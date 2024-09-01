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  4. Экстракласса 2024-2025
Тур: 7. Стадион: . Главный судья: Квятковски Томаш
Ягеллония Белосток
1:0
Конец матча
Видзев Лодзь
0'
1:0
2' Гол
Пюлюлю Афимико
35' Желтая карточка
Альварес Франциско
40' Желтая карточка
Крешник Хайризи
43' Желтая карточка
Сыпек Якуб
44' Вторая желтая карточка
Альварес Франциско
44' Желтая карточка
Гикевич Рафал
77' Желтая карточка
Ганоушек Марек
81' Желтая карточка
Сачек Михал
90' Желтая карточка
Керк Себастьян
90'+6
1
Стриек
Максимилиан
16
Сачек
Михал
17
Дигес
Адриан
72
Скшипчак
Матеуш
44
Моутинью
Жоау
6
Романчук
Тарас
14
Кубицки
Ярослав
20
Виллар
Мики
11
Имас
Хесус
21
Чурлинов
Дарко
10
Пюлюлю
Афимико
1
Гикевич
Рафал
91
Marcel
Krajewski
4
Жиро
Матеуш
5
Крешник
Хайризи
3
Samuel
Kozlovsky
10
Альварес
Франциско
25
Ганоушек
Марек
7
Jakub
Lukowski
77
Сыпек
Якуб
9
Рондич
Имад
78
Kamil
Cybulski
Ягеллония Белосток
4-2-3-1
Видзев Лодзь
4-3-3

История личных встреч

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

10 матчей

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 5 ничьих 5 побед

17 матчей

29.4%
29.4%
41.2%
5 побед 5 ничьих 7 побед

Первый тайм

23.5%
47.1%
29.4%
4 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

35.3%
35.3%
29.4%
6 побед 6 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:3
Э
2:1
ТМК
2:0
Э
1:1
Э
0:2
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
1:0
Э
1:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:3
Э
4:1
OE
2:0
КЛ
0:2
КЛ
3:1

Голы

Всего голов

9
11

Голов в среднем за матч

1.29
1.1

Среднее время на гол

70
81

Всего голов

19
9

Голов в среднем за матч

1.9
1.29

Среднее время на гол

47
70

Всего голов

28
20

Голов в среднем за матч

1.65
1.18

Тотал матчей

2.5
16
Больше 94%
Меньше 6%
1
15
Больше 88%
Меньше 12%
2
8
Больше 47%
Меньше 53%
9
6
Больше 35%
Меньше 65%
11
2
Больше 12%
Меньше 88%
15
1
Больше 6%
Меньше 94%
16

Среднее время на гол

54
76

Бомбардиры внутри турнира

Ягеллония Белосток
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кубицки Ярослав 3 0.5
Пюлюлю Афимико 3 0.5
Диаби Мохамед 2 0.33
Имас Хесус 1 0.17
Виллар Мики 1 0.17
Нене III 1 0.17
Хансен Кристоффер 0 0
Романчук Тарас 0 0
Дигес Адриан 0 0
Чурлинов Дарко 0 0
Нгиамба Орельен 0 0
Видзев Лодзь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Альварес Франциско 3 0.43
Рондич Имад 2 (1) 0.29
Jakub Lukowski 2 0.29
Жиро Матеуш 1 0.14
Сыпек Якуб 1 0.14
Antoni Klimek 0 0
Marcel Krajewski 0 0

Карточки

Ягеллония Белосток
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Диаби Мохамед 2 0
Slawomir Abramowicz 2 0
Моутинью Жоау 1 0
Сачек Михал 1 0
Пюлюлю Афимико 1 0
Нгиамба Орельен 1 0
Скшипчак Матеуш 1 0
Dominik Marczuk 1 0
Видзев Лодзь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фернандес Хуан III 3 1
Samuel Kozlovsky 1 1
Альварес Франциско 1 1
Ганоушек Марек 2 0
Керк Себастьян 2 0
Гикевич Рафал 1 0
Жиро Матеуш 1 0
Рондич Имад 1 0
Кастрати Лирим 1 0
Сыпек Якуб 1 0
Крешник Хайризи 1 0
Antoni Klimek 1 0

