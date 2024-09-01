Тур: 7. Стадион: Stadion Florian Krygier. Зрители: 19794 Главный судья: Рачковски Павел
5:3
Конец матча
0'
1:0
9' ГолУльвестад Фредрик
2:0
21' ГолГросицки Камил
25' Желтая карточкаПшиборек Адриан
27' Желтая карточкаМусёлик Себастьян
2:1
32' ГолПетков Алекс
2:2
37' ГолМусёлик Себастьян
3:2
41' ГолКулурис Эфтимос
47' Желтая карточкаГерчио Томмазо
50' Желтая карточкаЖуковски Матеуш
51' Желтая карточкаКулурис Эфтимос
4:2
66' ГолГоргон Александр
4:3
81' ГолПетров Симеон
5:3
89' ГолКулурис Эфтимос
90' Желтая карточкаМаценко Егор
90'+8
Ход матча
9'
21'
2:0
25'
32'
2:1
37'
2:2
41'
47'
50'
51'
66'
4:2
81'
4:3
89'
90'
17
Jakub
Lis
26
Индже
Бурак
17
Шварц
Петр
- Основной состав
- Вратарь
-
17 Jakub LisЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Гамбоа ЖоауПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Роберт Колендович
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
26 Индже БуракПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
-
33 Маценко ЕгорЗащитник
- Защитник
-
19 Ортис АрнауПолузащитник
-
21 Балута ТудорПолузащитник
-
27 Рейчик ФилипПолузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
История личных встреч
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
9 матчей
66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед
18 матчей
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед
Второй тайм
38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед
27 матчей
22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед
Первый тайм
11.1%
55.6%
33.3%
3 победы 15 ничьих 9 побед
Второй тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Голы
Всего голов
15
11
Голов в среднем за матч
1.25
0.73
Среднее время на гол
72
122
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.27
1.42
Среднее время на гол
71
63
Всего голов
34
28
Голов в среднем за матч
1.26
1.04
Тотал матчей
2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
71
86
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кулурис Эфтимос
|5 (1)
|0.71
|Горгон Александр
|2
|0.29
|Kacper Lukasiak
|2
|0.29
|Гросицки Камил
|1
|0.14
|Бичахчян Ваан
|1
|0.14
|Ульвестад Фредрик
|1
|0.14
|Patryk Paryzek
|1
|0.14
|Кутрис Леонардо
|0
|0
|Гамбоа Жоау
|0
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Герчио Томмазо
|2
|0.33
|Шварц Петр
|1
|0.17
|Петков Алекс
|1
|0.17
|Мусёлик Себастьян
|1
|0.17
|Петров Симеон
|1
|0.17
|Жуковски Матеуш
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Горгон Александр
|2
|0
|Ульвестад Фредрик
|2
|0
|Кулурис Эфтимос
|2
|0
|Цех Бенедикт
|0
|1
|Гросицки Камил
|1
|0
|Вальквист Линус
|1
|0
|Кужава Рафал
|1
|0
|Пшиборек Адриан
|1
|0
|Patryk Paryzek
|1
|0
Шленск Вроцлав
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маценко Егор
|1
|1
|Петров Симеон
|2
|0
|Науэль Матиас
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Жуковски Матеуш
|1
|0
|Покорны Петер
|1
|0
|Шота Серафин
|1
|0
|Бартолевски Матеуш
|1
|0
|Индже Бурак
|1
|0
|Палюшек Александр
|1
|0
|Ортис Арнау
|1
|0
|Герчио Томмазо
|1
|0
|Jakub Jezierski
|1
|0
Результаты матчей
Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
0
3
Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
3
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
5
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
6
0
Упущенные победы
2
6
Голы по времени матча
Забито
11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90
Пропущено
3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90
Пропущено
5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
3
50%
76-90
Пропущено
8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0
Результаты матчей
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
Точный счет
1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 100%
Точное количество голов
1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%
Точное количество голов
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Погонь Щецин
Шленск Вроцлав
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
22
13
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
42
43
15
25
15
16
16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3