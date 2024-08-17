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  2. Матчи
  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Бастьен Бенуа
Брест
1:5
Конец матча
Марсель
0'
0:1
3' Гол
Гринвуд Мэйсон
7' Желтая карточка
Корнелиус Дерек
0:1
9' Не забитый пенальти
Дель Кастильо Ромен
16' Желтая карточка
Перейра-Лаже Матиаш
0:2
26' Гол
Луис Энрике
31' Желтая карточка
Мартен Жонас
0:3
31' Пенальти
Гринвуд Мэйсон
45' Желтая карточка
Лала Кенни
1:3
45' Гол
Камара Махди
1:4
48' Гол
Луис Энрике
1:5
69' Пенальти
Ваи Элье
74' Желтая карточка
Амави Жордан
90'+8

Ход матча

3'
0:1
Гринвуд Мэйсон
(Арит Амин)
7'
 
Корнелиус Дерек
9'
Дель Кастильо Ромен
0:1
16'
Перейра-Лаже Матиаш
 
26'
0:2
Луис Энрике
(Арит Амин)
31'
Мартен Жонас
 
31'
0:3
Гринвуд Мэйсон
45'
Лала Кенни
 
45'
Камара Махди
(Дель Кастильо Ромен)
1:3
48'
1:4
Луис Энрике
64'
Февр Ромен
Ажорк Людовик
 
69'
1:5
Ваи Элье
70'
Камблан Аксель
Перейра-Лаже Матиаш
 
70'
Мбок Хианга
Мартен Жонас
 
71'
 
Мумбанья Фарис
Ваи Элье
71'
 
Меите Бамо
Лирола Поль
74'
Амави Жордан
 
79'
 
Enzo Sternal
Мумбанья Фарис
84'
Зогбе Люк
Амави Жордан
 
88'
 
Ронжье Валентин
Луис Энрике
88'
 
Кейлиан Абдалла
Арит Амин

Статистика матча

  • 1 Голы 5
  • 2 Удары по воротам 1
  • 7 Удары в створ 5
  • 5 Угловые 0
  • 2 Офсайды 0
  • 12 Нарушения правил 8
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 489 Количество передач 511
  • 51 Владение мячом, % 49

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Брест 11.1% (12)
X 32.4% (35)
Марсель 56.5% (61)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
40
Бизот
Марко
27
Лала
Кенни
5
Шардонне
Брендан
25
Ле
Кардинал
Жюльен
23
Амави
Жордан
28
Мартен
Жонас
45
Камара
Махди
26
Перейра-Лаже
Матиаш
10
Дель
Кастильо
Ромен
19
Ажорк
Людовик
22
Ле
Дуарон
Жереми
1
Рульи
Херонимо
62
Мурильо
Микаэль
5
Балерди
Леонардо
13
Корнелиус
Дерек
29
Лирола
Поль
23
Хёйбьерг
Пьер-Эмиль
3
Мерлен
Кентен
10
Гринвуд
Мэйсон
11
Арит
Амин
44
Луис
Энрике
I
9
Ваи
Элье
Брест
4-1-2-3
Марсель
4-2-3-1

История личных встреч

Брест
Марсель

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

9 матчей

11.1%
88.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 6 побед

15 матчей

26.7%
20%
53.3%
4 победы 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

6.7%
40%
53.3%
1 победа 6 ничьих 8 побед

Второй тайм

26.7%
33.3%
40%
4 победы 5 ничьих 6 побед

История матчей

Л1
1:0
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
1:1
Л1
1:4
Л1
1:2
Л1
3:1
Л1
2:3
Л1
2:1
Л1
1:0
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
3:0
Л1
0:0

Голы

Всего голов

7
7

Голов в среднем за матч

1
0.88

Среднее время на гол

90
102

Всего голов

14
10

Голов в среднем за матч

1.75
1.43

Среднее время на гол

51
63

Всего голов

21
17

Голов в среднем за матч

1.4
1.13

Тотал матчей

2.5
14
Больше 93%
Меньше 7%
1
11
Больше 73%
Меньше 27%
4
8
Больше 53%
Меньше 47%
7
3
Больше 20%
Меньше 80%
12
2
Больше 13%
Меньше 87%
13

