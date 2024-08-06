☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ноа Ереван
2:1
Второй тайм: 90+'
АЕК
0'
0:1
22' Гол
Гарсия Леви
1:1
34' Гол
Виргиль Пинсон
35' Желтая карточка
Гамбош Мартин
53' Желтая карточка
Сантос Пабло
58' Желтая карточка
Любичич Роберт
58' Желтая карточка
Сангаре Густаво
2:1
67' Гол
Чанчаревич Огньен
79' Желтая карточка
Койта Абубакари
83' Желтая карточка
Рота Лазарос

Ход матча

22'
0:1
Гарсия Леви
(Гачинович Мият)
34'
Виргиль Пинсон
1:1
35'
Гамбош Мартин
 
46'
Гонсало Грегори
Айяс Матеус
 
46'
Аванесян Артём
Гамбош Мартин
 
53'
Сантос Пабло
 
58'
 
Любичич Роберт
58'
Сангаре Густаво
 
67'
Чанчаревич Огньен
2:1
68'
 
Перейра Роберто
Пинеда Орбелин
68'
 
Ламела Эрик
Любичич Роберт
72'
 
Хаджсафи Эсхан
Кальенс Александр
78'
Мурадян Сергей
Виргиль Пинсон
 
78'
 
Амрабат Нордин
Элиассон Никлас
79'
 
Койта Абубакари
82'
Амбарцумян Оганес
Сантос Пабло
 
83'
 
Рота Лазарос

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 3
  • 5 Удары в створ 2
  • 2 Угловые 7
  • 0 Офсайды 0
  • 14 Нарушения правил 18
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 50 Владение мячом, % 50
Прогнозы 113
Ноа Ереван 8.8% (10)
X 12.4% (14)
АЕК 78.8% (89)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
АЕК
9.30
5.00
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9.00
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Все Коэффициенты
22
Чанчаревич
Огньен
37
Силва
Гонсалу
26
Милькович
Александар
4
Тораринссон
Гудмундур
28
Сантос
Пабло
20
Гамбош
Мартин
17
Сангаре
Густаво
27
Манвелян
Гор
93
Виргиль
Пинсон
9
Айяс
Матеус
7
Элдер
Феррейра
1
Стракоша
Томас
12
Рота
Лазарос
21
Вида
Домагой
2
Мукуди
Ароль
18
Кальенс
Александр
4
Шиманьски
Дамиан
13
Пинеда
Орбелин
19
Элиассон
Никлас
23
Любичич
Роберт
8
Гачинович
Мият
7
Гарсия
Леви
Ноа Ереван
4-3-3
АЕК
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 4 0.8
Виргиль Пинсон 3 0.6
Элдер Феррейра 1 0.2
Милькович Александар 1 0.2
Сантос Пабло 1 0.2
Чанчаревич Огньен 1 0.2
Эральдо Синари 1 0.2
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 5 1.67
Гачинович Мият 1 0.33
Амрабат Нордин 1 0.33
Мукуди Ароль 1 0.33
Любичич Роберт 1 0.33
Манталос Петрос 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Кальенс Александр 0 0

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Пабло 2 0
Гамбош Мартин 2 0
Амбарцумян Оганес 1 0
Сангаре Густаво 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Йенс 2 0
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Стракоша Томас 1 0
Койта Абубакари 1 0
Фернандес Пауло 1 0
Любичич Роберт 1 0
Рота Лазарос 1 0

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Ноа Ереван
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3

