Тур: 7. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Первый тайм: 28'
Ход матча
2'
1:0
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.5
|Диаби Мохамед
|2
|0.33
|Имас Хесус
|1
|0.17
|Виллар Мики
|1
|0.17
|Нене III
|1
|0.17
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Франциско
|3
|0.43
|Рондич Имад
|2 (1)
|0.29
|Jakub Lukowski
|2
|0.29
|Жиро Матеуш
|1
|0.14
|Сыпек Якуб
|1
|0.14
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|3
|1
|Samuel Kozlovsky
|1
|1
|Ганоушек Марек
|1
|0
|Керк Себастьян
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Ягеллония Белосток
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
0% (0)
20% (1)
Видзев Лодзь
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
6
4
3 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 4
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
25%
61-75
2
33%
1
25%
76-90
Пропущено
4
4
2 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
1
25%
1
25%
1-15
1
25%
1
25%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
25%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
3 Не забивали 4
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
10
9
6 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
10%
2
22%
1-15
3
30%
2
22%
16-30
2
20%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
10%
2
22%
61-75
3
30%
1
11%
76-90
Пропущено
9
7
3 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 3
3 Не пропускали 5
2
22%
1
14%
1-15
1
11%
1
14%
16-30
0
0%
3
43%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
14%
61-75
3
33%
1
14%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 67%
2:4
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 100%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:1
1 раз 33%
1:3
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:0
2 раза 40%
2:3
1 раз 20%
2:4
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
1:3
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
2
3 раза 60%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
0
2 раза 33%
3
2 раза 33%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
33
14
24
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|7
|5
|1
|1
|11 - 3
|16
|2.
|7
|4
|2
|1
|16 - 8
|14
|3.
|7
|4
|2
|1
|9 - 6
|14
|4.
|7
|4
|1
|2
|13 - 8
|13
|5.
|7
|4
|1
|2
|13 - 10
|13
|6.
|1:0
|6
|4
|0
|2
|11 - 9
|12
|7.
|7
|3
|2
|2
|5 - 3
|11
|8.
|0:1
|7
|3
|2
|2
|9 - 8
|11
|9.
|7
|2
|2
|3
|7 - 7
|8
|10.
|7
|2
|2
|3
|9 - 11
|8
|11.
|7
|2
|2
|3
|5 - 7
|8
|12.
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|13.
|6
|2
|0
|4
|10 - 14
|6
|14.
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|15.
|7
|1
|3
|3
|4 - 9
|6
|16.
|7
|1
|2
|4
|8 - 15
|5
|17.
|6
|0
|4
|2
|6 - 10
|4
|18.
|7
|1
|1
|5
|4 - 9
|4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|4
|0
|0
|11 - 3
|12
|2.
|3
|3
|0
|0
|7 - 1
|9
|3.
|4
|3
|0
|1
|12 - 5
|9
|4.
|1:0
|4
|3
|0
|1
|7 - 4
|9
|5.
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|6.
|0:1
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|7.
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|8.
|4
|1
|3
|0
|8 - 5
|6
|9.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|10.
|3
|1
|1
|1
|5 - 6
|4
|11.
|4
|1
|1
|2
|4 - 4
|4
|12.
|4
|1
|1
|2
|3 - 4
|4
|13.
|3
|1
|0
|2
|5 - 6
|3
|14.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|15.
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|16.
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|17.
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|4
|3
|1
|0
|5 - 1
|10
|2.
|4
|3
|0
|1
|8 - 4
|9
|3.
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|4
|2
|1
|1
|4 - 4
|7
|5.
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|6.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|8.
|0:1
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|9.
|4
|1
|1
|2
|6 - 8
|4
|10.
|4
|1
|1
|2
|6 - 10
|4
|11.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|4 - 5
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|5 - 8
|3
|13.
|4
|0
|3
|1
|2 - 5
|3
|14.
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|15.
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|3 - 7
|1
|18.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3