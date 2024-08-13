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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Пайде Линнамеесконд
1:1
Конец матча
Хеккен
0'
0:1
7' Гол
Лундквист Адам
31' Желтая карточка
Лутс Сиим
1:1
33' Гол
Саарма Роби
44' Желтая карточка
Predrag Medic
56' Желтая карточка
Лундквист Адам
56' Желтая карточка
Daniel Luts
68' Желтая карточка
Лаюни Амор
90' Желтая карточка
Пихт Кристофер
90'+5

Ход матча

7'
0:1
Лундквист Адам
31'
Лутс Сиим
 
33'
Саарма Роби
(Abdoulie Ceesay)
1:1
39'
 
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль
Линдаль Аксель
44'
Predrag Medic
 
56'
 
Лундквист Адам
56'
Daniel Luts
 
63'
 
Рюгор Миккель
Инусса Зейдан
63'
 
Янссон Сигге
Густафссон Симон
64'
Dimitri Jepihhin
Daniel Luts
 
64'
Oskar Hoim
Predrag Medic
 
68'
 
Лаюни Амор
70'
Пихт Кристофер
Abdoulie Ceesay
 
78'
Фролов Андре
Milan Delevic
 
90'
Пихт Кристофер
 

Статистика матча

  • 3 Удары по воротам 4
  • 3 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 1 Офсайды 1
  • 17 Нарушения правил 13
  • 4 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 46 Владение мячом, % 54
Прогнозы 113
Пайде Линнамеесконд 8.8% (10)
X 8.8% (10)
Хеккен 82.3% (93)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
99
Жаржу
Эбрима
2
Лиландер
Михаэл
27
Баранов
Никита
29
Салисте
Йозеф
6
Patrik
Kristal
23
Milan
Delevic
16
Predrag
Medic
14
Саарма
Роби
41
Daniel
Luts
20
Abdoulie
Ceesay
19
Лутс
Сиим
26
Абрахамссон
Петер
6
Линдаль
Аксель
3
Хаммар
Юхан
4
Лоде
Мариус
21
Лундквист
Адам
16
Дабо
Понтус
14
Густафссон
Симон
11
Линдберг
Юлиус
24
Лаюни
Амор
19
Хрстич
Срджан
29
Инусса
Зейдан
Пайде Линнамеесконд
3-4-3
Хеккен
4-3-3

История личных встреч

Пайде Линнамеесконд
Хеккен

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
6:1

Голы

Всего голов

6
0

Голов в среднем за матч

6
0

Среднее время на гол

15
0

Всего голов

6
1

Голов в среднем за матч

6
1

Среднее время на гол

15
90

Бомбардиры внутри турнира

Пайде Линнамеесконд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Abdoulie Ceesay 3 0.5
Саарма Роби 2 0.33
Patrik Kristal 1 0.17
Оямаа Хенрик 1 0.17
Лиландер Михаэл 1 0.17
Predrag Medic 1 0.17
Oskar Hoim 1 0.17
Хеккен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лаюни Амор 4 1
Хрстич Срджан 3 0.75
Инусса Зейдан 2 0.5
Ромео Аман 2 0.5
Jeremy Agbonifo 2 0.5
Юссеф Али 2 0.5
Лундквист Адам 1 0.25
Северин Ниуль 1 0.25
Хаммар Юхан 1 0.25
Фридрикссон Вальгейр-Люнддаль 0 0
Густафссон Симон 0 0
Линдберг Юлиус 0 0
Дабо Понтус 0 0

Карточки

Пайде Линнамеесконд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Predrag Medic 2 0
Patrik Kristal 2 0
Milan Delevic 2 0
Abdoulie Ceesay 2 0
Лутс Сиим 1 0
Баранов Никита 1 0
Салисте Йозеф 1 0
Пихт Кристофер 1 0
Жаржу Эбрима 1 0
Mechini Gomis 1 0
Oskar Hoim 1 0
Daniel Luts 1 0
Хеккен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лундквист Адам 2 0
Рюгор Миккель 1 0
Лаюни Амор 1 0
Хрстич Срджан 1 0
Jeremy Agbonifo 1 0

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Хеккен
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
1
Пайде Линнамеесконд
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хеккен
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
0

Упущенные победы

2
11
Пайде Линнамеесконд
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
33% (2)
17% (1)
Хеккен
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

