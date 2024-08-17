Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

Тактическая замена. Abdoul Kone уходит с поля и его заменяет Nhoa Sangui

Nhoa Sangui выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Первый тайм

81' Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен

80' Кабелла Реми выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Удар от ворот произведет Реймс

78' Удар от ворот произведет Лилль

78' Атангана-Эдоа Валентин не смог попасть в створ ударом издали

76' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Г О О О О Л - Диаките Бафоде забивает ударом с правой ноги!

74' Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

71' Удар от ворот произведет Реймс

69' Сахрауи Осам пробует нанести удар издали, но Йеванн Диуф держит все под контролем

67' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

66' Удар от ворот произведет Реймс

66' Мукау Нгалаэль выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

65' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

62' Хорошую попытку сделал Исмаили Гонсалвес . Удар в створ, но вратарь начеку

61' Лилль совершает вбрасывание на своей половине поля

61' Матч возобновлен

60' Диуф Йеванн на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Abdoul Kone выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

58' Хорошую попытку сделал Сантос Тиаго . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

57' Харальдссон Хакон-Арнар навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

56' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

55' Лилль совершает вбрасывание на половине поля противника

53' Сантос Тиаго выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

51' Abdoul Kone из команды Реймс перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

51' Кабелла Реми навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

50' Реймс совершает вбрасывание на половине поля противника

49' Исмаили Гонсалвес из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

48' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

47' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [34] минут(а)

46' Удар от ворот произведет Реймс

46' Мукау Нгалаэль не смог попасть в створ ударом издали

45' Матч возобновлен

30' Судья начинает матч

30' Матч прерван

12' Гомес Анхель на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

11' Удар от ворот произведет Реймс

9' Удар от ворот произведет Лилль

8' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Реймс

7' Байо Мохамед оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

7' Сантос Тиаго из команды Лилль своей передачей успешно находит партнера по команде в штрафной.

7' Диаките Бафоде выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

6' Реймс совершает вбрасывание на своей половине поля

2' Лилль начинает с центра поля

2' Исмаили Гонсалвес выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

1' Удар от ворот произведет Реймс

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.