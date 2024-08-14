☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Фехервар
0:2
Конец матча
Омония Никосия
0'
0:1
28' Гол
Семедо Вилли
28' Желтая карточка
Семедо Вилли
72' Желтая карточка
Серафимов Никола
0:2
90' Гол
Какулис Андроникос
90'+6

Ход матча

28'
0:1
Семедо Вилли
(Симич Велько)
28'
 
Семедо Вилли
46'
Ковач Патрик
Холендер Филип
 
46'
Бенце Бабош
Петё Милан
 
46'
Хусти Андраш
Мельник Богдан
 
46'
 
Харалампус Харалампос
Saidou Alioum
57'
Стефанелли Николас
Кристенсен Тобиас
 
72'
Серафимов Никола
 
75'
Ковач Матиаш
Катона Матьяш
 
81'
 
Ацили Омер
Семедо Вилли
82'
 
Кусулос Янис
Эракович Новица
90'
 
Какулис Андроникос
Стемпиньски Мариуш
90'
 
Масурас Яннис
Дионку Альфа
90'
0:2
Какулис Андроникос
(Харалампус Харалампос)

Статистика матча

  • 5 Удары по воротам 3
  • 4 Удары в створ 10
  • 7 Угловые 12
  • 2 Офсайды 2
  • 11 Нарушения правил 5
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 45 Владение мячом, % 55
Прогнозы 114
Фехервар 46.5% (53)
X 42.1% (48)
Омония Никосия 11.4% (13)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
22
Тот
Балаж
II
8
Мельник
Богдан
31
Серафимов
Никола
4
Шпондлер
Чобо
7
Ivan
Milicevic
77
Катона
Матьяш
27
Беди
Бенце
14
Чонгваи
Арон
99
Петё
Милан
20
Кристенсен
Тобиас
70
Холендер
Филип
40
Фабиано
Фрейтас
2
Дионку
Альфа
30
Панайоту
Николас
5
Кулибали
Сену
24
Хаммас
Амин
80
Эракович
Новица
20
Марич
Матео
21
Симич
Велько
99
Saidou
Alioum
7
Семедо
Вилли
14
Стемпиньски
Мариуш
Фехервар
4-4-2
Омония Никосия
4-2-3-1

История личных встреч

Фехервар
Омония Никосия

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛК
1:0

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Бомбардиры внутри турнира

Фехервар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кристенсен Тобиас 1 0.25
Шпондлер Чобо 1 0.25
Беди Бенце 0 0
Омония Никосия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Семедо Вилли 2 (1) 0.5
Стемпиньски Мариуш 2 0.5
Кулибали Сену 2 0.5
Эвандро Коста 1 0.25
Какулис Андроникос 1 0.25
Симич Велько 0 0
Дионку Альфа 0 0
Харалампус Харалампос 0 0

Карточки

Фехервар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мельник Богдан 2 0
Серафимов Никола 2 0
Ларсен Каспер 1 0
Беди Бенце 1 0
Хусти Андраш 1 0
Катона Матьяш 1 0
Петё Милан 1 0
Омония Никосия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Хаммас Амин 2 0
Харалампус Харалампос 2 0
Фабиано Фрейтас 1 0
Семедо Вилли 1 0
Кулибали Сену 1 0
Панайоту Николас 1 0
Эракович Новица 1 0

Результаты матчей

Фехервар
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Омония Никосия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
0
Фехервар
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Омония Никосия
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

2
4
Фехервар
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
75% (3)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Омония Никосия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 2
4 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
100%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

2
4
1 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
1
25%
31-45
1
50%
1
25%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

2
8
1 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 5
0 Забивали первыми 4
3 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
1
50%
1
13%
31-45
1
50%
1
13%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
4
50%
76-90

Пропущено

4
2
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Фехервар
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Уйпешт - Фехервар 4:1 Омония Никосия - Фехервар 1:0 Фехервар - Диошдьёр 3:1 Фехервар - Сумгаит 0:0
Кечкемет - Фехервар 0:0 Сумгаит - Фехервар 1:2 Фехервар - Гёзтепе 2:2 Фехервар - Диошдьёр 0:0 Дебрецен - Фехервар 1:0 Фехервар - МТК Будапешт 4:0 Кишварда - Фехервар 1:0 Фехервар - Залаэгерсег 1:1 Пакш - Фехервар 1:2 Фехервар - Мезёкёвешд 5:0 Пушкаш-Академи - Фехервар 0:0 Кечкемет - Фехервар 0:1 Фехервар - Ференцварош 0:2 Уйпешт - Фехервар 2:0 Диошдьёр - Фехервар 4:0 Фехервар - Дебрецен 1:0
Омония Никосия
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Омония Никосия - Фехервар 1:0 Торпедо Кутаиси - Омония Никосия 1:2 Омония Никосия - Торпедо Кутаиси 3:1 Омония Никосия - АЕК 1:1
Ракув - Омония Никосия 2:0 Маккаби Тель-Авив - Омония Никосия 2:0 Краковия - Омония Никосия 3:0 Омония Никосия - Пафос 0:3 Пафос - Омония Никосия 1:1 Омония Никосия - АПОЭЛ 1:0 АЕК Ларнака - Омония Никосия 2:0 Омония Никосия - Арис Лимасол 0:0 Анортосис - Омония Никосия 0:2 Арис Лимасол - Омония Никосия 0:3 Омония Никосия - Арис Лимасол 3:0 Омония Никосия - Пафос 1:1 АПОЭЛ - Омония Никосия 0:1 Омония Никосия - АЕК Ларнака 0:1 Омония Никосия - Анортосис 2:1 Омония Никосия - Закакиу 3:1

Результаты матчей

Фехервар
Омония Никосия

Точный счет

0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
2
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
3 раза 75%
2
1 раз 25%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Тоталы голов в матче

Фехервар
Омония Никосия

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
3
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5
3
1

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 49'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 28'
      Семедо Вилли получил желтую карточку от судьи
    • 28'
      Симич Велько сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Семедо Вилли бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sostoi Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 114
    Фехервар 46.5% (53)
    X 42.1% (48)
    Омония Никосия 11.4% (13)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Фехервар 0:2 Омония Никосия

    Исход игры
    Фехервар
    46.5% (53)
    Ничья
    42.1% (48)
    Омония Никосия
    11.4% (13)
    Тотал 2.5
    Больше
    28.83% (32)
    Меньше
    71.17% (79)
    Обе команды забьют
    Да
    69.37% (77)
    Нет
    30.63% (34)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    39.5% (45)
    2:1 Фехервар
    20.2% (23)
    1:0 Фехервар
    17.5% (20)
    2:0 Фехервар
    5.3% (6)
    0:1 Омония Никосия
    5.3% (6)
    1:2 Омония Никосия
    5.3% (6)
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