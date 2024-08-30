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  3. Польша
  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 6477 Главный судья: Марциняк Шимон
Сталь Мелец
0:2
Конец матча
Лех
0'
0:1
32' Гол
Хотич Дино
0:2
37' Гол
Исхак Микаэль
39' Желтая карточка
Adrian Bukowski
83' Желтая карточка
Антони Козубал
86' Желтая карточка
Матрас Матеуш
90' Красная карточка
Эсселинк Берт
90'+5
39
Монджик
Якуб
3
Эсселинк
Берт
21
Матрас
Матеуш
15
Зенгер
Марвин
33
Adrian
Bukowski
6
Гийомье
Мэтью
10
Доманьски
Мацей
27
Яунземс
Алвис
23
Гетингер
Крыстян
9
Ravve
Assayeg
17
Шкурин
Илья
41
Мрожек
Бартош
2
Перейра
Жоэл
III
16
Милич
Антонио
3
Alex
Douglas
15
Гургул
Михал
21
Хотич
Дино
22
Муравски
Радослав
43
Антони
Козубал
11
Хоканс
Даниэль
7
Соуза
Афонсу
9
Исхак
Микаэль
Сталь Мелец
3-3-2-2
Лех
4-4-1-1

История личных встреч

Сталь Мелец
Лех

6 матчей

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

История матчей

Э
0:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
0:2
Э
3:1
Э
0:0
Э
1:2
Э
1:1
К
1:3

Голы

Всего голов

2
6

Голов в среднем за матч

0.4
1.5

Среднее время на гол

225
60

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

8
10

Голов в среднем за матч

0.89
1.11

Тотал матчей

2.5
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
6
Больше 67%
Меньше 33%
3
4
Больше 44%
Меньше 56%
5
2
Больше 22%
Меньше 78%
7

Среднее время на гол

101
81

Бомбардиры внутри турнира

Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шкурин Илья 2 0.29
Доманьски Мацей 1 0.14
Ravve Assayeg 1 0.14
Гийомье Мэтью 0 0
Adrian Bukowski 0 0
Лех
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Исхак Микаэль 5 (1) 0.71
Хотич Дино 3 0.43
Соуза Афонсу 2 0.29
Голизаде Али 1 0.14
Антони Козубал 0 0
Перейра Жоэл III 0 0
Ба-Луа Адриэль 0 0
Хоканс Даниэль 0 0

Карточки

Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эсселинк Берт 1 1
Матрас Матеуш 2 0
Krzysztof Wolkowicz 2 0
Шкурин Илья 2 0
Гербовски Фридерик 2 0
Доманьски Мацей 1 0
Вольштыньски Лукаш 1 0
Гийомье Мэтью 1 0
Стемпень Матеуш 1 0
Koki Hinokio 1 0
Adrian Bukowski 1 0
Лех
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Милич Антонио 2 0
Голизаде Али 2 0
Исхак Микаэль 1 0
Муравски Радослав 1 0
Перейра Жоэл III 1 0
Ба-Луа Адриэль 1 0
Хоканс Даниэль 1 0
Фиабема Брайан 1 0
Антони Козубал 1 0
Гургул Михал 1 0

Результаты матчей

Сталь Мелец
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Лех
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1
Сталь Мелец
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Лех
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)

Сухие победы

2
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

0
7
Сталь Мелец
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
57% (4)
29% (2)
14% (1)
Лех
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
14% (1)
57% (4)
29% (2)

Сухие победы

3
2

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
0

Упущенные победы

1
8

Голы по времени матча

Забито

3
4
1 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 2
5 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
25%
16-30
1
33%
3
75%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
0
0%
76-90

Пропущено

4
2
3 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
2
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
75%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
7
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 3
6 Не забивали 4
0
0%
1
14%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
2
29%
76-90

Пропущено

5
1
1 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 1
3 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
100%
76-90

Забито

4
11
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 5
4 Не забивали 1
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
1
25%
6
55%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
75%
2
18%
76-90

Пропущено

9
3
4 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 1
5 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
1
11%
0
0%
16-30
3
33%
0
0%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
0
0%
61-75
2
22%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Сталь Мелец
(20 матчей)
15%
35%
50%
3 победы 7 ничьих 10 поражений
Корона Кельце - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Пяст 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0
Сталь Мелец - ГКС Катовице 0:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Сталь Жешув - Сталь Мелец 0:5 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:1 Сталь Мелец - Сандецья 0:1 Сталь Мелец - Р. Жешув 2:2 ЛКС Лодзь - Сталь Мелец 3:2 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Сталь Мелец - Легия 1:3 Варта Познань - Сталь Мелец 5:2 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Корона Кельце - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Заглембе Любин - Сталь Мелец 0:0
Лех
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:0 Заглембе Любин - Лех 0:1 Ракув - Лех 0:0 Лех - Лехия Гданьск 3:1
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Лех - Гурник Забже 2:0 Лех - Теплице 0:2 Лех - Данди 1:1 Баник Острава - Лех 0:2 Пяст - Лех 1:0 Лех - Корона Кельце 1:2 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Лех - Легия 1:2 Рух Хожув - Лех 2:1 Лех - Краковия 0:0 ЛКС Лодзь - Лех 2:3 Пуща Неполомице - Лех 2:1 Лех - Погонь Щецин 1:0 Сталь Мелец - Лех 0:0 Лех - Хробры Глогув 1:0

Результаты матчей

Сталь Мелец
Лех

Точный счет

0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:0
2 раза 67%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
2
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
0:1
1 раз 25%
0:2
1 раз 25%
2:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 29%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
2:0
2 раза 29%
0:0
1 раз 14%
0:1
1 раз 14%
0:2
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%

Точное количество голов

0
4 раза 57%
1
2 раза 29%
2
1 раз 14%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Сталь Мелец
Лех

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
0.5
Больше Меньше
1
3
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
4
0.5
Больше Меньше
6
1
1
6
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 6 4 1 1 12 - 8 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 6 2 2 2 7 - 6 8
10.
Гурник Забже
 6 2 2 2 7 - 8 8
11.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
12.
Пуща Неполомице
 6 1 3 2 8 - 8 6
13.
Заглембе Любин
 6 1 2 3 4 - 7 5
14.
Корона Кельце
 6 1 2 3 4 - 9 5
15.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
16.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
17.
Радомяк Радом
 5 1 0 4 8 - 13 3
18.
Лехия Гданьск
 6 0 2 4 5 - 13 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
6.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
7.
Пуща Неполомице
 3 1 2 0 8 - 5 5
8.
Гурник Забже
 2 1 1 0 1 - 0 4
9.
Заглембе Любин
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
14.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
15.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
16.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
18.
Радомяк Радом
 2 0 0 2 3 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 3 3 0 0 7 - 2 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
ГКС Катовице
 2 1 1 0 3 - 2 4
8.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
11.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
12.
Корона Кельце
 3 0 2 1 2 - 5 2
13.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
14.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
17.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 3 - 8 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Радомяк Радом Роча Леонардо 5
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
  • Второй тайм
  • 95'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - [player1] увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 92'
    УДАЛЕНИЕ! - Эсселинк Берт увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
  • 87'
    Исхак Микаэль уходит с поля. Филип Шимчак выходит вместо него
  • 86'
    Матрас Матеуш получил желтую карточку от судьи
  • 83'
    Антони Козубал получил желтую карточку от судьи
  • 79'
    Ravve Assayeg уходит с поля. Dawid Tkacz выходит вместо него
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
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