Среднее время на гол

64
79

Бомбардиры внутри турнира

Брест
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камара Махди 1 1
Дель Кастильо Ромен 0 0
Марсель
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Луис Энрике I 2 2
Гринвуд Мэйсон 2 (1) 2
Ваи Элье 1 (1) 1
Арит Амин 0 0

Карточки

Брест
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартен Жонас 1 0
Лала Кенни 1 0
Амави Жордан 1 0
Перейра-Лаже Матиаш 1 0
Марсель
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корнелиус Дерек 1 0

Результаты матчей

Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0
Брест
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Марсель
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

1
0

Голы по времени матча

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
5
1 В 1-м тайме 3
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
1
100%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
1
3 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
1
20%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Брест
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Ньюкасл - Брест 1:0 Ювентус - Брест 2:2 Наполи - Брест 1:0 Брест - Лаваль 0:1
Брест - Лорьян 1:1 Брест - Авранш 2:0 Тулуза - Брест 0:3 Брест - Реймс 1:1 Брест - Нант 0:0 Ренн - Брест 4:5 Брест - Монако 0:2 Лион - Брест 4:3 Брест - Мец 4:3 Лорьян - Брест 0:1 Брест - Лилль 1:1 Ланс - Брест 1:0 Брест - Гавр 1:0 Страсбург - Брест 0:3 Брест - Марсель 1:0 Клермон - Брест 1:1
Марсель
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Аугсбург - Марсель 1:3 Сандерленд - Марсель 2:2 Марсель - По 3:0 Марсель - Тулонь 3:0
Марсель - Тулон 3:0 Марсель - Ним 0:2 Гавр - Марсель 1:2 Реймс - Марсель 1:0 Марсель - Лорьян 3:1 Аталанта - Марсель 3:0 Марсель - Аталанта 1:1 Марсель - Ланс 2:1 Марсель - Ницца 2:2 Тулуза - Марсель 2:2 Марсель - Бенфика 1:0 Бенфика - Марсель 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Марсель - ПСЖ 0:2 Ренн - Марсель 2:0 Вильярреал - Марсель 3:1

Результаты матчей

Брест
Марсель

Точный счет

1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%

Точный счет

1:5
1 раз 100%
1:5
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
5
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Брест
Марсель

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Реймс
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Лилль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
5.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Реймс
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лилль
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 0:0 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
4.
Реймс
 0:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
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Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Гавр Льорис Готье 1
ПСЖ Дембеле Усман 1
Брест Камара Махди 1
Весь список

