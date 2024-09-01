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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Ягеллония Белосток
1:0
Первый тайм: 28'
Видзев Лодзь
0'
1:0
2' Гол
Пюлюлю Афимико

Ход матча

2'
Пюлюлю Афимико
(Виллар Мики)
1:0
Лучшие коэффициенты
Ягеллония Белосток
Ничья
Видзев Лодзь
4.05
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5.70
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Все Коэффициенты
1
Стриек
Максимилиан
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
5
Крешник
Хайризи
3
Samuel
Kozlovsky
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
7
Jakub
Lukowski
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:1
ТМК
2:0
Э
1:1
Э
0:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:3
Э
4:1
OE
2:0
КЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.5
Пюлюлю Афимико 3 0.5
Диаби Мохамед 2 0.33
Имас Хесус 1 0.17
Виллар Мики 1 0.17
Нене III 1 0.17
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Франциско 3 0.43
Рондич Имад 2 (1) 0.29
Jakub Lukowski 2 0.29
Жиро Матеуш 1 0.14
Сыпек Якуб 1 0.14
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мохамед 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Моутинью Жоау 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 3 1
Samuel Kozlovsky 1 1
Ганоушек Марек 1 0
Керк Себастьян 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Antoni Klimek 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90

Пропущено

4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90

Пропущено

9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Точный счет

2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
2
1
1
2.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
3
3
1
4
2.5
2
4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 1:0 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
8.
Видзев Лодзь
 0:1 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
14.
Мотор Люблин
 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 1:0 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 0:1 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Видзев Лодзь
 0:1 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Ягеллония Белосток
 1:0 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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Ягеллония Белосток
Ничья
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