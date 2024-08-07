Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

47' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

46' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

44' Маттссон Магнус навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

43' Орри Оскарссон нанес удар, но тот был заблокирован.

39' Маркович Якуб взял и забрал мяч на выходе

39' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

35' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

35' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

32' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

28' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

26' Удар от ворот произведет Копенгаген

26' Оооо... вот это был удар! Син Матей должен был забить с этой позиции.

26' Алмейда Эвертон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

24' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

22' Риго Томаш пробует нанести удар издали, но Натан Тротт держит все под контролем

19' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

19' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

18' Дикс Кевин не смог попасть в створ ударом издали

18' Хорошую попытку сделал Орри Оскарссон. Удар в створ, но вратарь начеку

17' Копенгаген идет вперед с потенциально опасной атакой.

16' Эльюнусси Мохамед не смог попасть в створ ударом издали

11' Маркович Якуб взял и забрал мяч на выходе

10' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

9' Баник Острава совершает вбрасывание на своей половине поля

7' Копенгаген совершает вбрасывание на половине поля противника

6' Матч возобновлен

6' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

5' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

4' Копенгаген совершает вбрасывание на своей половине поля

3' Уэскас Родриго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

3' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Баник Острава совершает вбрасывание на половине поля противника

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру