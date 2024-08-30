Тур: 7. Стадион: Stadion Stali Mielec. Главный судья: Марциняк Шимон
0:2
Перерыв
Ход матча
32'
0:1
37'
0:2
39'
39
Монджик
Якуб
17
Шкурин
Илья
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
- Основной состав
-
39 Монджик ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Шкурин ИльяНападающий
- Запасные игроки
-
13 Ялоха КонрадВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
96 Дадок РобертПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
19 Dawid Tkacz
-
Главный тренер: Kamil Kieres
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Гургул МихалЗащитник
-
21 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипНападающий
- Нападающий
-
17 Шимчак ФилипНападающий
-
Главный тренер: Фредриксен Нильс
История личных встреч
Сталь Мелец
Лех
6 матчей
33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
2
6
Голов в среднем за матч
0.4
1.5
Среднее время на гол
225
60
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
8
10
Голов в среднем за матч
0.89
1.11
Тотал матчей
2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7
Среднее время на гол
101
81
Бомбардиры внутри турнира
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шкурин Илья
|2
|0.29
|Доманьски Мацей
|1
|0.14
|Ravve Assayeg
|1
|0.14
|Гийомье Мэтью
|0
|0
|Adrian Bukowski
|0
|0
Лех
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|0.71
|Хотич Дино
|3
|0.43
|Соуза Афонсу
|2
|0.29
|Голизаде Али
|1
|0.14
|Перейра Жоэл III
|0
|0
|Ба-Луа Адриэль
|0
|0
|Хоканс Даниэль
|0
|0
|Антони Козубал
|0
|0
Карточки
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Krzysztof Wolkowicz
|2
|0
|Шкурин Илья
|2
|0
|Гербовски Фридерик
|2
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Вольштыньски Лукаш
|1
|0
|Гийомье Мэтью
|1
|0
|Стемпень Матеуш
|1
|0
|Koki Hinokio
|1
|0
|Adrian Bukowski
|1
|0
|Эсселинк Берт
|1
|0
Лех
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Милич Антонио
|2
|0
|Голизаде Али
|2
|0
|Исхак Микаэль
|1
|0
|Муравски Радослав
|1
|0
|Перейра Жоэл III
|1
|0
|Ба-Луа Адриэль
|1
|0
|Хоканс Даниэль
|1
|0
|Фиабема Брайан
|1
|0
|Гургул Михал
|1
|0
Результаты матчей
Сталь Мелец
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лех
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
0
7
Сталь Мелец
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Лех
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
5
0
Упущенные победы
1
8
Голы по времени матча
Забито
3
2
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
1
33%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
50%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
5 Не забивали 3
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90
Пропущено
5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90
Забито
4
9
1 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
1
11%
16-30
1
25%
4
44%
31-45
0
0%
1
11%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
22%
76-90
Пропущено
7
3
2 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
4 Пропускали первыми 1
5 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0
Результаты матчей
Сталь Мелец
Лех
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
1:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
2:0
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
2
2 раза 33%
1
2 раза 33%
0
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Сталь Мелец
Лех
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
51
15
33
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|3.
|6
|4
|1
|1
|12 - 8
|13
|4.
|6
|3
|2
|1
|11 - 6
|11
|5.
|6
|3
|2
|1
|9 - 7
|11
|6.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|7.
|6
|3
|1
|2
|8 - 5
|10
|8.
|5
|3
|0
|2
|10 - 9
|9
|9.
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|6
|2
|2
|2
|7 - 8
|8
|11.
|5
|1
|3
|1
|3 - 3
|6
|12.
|6
|1
|3
|2
|8 - 8
|6
|13.
|6
|1
|2
|3
|4 - 7
|5
|14.
|6
|1
|2
|3
|4 - 9
|5
|15.
|5
|0
|4
|1
|3 - 5
|4
|16.
|0:2
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|17.
|5
|1
|0
|4
|8 - 13
|3
|18.
|6
|0
|2
|4
|5 - 13
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2:0
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|2.
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|3.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|4.
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|5.
|3
|2
|0
|1
|7 - 3
|6
|6.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|3
|1
|2
|0
|8 - 5
|5
|8.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|0:2
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|14.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|18.
|2
|0
|0
|2
|3 - 5
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 2
|9
|3.
|2:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|13.
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|14.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 8
|1
|18.
|0:2
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|5
|Лех
|Исхак Микаэль
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3