Результаты матчей

Ноа Ереван
АЕК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Травма, повреждение
    90'
    Чанчаревичу потребовалась помощь медиков. Небольшая пауза в матче.
  • 90'
    Прострел Амрабата справа к воротам получился точно в руки  Чанчаревичу.
  • Замена
    90'
    Замена в составе "Ноа": вместо Феррейры Элдера на поле вышел Греник Петросян.
  • Дополнительное время
    90'
    7 минут добавил Кастрати во втором тайме.
  • Угловой
    90'
    Койта от углового флага навесил в центр штрафной площади, откуда хозяева мяч выбили.
  • 89'
    Мурадян не позволил Гарсии слева из пределов штрафной площади пробить по воротам.
  • Угловой
    88'
    Элдер от углового флага навесил к ближней штанге. Последовала скидка к дальней, где на пути мяча снова оказался Мукуди.
  • Угловой
    87'
    Навес Аванесяна от углового флага к ближней штанге нейтрализовал Мукуди.
  • 86'
    Гонсало слева со штрафного пробил по центру ворот. Стракоша отбил мяч перед собой, но сумел быстро его забрать в руки.
  • Желтая карточка
    85'
    Рота у угла штрафной площади сбил Манвеляна и получил жёлтую карточку.
  • 84'
    Рота справа навесил к дальней штанге, где Гарсия мяч в прыжке не достал.
  • Замена
    83'
    Замена в составе "Ноа": вместо Пабло Сантоса на поле вышел Оганес Амбарцумян.
  • 82'
    Силва справа выдал пас в центр штрафной площади на Гонсало, который через себя пробил точно в Стракошу.
  • Желтая карточка
    81'
    Койта у центрального круга руками остановил Мурадяна и получил жёлтую карточку.
  • Замена
    80'
    Замена в составе АЕКа: вместо Никласа Элиассона на поле вышел Нордин Амрабат.
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Замена
      79'
      Замена в составе "Ноа": вместо Виргиля Пинсона на поле вышел Сергей Мурадян.
    • Угловой
      78'
      Элиассон от углового флага навесил к ближней штанге, откуда хозяева мяч выбили.
    • 77'
      Удар Койта слева с линии штрафной площади соперники заблбокировали.
    • 76'
      Хозяева по левому флангу с помощью серии аутов продвинулись вперёд по левому флангу.
    • 75'
      Виргиль Пинсон слева из пределов штрафной площади пробил в ближний угол. Стракоша прилёг на газон и забрал мяч в руки.
    • Фол, нарушение
      74'
      Гарсия в чужой штрафной площади нарушил правила.
    • Замена
      72'
      Замена в составе АЕКа: вместо Александра кальенса на поле вышел Эсхан Хаджсафи.
    • 71'
      АЕК контролирует мяч в центре поля.
    • Замена
      70'
      Замена в составе АЕКа: вместо Роберта Любичича на поле вышел Эри к Ламела.
    • Замена
      69'
      Замена в составе АЕКа: вместо Орбелина Пинеды на поле вышел Роберто Перейра.
    • Описание гола
      67'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      2:1!!!
      ЧАНЧАРЕВИЧ!!! НЕВЕРОЯТНЫЙ ГОЛ!!! Чанчаревич сильно выбил мяч вперёд. Сфера ударилась о газон перед Стракошей, перелетела голкипера и оказалась в сетке ворот.
    • 66'
      Манвелян справа с двадцати шести метров пробил выше ворот.
    • Угловой
      65'
      Гачинович от углового флага навесил на Мукуди, удар ногой которого получился точно в Чанчаревича.
    • Опасный момент
      64'
      Элиассон справа со штрафного навесил к дальней штанге, где Любичичу не удалось переправить мяч в ближний угол.
    • Фол, нарушение
      63'
      Сангаре на фланге сбил Любичича.
    • 62'
      Навес Элиассона слева со штрафного опасным не получился. Хозяева выбили мяч к центральному кругу.
    • Травма, повреждение
      60'
      Гачиновичу медики оказывают помощь. Пауза в матче.
    • Желтая карточка
      59'
      Сангаре на фланге врезался в Гачиновича и получил жёлтую карточку.
    • Желтая карточка
      58'
      Любичич в центре поля ударил по ногам Элдера и получил жёлтую карточку.
    • 57'
