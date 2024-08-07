Тур: 3. Стадион: Бравида Арена.
6:1
Конец матча
0'
1:0
5' ГолРомео Аман
2:0
6' ГолРомео Аман
2:1
32' ГолAbdoulie Ceesay
3:1
35' ГолЛаюни Амор
59' Желтая карточкаAbdoulie Ceesay
4:1
64' ГолИнусса Зейдан
70' Желтая карточкаХрстич Срджан
5:1
89' ГолJeremy Agbonifo
6:1
90' ГолЛаюни Амор
90'+4
Ход матча
5'
1:0
6'
2:0
32'
35'
3:1
59'
64'
4:1
70'
79'
89'
5:1
90'
6:1
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 4
-
11 Удары в створ 2
-
3 Угловые 1
-
2 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
58 Владение мячом, % 42
Прогноз на матч от Liveresult
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
99
Жаржу
Эбрима
14
Саарма
Роби
41
Daniel
Luts
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Нападающий
-
33 Дембе ДжонНападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Саарма РобиПолузащитник
-
41 Daniel LutsНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
-
25 Мухамед ГуйеНападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Нападающий
-
28 Oskar Hoim
-
-
-
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
Бомбардиры внутри турнира
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|4
|1.33
|Хрстич Срджан
|3
|1
|Инусса Зейдан
|2
|0.67
|Ромео Аман
|2
|0.67
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.67
|Юссеф Али
|2
|0.67
|Северин Ниуль
|1
|0.33
|Хаммар Юхан
|1
|0.33
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Лундквист Адам
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdoulie Ceesay
|3
|0.6
|Patrik Kristal
|1
|0.2
|Оямаа Хенрик
|1
|0.2
|Лиландер Михаэл
|1
|0.2
|Predrag Medic
|1
|0.2
|Саарма Роби
|1
|0.2
|Oskar Hoim
|1
|0.2
Карточки
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лундквист Адам
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Patrik Kristal
|2
|0
|Milan Delevic
|2
|0
|Abdoulie Ceesay
|2
|0
|Баранов Никита
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Predrag Medic
|1
|0
|Жаржу Эбрима
|1
|0
|Mechini Gomis
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
Результаты матчей
Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
2
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пайде Линнамеесконд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
5
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пайде Линнамеесконд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
6
7
Голы по времени матча
Забито
11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90
Пропущено
3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90
Забито
6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120
Пропущено
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120
Пропущено
5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90
Результаты последних матчей
Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Стьярнан 4:0 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1
Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1
Результаты матчей
Хеккен
Пайде Линнамеесконд
Точный счет
6:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%
Точное количество голов
6
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%
Точный счет
2:6
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
Точное количество голов
6
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
6:1
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%
Точное количество голов
6
3 раза 100%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Хеккен
Пайде Линнамеесконд
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Дюделанж
|Хаджи Самир
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Хеккен 6:1 Пайде Линнамеесконд
Исход игры
Хеккен
95.7% (112)
Ничья
0.9% (1)
Пайде Линнамеесконд
3.4% (4)
Тотал 2.5
Больше
64.22% (70)
Меньше
35.78% (39)
Обе команды забьют
Да
37.61% (41)
Нет
62.39% (68)
Популярный счёт
2:1 Хеккен
23.1% (27)
3:0 Хеккен
18.8% (22)
2:0 Хеккен
17.9% (21)
1:0 Хеккен
14.5% (17)
3:1 Хеккен
7.7% (9)
4:0 Хеккен
5.1% (6)
4:1 Хеккен
1.7% (2)
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