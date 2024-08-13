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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Делажо Вилли
Гавр
 
Позже
ПСЖ
Прогнозы 38
Гавр 0% (0)
X 5.3% (2)
ПСЖ 94.7% (36)
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Гавр
Ничья
ПСЖ
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Гавр
ПСЖ

История личных встреч

Гавр
ПСЖ

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

16.7%
16.7%
66.6%
1 победа 1 ничья 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

Л1
3:3
Л1
0:2
ТМК
2:0
ТМС
0:9
Л1
3:0
Л1
1:3

Голы

Всего голов

8
14

Голов в среднем за матч

2.67
4.67

Среднее время на гол

33
19

Всего голов

9
17

Голов в среднем за матч

1.5
2.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

60
31

Результаты последних матчей

Гавр
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Гавр - Бохум 0:6 Гавр - Ред Стар 1:2 НЕК Неймеген - Гавр 1:1 АЗ Алкмаар - Гавр 1:1
Генгам - Гавр 0:3 Гавр - Лорьян 0:1 Клермон - Гавр 1:1 Фужер - Гавр 0:7 Гавр - Фужер АГЛ 7:0 Гавр - Марсель 1:2 Ницца - Гавр 1:0 Гавр - Страсбург 3:1 ПСЖ - Гавр 3:3 Гавр - Мец 0:1 Гавр - Нант 0:1 Ланс - Гавр 1:1 Гавр - Монпелье 0:2 Клермон - Гавр 2:1 Гавр - Тулуза 1:0 Брест - Гавр 1:0
ПСЖ
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
РБ Лейпциг - ПСЖ 1:1 Штурм Грац - ПСЖ 2:2 Лион - ПСЖ 1:2 Мец - ПСЖ 0:2
Ницца - ПСЖ 1:2 ПСЖ - Тулуза 1:3 ПСЖ - Боруссия Д 0:1 Боруссия Д - ПСЖ 1:0 ПСЖ - Гавр 3:3 Лорьян - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Лион 4:1 Барселона - ПСЖ 1:4 ПСЖ - Барселона 2:3 ПСЖ - Клермон 1:1 ПСЖ - Ренн 1:0 Марсель - ПСЖ 0:2 Монпелье - ПСЖ 2:6 ПСЖ - Ницца 3:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реал Сосьедад - ПСЖ 1:2
Команда И В Н П Г О
1.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Гавр - ПСЖ от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 16 августа 2024, осталось 2 дня 13 часов 43 минуты.

    Главный судья: Делажо Вилли

    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

  • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 1:2 – на это поставили 36.8% пользователей.
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    • Прогнозы 38
    Гавр 0% (0)
    X 5.3% (2)
    ПСЖ 94.7% (36)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Гавр
    Ничья
    ПСЖ
    7.40
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    7.10
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    Прогнозы на матч Гавр - ПСЖ

    Исход игры
    Гавр
    0% (0)
    Ничья
    5.3% (2)
    ПСЖ
    94.7% (36)
    Тотал 2.5
    Больше
    57.89% (22)
    Меньше
    42.11% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    50% (19)
    Нет
    50% (19)
    Популярный счёт
    1:2 ПСЖ
    36.8% (14)
    0:2 ПСЖ
    31.6% (12)
    0:3 ПСЖ
    7.9% (3)
    1:3 ПСЖ
    7.9% (3)
    0:1 ПСЖ
    5.3% (2)
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