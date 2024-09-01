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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Зрители: 19794 Главный судья: Рачковски Павел
Погонь Щецин
5:3
Конец матча
Шленск Вроцлав
0'
1:0
9' Гол
Ульвестад Фредрик
2:0
21' Гол
Гросицки Камил
25' Желтая карточка
Пшиборек Адриан
27' Желтая карточка
Мусёлик Себастьян
2:1
32' Гол
Петков Алекс
2:2
37' Гол
Мусёлик Себастьян
3:2
41' Гол
Кулурис Эфтимос
47' Желтая карточка
Герчио Томмазо
50' Желтая карточка
Жуковски Матеуш
51' Желтая карточка
Кулурис Эфтимос
4:2
66' Гол
Горгон Александр
4:3
81' Гол
Петров Симеон
5:3
89' Гол
Кулурис Эфтимос
90' Желтая карточка
Маценко Егор
90'+8
77
Кожокару
Валентин
17
Jakub
Lis
28
Вальквист
Линус
4
Леонардо
Родригес
32
Кутрис
Леонардо
10
Пшиборек
Адриан
7
Кужава
Рафал
8
Ульвестад
Фредрик
22
Бичахчян
Ваан
9
Кулурис
Эфтимос
11
Гросицки
Камил
12
Лещыньски
Рафал
22
Жуковски
Матеуш
2
Палюшек
Александр
5
Петков
Алекс
78
Герчио
Томмазо
16
Покорны
Петер
26
Индже
Бурак
77
Цебуля
Марчин
17
Шварц
Петр
10
Науэль
Матиас
11
Мусёлик
Себастьян
Погонь Щецин
4-3-3
Шленск Вроцлав
4-1-4-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

9 матчей

66.7%
33.3%
6 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
77.8%
3 победы 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

77.8%
44.4%
7 побед 4 ничьи 0 побед

18 матчей

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 8 ничьих 9 побед

Второй тайм

38.9%
61.1%
0 побед 7 ничьих 9 побед

27 матчей

22.2%
40.7%
37.1%
6 побед 11 ничьих 10 побед

Первый тайм

11.1%
55.6%
33.3%
3 победы 15 ничьих 9 побед

Второй тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

Э
0:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:0
ЭГА
2:2
Э
0:0
Э
1:1
Э
2:1
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:2
Э
3:0
Э
1:1
Э
0:2
Э
0:0
Э
1:1
ЭГА
2:1
Э
1:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
2:2
Э
1:0
Э
0:3

Голы

Всего голов

15
11

Голов в среднем за матч

1.25
0.73

Среднее время на гол

72
122

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.27
1.42

Среднее время на гол

71
63

Всего голов

34
28

Голов в среднем за матч

1.26
1.04

Тотал матчей

2.5
24
Больше 89%
Меньше 11%
3
21
Больше 78%
Меньше 22%
6
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
4
Больше 15%
Меньше 85%
23
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

71
86

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кулурис Эфтимос 5 (1) 0.71
Горгон Александр 2 0.29
Kacper Lukasiak 2 0.29
Гросицки Камил 1 0.14
Бичахчян Ваан 1 0.14
Ульвестад Фредрик 1 0.14
Patryk Paryzek 1 0.14
Кутрис Леонардо 0 0
Гамбоа Жоау 0 0
Шленск Вроцлав
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Герчио Томмазо 2 0.33
Шварц Петр 1 0.17
Петков Алекс 1 0.17
Мусёлик Себастьян 1 0.17
Петров Симеон 1 0.17
Жуковски Матеуш 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Горгон Александр 2 0
Ульвестад Фредрик 2 0
Кулурис Эфтимос 2 0
Цех Бенедикт 0 1
Гросицки Камил 1 0
Вальквист Линус 1 0
Кужава Рафал 1 0
Пшиборек Адриан 1 0
Patryk Paryzek 1 0
Шленск Вроцлав
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маценко Егор 1 1
Петров Симеон 2 0
Науэль Матиас 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Жуковски Матеуш 1 0
Покорны Петер 1 0
Шота Серафин 1 0
Бартолевски Матеуш 1 0
Индже Бурак 1 0
Палюшек Александр 1 0
Ортис Арнау 1 0
Герчио Томмазо 1 0
Jakub Jezierski 1 0

