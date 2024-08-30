Тур: 7. Стадион: Ракув. Зрители: 5454 Главный судья: Щербович Марцин
0'
22' Желтая карточкаДрапински Игорь
41' Желтая карточкаКочергин Владислав
52' Желтая карточкаДзичек Патрик
90' Желтая карточкаРундич Милан
0:0
90' Не забитый пенальтиДзичек Патрик
0:1
90' ГолMichael Ameyaw
90'+13
Ход матча
22'
52'
90'
90'
0:0
90'
0:1
26
Оума
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Оума ЭрикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Куцяк ДушанВратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Полузащитник
-
17 Мишор ЯкубПолузащитник
-
21 Драчал ДавидПолузащитник
-
23 Барат ПетерПолузащитник
-
10 Иви ЛопесНападающий
-
29 _Ezeh D.
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Вукович Александар
История личных встреч
Ракув
Пяст
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
11 матчей
63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
8
6
Голов в среднем за матч
1.6
1
Среднее время на гол
56
90
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.5
0.2
Среднее время на гол
60
450
Всего голов
17
7
Голов в среднем за матч
1.55
0.64
Тотал матчей
2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
58
141
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Црнац Анте
|1
|0.14
|Драчал Давид
|1
|0.14
|Салес Жеан Карлос
|1
|0.14
|Браут-Брюнес Джонатан
|1
|0.14
|Patryk Makuch
|1
|0.14
|Тудор Фран
|0
|0
|Берггрен Густав
|0
|0
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Michael Ameyaw
|3
|0.43
|Храпек Михал
|2
|0.29
|Кадзиор Дамиан
|1
|0.14
|Пырка Аркадиуш
|1
|0.14
|Феликс Хорхе
|1
|0.14
|Костадинов Тихомир
|1
|0.14
|Червински Якуб
|0
|0
|Томашевич Гжегож
|0
|0
|Росолек Мацей
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Берггрен Густав
|2
|0
|Браут-Брюнес Джонатан
|2
|0
|Пестка Камил
|2
|0
|Адриано Рибейро
|1
|0
|Салес Жеан Карлос
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Сварнас Стратос
|1
|0
|Тудор Фран
|1
|0
|Оума Эрик
|1
|0
|Кочергин Владислав
|1
|0
|Треловски Кацпер
|1
|0
|Раковитан Богдан
|1
|0
|Црнац Анте
|1
|0
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Червински Якуб
|3
|0
|Дзичек Патрик
|3
|0
|Костадинов Тихомир
|2
|0
|Michael Ameyaw
|2
|0
|Храпек Михал
|1
|0
|Кадзиор Дамиан
|1
|0
|Росолек Мацей
|1
|0
|Драпински Игорь
|1
|0
Результаты матчей
Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пяст
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
0
1
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
5
5
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90
Пропущено
2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90
Забито
5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90
Пропущено
1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
22%
76-90
Пропущено
3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1
Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1
Пяст
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0
Результаты матчей
Ракув
Пяст
Точный счет
0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
Точное количество голов
0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ракув
Пяст
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
22
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
34
Больше Меньше
61
25
34
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3