8
2

Упущенные победы

4
12

Голы по времени матча

Забито

6
7
2 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
2
29%
1-15
1
17%
1
14%
16-30
1
17%
2
29%
31-45
2
33%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
17%
1
14%
76-90
1
17%
0
0%
91-120

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
2
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 6
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 2
0
0%
2
18%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
3
27%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
1
25%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
2
22%
1
33%
1-15
1
11%
1
33%
16-30
1
11%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
3
33%
0
0%
76-90

Забито

10
18
3 В 1-м тайме 10
6 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
0
0%
4
22%
1-15
1
10%
2
11%
16-30
2
20%
4
22%
31-45
3
30%
4
22%
46-60
1
10%
1
6%
61-75
2
20%
3
17%
76-90
1
10%
0
0%
91-120

Пропущено

11
6
6 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 0
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 4
4
36%
1
17%
1-15
1
9%
1
17%
16-30
1
9%
4
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Пайде Линнамеесконд
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Стьярнан 4:0 Стьярнан - Пайде Линнамеесконд 2:1
Пайде Линнамеесконд - Калев 3:1 Пайде Линнамеесконд - Бала Таун 1:1 Бала Таун - Пайде Линнамеесконд 1:2 Пайде Линнамеесконд - Нарва Транс 2:2 Курессааре - Пайде Линнамеесконд 0:2 Пайде Линнамеесконд - Пярну Вапрус 0:1 Калев - Пайде Линнамеесконд 2:5 Флора Таллин - Пайде Линнамеесконд 2:0 Пайде Линнамеесконд - Левадия Таллин 0:1 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 4:2 Пайде Линнамеесконд - Нымме Калью 0:2 Таммека Тарту - Пайде Линнамеесконд 1:2 Нымме Юнайтед - Пайде Линнамеесконд 0:1 Пайде Линнамеесконд - Калев 2:0 Левадия Таллин - Пайде Линнамеесконд 1:0 Нарва Транс - Пайде Линнамеесконд 1:1
Хеккен
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Хеккен - Пайде Линнамеесконд 6:1 Хеккен - Дюделанж 6:1 Хеккен - Вестерос 4:0 Дюделанж - Хеккен 2:6
Вернаму - Хеккен 2:2 Хеккен - Эльфсборг 3:5 Вестерос - Хеккен 1:2 Хеккен - Хальмстад 4:2 Кальмар - Хеккен 3:2 Хеккен - АИК 4:1 Мьельбю - Хеккен 2:1 ГАИС - Хеккен 3:0 Хеккен - Мальмё 2:2 Хальмстад - Хеккен 3:0 Хеккен - Кальмар 3:1 Сириус - Хеккен 0:3 Хеккен - ИФК Норрчепинг 1:2 Гётеборг - Хеккен 0:1 Хеккен - Хаммарбю 2:1 Хеккен - Броммапойкарна 4:3

Результаты матчей

Пайде Линнамеесконд
Хеккен

Точный счет

1:1
2 раза 67%
4:0
1 раз 33%
6:1
2 раза 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
4
1 раз 33%
6
2 раза 100%

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
6:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
2:6
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%

Точный счет

1:1
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
6:1
1 раз 17%
6:1
2 раза 50%
1:1
1 раз 25%
2:6
1 раз 25%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
6
3 раза 75%
1
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Пайде Линнамеесконд
Хеккен

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
3
1
1
5
2.5
3
1
1
5
3.5
3
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
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    Прогнозы 113
    Пайде Линнамеесконд 8.8% (10)
    X 8.8% (10)
    Хеккен 82.3% (93)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Пайде Линнамеесконд 1:1 Хеккен

    Исход игры
    Пайде Линнамеесконд
    8.8% (10)
    Ничья
    8.8% (10)
    Хеккен
    82.3% (93)
    Тотал 2.5
    Больше
    64.55% (71)
    Меньше
    35.45% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    67.27% (74)
    Нет
    32.73% (36)
    Популярный счёт
    1:2 Хеккен
    31.9% (36)
    1:3 Хеккен
    19.5% (22)
    0:2 Хеккен
    12.4% (14)
    1:1 Ничья
    8.8% (10)
    0:1 Хеккен
    8% (9)
    0:3 Хеккен
    4.4% (5)
    1:0 Пайде Линнамеесконд
    4.4% (5)
    1:4 Хеккен
    2.7% (3)
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