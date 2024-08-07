☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пакш
3:0
Конец матча
Морнар
0'
38' Красная карточка
Ондон Крис
1:0
59' Гол
Бёде Даниэль
60' Желтая карточка
Джюришич Марко
62' Вторая желтая карточка
Джюришич Марко
65' Желтая карточка
Andrija Kaluderovic2
86' Желтая карточка
Зорич Дарко
90' Желтая карточка
Попович Стефан
2:0
90' Пенальти
Сабо Балинт
3:0
90' Гол
Barna Toth
90'+11

Ход матча

38'
 
Ондон Крис
46'
Сабо Балинт
Вечеи Балинт
 
59'
Бёде Даниэль
(Виндеккер Йожеф)
1:0
60'
 
Джюришич Марко
62'
 
Джюришич Марко
65'
 
Andrija Kaluderovic2
66'
 
Вукович Никола
Kotaro Kishi
66'
 
Сератлич Эрмин
Balsa Vukotic
66'
Мезей Саболч
Kristof Papp
 
73'
Barna Toth
Бёде Даниэль
 
73'
Зимони Давид
Виндеккер Йожеф
 
82'
Bence Kocsis
Харасти Жолт
 
85'
 
Цеткович Марко
Зорич Дарко
86'
 
Зорич Дарко
90'
 
Попович Стефан
90'
 
Трифунович Велько
Вусурович Милан
90'
Сабо Балинт
2:0
90'
Barna Toth
(Мезей Саболч)
3:0

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 5
  • 4 Офсайды 1
  • 20 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 5
  • 0 Красные карточки 2
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 116
Пакш 85.3% (99)
X 12.9% (15)
Морнар 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Саппанош
Петер
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
30
Сабо
Янош
11
Осват
Оттила
5
Вечеи
Балинт
21
Kristof
Papp
22
Виндеккер
Йожеф
12
Ваш
Габор
10
Харасти
Жолт
13
Бёде
Даниэль
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
32
Velimir
Ljutica
16
Митрович
Филип
33
Balsa
Vukotic
4
Andrija
Kaluderovic2
18
Зорич
Дарко
8
Джюришич
Марко
10
Kotaro
Kishi
55
Ондон
Крис
20
Вусурович
Милан
Пакш
3-5-2
Морнар
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 2 0.67
Barna Toth 2 0.67
Бёде Даниэль 1 0.33
Kristof Papp 1 0.33
Отвош Бенс 1 0.33
Сабо Балинт 1 (1) 0.33
Виндеккер Йожеф 0 0
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0
Мезей Саболч 0 0
Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ондон Крис 2 0.4
Зорич Дарко 1 0.2
Джюришич Марко 1 0.2
Вусурович Милан 1 0.2
Стеванович Синиша 0 0

Карточки

Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Kristof Papp 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0
Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюришич Марко 3 1
Баошич Йован 2 1
Ондон Крис 1 1
Зорич Дарко 2 0
Andrija Kaluderovic2 2 0
Дублевич Балса 2 0
Попович Стефан 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Вусурович Милан 1 0
Митрович Филип 1 0
Павличич Джёрджие 1 0
Вукович Никола 1 0

Результаты матчей

Пакш
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Пакш
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
4
Пакш
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Морнар
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
20% (1)
40% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
5

Голы по времени матча

Забито

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
17%
1
100%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
5
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 4
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

2
4
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
2
50%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Забито

8
5
3 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
2
40%
16-30
1
13%
1
20%
31-45
1
13%
1
20%
46-60
2
25%
0
0%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

0
7
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
0 Не пропускали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
0
0%
4
57%
76-90

Результаты последних матчей

Пакш
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2 Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0
Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0 Пакш - Фехервар 1:2 Ференцварош - Пакш 1:0
Морнар
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Морнар - Отрант 0:1 Морнар - Раднички 1923 2:1 Раднички 1923 - Морнар 1:0 Динамо Тбилиси - Морнар 1:1
Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0 Морнар - Единство Биело-Поле 0:0

Результаты матчей

Пакш
Морнар

Точный счет

3:0
2 раза 100%
2:1
2 раза 100%

Точное количество голов

3
2 раза 100%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

3:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
2:1
2 раза 40%
1:0
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%

Точное количество голов

3
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Пакш
Морнар

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
2.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 38'
      УДАЛЕНИЕ! - Ондон Крис увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Fehervari uti Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 116
    Пакш 85.3% (99)
    X 12.9% (15)
    Морнар 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Пакш 3:0 Морнар онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пакш 3:0 Морнар

    Исход игры
    Пакш
    85.3% (99)
    Ничья
    12.9% (15)
    Морнар
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    25.93% (28)
    Меньше
    74.07% (80)
    Обе команды забьют
    Да
    34.26% (37)
    Нет
    65.74% (71)
    Популярный счёт
    2:0 Пакш
    33.6% (39)
    1:0 Пакш
    23.3% (27)
    2:1 Пакш
    18.1% (21)
    1:1 Ничья
    10.3% (12)
    3:1 Пакш
    1.7% (2)
    3:0 Пакш
    1.7% (2)
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