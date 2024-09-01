Тур: 7. Стадион: Пепси-Арена - Войска Польского. Главный судья: Damian Kos
5:2
Конец матча
0'
4' Желтая карточкаГонсалвеш Клод
0:1
9' ГолРудоль Себастьян
0:1
15' Не забитый пенальтиПекхарт Томаш
1:1
30' ГолКапустка Бартош
2:1
36' ПенальтиВшолек Павел
40' Желтая карточкаMbaye Ndiaye
45' Желтая карточкаРудоль Себастьян
45' Желтая карточкаЛима Лукас
3:1
48' ГолАльфарела Мигуэль
53' Желтая карточкаВинагре Рубен
56' Желтая карточкаPiotr Ceglarz
4:1
69' ГолКапустка Бартош
79' Желтая карточкаАвгустиняк Рафал
4:2
90' ГолMbaye Ndiaye
5:2
90' ГолНсаме Жан-Пьер
90'+4
Ход матча
9'
15'
0:1
30'
36'
2:1
40'
45'
45'
48'
53'
56'
69'
4:1
79'
90'
4:2
90'
5:2
13
Вшолек
Павел
40
Бркич
Иван
37
Скалет
Матье
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
13 Вшолек ПавелПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
82 Лима ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
25 Морисита РёяПолузащитник
-
28 Гуаль МаркНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Goncalo Feio
- Основной состав
-
40 Бркич ИванВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Скалет МатьеПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
90 Мраз СамуэлНападающий
-
30 Mbaye NdiayeНападающий
- Запасные игроки
-
17 Filip WojcikЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
-
26 Michal Krol
-
-
-
Главный тренер: Mateusz Stolarski
История личных встреч
Легия
Мотор Люблин
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
6
2
Голов в среднем за матч
3
2
Среднее время на гол
30
45
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
1
1.5
Среднее время на гол
90
60
Всего голов
7
5
Голов в среднем за матч
2.33
1.67
Тотал матчей
3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2
Среднее время на гол
38
54
Бомбардиры внутри турнира
Легия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капустка Бартош
|4
|0.57
|Крамер Блаж
|3 (1)
|0.43
|Лима Лукас II
|2
|0.29
|Альфарела Мигуэль
|1
|0.14
|Вшолек Павел
|1 (1)
|0.14
|Морисита Рёя
|1
|0.14
|Августиняк Рафал
|1
|0.14
|Wojciech Urbanski
|1
|0.14
|Гуаль Марк
|1 (1)
|0.14
|Винагре Рубен
|0
|0
|Jan Ziolkowski
|0
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Piotr Ceglarz
|2 (1)
|0.33
|Рудоль Себастьян
|1
|0.17
|Мраз Самуэл
|1
|0.17
|Bartosz Wolski
|0
|0
|Michal Krol
|0
|0
Карточки
Легия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гонсалвеш Клод
|3
|0
|Крамер Блаж
|3
|0
|Августиняк Рафал
|3
|0
|Jan Ziolkowski
|2
|0
|Вшолек Павел
|1
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Лима Лукас II
|1
|0
|Гуаль Марк
|1
|0
|Винагре Рубен
|1
|0
|Wojciech Urbanski
|1
|0
Мотор Люблин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рудоль Себастьян
|2
|0
|Кубица Кшиштоф
|2
|0
|Piotr Ceglarz
|1
|0
|Столярски Павел
|1
|0
|Наемски Аркадиуш
|1
|0
|Мраз Самуэл
|1
|0
|Бартош Марек Кристиан
|1
|0
|Filip Luberecki
|1
|0
|Mbaye Ndiaye
|1
|0
Результаты матчей
Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
5
1
Голы по времени матча
Забито
7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90
Пропущено
3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1
Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2
Результаты матчей
Легия
Мотор Люблин
Точный счет
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Легия
Мотор Люблин
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
33
Больше Меньше
14
15
15
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Лех
|Хотич Дино
|3 (1)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3