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
75%
25%
3 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Видзев Лодзь
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

2
1
Ягеллония Белосток
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Видзев Лодзь
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

3
5
Ягеллония Белосток
66.7%
33.3%
4 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (4)
17% (1)
17% (1)
Видзев Лодзь
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
29% (2)
71% (5)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
6

Голы по времени матча

Забито

7
4
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 0
2 Не забивали 5
2
29%
0
0%
1-15
2
29%
1
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
1
25%
61-75
2
29%
1
25%
76-90

Пропущено

4
5
2 В 1-м тайме 4
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 4
1 Не пропускали 4
1
25%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

4
5
3 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 2
4 Не забивали 5
0
0%
2
40%
1-15
1
25%
1
20%
16-30
2
50%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

5
3
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
2
67%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
33%
76-90

Забито

11
9
7 В 1-м тайме 5
4 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 2
0 Не забивали 3
2
18%
2
22%
1-15
3
27%
2
22%
16-30
2
18%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
9%
2
22%
61-75
3
27%
1
11%
76-90

Пропущено

9
8
3 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 6
2
22%
2
25%
1-15
1
11%
1
13%
16-30
0
0%
3
38%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
1
11%
1
13%
61-75
3
33%
1
13%
76-90

Результаты последних матчей

Ягеллония Белосток
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Аякс - Ягеллония Белосток 3:0 ГКС Катовице - Ягеллония Белосток 3:1 Ягеллония Белосток - Аякс 1:4 Ягеллония Белосток - Краковия 2:4
Будё-Глимт - Ягеллония Белосток 4:1 Ягеллония Белосток - Будё-Глимт 0:1 Ягеллония Белосток - Сталь Мелец 2:0 Ягеллония Белосток - Паневежис 3:1 Радомяк Радом - Ягеллония Белосток 2:3 Паневежис - Ягеллония Белосток 0:4 Ягеллония Белосток - Пуща Неполомице 2:0 Ягеллония Белосток - Кауно Жальгирис 2:0 Легия - Ягеллония Белосток 2:0 Ягеллония Белосток - Медзь Легница 3:1 Сигма Оломоуц - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Варта Познань 3:0 Пяст - Ягеллония Белосток 1:1 Ягеллония Белосток - Корона Кельце 3:0 Сталь Мелец - Ягеллония Белосток 3:2 Ягеллония Белосток - Погонь Щецин 2:2
Видзев Лодзь
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Видзев Лодзь - Радомяк Радом 3:2 Погонь Щецин - Видзев Лодзь 2:0 Видзев Лодзь - Шленск Вроцлав 0:0 Краковия - Видзев Лодзь 1:3
Видзев Лодзь - Лех 2:1 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 1:1 Легия - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Баник Острава 2:1 Видзев Лодзь - Мотор Люблин 1:2 Видзев Лодзь - ГКС Катовице 3:1 Радомяк Радом - Видзев Лодзь 1:3 Видзев Лодзь - Лех 1:1 Видзев Лодзь - Заглембе Любин 1:3 Варта Познань - Видзев Лодзь 2:1 Видзев Лодзь - Ракув 0:1 Рух Хожув - Видзев Лодзь 2:3 Сталь Мелец - Видзев Лодзь 0:0 Видзев Лодзь - Пяст 1:0 Видзев Лодзь - Корона Кельце 3:1 Видзев Лодзь - Гурник Ленчна 4:2

Результаты матчей

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Точный счет

2:0
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:4
1 раз 25%
0:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

2
3 раза 75%
1
1 раз 25%
0
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

2:3
1 раз 50%
3:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
3
1 раз 25%

Точный счет

2:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:3
1 раз 17%
2:4
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
0:0
1 раз 14%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
1:3
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:1
1 раз 14%
3:2
1 раз 14%