      Элдер слева со штрафного сделал заброс к воротам, где Сантос не смог переиграть Стракошу.
    • Фол, нарушение
      56'
      Пинеда на фланге прихватил руками за футболку Манвеляна.
    • 55'
      Сангаре у угла штрафной площади смело пошёл в отбор на Любичича и сумел всё сделать чисто.
    • Желтая карточка
      54'
      Сантос в центре поля руками остановил рывок Гарсии и получил жёлтую карточку.
    • Травма, повреждение
      52'
      Манвелян в своей штрафной площади получил повреждение. Медики вышли на поле.
    • Угловой
      51'
      Подача Элиассона от углового флага дошла до Любичича, который справа с двадцати двух метров пробил выше ворот.
    • 50'
      Удар Кальенса слева с острого угла Чанчаревич отразил.
    • Фол, нарушение
      49'
      Рота в центральном круге придержал руками Виргиля Пинсона.
    • 48'
      Армяне начали второй тайм с контроля мяча в центре поля. Перемещение происходит с фланга на фланг без продвижения вперёд.
    • Замена
      47'
      В перерыве в составе "Ноа" произошли замены: вместо Мартина Гамбоша и Матеуса Айяса на поле вышли Артём Аванесян и Грегори Гонсало..
    • Второй тайм начался
      46'
      Второй тайм в Абовяне!
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Перерыв! "Ноа" (Ереван, Армения) - АЕК (Афины, Греция) - 1:1.
    • Фол, нарушение
      45'
      Айяс у чужой штрафной площади прихватил руками Мукуди.
    • 45'
      В концовке тайма темп снова упал. Команды по очереди неспешно катают мяч у центрального круга.
    • Дополнительное время
      45'
      2 минуты добавил Кастрати в первом тайме.
    • Фол, нарушение
      45'
      Гамбошу в центре поля мяч попал в руку.
    • 44'
      Айяс не добрался до мяча после прострела Виргиля Пинсона слева в центр штрафной площади.
    • 42'
      Тораринссон слева со штрафного сделал заброс к одиннадцатиметровой отметке, где сразу несколько партнёров оказались на газоне, а бить было некому.
    • 41'
      Заброс Гачиновича по центру на ход Любичичу сумел перехватить Сангаре.
    • Фол, нарушение
      40'
      Айяс на чужой половине поля сбил Пинеду.
    • Офсайд
      38'
      Гарсия забрался в офсайд.
    • 37'
      Пинеда по центру подошёл к чужой штрафной площади, где у него мяч соперники выбили.
    • 36'
      Гачинович со штрафного заброс сделал точно в руки Чанчаревичу.
    • Желтая карточка
      35'
      Гамбош у центрального круга грубо подкатился под Элиассона и получил жёлтую карточку.
    • Описание гола
      33'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      1:1!!!
      ВИРГИЛЬ ПИНСОН!!! Стракоша неудачно выбил мяч прямо на Виргиля Пинсона, который слева вошёл в штрафную площадь, сместился немного к центру и с пятнадцати метров низом точно пробил в дальний угол ворот.
    • 32'
      Виргиль Пинсон слева прошёл вперёд, но его пас к воротам на ход Айясу перехватил Стракоша.
    • 31'
      Гарсия получил мяч перед штрафной площадью, но пробить с разворота по воротам в борьбе с соперниками не сумел.
    • Фол, нарушение
      30'
      Кальенс в центре поля ударил по ногам Гамбоша.
    • Фол, нарушение
      28'
      Манвелян на чужой половине поля придержал руками Гачиновича.
    • 27'
      Элиассон от углового флага навесил к линии вратарской площади, откуда армяне мяч выбили.
    • 26'
      Забитый гол не изменил ситуацию на поле. Гости продолжают больше контролировать и стараются с флангов подобраться к чужой штрафной площади.
    • 25'
      Греки покатали мяч у своей штрафной площади.
    • 24'
      Гачинович на левом фланге неудачно прокинул мяч вперёд и упустил его за боковую линию поля.
    • Описание гола
      22'
      ГО-О-О-О-О-О-О-ОЛ!!!
      0:1!!!
      ГАРСИЯ!!! Гачинович от углового флага навесил к дальней штанге, где Гарсия головой вколотил мяч в угол ворот.
    • Угловой
      21'
