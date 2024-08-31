  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 8.
Ротор
 
Позже
Чайка
Прогнозы 67
Ротор 74.6% (50)
X 20.9% (14)
Чайка 4.5% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ротор
Ничья
Чайка
2.35
Реклама, pari.ru
3.30
Реклама, bettery.ru
4.10
Реклама, fon.bet
Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Ротор
Чайка

5 матчей

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы

11 матчей

9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед

Первый тайм

9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы

Второй тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ВЛА
3:1
ВЛА
0:0
ТМК
1:1
ВЛА
0:1
ВЛА
0:0
ВЛГ1
2:1
ВЛГ1
0:0
ВЛГ1
0:0
ПЛ
2:1
ВДЗЮ
2:0
ВДЗЮ
0:3

Голы

Всего голов

1
4

Голов в среднем за матч

0.2
0.67

Среднее время на гол

450
135

Всего голов

9
4

Голов в среднем за матч

1.5
0.8

Среднее время на гол

60
112

Всего голов

10
8

Голов в среднем за матч

0.91
0.73

Тотал матчей

2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10

Среднее время на гол

99
123

Бомбардиры внутри турнира

Ротор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Прищепа Дмитрий 3 0.43
Шумских Алексей 1 0.14
Кухарчук Илья 1 0.14
Болотов Евгений 1 0.14
Таликин Дамир 1 0.14
Чайка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хохлачёв Александр 3 0.43
Руденко Владислав 2 0.29
Библик Станислав 2 0.29
Янов Данила 1 0.14
Нестеров Александр 1 0.14
Бамматгереев Муслим 1 0.14
Кожедуб Святослав 1 (1) 0.14

Карточки

Ротор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Завезён Юрий 2 0
Тюрин Владислав 2 0
Болотов Евгений 2 0
Мальцев Михаил 0 1
Шумских Алексей 1 0
Семёнов Андрей Игоревич 1 0
Чагров Никита 1 0
Швецов Максим 1 0
Агеев Михаил 1 0
Морозов Владислав 1 0
Прищепа Дмитрий 1 0
Касимов Тимур 1 0
Шильников Глеб 1 0
Плотников Никита 1 0
Чайка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нестеров Александр 2 0
Маляров Никита 1 0
Ивашин Андрей 1 0
Кармаев Никита 1 0
Пивоваров Дмитрий 1 0
Зарыпбеков Эльдияр 1 0
Козаченко Олег 1 0

Результаты матчей

Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чайка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
1
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

4
8
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Чайка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

5
9

Голы по времени матча

Забито

3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90

Пропущено

2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90

Забито

4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
75%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90

Пропущено

3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90

Пропущено

5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0
Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0

Результаты матчей

Ротор
Чайка

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%

Точное количество голов

1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%

Тоталы голов в матче

Ротор
Чайка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
3
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
3
1.5
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
2
0.5
Больше Меньше
6
1
2
5
1.5
4
3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 7 3 4 0 11 - 5 13
4.
Чайка
 Заявка 7 3 3 1 12 - 7 12
5.
Ротор
 Заявка 7 3 2 2 7 - 5 11
6.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
7.
Сочи
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
8.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
9.
Балтика
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
10.
Родина Москва
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
11.
Енисей
 Заявка 7 3 0 4 5 - 7 9
12.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
13.
КАМАЗ
 Заявка 7 2 1 4 6 - 6 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 7 2 1 4 8 - 11 7
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Чайка
 Заявка 4 2 2 0 9 - 3 8
5.
Торпедо Москва
 Заявка 4 2 2 0 8 - 3 8
6.
Балтика
 Заявка 3 2 1 0 4 - 1 7
7.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
8.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
9.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
10.
Родина Москва
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
11.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
12.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
13.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 Заявка 4 2 1 1 4 - 3 7
3.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
12.
Енисей
 Заявка 4 1 0 3 2 - 5 3
13.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
14.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
15.
КАМАЗ
 Заявка 5 1 0 4 2 - 5 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 4 0 1 3 2 - 6 1
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Родина Москва Юшин Александр 3
Чайка Хохлачёв Александр 3
Ротор Прищепа Дмитрий 3
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Балтика Аванесян Тигран 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Ротор - Чайка от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 сентября 2024, осталось 2 дня 10 часов 48 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Эксперты букмекерских контор считают, что этот матч с вероятностью 51% завершится победой Ротор.
    Поставить на это событие можно в букмекерской конторе BetBoom с коэффициентом 1.98. Новички получат приятный бонус!
    BetBoom
    1.98 ПОСТАВИТЬ
    • Прогнозы 67
    Ротор 74.6% (50)
    X 20.9% (14)
    Чайка 4.5% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ротор
    Ничья
    Чайка
    2.35
    Реклама, pari.ru
    3.30
    Реклама, bettery.ru
    4.10
    Реклама, fon.bet
    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    Где смотреть матч Ротор - Чайка онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Прогнозы на матч Ротор - Чайка

    Исход игры
    Ротор
    74.2% (49)
    Ничья
    21.2% (14)
    Чайка
    4.5% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.26% (27)
    Меньше
    55.74% (34)
    Обе команды забьют
    Да
    62.3% (38)
    Нет
    37.7% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Ротор
    36.4% (24)
    1:0 Ротор
    21.2% (14)
    1:1 Ничья
    16.7% (11)
    2:0 Ротор
    10.6% (7)
    2:2 Ничья
    3% (2)
    Конкурс прогнозов
    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Ротор
    Чайка
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный