Тур: 3. Стадион: Parnu Rannastaadion.
1:1
Конец матча
0'
0:1
7' ГолЛундквист Адам
31' Желтая карточкаЛутс Сиим
1:1
33' ГолСаарма Роби
44' Желтая карточкаPredrag Medic
56' Желтая карточкаЛундквист Адам
56' Желтая карточкаDaniel Luts
68' Желтая карточкаЛаюни Амор
90' Желтая карточкаПихт Кристофер
90'+5
Ход матча
7'
0:1
31'
33'
1:1
44'
56'
56'
68'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 3
-
1 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 13
-
4 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
Прогноз на матч от Liveresult
99
Жаржу
Эбрима
14
Саарма
Роби
41
Daniel
Luts
19
Лутс
Сиим
16
Дабо
Понтус
24
Лаюни
Амор
- Основной состав
-
99 Жаржу ЭбримаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Саарма РобиПолузащитник
-
41 Daniel LutsНападающий
- Нападающий
-
19 Лутс СиимНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
56 Сапп МаттиасВратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мухамед ГуйеЗащитник
-
10 Фролов АндреПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
28 Oskar Hoim
-
Главный тренер: Ivan Stojkovic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Дабо ПонтусПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Лаюни АморНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
35 Янссон СиггеЗащитник
- Полузащитник
-
27 Ромео АманПолузащитник
-
10 Юссеф АлиНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Paal Arne Johansen
История личных встреч
Пайде Линнамеесконд
Хеккен
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
0
Голов в среднем за матч
6
0
Среднее время на гол
15
0
Всего голов
6
1
Голов в среднем за матч
6
1
Среднее время на гол
15
90
Бомбардиры внутри турнира
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Abdoulie Ceesay
|3
|0.5
|Саарма Роби
|2
|0.33
|Patrik Kristal
|1
|0.17
|Оямаа Хенрик
|1
|0.17
|Лиландер Михаэл
|1
|0.17
|Predrag Medic
|1
|0.17
|Oskar Hoim
|1
|0.17
Хеккен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лаюни Амор
|4
|1
|Хрстич Срджан
|3
|0.75
|Инусса Зейдан
|2
|0.5
|Ромео Аман
|2
|0.5
|Jeremy Agbonifo
|2
|0.5
|Юссеф Али
|2
|0.5
|Лундквист Адам
|1
|0.25
|Северин Ниуль
|1
|0.25
|Хаммар Юхан
|1
|0.25
|Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
|0
|0
|Густафссон Симон
|0
|0
|Линдберг Юлиус
|0
|0
|Дабо Понтус
|0
|0
Карточки
Пайде Линнамеесконд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Predrag Medic
|2
|0
|Patrik Kristal
|2
|0
|Milan Delevic
|2
|0
|Abdoulie Ceesay
|2
|0
|Лутс Сиим
|1
|0
|Баранов Никита
|1
|0
|Салисте Йозеф
|1
|0
|Пихт Кристофер
|1
|0
|Жаржу Эбрима
|1
|0
|Mechini Gomis
|1
|0
|Oskar Hoim
|1
|0
|Daniel Luts
|1
|0
Хеккен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лундквист Адам
|2
|0
|Рюгор Миккель
|1
|0
|Лаюни Амор
|1
|0
|Хрстич Срджан
|1
|0
|Jeremy Agbonifo
|1
|0
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
1
Пайде Линнамеесконд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
0
Упущенные победы
2
11
Пайде Линнамеесконд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
8
2
Упущенные победы
4
12
Голы по времени матча
Забито
6
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
1
17%
0
0%
91-120
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90
Пропущено
9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90
Забито
10
18
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120
Пропущено
11
6
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
36%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Стьярнан 4:0 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1
Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6
Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3
Результаты матчей
Пайде Линнамеесконд
Хеккен
Точный счет
1:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
6:1
2 раза 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
6
2 раза 100%
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
Точный счет
1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
6:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
3 раза 75%
1
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Пайде Линнамеесконд
Хеккен
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
31
15
31
15
31
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:1 Хеккен
Исход игры
Пайде Линнамеесконд
8.8% (10)
Ничья
8.8% (10)
Хеккен
82.3% (93)
Тотал 2.5
Больше
64.55% (71)
Меньше
35.45% (39)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Хеккен
31.9% (36)
1:3 Хеккен
19.5% (22)
0:2 Хеккен
12.4% (14)
1:1 Ничья
8.8% (10)
0:1 Хеккен
8% (9)
0:3 Хеккен
4.4% (5)
1:0 Пайде Линнамеесконд
4.4% (5)
1:4 Хеккен
2.7% (3)
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