☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ноа Ереван
 
Позже
АЕК
Прогнозы 2
Ноа Ереван 50% (1)
X 50% (1)
АЕК 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ноа Ереван
Ничья
АЕК
7.10
4.20
Реклама, pari.ru
1.52
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Ноа Ереван
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гонсало Грегори 4 1
Виргиль Пинсон 2 0.5
Элдер Феррейра 1 0.25
Милькович Александар 1 0.25
Сантос Пабло 1 0.25
Эральдо Синари 1 0.25
Манвелян Гор 0 0
Аванесян Артём 0 0
АЕК
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гарсия Леви 4 2
Амрабат Нордин 1 0.5
Гачинович Мият 1 0.5
Мукуди Ароль 1 0.5
Любичич Роберт 1 0.5
Манталос Петрос 0 0
Элиассон Никлас 0 0
Кальенс Александр 0 0

Карточки

Ноа Ереван
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амбарцумян Оганес 1 0
Сантос Пабло 1 0
Гамбош Мартин 1 0
АЕК
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Йонссон Йенс 2 0
Манталос Петрос 1 0
Хаджсафи Эсхан 1 0
Стракоша Томас 1 0
Фернандес Пауло 1 0

Результаты матчей

Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5
Ноа Ереван
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90

Пропущено

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90

Пропущено

2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3

Результаты матчей

Ноа Ереван
АЕК

Точный счет

2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Ноа Ереван
АЕК

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
Стьярнан Атласон Эмиль 5
АЕК Гарсия Леви 4 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Осиек Мьерес Рамон 3 (2)
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Сараево Солдо Винко 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ноа Ереван - АЕК от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 8 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 2
    Ноа Ереван 50% (1)
    X 50% (1)
    АЕК 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ноа Ереван
    Ничья
    АЕК
    7.10
    4.20
    Реклама, pari.ru
    1.52
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Ноа Ереван - АЕК онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ноа Ереван - АЕК

    Исход игры
    Ноа Ереван
    50% (2)
    Ничья
    25% (1)
    АЕК
    25% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (2)
    Меньше
    50% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (2)
    Нет
    50% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ноа Ереван
    АЕК
    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный