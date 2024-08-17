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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Реймс
 
Позже
Лилль

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 108
Реймс 8.3% (9)
X 40.7% (44)
Лилль 50.9% (55)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лилль
3.40
3.50
2.70
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
92
Коне
Абдул
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
22
Сантос
Тиаго
31
Исмаили
Гонсалвес
10
Кабелла
Реми
17
Мукау
Нгалаэль
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
27
Байо
Мохамед
Реймс
4-3-3
Лилль
5-4-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.73

Среднее время на гол

56
123

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.52
0.83

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
108

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2
Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0
Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 5:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 1:5 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 5:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 1:5 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 5:1 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Сент-Этьен
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Монако
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брест
 1:5 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Гавр Льорис Готье 1
ПСЖ Дембеле Усман 1
Брест Камара Махди 1
Весь список

Топ нарушителей
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Брест Амави Жордан 1
Брест Перейра-Лаже Матиаш 1
Весь список
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Auguste Delaune. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Реймс 8.3% (9)
X 40.7% (44)
Лилль 50.9% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Реймс
Ничья
Лилль
3.40
3.50
2.70
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Реймс - Лилль

Исход игры
Реймс
8.4% (9)
Ничья
41.1% (44)
Лилль
50.5% (54)
Тотал 2.5
Больше
43.93% (47)
Меньше
56.07% (60)
Обе команды забьют
Да
79.44% (85)
Нет
20.56% (22)
Популярный счёт
1:2 Лилль
35.5% (38)
1:1 Ничья
35.5% (38)
0:1 Лилль
12.1% (13)
2:1 Реймс
5.6% (6)
0:2 Лилль
2.8% (3)
2:2 Ничья
2.8% (3)
0:0 Ничья
2.8% (3)
1:0 Реймс
1.9% (2)
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