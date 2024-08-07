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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Санкт-Галлен
2:0
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
1:0
5' Гол
Аколо Чадрак
2:0
41' Гол
Жеббель Виллем
90'+4

Ход матча

5'
Аколо Чадрак
(Тома Бастьен)
1:0
41'
Жеббель Виллем
(Аколо Чадрак)
2:0
46'
 
Герчио Томмазо
Шота Серафин
63'
Кинтилья Хорди
Гёртлер Лукас
 
64'
Чобот Кевин
Витциг Кристиан
 
64'
 
Индже Бурак
Самец-Талар Пётр
74'
Мамбимби Феликс
Жеббель Виллем
 
74'
Сиссе Мустафа
Аколо Чадрак
 
78'
 
Jakub Jezierski
Цебуля Марчин
81'
Милошевич Йован
Тома Бастьен
 

Статистика матча

  • 7 Удары по воротам 7
  • 5 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Прогнозы 117
Санкт-Галлен 84.6% (99)
X 13.7% (16)
Шленск Вроцлав 1.7% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Ати-Зиги
Лоуренс
33
Шмидт
Исаак
5
Амброзиус
Стефан
20
Фалльци
Альберт
36
Окороджи
Чима
64
Стеванович
Михайло
16
Гёртлер
Лукас
24
Тома
Бастьен
7
Витциг
Кристиан
9
Жеббель
Виллем
10
Аколо
Чадрак
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
87
Петров
Симеон
5
Петков
Алекс
3
Шота
Серафин
77
Цебуля
Марчин
16
Покорны
Петер
17
Шварц
Петр
7
Самец-Талар
Пётр
11
Мусёлик
Себастьян
10
Науэль
Матиас
Санкт-Галлен
4-1-3-2
Шленск Вроцлав
4-3-3

Бомбардиры внутри турнира

Санкт-Галлен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Аколо Чадрак 2 0.67
Тома Бастьен 1 0.33
Стеванович Михайло 1 0.33
Сиссе Мустафа 1 0.33
Фалльци Альберт 1 0.33
Жеббель Виллем 1 0.33
Кинтилья Хорди 0 0
Мамбимби Феликс 0 0
Шмидт Исаак 0 0
Витциг Кристиан 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Науэль Матиас 2 (1) 0.67
Петров Симеон 1 0.33

Карточки

Санкт-Галлен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кинтилья Хорди 1 0
Станич Йозо 1 0
Ноа Янник 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Покорны Петер 2 0
Рейчик Филип 2 0
Науэль Матиас 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Петров Симеон 1 0
Шота Серафин 1 0
Петков Алекс 1 0

Результаты матчей

Санкт-Галлен
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Санкт-Галлен
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3
Санкт-Галлен
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
3

Голы по времени матча

Забито

7
0
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 0
1 Не забивали 3
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

0
3
0 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 2
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

8
3
5 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
1
13%
1
33%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
3
38%
0
0%
31-45
0
0%
2
67%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

0
4
0 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 3
0
0%
2
50%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Санкт-Галлен
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Лозанна - Санкт-Галлен 3:4 Тобол - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Санкт-Галлен - Тобол 4:1
Винтертур - Санкт-Галлен 1:0 Вадуц - Санкт-Галлен 0:1 Рапперсвиль-Йона - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Санкт-Галлен - Лудогорец 0:2 ФК Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Кройцлинген - Санкт-Галлен 0:9 Санкт-Галлен - Цюрих 1:2 Винтертур - Санкт-Галлен 1:3 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Санкт-Галлен - Серветт 1:1 Лугано - Санкт-Галлен 0:1 Цюрих - Санкт-Галлен 0:1 Санкт-Галлен - Ивердон 5:1 Санкт-Галлен - Янг Бойз 2:2 Лозанна - Санкт-Галлен 3:3
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1
Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Варта Познань 2:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:2 Шленск Вроцлав - Пуща Неполомице 0:0 Ягеллония Белосток - Шленск Вроцлав 3:1

Результаты матчей

Санкт-Галлен
Шленск Вроцлав

Точный счет

2:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
3:1
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 50%
4
1 раз 50%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 100%
1:0
1 раз 50%
2:0
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
0
2 раза 100%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

Санкт-Галлен
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
2.5
Больше Меньше
1
1
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Дюделанж Хаджи Самир 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • 46'
    Шота Серафин уходит с поля. Герчио Томмазо выходит вместо него
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 41'
    Аколо Чадрак сделал результативную передачу.
  • 41'
    Г О О О О Л - Жеббель Виллем бьет в цель!
  • 5'
    Тома Бастьен сделал результативную передачу.
  • 5'
    Г О О О О Л - Аколо Чадрак бьет в цель!
  • Судья начинает матч
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    Прогнозы 117
    Санкт-Галлен 84.6% (99)
    X 13.7% (16)
    Шленск Вроцлав 1.7% (2)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Санкт-Галлен 2:0 Шленск Вроцлав

    Исход игры
    Санкт-Галлен
    84.6% (99)
    Ничья
    13.7% (16)
    Шленск Вроцлав
    1.7% (2)
    Тотал 2.5
    Больше
    51.82% (57)
    Меньше
    48.18% (53)
    Обе команды забьют
    Да
    60% (66)
    Нет
    40% (44)
    Популярный счёт
    2:1 Санкт-Галлен
    34.2% (40)
    1:0 Санкт-Галлен
    19.7% (23)
    2:0 Санкт-Галлен
    12.8% (15)
    1:1 Ничья
    12% (14)
    3:1 Санкт-Галлен
    7.7% (9)
    3:0 Санкт-Галлен
    3.4% (4)
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