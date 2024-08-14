Тур: 3. Стадион: Sostoi Stadion.
0:2
Конец матча
0'
0:1
28' ГолСемедо Вилли
28' Желтая карточкаСемедо Вилли
72' Желтая карточкаСерафимов Никола
0:2
90' ГолКакулис Андроникос
90'+6
Ход матча
28'
0:1
28'
72'
90'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 10
-
7 Угловые 12
-
2 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 5
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
45 Владение мячом, % 55
Прогноз на матч от Liveresult
22
Тот
Балаж
II
27
Беди
Бенце
14
Чонгваи
Арон
99
Петё
Милан
24
Хаммас
Амин
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
- Основной состав
-
22 Тот БалажВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
27 Беди БенцеПолузащитник
-
14 Чонгваи АронПолузащитник
-
99 Петё МиланПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
57 Дала МартинВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
21 Хусти АндрашЗащитник
- Полузащитник
-
19 Ковач ПатрикПолузащитник
-
18 Ковач БенцеПолузащитник
-
16 Симут МариоПолузащитник
-
15 Ковач МатиашПолузащитник
-
74 Бенце БабошНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Тамаш Петё
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
24 Хаммас АминЗащитник
- Полузащитник
-
20 Марич МатеоПолузащитник
-
21 Симич ВелькоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
22 Ланг АдамЗащитник
- Полузащитник
-
31 Кусулос ЯнисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Ацили ОмерНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Дамбраускас Валдас
История личных встреч
Фехервар
Омония Никосия
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Бомбардиры внутри турнира
Фехервар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кристенсен Тобиас
|1
|0.25
|Шпондлер Чобо
|1
|0.25
|Беди Бенце
|0
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Семедо Вилли
|2 (1)
|0.5
|Стемпиньски Мариуш
|2
|0.5
|Кулибали Сену
|2
|0.5
|Эвандро Коста
|1
|0.25
|Какулис Андроникос
|1
|0.25
|Симич Велько
|0
|0
|Дионку Альфа
|0
|0
|Харалампус Харалампос
|0
|0
Карточки
Фехервар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мельник Богдан
|2
|0
|Серафимов Никола
|2
|0
|Ларсен Каспер
|1
|0
|Беди Бенце
|1
|0
|Хусти Андраш
|1
|0
|Катона Матьяш
|1
|0
|Петё Милан
|1
|0
Омония Никосия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Хаммас Амин
|2
|0
|Харалампус Харалампос
|2
|0
|Фабиано Фрейтас
|1
|0
|Семедо Вилли
|1
|0
|Кулибали Сену
|1
|0
|Панайоту Николас
|1
|0
|Эракович Новица
|1
|0
Результаты матчей
Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
0
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
2
4
Фехервар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Забито
2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90
Пропущено
4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Фехервар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уйпешт - Фехервар 4:1 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Фехервар - Диошдьёр 3:1 Фехервар - Сумгаит 0:0
Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0 Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1
Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1
Результаты матчей
Фехервар
Омония Никосия
Точный счет
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Тоталы голов в матче
Фехервар
Омония Никосия
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
13
Больше Меньше
13
31
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Фехервар 0:2 Омония Никосия
Исход игры
Фехервар
46.5% (53)
Ничья
42.1% (48)
Омония Никосия
11.4% (13)
Тотал 2.5
Больше
28.83% (32)
Меньше
71.17% (79)
Обе команды забьют
Да
69.37% (77)
Нет
30.63% (34)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.5% (45)
2:1 Фехервар
20.2% (23)
1:0 Фехервар
17.5% (20)
2:0 Фехервар
5.3% (6)
0:1 Омония Никосия
5.3% (6)
1:2 Омония Никосия
5.3% (6)
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