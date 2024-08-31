Тур: 8.
История личных встреч
Ротор
Чайка
5 матчей
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
20%
80%
1 победа 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
40%
80%
2 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 3 победы
11 матчей
9.1%
45.5%
45.4%
1 победа 5 ничьих 5 побед
Первый тайм
9.1%
63.6%
27.3%
1 победа 7 ничьих 3 победы
Второй тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
4
Голов в среднем за матч
0.2
0.67
Среднее время на гол
450
135
Всего голов
9
4
Голов в среднем за матч
1.5
0.8
Среднее время на гол
60
112
Всего голов
10
8
Голов в среднем за матч
0.91
0.73
Тотал матчей
2.5
7
Больше 64%
Меньше 36%
4
6
Больше 55%
Меньше 45%
5
4
Больше 36%
Меньше 64%
7
1
Больше 9%
Меньше 91%
10
Среднее время на гол
99
123
Бомбардиры внутри турнира
Ротор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Прищепа Дмитрий
|3
|0.43
|Шумских Алексей
|1
|0.14
|Кухарчук Илья
|1
|0.14
|Болотов Евгений
|1
|0.14
|Таликин Дамир
|1
|0.14
Чайка
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хохлачёв Александр
|3
|0.43
|Руденко Владислав
|2
|0.29
|Библик Станислав
|2
|0.29
|Янов Данила
|1
|0.14
|Нестеров Александр
|1
|0.14
|Бамматгереев Муслим
|1
|0.14
|Кожедуб Святослав
|1 (1)
|0.14
Карточки
Ротор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Завезён Юрий
|2
|0
|Тюрин Владислав
|2
|0
|Болотов Евгений
|2
|0
|Мальцев Михаил
|0
|1
|Шумских Алексей
|1
|0
|Семёнов Андрей Игоревич
|1
|0
|Чагров Никита
|1
|0
|Швецов Максим
|1
|0
|Агеев Михаил
|1
|0
|Морозов Владислав
|1
|0
|Прищепа Дмитрий
|1
|0
|Касимов Тимур
|1
|0
|Шильников Глеб
|1
|0
|Плотников Никита
|1
|0
Чайка
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нестеров Александр
|2
|0
|Маляров Никита
|1
|0
|Ивашин Андрей
|1
|0
|Кармаев Никита
|1
|0
|Пивоваров Дмитрий
|1
|0
|Зарыпбеков Эльдияр
|1
|0
|Козаченко Олег
|1
|0
Результаты матчей
Ротор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Чайка
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
1
Упущенные победы
1
1
Ротор
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (4)
0% (0)
Чайка
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
4
8
Ротор
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
57% (4)
14% (1)
Чайка
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
43% (3)
57% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
29% (2)
29% (2)
43% (3)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
5
9
Голы по времени матча
Забито
3
3
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 2
5 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
1
33%
61-75
1
33%
1
33%
76-90
Пропущено
2
4
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 3
0
0%
1
25%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
0
0%
1
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
2
50%
76-90
Забито
4
8
3 В 1-м тайме 5
1 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
4 Не забивали 4
3
75%
1
13%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
0
0%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
25%
1
13%
76-90
Пропущено
3
4
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 2
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
1
33%
2
50%
46-60
0
0%
2
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
4 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 5
2 Не забивали 2
3
43%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
14%
3
27%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
2
18%
76-90
Пропущено
5
8
3 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 6
3 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 5
1
20%
1
13%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
13%
31-45
1
20%
2
25%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
20%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Ротор
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Родина Москва - Ротор 2:2 Ротор - Балтика 2:0 Тюмень - Ротор 0:1 Нефтехимик - Ротор 1:0
Ротор - Арсенал Тула 0:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Шинник - Ротор 0:1 Ротор - Новосибирск 3:1 Новосибирск - Ротор 1:1 Уфа - Ротор 0:0 Ротор - Новосибирск 1:0 Чайка - Ротор 3:1 Челябинск - Ротор 2:1 Родина-2 Москва - Ротор 2:0 Ротор - Краснодар-2 0:0 Металлург Липецк - Ротор 1:2 Ротор - Челябинск 1:0 Муром - Ротор 1:2 Ротор - Велес Москва 2:3 Новосибирск - Ротор 2:0
