айяс у центрального круга пропустил мяч себе на ход под ногой, но затем споткнулся и в отрыв убежать не смог.

9' Гачинович слева со штрафного навесил на Мукуди, который головой направил мяч рядом с дальней штангой. Первый момент гостям удалось создать со "стандарта".

8' Элдер на фланге сбил Гачиновича.

7' Пинеда перевод на правый фланг исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля. Соперники пока не могут никого вывести хотя бы на ударную позицию.

6' Сантос в центре поля попал по ногам Гачиновичу.

5' Команды очень осторожно начали встречу. Много длинных забросов вперёд, которые легко прерываются соперниками, а проходы по флангам предпринимаются малыми силами.

4' Стракоша очень сильно исполнил заброс вперёд. Мяч улетел за пределы поля, и уже Чанчаревич разыграет его с партнёрами у ворот.

3' Элдер на правом фланге протолкнул мяч вперёд на ход Айясу, но на перехвате сыграл Мукуди.

2' "Ноа" играет в белой форме, АЕК - в жёлтых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах.