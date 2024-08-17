Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

89' Матч возобновлен

87' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

85' Удар от ворот произведет Марсель

84' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

84' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

83' Хорошую попытку сделал Дель Кастильо Ромен . Удар в створ, но вратарь начеку

83' Лала Кенни выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

82' Марсель совершает вбрасывание на половине поля противника

82' Камара Махди выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

81' Шардонне Брендан выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

80' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Матч возобновлен

79' Фарис Мумбанья получил травму и заменен. Enzo Sternal выходит на поле.

76' Фарис Мумбанья на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

76' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

75' Рульи Херонимо взял и забрал мяч на выходе

74' Амави Жордан получил желтую карточку от судьи

74' Судья свистит. Julien Le Cardinal атаковал сзади соперника. Это Арит Амин заработал своей команде штрафной

73' Корнелиус Дерек выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Тактическая замена. Ваи Элье уходит с поля и его заменяет Фарис Мумбанья

69' Г О О О О О Л - Ваи Элье из команды Марсель забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Марко Бизот прыгнул вправо!

65' Жереми Ле Дуарон из команды Брест в офсайде

63' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

63' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

62' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Брест совершает вбрасывание на половине поля противника

60' Удар от ворот произведет Марсель

59' Матч возобновлен

57' Амави Жордан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Балерди Леонардо на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

56' Хёйбьерг Пьер-Эмиль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

54' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

53' Удар от ворот произведет Брест

53' Лирола Поль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

53' Луис Энрике I создает голевую возможность для своего партнера по команде.

52' Марсель совершает вбрасывание на своей половине поля

52' Бизот Марко взял и забрал мяч на выходе

48' Шардонне Брендан плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

48' Г О О О О Л - Луис Энрике I забивает ударом с левой ноги!

48' Гринвуд Мэйсон создает голевую возможность для своего партнера по команде.

48' Марсель идет вперед с потенциально опасной атакой.

48' Дель Кастильо Ромен навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

46' Julien Le Cardinal выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.