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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Karol Arys
Гурник Забже
2:3
Конец матча
Лехия Гданьск
0'
7' Желтая карточка
Расак Дамиан
0:1
24' Гол
Царенко Антон
0:2
28' Гол
Ольссон Элиас
1:2
54' Гол
Ольковски Павел
56' Желтая карточка
Taofeek Ismaheel
1:3
68' Гол
Вьюнник Богдан
77' Желтая карточка
Szymon Weirauch
2:3
82' Гол
Нашименту Филипе
86' Желтая карточка
Milosz Kalahur
90'+8
25
Шромник
Михал
22
Санчес
Мануэль
27
Сала
Доминик
20
Хосема
64
Янжа
Эрик
8
Хеллебранд
Патрик
6
Расак
Дамиан
11
Taofeek
Ismaheel
10
Подольски
Лукас
15
Войтушек
Норберт
7
Захович
Лука
1
Szymon
Weirauch
11
Dominik
Pila
44
Bujar
Pllana
3
Ольссон
Элиас
20
Конрадо
5
Желизко
Иван
7
Camilo
Mena
8
Капич
Рифет
17
Царенко
Антон
33
Tomasz
Wojtowicz
9
Вьюнник
Богдан
Гурник Забже
4-2-3-1
Лехия Гданьск
4-1-4-1

История личных встреч

Гурник Забже
Лехия Гданьск

11 матчей

36.4%
63.6%
4 победы 7 ничьих 0 побед

Первый тайм

90.9%
54.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

27.3%
63.6%
9.1%
3 победы 7 ничьих 0 побед

17 матчей

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

Первый тайм

23.5%
76.5%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Второй тайм

41.2%
58.8%
0 побед 7 ничьих 11 побед

28 матчей

14.3%
42.9%
42.8%
4 победы 12 ничьих 12 побед

Первый тайм

35.7%
35.7%
28.6%
10 побед 10 ничьих 8 побед

Второй тайм

10.7%
50%
39.3%
3 победы 14 ничьих 11 побед

История матчей

Э
1:1
Э
2:1
Э
1:3
Э
1:1
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:2
Э
1:1
К
1:2
Э
4:0
Э
0:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
Э
1:1
EFR
0:1
Э
1:0
Э
2:2
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:0
Э
5:1
OE
2:0
OE
1:0

Голы

Всего голов

16
10

Голов в среднем за матч

1.07
0.77

Среднее время на гол

84
117

Всего голов

22
17

Голов в среднем за матч

1.69
1.13

Среднее время на гол

53
79

Всего голов

38
27

Голов в среднем за матч

1.36
0.96

Тотал матчей

2.5
26
Больше 93%
Меньше 7%
2
23
Больше 82%
Меньше 18%
5
9
Больше 32%
Меньше 68%
19
5
Больше 18%
Меньше 82%
23
1
Больше 4%
Меньше 96%
27
1
Больше 4%
Меньше 96%
27

Среднее время на гол

66
93

Бомбардиры внутри турнира

Гурник Забже
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 2 0.29
Расак Дамиан 2 0.29
Taofeek Ismaheel 1 0.14
Ольковски Павел 1 0.14
Нашименту Филипе 1 0.14
Санчес Мануэль 1 0.14
Войтушек Норберт 1 0.14
Янжа Эрик 0 0
Кодзуки Соитиро 0 0
Амброс Лукас 0 0
Лехия Гданьск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капич Рифет 1 0.14
Camilo Mena 1 0.14
Бобчек Томаш 1 0.14
Вьюнник Богдан 1 0.14
Ольссон Элиас 1 0.14
Tomasz Neugebauer 1 0.14
Царенко Антон 1 0.14
Kalle Wendt 1 0.14
Конрадо 0 0
Хлань Максим 0 0

Карточки

Гурник Забже
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яницки Рафал 2 1
Щесняк Криспин 0 1
Подольски Лукас 1 0
Захович Лука 1 0
Янжа Эрик 1 0
Санчес Мануэль 1 0
Расак Дамиан 1 0
Taofeek Ismaheel 1 0
Войтушек Норберт 1 0
Kamil Lukoszek 1 0
Nikodem Zielonka 1 0
Лехия Гданьск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Киндриш Андрей 2 0
Bujar Pllana 2 0
Milosz Kalahur 1 0
Хлань Максим 1 0
Желизко Иван 1 0
Kacper Sezonienko 1 0
Camilo Mena 1 0
Szymon Weirauch 1 0
Tomasz Neugebauer 1 0
Kalle Wendt 1 0