Точное количество голов

2
3 раза 50%
1
2 раза 33%
3
1 раз 17%
0
3 раза 43%
3
2 раза 29%
1
1 раз 14%
2
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ягеллония Белосток
Видзев Лодзь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
1.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
3
1
1
2.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
1.5
Больше Меньше
3
4
1
5
2.5
2
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Лех
 7 5 1 1 11 - 3 16
2.
Легия
 7 4 2 1 16 - 8 14
3.
Пяст
 7 4 2 1 9 - 6 14
4.
Погонь Щецин
 7 4 1 2 13 - 8 13
5.
Краковия
 7 4 1 2 13 - 10 13
6.
Ягеллония Белосток
 6 4 0 2 11 - 9 12
7.
Ракув
 7 3 2 2 5 - 3 11
8.
Видзев Лодзь
 7 3 2 2 9 - 8 11
9.
ГКС Катовице
 7 2 2 3 7 - 7 8
10.
Гурник Забже
 7 2 2 3 9 - 11 8
11.
Заглембе Любин
 7 2 2 3 5 - 7 8
12.
Пуща Неполомице
 7 1 4 2 8 - 8 7
13.
Радомяк Радом
 6 2 0 4 10 - 14 6
14.
Мотор Люблин
 6 1 3 2 5 - 8 6
15.
Корона Кельце
 7 1 3 3 4 - 9 6
16.
Лехия Гданьск
 7 1 2 4 8 - 15 5
17.
Шленск Вроцлав
 6 0 4 2 6 - 10 4
18.
Сталь Мелец
 7 1 1 5 4 - 9 4
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Погонь Щецин
 4 4 0 0 11 - 3 12
2.
Лех
 3 3 0 0 7 - 1 9
3.
Легия
 4 3 0 1 12 - 5 9
4.
Ягеллония Белосток
 4 3 0 1 7 - 4 9
5.
Пяст
 3 2 1 0 5 - 2 7
6.
Видзев Лодзь
 3 2 1 0 5 - 3 7
7.
Заглембе Любин
 4 2 1 1 4 - 3 7
8.
Пуща Неполомице
 4 1 3 0 8 - 5 6
9.
Гурник Забже
 3 1 1 1 3 - 3 4
10.
Краковия
 3 1 1 1 5 - 6 4
11.
ГКС Катовице
 4 1 1 2 4 - 4 4
12.
Сталь Мелец
 4 1 1 2 3 - 4 4
13.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 6 3
14.
Корона Кельце
 3 1 0 2 2 - 4 3
15.
Шленск Вроцлав
 3 0 3 0 3 - 3 3
16.
Мотор Люблин
 3 0 2 1 1 - 3 2
17.
Ракув
 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Лехия Гданьск
 3 0 1 2 2 - 5 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Ракув
 4 3 1 0 5 - 1 10
2.
Краковия
 4 3 0 1 8 - 4 9
3.
Лех
 4 2 1 1 4 - 2 7
4.
Пяст
 4 2 1 1 4 - 4 7
5.
Легия
 3 1 2 0 4 - 3 5
6.
ГКС Катовице
 3 1 1 1 3 - 3 4
7.
Мотор Люблин
 3 1 1 1 4 - 5 4
8.
Видзев Лодзь
 4 1 1 2 4 - 5 4
9.
Гурник Забже
 4 1 1 2 6 - 8 4
10.
Лехия Гданьск
 4 1 1 2 6 - 10 4
11.
Ягеллония Белосток
 2 1 0 1 4 - 5 3
12.
Радомяк Радом
 3 1 0 2 5 - 8 3
13.
Корона Кельце
 4 0 3 1 2 - 5 3
14.
Пуща Неполомице
 3 0 1 2 0 - 3 1
15.
Погонь Щецин
 3 0 1 2 2 - 5 1
16.
Заглембе Любин
 3 0 1 2 1 - 4 1
17.
Шленск Вроцлав
 3 0 1 2 3 - 7 1
18.
Сталь Мелец
 3 0 0 3 1 - 5 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Радомяк Радом Роча Леонардо 6
Лех Исхак Микаэль 5 (1)
Погонь Щецин Кулурис Эфтимос 5
Легия Капустка Бартош 4 (1)
Краковия Кялльман Беньямин 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Видзев Лодзь Фернандес Хуан III 1 3
Гурник Забже Яницки Рафал 1 2
Радомяк Радом Бранко Рафаэл 1 2
Краковия Какабадзе Отар 3
Пяст Червински Якуб 3
Весь список
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