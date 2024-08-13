Тур: 3. Стадион: ДГ Арена.
0'
0:1
14' ПенальтиВиндеккер Йожеф
1:1
18' Гол в свои воротаЛенжер Бенце
44' Желтая карточкаЛенжер Бенце
2:1
60' ГолЗорич Дарко
73' Желтая карточкаAndrija Kaluderovic2
2:2
86' Гол в свои воротаЗорич Дарко
88' Желтая карточкаВиндеккер Йожеф
90'+7
Ход матча
14'
0:1
18'
1:1
44'
60'
2:1
86'
2:2
88'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
2 Удары в створ 3
-
7 Угловые 4
-
1 Офсайды 2
-
8 Нарушения правил 12
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
Прогноз на матч от Liveresult
10
Kotaro
Kishi
18
Зорич
Дарко
23
Отвош
Бенс
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
30
Сабо
Янош
26
Мезей
Саболч
29
Barna
Toth
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Kotaro KishiПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
18 Зорич ДаркоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
94 Luka Perovic
-
Главный тренер: Simo Medigovic
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Отвош БенсЗащитник
- Защитник
-
24 Ленжер БенцеЗащитник
-
11 Осват ОттилаПолузащитник
-
21 Kristof PappПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
30 Сабо ЯношПолузащитник
-
26 Мезей СаболчПолузащитник
-
29 Barna TothНападающий
- Запасные игроки
-
12 Ваш ГаборЗащитник
-
77 Геве ЖолтЗащитник
- Полузащитник
-
10 Харасти ЖолтНападающий
-
13 Бёде ДаниэльНападающий
-
15 Зимони ДавидНападающий
-
27 Сабо БалинтНападающий
-
-
-
14 Erik Silye
-
-
-
Главный тренер: Gyorgy Bognar
История личных встреч
Морнар
Пакш
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Всего голов
3
0
Голов в среднем за матч
3
0
Среднее время на гол
30
0
Бомбардиры внутри турнира
Морнар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зорич Дарко
|2
|0.33
|Ондон Крис
|2
|0.33
|Джюришич Марко
|1
|0.17
|Вусурович Милан
|1
|0.17
|Цеткович Марко
|0
|0
|Стеванович Синиша
|0
|0
|Kotaro Kishi
|0
|0
Пакш
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Харасти Жолт
|2
|0.5
|Barna Toth
|2
|0.5
|Виндеккер Йожеф
|1 (1)
|0.25
|Бёде Даниэль
|1
|0.25
|Kristof Papp
|1
|0.25
|Отвош Бенс
|1
|0.25
|Сабо Балинт
|1 (1)
|0.25
|Вечеи Балинт
|0
|0
|Осват Оттила
|0
|0
|Мезей Саболч
|0
|0
|Krisztian Kovacs
|0
|0
Карточки
Морнар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Джюришич Марко
|3
|1
|Баошич Йован
|2
|1
|Andrija Kaluderovic2
|3
|0
|Ондон Крис
|1
|1
|Зорич Дарко
|2
|0
|Дублевич Балса
|2
|0
|Попович Стефан
|2
|0
|Сератлич Эрмин
|0
|1
|Вусурович Милан
|1
|0
|Митрович Филип
|1
|0
|Павличич Джёрджие
|1
|0
|Вукович Никола
|1
|0
Пакш
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виндеккер Йожеф
|1
|0
|Вечеи Балинт
|1
|0
|Akos Kinyik
|1
|0
|Ленжер Бенце
|1
|0
|Kristof Papp
|1
|0
|Осват Оттила
|1
|0
|Ваш Габор
|1
|0
Результаты матчей
Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пакш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
2
0
Упущенные победы
2
2
Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
6
Морнар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пакш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
Забито
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Пропущено
5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90
Забито
7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90
Пропущено
9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Морнар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пакш - Морнар 3:0 Морнар - Отрант 0:1 Морнар - Раднички 1923 2:1 Раднички 1923 - Морнар 1:0
Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0
Пакш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Залаэгерсег - Пакш 3:1 Пакш - Морнар 3:0 Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2
Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0
Результаты матчей
Морнар
Пакш
Точный счет
2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
3
2 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%
Точный счет
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Тоталы голов в матче
Морнар
Пакш
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Морнар 2:2 Пакш
Исход игры
Морнар
30.4% (34)
Ничья
34.8% (39)
Пакш
34.8% (39)
Тотал 2.5
Больше
38.89% (42)
Меньше
61.11% (66)
Обе команды забьют
Да
73.15% (79)
Нет
26.85% (29)
Популярный счёт
1:1 Ничья
33% (37)
1:2 Пакш
18.8% (21)
2:1 Морнар
16.1% (18)
1:0 Морнар
10.7% (12)
0:1 Пакш
9.8% (11)
0:2 Пакш
3.6% (4)
2:0 Морнар
1.8% (2)
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