Результаты матчей

Гурник Забже
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Лехия Гданьск
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

2
3
Гурник Забже
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
0% (0)
25% (1)
Лехия Гданьск
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
50% (2)
0% (0)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
0% (0)
75% (3)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
4

Упущенные победы

4
1
Гурник Забже
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
14% (1)
43% (3)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
71% (5)
14% (1)
14% (1)
Лехия Гданьск
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
29% (2)
43% (3)
29% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
43% (3)
14% (1)
43% (3)

Сухие победы

2
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

4
6

Упущенные победы

6
4

Голы по времени матча

Забито

3
6
0 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
2
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
2
67%
2
33%
76-90

Пропущено

3
10
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
2
20%
1-15
2
67%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
4
40%
76-90

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
1
14%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
1
14%
2
100%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

7
5
2 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 5
2 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
1
14%
0
0%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
2
40%
61-75
1
14%
3
60%
76-90

Забито

10
8
3 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
2 Не забивали 1
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
2
20%
2
25%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
4
40%
2
25%
76-90

Пропущено

10
15
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 7
0
0%
2
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
1
10%
3
20%
31-45
3
30%
1
7%
46-60
2
20%
2
13%
61-75
1
10%
7
47%
76-90

Результаты последних матчей

Гурник Забже
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Краковия - Гурник Забже 3:2 Гурник Забже - Ракув 0:0 Радомяк Радом - Гурник Забже 1:2 Гурник Забже - Тыхы 3:1
Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0 Пуща Неполомице - Гурник Забже 2:2 Лех - Гурник Забже 2:0 Гурник Забже - Кошице 1:0 Карлсруэ - Гурник Забже 0:3 Базель - Гурник Забже 2:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Сваровски Тироль - Гурник Забже 1:1 Гурник Забже - Одра Ополе 2:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Гурник Забже - Пуща Неполомице 1:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:1 Краковия - Гурник Забже 5:0 Гурник Забже - ЛКС Лодзь 4:1 Ракув - Гурник Забже 0:1 Гурник Забже - Шленск Вроцлав 2:0
Лехия Гданьск
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Ракув 1:2 Пуща Неполомице - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Заглембе Любин 1:1 Лех - Лехия Гданьск 3:1
Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Висла Плоцк - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Лехия Гданьск - Хойничанка Хойнице 1:1 Медзь Легница - Лехия Гданьск 4:1 Лехия Гданьск - Арка Гдыня 2:1 Висла Краков - Лехия Гданьск 3:4 Лехия Гданьск - Тыхы 3:0 Сталь Жешув - Лехия Гданьск 4:2 Лехия Гданьск - Полония Варшава 1:0 Гурник Ленчна - Лехия Гданьск 0:1 Лехия Гданьск - Брук-Бет Термалица 3:1 ГКС Катовице - Лехия Гданьск 1:0 Лехия Гданьск - Одра Ополе 2:1 Лехия Гданьск - ФК Валмиера 5:1

Результаты матчей

Гурник Забже
Лехия Гданьск

Точный счет

0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:3
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%

Точный счет

1:2
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
3:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
2:3
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
0
1 раз 25%
1
3 раза 75%
3
1 раз 25%

Точный счет

0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
0:2
1 раз 14%
1:2
1 раз 14%
2:3
1 раз 14%
3:1
1 раз 14%
4:1
1 раз 14%

Точное количество голов

2
4 раза 57%
0
2 раза 29%
1
1 раз 14%
1
5 раз 71%
0
1 раз 14%
3
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Гурник Забже
Лехия Гданьск

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
3
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
4
3
1.5
1
6
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
3.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
4.
Легия
 6 3 2 1 11 - 6 11
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Мотор Люблин
 5 1 3 1 3 - 3 6
14.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
4.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
5.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
6.
Легия
 3 2 0 1 7 - 3 6
7.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Мотор Люблин
 2 1 1 0 2 - 0 4
7.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Видзев Лодзь Альварес Франциско 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
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    • Первый тайм
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    • 28'
      Капич Рифет сделал результативную передачу.
    • 28'
      Г О О О О Л - Ольссон Элиас бьет в цель!
    • 24'
      Конрадо сделал результативную передачу.
    • 24'
      Г О О О О Л - Царенко Антон бьет в цель!
    • 7'
      Расак Дамиан получил желтую карточку от судьи
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч Гурник Забже 2:3 Лехия Гданьск онлайн

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