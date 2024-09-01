Тур: 7. Стадион: Эрнест Поль. Главный судья: Karol Arys
2:3
Конец матча
0'
7' Желтая карточкаРасак Дамиан
0:1
24' ГолЦаренко Антон
0:2
28' ГолОльссон Элиас
1:2
54' ГолОльковски Павел
56' Желтая карточкаTaofeek Ismaheel
1:3
68' ГолВьюнник Богдан
77' Желтая карточкаSzymon Weirauch
2:3
82' ГолНашименту Филипе
86' Желтая карточкаMilosz Kalahur
90'+8
Ход матча
7'
24'
0:1
28'
0:2
54'
1:2
56'
68'
1:3
77'
82'
2:3
86'
27
Сала
Доминик
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
20
Конрадо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
27 Сала ДоминикЗащитник
-
20 ХосемаЗащитник
-
64 Янжа ЭрикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Полузащитник
-
18 Амброс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Урбан Ян
- Основной состав
- Вратарь
-
11 Dominik PilaЗащитник
-
44 Bujar PllanaЗащитник
- Защитник
-
20 КонрадоЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Szymon Grabowski
История личных встреч
Гурник Забже
Лехия Гданьск
11 матчей
36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед
Первый тайм
90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед
17 матчей
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
Первый тайм
23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Второй тайм
41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед
28 матчей
14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед
Первый тайм
35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед
Второй тайм
10.7%
50%
39.3%
3 победы 14 ничьих 11 побед
История матчей
Голы
Всего голов
16
10
Голов в среднем за матч
1.07
0.77
Среднее время на гол
84
117
Всего голов
22
17
Голов в среднем за матч
1.69
1.13
Среднее время на гол
53
79
Всего голов
38
27
Голов в среднем за матч
1.36
0.96
Тотал матчей
2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
Среднее время на гол
66
93
Бомбардиры внутри турнира
Гурник Забже
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|2
|0.29
|Расак Дамиан
|2
|0.29
|Taofeek Ismaheel
|1
|0.14
|Ольковски Павел
|1
|0.14
|Нашименту Филипе
|1
|0.14
|Санчес Мануэль
|1
|0.14
|Войтушек Норберт
|1
|0.14
|Янжа Эрик
|0
|0
|Кодзуки Соитиро
|0
|0
|Амброс Лукас
|0
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капич Рифет
|1
|0.14
|Camilo Mena
|1
|0.14
|Бобчек Томаш
|1
|0.14
|Вьюнник Богдан
|1
|0.14
|Ольссон Элиас
|1
|0.14
|Tomasz Neugebauer
|1
|0.14
|Царенко Антон
|1
|0.14
|Kalle Wendt
|1
|0.14
|Конрадо
|0
|0
|Хлань Максим
|0
|0
Карточки
Гурник Забже
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яницки Рафал
|2
|1
|Щесняк Криспин
|0
|1
|Подольски Лукас
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Янжа Эрик
|1
|0
|Санчес Мануэль
|1
|0
|Расак Дамиан
|1
|0
|Taofeek Ismaheel
|1
|0
|Войтушек Норберт
|1
|0
|Kamil Lukoszek
|1
|0
|Nikodem Zielonka
|1
|0
Лехия Гданьск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Киндриш Андрей
|2
|0
|Bujar Pllana
|2
|0
|Milosz Kalahur
|1
|0
|Хлань Максим
|1
|0
|Желизко Иван
|1
|0
|Kacper Sezonienko
|1
|0
|Camilo Mena
|1
|0
|Szymon Weirauch
|1
|0
|Tomasz Neugebauer
|1
|0
|Kalle Wendt
|1
|0
Результаты матчей
Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
2
3
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
4
Упущенные победы
4
1
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лехия Гданьск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)
Сухие победы
2
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
4
6
Упущенные победы
6
4
Голы по времени матча
Забито
3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90
Пропущено
3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
3
60%
76-90
Забито
10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90
Пропущено
10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
7
47%
76-90
Результаты последних матчей
Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1
Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1
Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1
Результаты матчей
Гурник Забже
Лехия Гданьск
Точный счет
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
Точный счет
1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%
Точный счет
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%
Точное количество голов
2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Гурник Забже
Лехия Гданьск
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
31
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
43
16
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Альварес Франциско
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3