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Тур: 3. Стадион: .
Морнар
2:2
Конец матча
Пакш
0'
0:1
14' Пенальти
Виндеккер Йожеф
1:1
18' Гол в свои ворота
Ленжер Бенце
44' Желтая карточка
Ленжер Бенце
2:1
60' Гол
Зорич Дарко
73' Желтая карточка
Andrija Kaluderovic2
2:2
86' Гол в свои ворота
Зорич Дарко
88' Желтая карточка
Виндеккер Йожеф
90'+7

Ход матча

14'
0:1
Виндеккер Йожеф
18'
Ленжер Бенце
1:1
23'
 
Krisztian Kovacs
Сабо Янош
44'
 
Ленжер Бенце
46'
 
Харасти Жолт
Мезей Саболч
60'
Зорич Дарко
(Цеткович Марко)
2:1
60'
Сератлич Эрмин
Balsa Vukotic
 
60'
 
Бёде Даниэль
Barna Toth
73'
Andrija Kaluderovic2
 
77'
Колунджич Андрия
Цеткович Марко
 
83'
 
Балог Балаж
Вечеи Балинт
83'
Вукович Никола
Стеванович Синиша
 
86'
2:2
Зорич Дарко
88'
 
Виндеккер Йожеф

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 4
  • 2 Удары в створ 3
  • 7 Угловые 4
  • 1 Офсайды 2
  • 8 Нарушения правил 12
  • 1 Жёлтые карточки 2
  • 0 Красные карточки 0
  • 61 Владение мячом, % 39
Прогнозы 112
Морнар 30.4% (34)
X 34.8% (39)
Пакш 34.8% (39)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
12
Попович
Стефан
2
Стеванович
Синиша
32
Velimir
Ljutica
16
Митрович
Филип
33
Balsa
Vukotic
10
Kotaro
Kishi
4
Andrija
Kaluderovic2
7
Цеткович
Марко
20
Вусурович
Милан
9
Вуячич
Александар
18
Зорич
Дарко
1
Саппанош
Петер
23
Отвош
Бенс
2
Akos
Kinyik
24
Ленжер
Бенце
11
Осват
Оттила
21
Kristof
Papp
5
Вечеи
Балинт
22
Виндеккер
Йожеф
30
Сабо
Янош
26
Мезей
Саболч
29
Barna
Toth
Морнар
4-3-3
Пакш
3-5-1-1

История личных встреч

Морнар
Пакш

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
3:0

Голы

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Всего голов

3
0

Голов в среднем за матч

3
0

Среднее время на гол

30
0

Бомбардиры внутри турнира

Морнар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зорич Дарко 2 0.33
Ондон Крис 2 0.33
Джюришич Марко 1 0.17
Вусурович Милан 1 0.17
Цеткович Марко 0 0
Стеванович Синиша 0 0
Kotaro Kishi 0 0
Пакш
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Харасти Жолт 2 0.5
Barna Toth 2 0.5
Виндеккер Йожеф 1 (1) 0.25
Бёде Даниэль 1 0.25
Kristof Papp 1 0.25
Отвош Бенс 1 0.25
Сабо Балинт 1 (1) 0.25
Вечеи Балинт 0 0
Осват Оттила 0 0
Мезей Саболч 0 0
Krisztian Kovacs 0 0

Карточки

Морнар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Джюришич Марко 3 1
Баошич Йован 2 1
Andrija Kaluderovic2 3 0
Ондон Крис 1 1
Зорич Дарко 2 0
Дублевич Балса 2 0
Попович Стефан 2 0
Сератлич Эрмин 0 1
Вусурович Милан 1 0
Митрович Филип 1 0
Павличич Джёрджие 1 0
Вукович Никола 1 0
Пакш
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виндеккер Йожеф 1 0
Вечеи Балинт 1 0
Akos Kinyik 1 0
Ленжер Бенце 1 0
Kristof Papp 1 0
Осват Оттила 1 0
Ваш Габор 1 0

Результаты матчей

Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Пакш
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

