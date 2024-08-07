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Тур: 3. Стадион: . Зрители: 16513 Главный судья: Вербоомен Натан
Копенгаген
1:0
Конец матча
Баник Острава
0'
64' Желтая карточка
Прекоп Эрик
86' Желтая карточка
Кпозо Патрик
1:0
90' Гол
Фрохолдт Виктор
90'+6

Ход матча

10'
Гочолеишвили Гиорги
Уэскас Родриго
 
46'
Лерагер Лукас
Дилейни Томас
 
64'
 
Прекоп Эрик
67'
Ларссон Джордан
Ачури Мохамед Элиас
 
70'
 
Клима Иржи
Прекоп Эрик
70'
 
Руснак Матуш
Бухта Давид
77'
Фрохолдт Виктор
Маттссон Магнус
 
79'
 
Кубала Филип
Син Матей
86'
 
Кпозо Патрик
90'
Фрохолдт Виктор
(Лерагер Лукас)
1:0
90'
 
Грыгар Самуэл
Риго Томаш
90'
 
Хольцер Даниель
Алмейда Эвертон

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 8 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 6
  • 4 Угловые 0
  • 3 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 12
  • 0 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 681 Количество передач 329
  • 68 Владение мячом, % 32

Владение мячом

Прогнозы 118
Копенгаген 94.9% (112)
X 2.5% (3)
Баник Острава 2.5% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Тротт
Натан
13
Уэскас
Родриго
3
Вавро
Денис
2
Дикс
Кевин
24
Мелинг
Биргер
33
Фальк
Расмус
27
Дилейни
Томас
8
Маттссон
Магнус
10
Эльюнусси
Мохамед
18
Оскарссон
Орри
30
Ачури
Мохамед
Элиас
35
Маркович
Якуб
24
Юрошка
Ян
17
Фрыдрых
Михал
37
Халуш
Матей
15
Кпозо
Патрик
5
Боула
Иржи
12
Риго
Томаш
9
Бухта
Давид
10
Син
Матей
32
Алмейда
Эвертон
33
Прекоп
Эрик
Копенгаген
4-3-3
Баник Острава
4-2-3-1

Бомбардиры внутри турнира

Копенгаген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Фрохолдт Виктор 3 1
Оскарссон Орри 2 0.67
Эльюнусси Мохамед 1 0.33
Классон Виктор 1 0.33
Oliver Hojer 1 0.33
Дикс Кевин 1 (1) 0.33
Лерагер Лукас 0 0
Маттссон Магнус 0 0
Вавро Денис 0 0
Баник Острава
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алмейда Эвертон 2 0.67
Прекоп Эрик 1 0.33
Бухта Давид 1 0.33
Халуш Матей 1 0.33
Боула Иржи 1 0.33
Клима Иржи 1 (1) 0.33
Кпозо Патрик 0 0

Карточки

Копенгаген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фальк Расмус 1 0
Оскарссон Орри 1 0
Баник Острава
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кпозо Патрик 2 0
Прекоп Эрик 1 0
Син Матей 1 0

Результаты матчей

Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Баник Острава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

3
5
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Баник Острава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

3
5

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Пропущено

1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90

Результаты последних матчей

Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Баник Острава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урарту - Баник Острава 0:2 Баник Острава - Яблонец 1:0 Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1
Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3

Результаты матчей

Копенгаген
Баник Острава

Точный счет

1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
5
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Копенгаген
Баник Острава

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
2
1
2.5
1
2
1
2
3.5
1
2
1
2
4.5
1
2

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 96'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 96'
    Сегодняшная посещаемость составляет 16513 болельщиков
  • 96'
    Контроль мяча: Копенгаген: 68%, Баник Острава: 32%.
  • 96'
    Орри Оскарссон наказан за толчок Маркович Якуб
  • 95'
    Ларссон Джордан навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 94'
    Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника
  • 94'
    Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля
  • 93'
    Баник Острава контролирует мяч.
  • 92'
    Тактическая замена. Алмейда Эвертон уходит с поля и его заменяет Хольцер Даниель
  • 92'
    Тактическая замена. Риго Томаш уходит с поля и его заменяет Грыгар Самуэл
  • 92'
    Victor Froholdt удалось забить из легкой позиции.
  • 91'
    Лерагер Лукас сделал результативную передачу.
  • 91'
    Г О О О О О Л - Victor Froholdt из команды Копенгаген легко посылает мяч в пустые ворота левой! Victor Froholdt легко с этим справился!
  • 91'
    Лерагер Лукас создает голевую возможность для своего партнера по команде.
  • 91'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Parken. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 118
    Копенгаген 94.9% (112)
    X 2.5% (3)
    Баник Острава 2.5% (3)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Баник Острава

    Исход игры
    Копенгаген
    94.9% (112)
    Ничья
    2.5% (3)
    Баник Острава
    2.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.85% (56)
    Меньше
    48.15% (52)
    Обе команды забьют
    Да
    50.93% (55)
    Нет
    49.07% (53)
    Популярный счёт
    2:0 Копенгаген
    33.1% (39)
    2:1 Копенгаген
    27.1% (32)
    3:1 Копенгаген
    14.4% (17)
    1:0 Копенгаген
    10.2% (12)
    4:1 Копенгаген
    1.7% (2)
    3:0 Копенгаген
    1.7% (2)
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