Топ нарушителей
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Брест Амави Жордан 1
Брест Перейра-Лаже Матиаш 1
Весь список
Новости LiveResult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • 98'
    Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
  • 98'
    Контроль мяча: Брест: 51%, Марсель: 49%.
  • 98'
    Марсель контролирует мяч.
  • 97'
    Корнелиус Дерек из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
  • 97'
    Брест пытается что-то создать.
  • 96'
    Марсель контролирует мяч.
  • 96'
    Зогбе Люк выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • Первый тайм
    • 52'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 52'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Марсель: 48%.
    • 52'
      Отличный гол забил Камара Махди
    • 51'
      Дель Кастильо Ромен сделал результативную передачу.
    • 51'
      Г О О О О Л - Камара Махди из команды Брест правой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!
    • 51'
      Дель Кастильо Ромен создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 51'
      Брест начинает контратаку
    • 51'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 50'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 50'
      Контроль мяча: Брест: 51%, Марсель: 49%.
    • 50'
      Брест пытается что-то создать.
    • 49'
      Брест контролирует мяч.
    • 48'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 46'
      Брест пытается что-то создать.
    • 46'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 46'
      Бизот Марко из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 46'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 46'
      Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
    • 46'
      Лала Кенни получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Лала Кенни из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Арит Амин.
    • 46'
      Марсель начинает контратаку
    • 46'
      Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Мерлен Кентен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 45'
      Брест пытается что-то создать.
    • 45'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Марсель: 47%.
    • 45'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 44'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде
    • 44'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 44'
      Марсель контролирует мяч.
    • 43'
      Корнелиус Дерек из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 43'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 43'
      Перейра-Лаже Матиаш выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 43'
      Мурильо Микаэль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 42'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 42'
      Марсель контролирует мяч.
    • 42'
      Брест пытается что-то создать.
    • 41'
      Удар от ворот произведет Марсель
    • 41'
      Перейра-Лаже Матиаш нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
    • 41'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 41'
      Корнелиус Дерек из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 41'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      Балерди Леонардо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 40'
      Брест пытается что-то создать.
    • 40'
      Контроль мяча: Брест: 52%, Марсель: 48%.
    • 39'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 39'
      Марсель контролирует мяч.
    • 39'
      Корнелиус Дерек выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 38'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 38'
      Марсель контролирует мяч.
    • 37'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 37'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 37'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 36'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 36'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 35'
      Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 35'
      Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
    • 35'
      Перейра-Лаже Матиаш нанес удар, но тот был заблокирован.
    • 35'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Марсель: 50%.
    • 34'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 34'
      Брест контролирует мяч.
    • 34'
      Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 34'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 33'
      Брест контролирует мяч.
    • 33'
      Брест пытается что-то создать.
    • 31'
      Г О О О О О Л - Гринвуд Мэйсон из команды Марсель забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Марко Бизот прыгнул не в ту сторону.
    • 31'
      Мартен Жонас получил желтую карточку от судьи
    • 30'
      ПЕНАЛЬТИ - Мартен Жонас из команды Брест привез своей команде пенальти, сделав подножку. Пострадал Арит Амин.
    • 30'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Марсель: 52%.
    • 30'
      Марсель контролирует мяч.
    • 29'
      Брест совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 28'
      Жереми Ле Дуарон наказан за толчок Мурильо Микаэль
    • 28'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 28'
      Мурильо Микаэль выиграл воздушное противоборство у Жереми Ле Дуарон.
    • 26'
      Гринвуд Мэйсон сделал ключевой пас для гола!
    • 26'
      Арит Амин сделал результативную передачу.
    • 26'
      Г О О О О Л - Луис Энрике I наносит удар правой ногой, который получает в полете удачный рикошет.
    • 26'
      Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.
    • 26'
      Марсель начинает контратаку
    • 26'
      Корнелиус Дерек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 26'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 26'
      Удар от ворот произведет Брест
    • 25'
      Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
    • 25'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 25'
      Марсель контролирует мяч.
    • 25'
      Контроль мяча: Брест: 48%, Марсель: 52%.
    • 25'
      Луис Энрике I возвращается на поле.
    • 24'
      Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе
    • 24'
