Тур: 3. Стадион: Абовян Сити.
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Бомбардиры внутри турнира
Ноа Ереван
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гонсало Грегори
|4
|1
|Виргиль Пинсон
|2
|0.5
|Элдер Феррейра
|1
|0.25
|Милькович Александар
|1
|0.25
|Сантос Пабло
|1
|0.25
|Эральдо Синари
|1
|0.25
|Манвелян Гор
|0
|0
|Аванесян Артём
|0
|0
АЕК
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гарсия Леви
|4
|2
|Амрабат Нордин
|1
|0.5
|Гачинович Мият
|1
|0.5
|Мукуди Ароль
|1
|0.5
|Любичич Роберт
|1
|0.5
|Манталос Петрос
|0
|0
|Элиассон Никлас
|0
|0
|Кальенс Александр
|0
|0
Карточки
Ноа Ереван
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амбарцумян Оганес
|1
|0
|Сантос Пабло
|1
|0
|Гамбош Мартин
|1
|0
АЕК
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Йонссон Йенс
|2
|0
|Манталос Петрос
|1
|0
|Хаджсафи Эсхан
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Фернандес Пауло
|1
|0
Результаты матчей
Ноа Ереван
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
АЕК
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Ноа Ереван
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
АЕК
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Ноа Ереван
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
АЕК
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
8
4
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
25%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
1
25%
61-75
3
38%
2
50%
76-90
Пропущено
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
5
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
1
50%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
10
9
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
1 Не забивали 0
0
0%
1
11%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
1
10%
1
11%
31-45
1
10%
1
11%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
4
40%
2
22%
76-90
Пропущено
2
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Ноа Ереван
(20 матчей)
70%
10%
20%
14 побед 2 ничьи 4 поражения
Слима Уондерерс - Ноа Ереван 0:0 Ноа Ереван - Слима Уондерерс 7:0 Шкендия - Ноа Ереван 1:2 Ноа Ереван - Шкендия 2:0
Войводина Нови Сад - Ноа Ереван 3:2 Ноа Ереван - Вест Армения 3:1 Пюник - Ноа Ереван 3:0 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:1 Арарат - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Алашкерт 2:1 Ширак - Ноа Ереван 1:0 Урарту - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - ЦСКА Ереван 1:0 Ван - Ноа Ереван 0:1 Вест Армения - Ноа Ереван 2:5 Ноа Ереван - Пюник 1:1 Арарат-Армения - Ноа Ереван 0:1 Ноа Ереван - Арарат-Армения 2:3 Ноа Ереван - Арарат 4:3 Алашкерт - Ноа Ереван 0:2
АЕК
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Интер Эскальдес - АЕК 0:4 АЕК - Интер Эскальдес 4:3 Омония Никосия - АЕК 1:1 АЕК - Гент 0:1
АЕК - Гент 2:1 Брюгге - АЕК 4:1 АЕК - Беерсхот-Вильрейк 3:0 АЗ Алкмаар - АЕК 6:0 АЕК - Ламия 3:0 Олимпиакос - АЕК 2:0 ПАОК - АЕК 3:2 АЕК - Панатинаикос 3:0 Арис Салоники - АЕК 1:2 АЕК - Арис Салоники 2:0 АЕК - ПАОК 2:2 Панатинаикос - АЕК 2:1 АЕК - Олимпиакос 1:0 Аполлон - АЕК 0:1 Ламия - АЕК 0:4 Арис Салоники - АЕК 3:3
Результаты матчей
Ноа Ереван
АЕК
Точный счет
2:0
1 раз 50%
7:0
1 раз 50%
4:3
1 раз 100%
Точное количество голов
2
1 раз 50%
7
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:4
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
4
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
7:0
1 раз 25%
0:4
1 раз 50%
4:3
1 раз 50%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
7
1 раз 25%
4
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Ноа Ереван
АЕК
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
13
13
13
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|АЕК
|Гарсия Леви
|4 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Осиек
|Мьерес Рамон
|3 (2)
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
|Сараево
|Солдо Винко
|3
Прогнозы на матч Ноа Ереван - АЕК
Исход игры
Ноа Ереван
50% (2)
Ничья
25% (1)
АЕК
25% (1)
Тотал 2.5
Больше
50% (2)
Меньше
50% (2)
Обе команды забьют
Да
50% (2)
Нет
50% (2)
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