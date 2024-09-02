  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 8.
Ротор
0:0
Первый тайм: 31'
Чайка
0'
Прогнозы 166
Ротор 75.3% (125)
X 18.7% (31)
Чайка 6% (10)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Чайка
2.25
Реклама, bettery.ru
3.30
Реклама, betcity.ru
4.40
Реклама, bettery.ru
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Ротор
Чайка

История личных встреч

Ротор
Чайка

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛА
3:1
ВЛА
0:0
ТМК
1:1
ВЛА
0:1
ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.67

Среднее время на гол

450
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
123

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.38
Шумских Алексей 1 0.13
Кухарчук Илья 1 0.13
Болотов Евгений 1 0.13
Таликин Дамир 1 0.13
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хохлачёв Александр 3 0.38
Руденко Владислав 2 0.25
Библик Станислав 2 0.25
Янов Данила 1 0.13
Нестеров Александр 1 0.13
Бамматгереев Муслим 1 0.13
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.13

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завезён Юрий 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Шумских Алексей 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Швецов Максим 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 2 0
Маляров Никита 1 0
Ивашин Андрей 1 0
Кармаев Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чайка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Чайка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
75%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0
Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0

Результаты матчей

Ротор
Чайка

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ротор
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 8 5 3 0 7 - 2 18
2.
Урал
 Заявка 8 5 2 1 14 - 6 17
3.
Торпедо Москва
 Заявка 8 4 4 0 12 - 5 16
4.
Сочи
 Заявка 8 4 1 3 13 - 10 13
5.
Чайка
 0:0 Заявка 8 3 4 1 12 - 7 13
6.
Балтика
 Заявка 8 3 4 1 8 - 6 13
7.
Ротор
 0:0 Заявка 8 3 3 2 7 - 5 12
8.
Нефтехимик
 Заявка 8 3 3 2 9 - 9 12
9.
Сокол
 Заявка 8 2 5 1 6 - 5 11
10.
Родина Москва
 Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
11.
Енисей
 Заявка 8 3 0 5 6 - 9 9
12.
КАМАЗ
 Заявка 8 2 2 4 6 - 6 8
13.
Алания
 Заявка 8 2 2 4 5 - 6 8
14.
Черноморец Нв
 Заявка 8 2 2 4 10 - 13 8
15.
Уфа
 Заявка 8 1 3 4 8 - 12 6
16.
Шинник
 Заявка 8 1 3 4 2 - 7 6
17.
Тюмень
 Заявка 8 1 2 5 5 - 12 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 8 1 2 5 4 - 15 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 6 4 2 0 6 - 2 14
2.
Урал
 Заявка 5 4 1 0 9 - 2 13
3.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
4.
Чайка
 0:0 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Сокол
 Заявка 5 2 2 1 3 - 2 8
7.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
8.
Сочи
 Заявка 4 2 1 1 7 - 4 7
9.
Черноморец Нв
 Заявка 4 2 1 1 8 - 7 7
10.
Енисей
 Заявка 4 2 0 2 4 - 4 6
11.
КАМАЗ
 Заявка 3 1 2 0 4 - 1 5
12.
Ротор
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 2 5
13.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 4 0 1 3 5 - 9 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 4 - 2 8
2.
Ротор
 0:0 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Алания
 Заявка 5 2 1 2 5 - 4 7
4.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
5.
Родина Москва
 Заявка 4 1 3 0 5 - 4 6
6.
Балтика
 Заявка 5 1 3 1 4 - 5 6
7.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
8.
Чайка
 0:0 Заявка 4 1 2 1 3 - 4 5
9.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
10.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
11.
Тюмень
 Заявка 5 1 1 3 5 - 10 4
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
14.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 5 1 0 4 2 - 10 3
16.
Шинник
 Заявка 3 0 2 1 1 - 2 2
17.
Нефтехимик
 Заявка 4 0 2 2 2 - 7 2
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 4
Сочи Крамарич Мартин 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 5
Алания Плиев Константин 1 3
Енисей Самойлов Денис 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Сочи Крамарич Мартин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Судья
    33'
    Теперь уже Прищепу на левом фланге у штрафной площади "Чайки" в спину толкнул Николаев, Константин Аверьянов пока ещё не вспомнил, где у него свисток. 
  • Судья
    32'
    Плотников в борьбе с Николаевым у штрафной площади "Чайки" на левой половине поля оказался на газоне, Константин Аверьянов показал, что нужно играть дальше. 
  • Фол, нарушение
    31'
    Теперь уже сам Николаев в центре поля нарушил правила против Касимова. Игроки "Ротора" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    30'
    Болотов в центре поля нарушил правила против Николаева и тем самым не дал Олегу развить атаку по правому флангу. 
  • 29'
    Хохлачёв в касание от радиуса штрафной площади пробил по воротам после скидки от Руденко, мяч полетел слишком высоко. 
  • Штанга
    28'
    Ошибся Шумских в центре поля при выносе мяча под давлением Руденко, мяч попал в форварда "Чайки", далее Владислав убежал в штрафную площадь по левой половине поля и под давлением соперника сильно пробил по воротам, перекладина спасла "Ротор" от пропущенного мяча. 
  • 27'
    Плотников с правого фланга выполнил подачу в штрафную площадь, мяч попал в Евдокимова, вновь у "Ротора" не получилось создать момент. 
  • Опасный момент
    26'
    Бамматгереев разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу во фланг, оттуда последовала подача на ближний угол штрафной площади, Руденко в касание пробил в ближний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 25'
    В достаточно среднем темпе проходит наша игра, но даже вечером в Волгограде сегодня было под +27 градусов. 
