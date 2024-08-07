Тур: 3. Стадион: Fehervari uti Stadion.
0'
38' Красная карточкаОндон Крис
1:0
59' ГолБёде Даниэль
60' Желтая карточкаДжюришич Марко
62' Вторая желтая карточкаДжюришич Марко
65' Желтая карточкаAndrija Kaluderovic2
86' Желтая карточкаЗорич Дарко
90' Желтая карточкаПопович Стефан
2:0
90' ПенальтиСабо Балинт
3:0
90' ГолBarna Toth
90'+11
Ход матча
38'
59'
1:0
60'
62'
86'
90'
90'
2:0
90'
3:0
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 1
-
7 Удары в створ 4
-
1 Угловые 5
-
4 Офсайды 1
-
20 Нарушения правил 9
-
0 Жёлтые карточки 5
-
0 Красные карточки 2
-
54 Владение мячом, % 46
Прогноз на матч от Liveresult
23
Отвош
Бенс
30
Сабо
Янош
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
12
Ваш
Габор
10
Харасти
Жолт
13
Бёде
Даниэль
18
Зорич
Дарко
10
Kotaro
Kishi
55
Ондон
Крис
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
- Защитник
-
30 Сабо ЯношЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
- Полузащитник
-
12 Ваш ГаборПолузащитник
-
10 Харасти ЖолтНападающий
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
- Запасные игроки
-
77 Геве ЖолтЗащитник
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Сабо БалинтНападающий
-
15 Зимони ДавидНападающий
-
-
29 Barna Toth
-
-
-
17 Bence Kocsis
-
14 Erik Silye
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
18 Зорич ДаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Kotaro KishiНападающий
-
55 Ондон КрисНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Luka Perovic
-
Главный тренер: Simo Medigovic
Бомбардиры внутри турнира
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харасти Жолт
|2
|0.67
|Barna Toth
|2
|0.67
|Бёде Даниэль
|1
|0.33
|Kristof Papp
|1
|0.33
|Отвош Бенс
|1
|0.33
|Сабо Балинт
|1 (1)
|0.33
|Виндеккер Йожеф
|0
|0
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Осват Оттила
|0
|0
|Мезей Саболч
|0
|0
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ондон Крис
|2
|0.4
|Зорич Дарко
|1
|0.2
|Джюришич Марко
|1
|0.2
|Вусурович Милан
|1
|0.2
|Стеванович Синиша
|0
|0
Карточки
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Kristof Papp
|1
|0
|Осват Оттила
|1
|0
|Ваш Габор
|1
|0
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюришич Марко
|3
|1
|Баошич Йован
|2
|1
|Ондон Крис
|1
|1
|Зорич Дарко
|2
|0
|Andrija Kaluderovic2
|2
|0
|Дублевич Балса
|2
|0
|Попович Стефан
|2
|0
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Вусурович Милан
|1
|0
|Митрович Филип
|1
|0
|Павличич Джёрджие
|1
|0
|Вукович Никола
|1
|0
Результаты матчей
Пакш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
4
Пакш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
5
Голы по времени матча
Забито
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Забито
8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90
Результаты последних матчей
Пакш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0
Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0
Морнар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морнар - Отрант 0:1 Морнар - Раднички 1923 2:1 Раднички 1923 - Морнар 1:0 Динамо Тбилиси - Морнар 1:1
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0
Результаты матчей
Пакш
Морнар
Точный счет
3:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 100%
Точное количество голов
3
2 раза 100%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
Точное количество голов
2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
3:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
Точное количество голов
3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Пакш
Морнар
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пакш 3:0 Морнар
Исход игры
Пакш
85.3% (99)
Ничья
12.9% (15)
Морнар
1.7% (2)
Тотал 2.5
Больше
25.93% (28)
Меньше
74.07% (80)
Обе команды забьют
Да
34.26% (37)
Нет
65.74% (71)
Популярный счёт
2:0 Пакш
33.6% (39)
1:0 Пакш
23.3% (27)
2:1 Пакш
18.1% (21)
1:1 Ничья
10.3% (12)
3:1 Пакш
1.7% (2)
3:0 Пакш
1.7% (2)
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