      Хорошую попытку сделал Жереми Ле Дуарон. Удар в створ, но вратарь начеку
    • 24'
      Гринвуд Мэйсон ослабляет давление, выбив мяч.
    • 24'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 24'
      Матч возобновлен
    • 24'
      Ох, нехорошо это выглядит. Луис Энрике I получил травму и медбригада забирает его с поля.
    • 23'
      Луис Энрике I на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 23'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 22'
      Брест контролирует мяч.
    • 21'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 21'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 21'
      Корнелиус Дерек ослабляет давление, выбив мяч.
    • 20'
      Брест начинает контратаку
    • 20'
      Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Арит Амин выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 20'
      Контроль мяча: Брест: 50%, Марсель: 50%.
    • 20'
      Марсель контролирует мяч.
    • 19'
      Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 19'
      Перейра-Лаже Матиаш выиграл воздушное противоборство у Мерлен Кентен.
    • 19'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 18'
      Перейра-Лаже Матиаш пробует нанести удар издали, но Херонимо Рульи ловит мяч
    • 18'
      Хёйбьерг Пьер-Эмиль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 18'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 17'
      Ажорк Людовик нанес удар головой, но Херонимо Рульи спокойно отбил мяч.
    • 17'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 17'
      Брест пытается что-то создать.
    • 16'
      Перейра-Лаже Матиаш получил желтую карточку от судьи
    • 16'
      Безумный фол. Перейра-Лаже Матиаш грубо играет против соперника. Пострадал Лирола Поль
    • 16'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 15'
      Мерлен Кентен из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 15'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 15'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 15'
      Контроль мяча: Брест: 42%, Марсель: 58%.
    • 15'
      Лирола Поль ослабляет давление, выбив мяч.
    • 15'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 14'
      Дель Кастильо Ромен выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Балерди Леонардо выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 14'
      Брест контролирует мяч.
    • 13'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 13'
      Корнелиус Дерек из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 13'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 12'
      Лала Кенни ослабляет давление, выбив мяч.
    • 12'
      Марсель начинает контратаку
    • 12'
      Дель Кастильо Ромен из команды Брест подал угловой слева.
    • 11'
      Корнелиус Дерек из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 11'
      Игрок из команды Брест делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
    • 11'
      Балерди Леонардо ослабляет давление, выбив мяч.
    • 11'
      Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.
    • 10'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 10'
      Ажорк Людовик из команды Брест перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 10'
      Контроль мяча: Брест: 53%, Марсель: 47%.
    • 10'
      Жереми Ле Дуарон из команды Брест заходит слишком далеко, он валит Ваи Элье.
    • 9'
      Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля
    • 9'
      СПАСЕНО - Дель Кастильо Ромен пробил пенальти, но Херонимо Рульи отбивает!
    • 8'
      Матч возобновлен
    • 7'
      Корнелиус Дерек получил желтую карточку от судьи
    • 7'
      После проверки VAR судья изменил решение - Брест пробьет пенальти!
    • 6'
      VAR - ПЕНАЛЬТИ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный пенальти для Брест.
    • 6'
      Корнелиус Дерек на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
    • 5'
      Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
    • 5'
      ПЕНАЛЬТИ! - Корнелиус Дерек дергает за футболку соперника (это был Ажорк Людовик) и рефери назначает пенальти!
    • 5'
      Лирола Поль из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 5'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 5'
      Контроль мяча: Брест: 46%, Марсель: 54%.
    • 5'
      Брест совершает вбрасывание на половине поля противника
    • 4'
      Команда Марсель забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?
    • 3'
      Арит Амин сделал результативную передачу.
    • 3'
      Г О О О О Л - Гринвуд Мэйсон забивает с правой ноги!
    • 3'
      Марсель пытается что-то создать.
    • 3'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 3'
      Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
    • 3'
      Рульи Херонимо из команды Марсель перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.
    • 2'
      Амави Жордан из команды Брест своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.
    • 2'
      Брест идет вперед с потенциально опасной атакой.
    • 2'
      Матч возобновится спорным мячом
    • 1'
      Матч остановлен
    • 1'
      Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
    • 1'
      Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
    • 1'
      Брест начинает с центра поля
    • 1'
      Судья начинает матч
    • 1'
      Минута молчания состоится перед началом матча.
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Francis le Ble. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Прогнозы 108
    Брест 11.1% (12)
    X 32.4% (35)
    Марсель 56.5% (61)
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    Прогноз на матч от Liveresult
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Брест 1:5 Марсель

    Исход игры
    Брест
    11.1% (12)
    Ничья
    32.4% (35)
    Марсель
    56.5% (61)
    Тотал 2.5
    Больше
    45.79% (49)
    Меньше
    54.21% (58)
    Обе команды забьют
    Да
    74.77% (80)
    Нет
    25.23% (27)
    Популярный счёт
    1:2 Марсель
    36.1% (39)
    1:1 Ничья
    29.6% (32)
    0:1 Марсель
    13.9% (15)
    2:1 Брест
    5.6% (6)
    0:2 Марсель
    4.6% (5)
    1:0 Брест
    3.7% (4)
    2:2 Ничья
    1.9% (2)
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