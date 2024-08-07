Тур: 3. Стадион: Паркен. Зрители: 16513 Главный судья: Вербоомен Натан
1:0
Конец матча
0'
64' Желтая карточкаПрекоп Эрик
86' Желтая карточкаКпозо Патрик
1:0
90' ГолФрохолдт Виктор
90'+6
Ход матча
64'
86'
90'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
8 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 6
-
4 Угловые 0
-
3 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 12
-
0 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 5
-
681 Количество передач 329
-
68 Владение мячом, % 32
Владение мячом
Прогноз на матч от Liveresult
33
Фальк
Расмус
24
Юрошка
Ян
37
Халуш
Матей
15
Кпозо
Патрик
12
Риго
Томаш
10
Син
Матей
33
Прекоп
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Фальк РасмусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Сандер ТеоВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
38 Oliver Hojer
-
45 Amin Chiakha
-
-
Главный тренер: Нееструп Якоб
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Юрошка ЯнЗащитник
- Защитник
-
37 Халуш МатейЗащитник
-
15 Кпозо ПатрикЗащитник
- Полузащитник
-
12 Риго ТомашПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Син МатейПолузащитник
- Полузащитник
-
33 Прекоп ЭрикНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
28 Кубала ФилипПолузащитник
-
11 Шехич ЭлдарПолузащитник
- Полузащитник
-
66 Руснак МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Клима ИржиНападающий
-
-
-
Главный тренер: Гапал Павел
Бомбардиры внутри турнира
Копенгаген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Фрохолдт Виктор
|3
|1
|Оскарссон Орри
|2
|0.67
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.33
|Классон Виктор
|1
|0.33
|Oliver Hojer
|1
|0.33
|Дикс Кевин
|1 (1)
|0.33
|Лерагер Лукас
|0
|0
|Маттссон Магнус
|0
|0
|Вавро Денис
|0
|0
Баник Острава
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алмейда Эвертон
|2
|0.67
|Прекоп Эрик
|1
|0.33
|Бухта Давид
|1
|0.33
|Халуш Матей
|1
|0.33
|Боула Иржи
|1
|0.33
|Клима Иржи
|1 (1)
|0.33
|Кпозо Патрик
|0
|0
Карточки
Копенгаген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фальк Расмус
|1
|0
|Оскарссон Орри
|1
|0
Баник Острава
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кпозо Патрик
|2
|0
|Прекоп Эрик
|1
|0
|Син Матей
|1
|0
Результаты матчей
Копенгаген
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Баник Острава
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
0
Копенгаген
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Баник Острава
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
3
5
Копенгаген
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Баник Острава
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
3
5
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
17%
0
0%
31-45
1
17%
1
50%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
3
50%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
20%
1-15
1
33%
2
40%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
1
20%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
9
7
2 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 1
0
0%
1
14%
1-15
1
11%
3
43%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
14%
46-60
3
33%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Пропущено
1
2
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
100%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
100%
76-90
Результаты последних матчей
Копенгаген
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Копенгаген - Раннерс 1:1 Копенгаген - Мэгпайс 5:1 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Мэгпайс - Копенгаген 0:3
Люнгбю - Копенгаген 0:2 Копенгаген - Сённерйюск 3:2 Виктория Пльзень - Копенгаген 3:3 Сваровски Тироль - Копенгаген 0:5 Копенгаген - Хиллерёд 0:1 Копенгаген - Силькеборг 1:0 Копенгаген - Раннерс 2:1 Копенгаген - Норшелланн 1:1 АГФ Орхус - Копенгаген 3:2 Копенгаген - Мидтьюлланн 1:2 Брондбю - Копенгаген 1:3 Силькеборг - Копенгаген 0:3 Копенгаген - АГФ Орхус 3:2 Копенгаген - Силькеборг 2:0 Мидтьюлланн - Копенгаген 2:2 Норшелланн - Копенгаген 2:1
Баник Острава
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Урарту - Баник Острава 0:2 Баник Острава - Яблонец 1:0 Баник Острава - Урарту 5:1 Богемианс-1905 - Баник Острава 2:1
Баник Острава - Дукла Банска-Бистрица 3:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Данди 0:3 Баник Острава - Лех 0:2 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Баник Острава - Жилина 1:1 Лисен - Баник Острава 2:2 Баник Острава - Словацко 6:0 Виктория Пльзень - Баник Острава 1:1 Спарта Прага - Баник Острава 2:1 Баник Острава - Млада Болеслав 0:1 Славия Прага - Баник Острава 5:0 Баник Острава - Слован Либерец 2:2 Спарта Прага - Баник Острава 4:3 Баник Острава - Карвина 2:2 Яблонец - Баник Острава 2:3
Результаты матчей
Копенгаген
Баник Острава
Точный счет
1:0
1 раз 50%
5:1
1 раз 50%
5:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
5
1 раз 33%
Тоталы голов в матче
Копенгаген
Баник Острава
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
12
12
12
12
12
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Копенгаген 1:0 Баник Острава
Исход игры
Копенгаген
94.9% (112)
Ничья
2.5% (3)
Баник Острава
2.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
51.85% (56)
Меньше
48.15% (52)
Обе команды забьют
Да
50.93% (55)
Нет
49.07% (53)
Популярный счёт
2:0 Копенгаген
33.1% (39)
2:1 Копенгаген
27.1% (32)
3:1 Копенгаген
14.4% (17)
1:0 Копенгаген
10.2% (12)
4:1 Копенгаген
1.7% (2)
3:0 Копенгаген
1.7% (2)
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