Чайка
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Чайка - Енисей 2:0 Урал - Чайка 2:0 Чайка - Родина Москва 2:2 Торпедо Москва - Чайка 1:1
Чайка - Нефтехимик 4:0 Черноморец Нв - Чайка 1:2 Чайка - Сокол 1:1 Динамо Махачкала - Чайка 1:1 Новосибирск - Чайка 0:3 Чайка - Родина-2 Москва 2:0 Муром - Чайка 4:3 Чайка - Ротор 3:1 Краснодар-2 - Чайка 0:0 Чайка - Металлург Липецк 1:0 Челябинск - Чайка 5:0 Чайка - Муром 3:1 Велес Москва - Чайка 1:0 Чайка - Уфа 1:0 Родина-2 Москва - Чайка 1:1 Ротор - Чайка 0:0
Результаты матчей
Ротор
Чайка
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 25%
2:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
4:0
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
2
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 50%
1:0
1 раз 25%
2:2
1 раз 25%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
3 раза 43%
1:0
1 раз 14%
1:1
1 раз 14%
2:0
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
1:1
2 раза 29%
2:0
2 раза 29%
1:2
1 раз 14%
2:2
1 раз 14%
4:0
1 раз 14%
Точное количество голов
1
3 раза 43%
0
2 раза 29%
2
2 раза 29%
2
3 раза 43%
1
2 раза 29%
0
1 раз 14%
4
1 раз 14%
Тоталы голов в матче
Ротор
Чайка
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
31
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
31
Больше Меньше
21
13
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
52
Больше Меньше
61
25
43
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|7
|4
|3
|0
|6 - 2
|15
|2.
|Заявка
|7
|4
|2
|1
|11 - 5
|14
|3.
|Заявка
|7
|3
|4
|0
|11 - 5
|13
|4.
|Заявка
|7
|3
|3
|1
|12 - 7
|12
|5.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|7 - 5
|11
|6.
|Заявка
|7
|3
|2
|2
|9 - 9
|11
|7.
|Заявка
|7
|3
|1
|3
|10 - 10
|10
|8.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|9.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|10.
|Заявка
|7
|2
|4
|1
|6 - 5
|10
|11.
|Заявка
|7
|3
|0
|4
|5 - 7
|9
|12.
|Заявка
|7
|2
|2
|3
|4 - 3
|8
|13.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|6 - 6
|7
|14.
|Заявка
|7
|2
|1
|4
|8 - 11
|7
|15.
|Заявка
|7
|1
|3
|3
|8 - 11
|6
|16.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|5 - 9
|5
|17.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|2 - 7
|5
|18.
|Заявка
|7
|1
|2
|4
|4 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|7 - 2
|10
|3.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|4.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|9 - 3
|8
|5.
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|8 - 3
|8
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|7.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|8.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|9.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|10.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|11.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|1 - 5
|4
|15.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|5 - 8
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 1
|7
|2.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|3.
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|6.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|7.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|10.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|11.
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|5
|1
|0
|4
|2 - 5
|3
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|2 - 6
|1
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|Родина Москва
|Юшин Александр
|3
|Чайка
|Хохлачёв Александр
|3
|Ротор
|Прищепа Дмитрий
|3
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Уфа
|Перченок Александр
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Балтика
|Аванесян Тигран
|3
Прогнозы на матч Ротор - Чайка
Исход игры
Ротор
74.2% (49)
Ничья
21.2% (14)
Чайка
4.5% (3)
Тотал 2.5
Больше
44.26% (27)
Меньше
55.74% (34)
Обе команды забьют
Да
62.3% (38)
Нет
37.7% (23)
Популярный счёт
2:1 Ротор
36.4% (24)
1:0 Ротор
21.2% (14)
1:1 Ничья
16.7% (11)
2:0 Ротор
10.6% (7)
2:2 Ничья
3% (2)
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