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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 5454 Главный судья: Щербович Марцин
Ракув
0:1
Конец матча
Пяст
0'
22' Желтая карточка
Драпински Игорь
41' Желтая карточка
Кочергин Владислав
52' Желтая карточка
Дзичек Патрик
90' Желтая карточка
Рундич Милан
0:0
90' Не забитый пенальти
Дзичек Патрик
0:1
90' Гол
Michael Ameyaw
90'+13
1
Треловски
Кацпер
7
Тудор
Фран
4
Сварнас
Стратос
3
Рундич
Милан
20
Салес
Жеан
Карлос
5
Берггрен
Густав
30
Кочергин
Владислав
26
Оума
Эрик
9
Patryk
Makuch
18
Браут-Брюнес
Джонатан
84
Адриано
Рибейро
26
Плах
Франтишек
77
Пырка
Аркадиуш
5
Гук
Томаш
4
Червински
Якуб
29
Драпински
Игорь
20
Томашевич
Гжегож
10
Дзичек
Патрик
92
Кадзиор
Дамиан
6
Храпек
Михал
19
Michael
Ameyaw
39
Росолек
Мацей
Ракув
3-4-3
Пяст
4-2-3-1

История личных встреч

Ракув
Пяст

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

11 матчей

63.6%
9.1%
27.3%
7 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

36.4%
54.5%
9.1%
4 победы 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

История матчей

К
3:0
Э
3:1
Э
2:1
Э
1:0
Э
0:1
Э
1:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1

Голы

Всего голов

8
6

Голов в среднем за матч

1.6
1

Среднее время на гол

56
90

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.5
0.2

Среднее время на гол

60
450

Всего голов

17
7

Голов в среднем за матч

1.55
0.64

Тотал матчей

2.5
10
Больше 91%
Меньше 9%
1
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
5
Больше 45%
Меньше 55%
6
2
Больше 18%
Меньше 82%
9
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

58
141

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Црнац Анте 1 0.14
Драчал Давид 1 0.14
Салес Жеан Карлос 1 0.14
Браут-Брюнес Джонатан 1 0.14
Patryk Makuch 1 0.14
Тудор Фран 0 0
Берггрен Густав 0 0
Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Michael Ameyaw 3 0.43
Храпек Михал 2 0.29
Кадзиор Дамиан 1 0.14
Пырка Аркадиуш 1 0.14
Феликс Хорхе 1 0.14
Костадинов Тихомир 1 0.14
Червински Якуб 0 0
Томашевич Гжегож 0 0
Росолек Мацей 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Берггрен Густав 2 0
Браут-Брюнес Джонатан 2 0
Пестка Камил 2 0
Адриано Рибейро 1 0
Салес Жеан Карлос 1 0
Рундич Милан 1 0
Сварнас Стратос 1 0
Тудор Фран 1 0
Оума Эрик 1 0
Кочергин Владислав 1 0
Треловски Кацпер 1 0
Раковитан Богдан 1 0
Црнац Анте 1 0
Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Червински Якуб 3 0
Дзичек Патрик 3 0
Костадинов Тихомир 2 0
Michael Ameyaw 2 0
Храпек Михал 1 0
Кадзиор Дамиан 1 0
Росолек Мацей 1 0
Драпински Игорь 1 0

Результаты матчей

Ракув
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Пяст
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

0
1
Ракув
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Пяст
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

5
5
Ракув
100%
0 побед 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
71% (5)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Пяст
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

0
4
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 3
7 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
2
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
2
50%
76-90

Пропущено

2
4
0 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 3
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
50%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
3
75%
76-90

Забито

5
5
2 В 1-м тайме 4
3 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 4
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
3
60%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
0
0%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
9
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
1
20%
2
22%
16-30
1
20%
3
33%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
60%
2
22%
76-90

Пропущено

3
6
0 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
2
67%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
1
33%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Ракув - Лех 0:0 ГКС Катовице - Ракув 0:1
Ракув - Краковия 0:1 Мотор Люблин - Ракув 0:2 Ракув - Омония Никосия 2:0 Ракув - Одра Ополе 1:1 Ракув - Маккаби Тель-Авив 0:0 Ракув - Пуща Неполомице 1:1 Ракув - Сталь Жешув 5:1 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Краковия - Ракув 2:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Заглембе Любин - Ракув 2:0 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Ракув - Легия 1:1 Радомяк Радом - Ракув 2:1 Ракув - Рух Хожув 1:1
Пяст
(20 матчей)
70%
20%
10%
14 побед 4 ничьи 2 поражения
Пяст - Заглембе Любин 1:0 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Пяст - ГКС Катовице 2:2 Легия - Пяст 1:2
Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Пяст - ЛКС Лодзь 2:1 Краковия - Пяст 1:1 Пяст - Корона Кельце 3:0 Пяст - Карвина 2:1 Пяст - Котвица Колобжег 3:1 Пяст - Лех 1:0 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Полония Бытом - Пяст 1:2 Пуща Неполомице - Пяст 1:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Пяст - ЛКС Лодзь 4:0 Корона Кельце - Пяст 1:1 Пяст - Варта Познань 2:0 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Пяст - Заглембе Любин 2:0

Результаты матчей

Ракув
Пяст

Точный счет

0:1
2 раза 67%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 50%
0
1 раз 25%
1
1 раз 25%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
0:0
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
3 раза 43%
0
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ракув
Пяст

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
2
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
3
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2:0 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 9 5
15.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Сталь Мелец
 0:2 7 1 1 5 4 - 9 4
17.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 2:0 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 0:2 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Лех
 2:0 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 0:2 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Лех Исхак Микаэль 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
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