  • 24'
    Из центра поля последовал заброс на ход Касимову по левому флангу, Евдокимов выиграл борьбу за мяч и в итоге будет удар от ворот. 
  • Фол, нарушение
    23'
    Прищепа поскользнулся на половине поля "Чайки" и в борьбе за мяч уже откровенно сыграл рукой, чтобы не дать Николаеву убежать в атаку по флангу. 
  • Опасный момент
    22'
    С правого фланга последовала хорошая подача в центр вратарской "Чайки", совсем немного не хватило Прищепе, чтобы под давлением соперника завершить момент ударом по воротам. 
  • 21'
    Из глубины поля последовал заброс на ход Касимову по правой половине поля, Кармаев опередил соперника и выбил мяч в аут. 
  • 20'
    Значительно лучше обеим командам пока что лучше получается действовать в обороне, а вот в созидании у "Ротора" и "Чайки" есть проблемы. 
  • 19'
    Бамматгереев пошёл в высокий прессинг к левому углу штрафной площади, но заставить ошибиться Швецова и перехватить мяч у Муслима не получилось. 
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 18'
      Плотников подключился к атаке по правому флангу и выполнил подачу в центр штрафной площади, мяч полетел за спину партнёрам по команде. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Маляров в центре поля нарушил правила против активного Плотникова. Никак пока что у "Ротора" не получается развивать свои атаки. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Нестеров нарушил правила в центре поля в борьбе за верховой мяч. "Ротор" теперь уже не особо торопился при розыгрыше мяча. 
    • 15'
      Янов теперь уже совершил рывок по центру и от радиуса штрафной площади под давлением соперника пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
    • 14'
      Янов с правой половины поля выполнил заброс в центр штрафной площади, защитники "Ротора" сыграли внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      13'
      Плотников теперь уже в центре поля нарушил правила против Хохлачёва. Довольно много мелких фолов у нас на старте матча. 
    • Фол, нарушение
      12'
      Ивашин в центре поля нарушил правила. Игроки "Ротора" очень быстро разыграли стандарт. 
    • 11'
      Из центра поля последовал заброс на ход Плотникову по левому флангу, Никита под давлением Нестерова на этот раз упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 10'
      Нестеров при развитии атаки по правой половине поля выполнил передачу на ближний угол штрафной площади, никто из партнёров по команде не был готов к рывку, мяч в итоге достался Чагрову. 
    • 9'
      Таликин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Плиев под давлением соперника не смог головой пробить по воротам. 
    • Фол, нарушение
      8'
      Кармаев на правом фланге нарушил правила против Касимова. "Ротор" вновь тщательно готовится к стандарту. 
    • 7'
      Со стандарта последовала подача в центр к линии вратарской, Чагров неудачно сыграл на выходе и смахнул мяч на правый угол штрафной площади, Николаев оказался первым на подборе, далее Олег сделал смещение в центр и от линии штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел точно по центру, на этот раз Чагров уже намертво поймал его. 
    • Фол, нарушение
      6'
      Плотников на левой половине поля нарушил правила против Руденко. "Чайка" заработала достаточно неплохой стандарт. 
    • Опасный момент
      5'
      Штепа у линии вратарской хладнокровно на ложном замахе убрал Касимова, но наверняка нескольких болельщиков "Чайки" голкипер тем самым уже заставил понервничать. 
    • 4'
      С левого фланга последовала подача на дальний угол вратарской "Чайки", Штепа уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 3'
      Прищепа решил со стандарта с дальней дистанции пробить по воротам, мяч попал в одного из защитников "Чайки", который был у линии штрафной площади. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Нестеров на своей половине поля сразу же огрел по ногам Кухарчука и тем самым обозначил, что борьба будет вести жёсткая. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки в Волгограде. Обе команды в случае победы смогут забраться в зону переходных матчей, а поэтому обе команды должны активно биться за три очка. 
    • До матча
    • Главным арбитром на этот матч назначен Константин Аверьянов из Санкт-Петербурга. Помогать ему на бровках будут Алексей Линкин из Воронежа и Дмитрий Маликов из Новоалтайска. Резервным арбитром на этот матч назначен Матвей Заика из Ростова-на-Дону. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вам на заключительном матче восьмого тура Первой лиги между "Ротором" из Волгограда и "Чайкой" из Песчанокопского. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Ротор.
      Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.96. Новички получат приятный бонус!
      BetBoom
      1.96 ПОСТАВИТЬ
    Прогнозы 166
    Ротор 75.3% (125)
    X 18.7% (31)
    Чайка 6% (10)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Чайка
    2.25
    Реклама, bettery.ru
    3.30
    Реклама, betcity.ru
    4.40
    Реклама, bettery.ru
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ротор 0:0 Чайка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Ротор 0:0 Чайка

    Исход игры
    Ротор
    75.3% (125)
    Ничья
    18.7% (31)
    Чайка
    6% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.83% (47)
    Меньше
    60.17% (71)
    Обе команды забьют
    Да
    55.08% (65)
    Нет
    44.92% (53)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    25.9% (43)
    1:0 Ротор
    21.7% (36)
    1:1 Ничья
    11.4% (19)
    2:0 Ротор
    7.8% (13)
    2:2 Ничья
    1.2% (2)
    0:0 Ничья
    1.2% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Чайка
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (29) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный