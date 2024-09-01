Тур: 7. Стадион: Городской стадион Белостока. Главный судья: Квятковски Томаш
1:0
Конец матча
0'
1:0
2' ГолПюлюлю Афимико
35' Желтая карточкаАльварес Франциско
40' Желтая карточкаКрешник Хайризи
43' Желтая карточкаСыпек Якуб
44' Вторая желтая карточкаАльварес Франциско
44' Желтая карточкаГикевич Рафал
77' Желтая карточкаГаноушек Марек
81' Желтая карточкаСачек Михал
90' Желтая карточкаКерк Себастьян
90'+6
Ход матча
2'
1:0
40'
43'
44'
46'
77'
81'
90'
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
- Основной состав
- Вратарь
-
16 Сачек МихалЗащитник
-
17 Дигес АдрианЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Виллар МикиПолузащитник
-
11 Имас ХесусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
8 Нене IIIПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Adrian Siemieniec
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Сыпек ЯкубНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
-
-
Главный тренер: Daniel Mysliwiec
История личных встреч
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
10 матчей
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед
17 матчей
29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед
Первый тайм
23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед
История матчей
Голы
Всего голов
9
11
Голов в среднем за матч
1.29
1.1
Среднее время на гол
70
81
Всего голов
19
9
Голов в среднем за матч
1.9
1.29
Среднее время на гол
47
70
Всего голов
28
20
Голов в среднем за матч
1.65
1.18
Тотал матчей
2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16
Среднее время на гол
54
76
Бомбардиры внутри турнира
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кубицки Ярослав
|3
|0.5
|Пюлюлю Афимико
|3
|0.5
|Диаби Мохамед
|2
|0.33
|Имас Хесус
|1
|0.17
|Виллар Мики
|1
|0.17
|Нене III
|1
|0.17
|Хансен Кристоффер
|0
|0
|Романчук Тарас
|0
|0
|Дигес Адриан
|0
|0
|Чурлинов Дарко
|0
|0
|Нгиамба Орельен
|0
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Альварес Франциско
|3
|0.43
|Рондич Имад
|2 (1)
|0.29
|Jakub Lukowski
|2
|0.29
|Жиро Матеуш
|1
|0.14
|Сыпек Якуб
|1
|0.14
|Antoni Klimek
|0
|0
|Marcel Krajewski
|0
|0
Карточки
Ягеллония Белосток
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Диаби Мохамед
|2
|0
|Slawomir Abramowicz
|2
|0
|Моутинью Жоау
|1
|0
|Сачек Михал
|1
|0
|Пюлюлю Афимико
|1
|0
|Нгиамба Орельен
|1
|0
|Скшипчак Матеуш
|1
|0
|Dominik Marczuk
|1
|0
Видзев Лодзь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фернандес Хуан III
|3
|1
|Samuel Kozlovsky
|1
|1
|Альварес Франциско
|1
|1
|Ганоушек Марек
|2
|0
|Керк Себастьян
|2
|0
|Гикевич Рафал
|1
|0
|Жиро Матеуш
|1
|0
|Рондич Имад
|1
|0
|Кастрати Лирим
|1
|0
|Сыпек Якуб
|1
|0
|Крешник Хайризи
|1
|0
|Antoni Klimek
|1
|0
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
2
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
3
5
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
5
6
Голы по времени матча
Забито
7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90
Пропущено
4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Забито
4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90
Забито
11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90
Пропущено
9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90
Результаты последних матчей
Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2
Результаты матчей
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Точный счет
2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%
Точный счет
2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%
Точное количество голов
2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
13
11
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
34
15
25
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Зона вылета
|Радомяк Радом
|Роча Леонардо
|6
|Лех
|Исхак Микаэль
|5 (1)
|Погонь Щецин
|Кулурис Эфтимос
|5
|Легия
|Капустка Бартош
|4 (1)
|Краковия
|Кялльман Беньямин
|3 (3)
|Видзев Лодзь
|Фернандес Хуан III
|1 3
|Гурник Забже
|Яницки Рафал
|1 2
|Радомяк Радом
|Бранко Рафаэл
|1 2
|Краковия
|Какабадзе Отар
|3
|Пяст
|Червински Якуб
|3