Результаты матчей

Погонь Щецин
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Погонь Щецин
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
3
Погонь Щецин
100%
6 побед 0 поражений
Первый тайм
57% (4)
43% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
86% (6)
0% (0)
14% (1)
Шленск Вроцлав
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

5
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

6
0

Упущенные победы

2
6

Голы по времени матча

Забито

11
3
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 1
4 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
1
9%
0
0%
1-15
2
18%
0
0%
16-30
2
18%
2
67%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
0
0%
61-75
3
27%
1
33%
76-90

Пропущено

3
7
2 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
29%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
2
67%
2
29%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
14%
61-75
1
33%
1
14%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 0
6 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
2
67%
76-90

Пропущено

5
3
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 3
0
0%
1
33%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
20%
1
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

13
6
6 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
1
8%
0
0%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
1
8%
0
0%
46-60
2
15%
1
17%
61-75
4
31%
3
50%
76-90

Пропущено

8
10
4 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 5
0
0%
3
30%
1-15
2
25%
1
10%
16-30
2
25%
2
20%
31-45
1
13%
1
10%
46-60
0
0%
1
10%
61-75
3
38%
2
20%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Лех - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 1:0 Гурник Забже - Погонь Щецин 1:0
Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Корона Кельце 3:0 Погонь Щецин - Котвица Колобжег 3:0 Баник Острава - Погонь Щецин 1:2 Пяст - Погонь Щецин 1:0 Сигма Оломоуц - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Гурник Забже 1:0 Сталь Мелец - Погонь Щецин 0:0 Ракув - Погонь Щецин 2:1 Погонь Щецин - Пуща Неполомице 1:0 Погонь Щецин - Висла Краков 1:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2 Погонь Щецин - Пяст 0:2 Погонь Щецин - Рух Хожув 5:0 Лех - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Ягеллония Белосток 2:1
Шленск Вроцлав
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Шленск Вроцлав - Легия 1:1 Шленск Вроцлав - Корона Кельце 1:1 Шленск Вроцлав - Санкт-Галлен 3:2 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0
Санкт-Галлен - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - Рига 3:1 Пяст - Шленск Вроцлав 2:0 Рига - Шленск Вроцлав 1:0 Шленск Вроцлав - Лехия Гданьск 1:1 Шленск Вроцлав - Млада Болеслав 1:1 Опава - Шленск Вроцлав 0:2 Славия Прага - Шленск Вроцлав 2:0 Шленск Вроцлав - ЧФР Клуж 1:0 КС Бжег-Дольны - Шленск Вроцлав 0:4 Ракув - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Радомяк Радом 2:0 Шленск Вроцлав - Краковия 4:0 ЛКС Лодзь - Шленск Вроцлав 1:2 Шленск Вроцлав - Рух Хожув 2:3 Легия - Шленск Вроцлав 0:0

Результаты матчей

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

Точный счет

1:0
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
3:0
1 раз 25%
5:3
1 раз 25%
1:1
3 раза 100%

Точное количество голов

1
1 раз 25%
2
1 раз 25%
3
1 раз 25%
5
1 раз 25%
1
3 раза 100%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
5:3
1 раз 33%

Точное количество голов

0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:0
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
2:2
1 раз 14%
3:0
1 раз 14%
5:3
1 раз 14%
1:1
3 раза 50%
0:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
5:3
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
1
1 раз 14%
3
1 раз 14%
5
1 раз 14%
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Погонь Щецин
Шленск Вроцлав

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
4
2
4
3
1.5
1
5
2
5
2.5
1
5
1
6
3.5
1
6
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 1:0 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
8.
Видзев Лодзь
 0:1 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
14.
Мотор Люблин
 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Видзев Лодзь
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
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Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
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  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 41'
      Гросицки Камил сделал результативную передачу.
    • 41'
      Г О О О О Л - Кулурис Эфтимос бьет в цель!
    • 37'
      Шварц Петр сделал результативную передачу.
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