Плотников с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евдокимова, вновь у "Ротора" не получилось создать момент.

Ошибся Шумских в центре поля при выносе мяча под давлением Руденко, мяч попал в форварда "Чайки", далее Владислав убежал в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника сильно пробил по воротам, перекладина спасла "Ротор" от пропущенного мяча.

Хохлачёв в касание от радиуса штрафной площади пробил по воротам после скидки от Руденко, мяч полетел слишком высоко.

Болотов в центре поля нарушил правила против Николаева и тем самым не дал Олегу развить атаку по правому флангу.

Теперь уже сам Николаев в центре поля нарушил правила против Касимова. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Плотников в борьбе с Николаевым у штрафной площади "Чайки" на левой половине поля оказался на газоне, Константин Аверьянов показал, что нужно играть дальше.

Теперь уже Прищепу на левом фланге у штрафной площади "Чайки" в спину толкнул Николаев, Константин Аверьянов пока ещё не вспомнил, где у него свисток.

26' Бамматгереев разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу во фланг, оттуда последовала подача на ближний угол штрафной площади, Руденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

25' В достаточно среднем темпе проходит наша игра, но даже вечером в Волгограде сегодня было под +27 градусов.

24' Из центра поля последовал заброс на ход Касимову по левому флангу, Евдокимов выиграл борьбу за мяч и в итоге будет удар от ворот.

23' Прищепа поскользнулся на половине поля "Чайки" и в борьбе за мяч уже откровенно сыграл рукой, чтобы не дать Николаеву убежать в атаку по флангу.

22' С правого фланга последовала хорошая подача в центр вратарской "Чайки", совсем немного не хватило Прищепе, чтобы под давлением соперника завершить момент ударом по воротам.

21' Из глубины поля последовал заброс на ход Касимову по правой половине поля, Кармаев опередил соперника и выбил мяч в аут.

20' Значительно лучше обеим командам пока что лучше получается действовать в обороне, а вот в созидании у "Ротора" и "Чайки" есть проблемы.