2
0

Упущенные победы

2
2
Морнар
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Пакш
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
6
Морнар
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (3)
50% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Пакш
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
1
25%
1-15
2
33%
2
50%
16-30
1
17%
1
25%
31-45
1
17%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
1
50%
76-90

Забито

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 2
5 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Пропущено

5
0
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Забито

7
10
3 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 4
2 Не забивали 0
0
0%
1
10%
1-15
2
29%
3
30%
16-30
1
14%
1
10%
31-45
2
29%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
29%
2
20%
76-90

Пропущено

9
2
3 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 0
6 Не пропускали 1
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
1
11%
0
0%
31-45
1
11%
1
50%
46-60
1
11%
0
0%
61-75
4
44%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Морнар
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Пакш - Морнар 3:0 Морнар - Отрант 0:1 Морнар - Раднички 1923 2:1 Раднички 1923 - Морнар 1:0
Динамо Тбилиси - Морнар 1:1 Морнар - Динамо Тбилиси 2:1 ОФК Белград - Морнар 0:0 Будучность - Морнар 4:2 Морнар - Езеро Плав 1:0 Будучность Подгорица - Морнар 0:1 Морнар - Рудар Плевля 3:0 Единство Биело-Поле - Морнар 3:4 Морнар - Дечич 1:1 Арсенал Тиват - Морнар 1:2 Морнар - ОФК Младост Донья Горица 5:1 Сутьеска Никшич - Морнар 2:0 Морнар - Петровац 1:0 Езеро Плав - Морнар 3:1 Морнар - Будучность Подгорица 1:0 Рудар Плевля - Морнар 0:0
Пакш
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Залаэгерсег - Пакш 3:1 Пакш - Морнар 3:0 Пакш - Уйпешт 2:1 АЕК Ларнака - Пакш 0:2
Диошдьёр - Пакш 2:2 Пакш - АЕК Ларнака 3:0 Хунедоара - Пакш 0:2 Пакш - Хунедоара 0:4 Аустрия Вена - Пакш 1:3 Богемианс Дублин - Пакш 4:1 Хебар Пазарджик - Пакш 1:6 Пакш - Единство У. 0:0 Пакш - Будаёрш 4:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пакш - Ференцварош 2:0 Залаэгерсег - Пакш 1:1 Кечкемет - Пакш 0:0 Пакш - Мезёкёвешд 2:1 Пакш - Кишварда 2:1 Пушкаш-Академи - Пакш 5:0

Результаты матчей

Морнар
Пакш

Точный счет

2:1
2 раза 67%
2:2
1 раз 33%
3:0
2 раза 100%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
3
2 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
2
2 раза 100%

Точный счет

2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:0
2 раза 50%
0:2
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
0
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Тоталы голов в матче

Морнар
Пакш

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 50'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 44'
      Ленжер Бенце получил желтую карточку от судьи
    • 23'
      Сабо Янош уходит с поля. Krisztian Kovacs выходит вместо него
    • 18'
      Kotaro Kishi сделал результативную передачу.
    • 18'
      Г О О О О Л - Ленжер Бенце уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
    • 14'
      Г О О О О Л - Виндеккер Йожеф из команды Пакш забивает с точки!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DG Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 112
    Морнар 30.4% (34)
    X 34.8% (39)
    Пакш 34.8% (39)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Где смотреть матч Морнар 2:2 Пакш онлайн

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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Морнар 2:2 Пакш

    Исход игры
    Морнар
    30.4% (34)
    Ничья
    34.8% (39)
    Пакш
    34.8% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    38.89% (42)
    Меньше
    61.11% (66)
    Обе команды забьют
    Да
    73.15% (79)
    Нет
    26.85% (29)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    33% (37)
    1:2 Пакш
    18.8% (21)
    2:1 Морнар
    16.1% (18)
    1:0 Морнар
    10.7% (12)
    0:1 Пакш
    9.8% (11)
    0:2 Пакш
    3.6% (4)
    2:0 Морнар
    1.8% (2)
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