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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Damian Kos
Легия
5:2
Конец матча
Мотор Люблин
0'
4' Желтая карточка
Гонсалвеш Клод
0:1
9' Гол
Рудоль Себастьян
0:1
15' Не забитый пенальти
Пекхарт Томаш
1:1
30' Гол
Капустка Бартош
2:1
36' Пенальти
Вшолек Павел
40' Желтая карточка
Mbaye Ndiaye
45' Желтая карточка
Рудоль Себастьян
45' Желтая карточка
Лима Лукас
3:1
48' Гол
Альфарела Мигуэль
53' Желтая карточка
Винагре Рубен
56' Желтая карточка
Piotr Ceglarz
4:1
69' Гол
Капустка Бартош
79' Желтая карточка
Августиняк Рафал
4:2
90' Гол
Mbaye Ndiaye
5:2
90' Гол
Нсаме Жан-Пьер
90'+4
1
Тобиаш
Кацпер
8
Августиняк
Рафал
24
Jan
Ziolkowski
42
Барсия
Серхио
13
Вшолек
Павел
67
Капустка
Бартош
5
Гонсалвеш
Клод
82
Лима
Лукас
II
19
Винагре
Рубен
7
Пекхарт
Томаш
17
Альфарела
Мигуэль
40
Бркич
Иван
28
Столярски
Павел
21
Рудоль
Себастьян
18
Наемски
Аркадиуш
24
Filip
Luberecki
68
Bartosz
Wolski
37
Скалет
Матье
11
Калисканер
Каан
77
Piotr
Ceglarz
90
Мраз
Самуэл
30
Mbaye
Ndiaye
Легия
3-5-2
Мотор Люблин
4-3-3

История личных встреч

Легия
Мотор Люблин

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 0 ничьих 1 победа

История матчей

ТМК
4:0
ТМК
2:3
К
1:2

Голы

Всего голов

6
2

Голов в среднем за матч

3
2

Среднее время на гол

30
45

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

1
1.5

Среднее время на гол

90
60

Всего голов

7
5

Голов в среднем за матч

2.33
1.67

Тотал матчей

3.5
2
Больше 67%
Меньше 33%
1
1
Больше 33%
Меньше 67%
2

Среднее время на гол

38
54

Бомбардиры внутри турнира

Легия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капустка Бартош 4 0.57
Крамер Блаж 3 (1) 0.43
Лима Лукас II 2 0.29
Альфарела Мигуэль 1 0.14
Вшолек Павел 1 (1) 0.14
Морисита Рёя 1 0.14
Августиняк Рафал 1 0.14
Wojciech Urbanski 1 0.14
Гуаль Марк 1 (1) 0.14
Винагре Рубен 0 0
Jan Ziolkowski 0 0
Мотор Люблин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Piotr Ceglarz 2 (1) 0.33
Рудоль Себастьян 1 0.17
Мраз Самуэл 1 0.17
Bartosz Wolski 0 0
Michal Krol 0 0

Карточки

Легия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гонсалвеш Клод 3 0
Крамер Блаж 3 0
Августиняк Рафал 3 0
Jan Ziolkowski 2 0
Вшолек Павел 1 0
Кун Патрик 1 0
Лима Лукас II 1 0
Гуаль Марк 1 0
Винагре Рубен 1 0
Wojciech Urbanski 1 0
Мотор Люблин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рудоль Себастьян 2 0
Кубица Кшиштоф 2 0
Piotr Ceglarz 1 0
Столярски Павел 1 0
Наемски Аркадиуш 1 0
Мраз Самуэл 1 0
Бартош Марек Кристиан 1 0
Filip Luberecki 1 0
Mbaye Ndiaye 1 0

Результаты матчей

Легия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
0
Легия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Мотор Люблин
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Легия
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
83% (5)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Мотор Люблин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
60% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

5
1

Голы по времени матча

Забито

7
2
3 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
43%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
2
100%
61-75
3
43%
0
0%
76-90

Пропущено

3
0
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

4
1
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 0
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

3
3
2 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 1
0 Не забивали 3
1
9%
0
0%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
0
0%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
2
67%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

6
3
3 В 1-м тайме 2
3 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
33%
0
0%
16-30
1
17%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
1
17%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Легия
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Дрита - Легия 0:1 Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Легия - Дрита 2:0 Легия - Радомяк Радом 4:1
Легия - Брондбю 1:1 Пуща Неполомице - Легия 2:2 Брондбю - Легия 2:3 Легия - Пяст 1:2 Каернарфон Таун - Легия 0:5 Корона Кельце - Легия 0:1 Легия - Каернарфон Таун 6:0 Легия - Заглембе Любин 2:0 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Легия - Лехия Гданьск 1:1 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Пафос - Легия 1:0 Легия - Ботошани 6:0 Университатя Крайова - Легия 1:0 Легия - Одра Ополе 2:1 Легия - Заглембе Любин 2:1
Мотор Люблин
(20 матчей)
40%
40%
20%
8 побед 8 ничьих 4 поражения
Мотор Люблин - Пуща Неполомице 0:0 ГКС Катовице - Мотор Люблин 0:0 Мотор Люблин - Корона Кельце 1:1 Лехия Гданьск - Мотор Люблин 0:2
Мотор Люблин - Ракув 0:2 Радомяк Радом - Мотор Люблин 1:1 Мотор Люблин - Прушков 0:3 Мотор Люблин - Р. Жешув 1:0 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Корона Кельце - Мотор Люблин 1:1 Арка Гдыня - Мотор Люблин 1:2 Мотор Люблин - Гурник Ленчна 0:0 Мотор Люблин - Подбескидзе 2:1 ЦВКС Ресовия - Мотор Люблин 1:3 Мотор Люблин - Знич Прушкув 3:3 Висла Плоцк - Мотор Люблин 1:0 Одра Ополе - Мотор Люблин 0:2 Мотор Люблин - Хробры Глогув 1:1 Медзь Легница - Мотор Люблин 2:0 Мотор Люблин - Арка Гдыня 2:2

Результаты матчей

Легия
Мотор Люблин

Точный счет

1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
0:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 40%
0:2
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
0
3 раза 60%
1
1 раз 20%
2
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Легия
Мотор Люблин

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
3
1.5
Больше Меньше
1
4
1
5
2.5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
5.
Видзев Лодзь
 6 3 2 1 9 - 7 11
6.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
7.
Погонь Щецин
 6 3 1 2 8 - 5 10
8.
Ягеллония Белосток
 5 3 0 2 10 - 9 9
9.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
14.
Мотор Люблин
 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 5 0 4 1 3 - 5 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
2.
Погонь Щецин
 3 3 0 0 6 - 0 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
5.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
6.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
7.
Ягеллония Белосток
 3 2 0 1 6 - 4 6
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
Видзев Лодзь
 3 1 1 1 4 - 4 4
7.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
8.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Шленск Вроцлав
 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
16.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
17.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Лех Хотич Дино 3 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 51'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 49'
      Лима Лукас II получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Рудоль Себастьян получил желтую карточку от судьи
    • 40'
      Mbaye Ndiaye получил желтую карточку от судьи
    • 36'
      Г О О О О Л - Вшолек Павел из команды Легия забивает с точки!
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