      Гости исполнили угловой удар. Гарсия у дальней штанги немного не дотянулся до мяча головой.
    • 20'
      Элиассон справа прорвался в штрафную площадь, но его прострел к воротам заблокировал Сантос.
    • 18'
      Кальенс слева подключился к атаке, но на острый прорыв защитник греческой команды не отважился.
    • 17'
      Элиассон справа подошёл к штрафной площади, где споткнулся. Этим сразу воспользовался соперники и мяч выбил.
    • 16'
      Виргиль Пинсон слева откликнулся на длинный заброс вперёд, но неудачный приём мяча вынудил нападающего вернуться к центральному кругу.
    • 14'
      Обе команды стараются применять прессинг на чужой половине поля. У греческой команды это выглядит более осмысленно и целенаправленно.
    • 13'
      Виргиль Пинсон слева рванул вперёд, но у штрафной площади его встретил Рота и аккуратно отобрал мяч.
    • 12'
      Стартовые минуты проходят в невысоком темпе. Команды часто подолгу разыгрывают мяч на своей половине поля и никто не торопится идти вперёд с обостряющими передачами.
    • 10'
      Айяс у центрального круга пропустил мяч себе на ход под ногой, но затем споткнулся и в отрыв убежать не смог.
    • Опасный момент
      9'
      Гачинович слева со штрафного навесил на Мукуди, который головой направил мяч рядом с дальней штангой. Первый момент гостям удалось создать со "стандарта".
    • Фол, нарушение
      8'
      Элдер на фланге сбил Гачиновича.
    • 7'
      Пинеда перевод на правый фланг исполнил слишком сильно. Мяч улетел за боковую линию поля. Соперники пока не могут никого вывести хотя бы на ударную позицию.
    • Фол, нарушение
      6'
      Сантос в центре поля попал по ногам Гачиновичу.
    • 5'
      Команды очень осторожно начали встречу. Много длинных забросов вперёд, которые легко прерываются соперниками, а проходы по флангам предпринимаются малыми силами.
    • 4'
      Стракоша очень сильно исполнил заброс вперёд. Мяч улетел за пределы поля, и уже Чанчаревич разыграет его с партнёрами у ворот.
    • 3'
      Элдер на правом фланге протолкнул мяч вперёд на ход Айясу, но на перехвате сыграл Мукуди.
    • 2'
      "Ноа" играет в белой форме, АЕК - в жёлтых футболках с чёрными рукавами и чёрных трусах.
    • Первый тайм начался
      1'
      Стартовал матч на "Абовян Сити"!
    • До матча
    • Рефери: Висар Кастрати (Косово);
      Ассистенты рефери: Эдмонд Зечири (Косово), Фатмир Секирача (Косово);
      Четвертый рефери: Ментор Айети (Косово);
      Видеопомощник рефери: Альбан Шаля (Косово);
      Ассистент видеопомощника рефери: Гранит Хюсени (Косово).
    • Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию первого матча третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором сыграют армянский «НОА» и греческий АЕК. Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.
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      • Прогнозы 113
      Ноа Ереван 8.8% (10)
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      АЕК 78.8% (89)
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      Прогноз на матч от Liveresult
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      Ноа Ереван
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      АЕК
      9.30
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ноа Ереван 2:1 АЕК

    Исход игры
    Ноа Ереван
    8.8% (10)
    Ничья
    12.4% (14)
    АЕК
    78.8% (89)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.43% (63)
    Меньше
    40.57% (43)
    Обе команды забьют
    Да
    67.92% (72)
    Нет
    32.08% (34)
    Популярный счёт
    1:2 АЕК
    41.6% (47)
    0:2 АЕК
    13.3% (15)
    0:1 АЕК
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    9.7% (11)
    1:3 АЕК
    6.2% (7)
    2:1 Ноа Ереван
    3.5% (4)
    1:0 Ноа Ереван
    2.7% (3)
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