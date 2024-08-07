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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Хеккен
6:1
Конец матча
Пайде Линнамеесконд
0'
1:0
5' Гол
Ромео Аман
2:0
6' Гол
Ромео Аман
2:1
32' Гол
Abdoulie Ceesay
3:1
35' Гол
Лаюни Амор
59' Желтая карточка
Abdoulie Ceesay
4:1
64' Гол
Инусса Зейдан
70' Желтая карточка
Хрстич Срджан
5:1
89' Гол
Jeremy Agbonifo
6:1
90' Гол
Лаюни Амор
90'+4

Ход матча

5'
Ромео Аман
(Густафссон Симон)
1:0
6'
Ромео Аман
(Лаюни Амор)
2:0
32'
2:1
Abdoulie Ceesay
(Patrik Kristal)
35'
Лаюни Амор
(Инусса Зейдан)
3:1
46'
 
Oskar Hoim
Predrag Medic
46'
Линдберг Юлиус
Густафссон Симон
 
59'
 
Abdoulie Ceesay
63'
 
Muhammed Suso
Abdoulie Ceesay
64'
Инусса Зейдан
(Линдберг Юлиус)
4:1
70'
Хрстич Срджан
 
70'
 
Dimitri Jepihhin
Daniel Luts
71'
Jeremy Agbonifo
Хрстич Срджан
 
76'
Лаурсен Якоб-Баррет
Линдаль Аксель
 
79'
 
Мухамед Гуйе
Patrik Kristal
79'
 
Лутс Сиим
Саарма Роби
89'
Jeremy Agbonifo
5:1
90'
Лаюни Амор
(Инусса Зейдан)
6:1

Статистика матча

  • 6 Удары по воротам 4
  • 11 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 1
  • 2 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 11
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 58 Владение мячом, % 42
Прогнозы 117
Хеккен 95.7% (112)
X 0.9% (1)
Пайде Линнамеесконд 3.4% (4)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Абрахамссон
Петер
6
Линдаль
Аксель
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
18
Рюгор
Миккель
14
Густафссон
Симон
27
Ромео
Аман
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
29
Инусса
Зейдан
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
27
Баранов
Никита
29
Салисте
Йозеф
6
Patrik
Kristal
23
Milan
Delevic
16
Predrag
Medic
14
Саарма
Роби
41
Daniel
Luts
20
Abdoulie
Ceesay
8
Оямаа
Хенрик
Хеккен
4-3-3
Пайде Линнамеесконд
3-4-3

Бомбардиры внутри турнира

Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 4 1.33
Хрстич Срджан 3 1
Инусса Зейдан 2 0.67
Ромео Аман 2 0.67
Jeremy Agbonifo 2 0.67
Юссеф Али 2 0.67
Северин Ниуль 1 0.33
Хаммар Юхан 1 0.33
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Лундквист Адам 0 0
Густафссон Симон 0 0
Линдберг Юлиус 0 0
Дабо Понтус 0 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdoulie Ceesay 3 0.6
Patrik Kristal 1 0.2
Оямаа Хенрик 1 0.2
Лиландер Михаэл 1 0.2
Predrag Medic 1 0.2
Саарма Роби 1 0.2
Oskar Hoim 1 0.2

Карточки

Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рюгор Миккель 1 0
Лундквист Адам 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0
Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Patrik Kristal 2 0
Milan Delevic 2 0
Abdoulie Ceesay 2 0
Баранов Никита 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Predrag Medic 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Mechini Gomis 1 0
Oskar Hoim 1 0

Результаты матчей

Хеккен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Пайде Линнамеесконд
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
2
Хеккен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Пайде Линнамеесконд
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
5
Хеккен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пайде Линнамеесконд
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

6
7

Голы по времени матча

Забито

11
4
5 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 2
2
18%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
2
18%
1
25%
31-45
3
27%
1
25%
46-60
1
9%
1
25%
61-75
2
18%
1
25%
76-90

Пропущено

3
9
3 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
1
33%
2
22%
1-15
1
33%
1
11%
16-30
1
33%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
22%
61-75
0
0%
3
33%
76-90

Забито

6
5
4 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
1
17%
0
0%
1-15
1
17%
1
20%
16-30
2
33%
0
0%
31-45
1
17%
2
40%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
20%
76-90
0
0%
1
20%
91-120

Пропущено

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
100%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

17
9
9 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 2
0 Не забивали 0
3
18%
0
0%
1-15
2
12%
1
11%
16-30
4
24%
1
11%
31-45
4
24%
3
33%
46-60
1
6%
1
11%
61-75
3
18%
2
22%
76-90
0
0%
1
11%
91-120

Пропущено

5
10
5 В 1-м тайме 5
0 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 4
1
20%
3
30%
1-15
1
20%
1
10%
16-30
3
60%
1
10%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Результаты последних матчей

Хеккен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6 Вернаму - Хеккен 2:2
Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3 Юргорден - Хеккен 3:3
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Стьярнан 4:0 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1
Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1 Пайде Линнамеесконд - Таммека Тарту 0:1

Результаты матчей

Хеккен
Пайде Линнамеесконд

Точный счет

6:1
2 раза 100%
1:1
1 раз 50%
4:0
1 раз 50%

Точное количество голов

6
2 раза 100%
1
1 раз 50%
4
1 раз 50%

Точный счет

2:6
1 раз 100%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%

Точное количество голов

6
1 раз 100%
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

6:1
2 раза 67%
2:6
1 раз 33%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
6:1
1 раз 20%

Точное количество голов

6
3 раза 100%
1
3 раза 60%
2
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Хеккен
Пайде Линнамеесконд

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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    Прогнозы 117
    Хеккен 95.7% (112)
    X 0.9% (1)
    Пайде Линнамеесконд 3.4% (4)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Хеккен 6:1 Пайде Линнамеесконд

    Исход игры
    Хеккен
    95.7% (112)
    Ничья
    0.9% (1)
    Пайде Линнамеесконд
    3.4% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.22% (70)
    Меньше
    35.78% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    37.61% (41)
    Нет
    62.39% (68)
    Популярный счёт
    2:1 Хеккен
    23.1% (27)
    3:0 Хеккен
    18.8% (22)
    2:0 Хеккен
    17.9% (21)
    1:0 Хеккен
    14.5% (17)
    3:1 Хеккен
    7.7% (9)
    4:0 Хеккен
    5.1% (6)
    4:1 Хеккен
    1.7% (2)
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