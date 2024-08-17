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  3. Франция
  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Ваттеллье Эрик
Реймс
0:2
Конец матча
Лилль
0'
15' Красная карточка
Коне Амаду
0:1
45' Гол
Диаките Бафоде
46' Желтая карточка
Атангана-Эдоа Валентин
67' Желтая карточка
Исмаили Гонсалвес
71' Желтая карточка
Мукау Нгалаэль
90' Желтая карточка
Фофана Яя
0:2
90' Гол
Дэвид Джонатан
90'+4

Ход матча

15'
Коне Амаду
 
45'
 
Харальдссон Хакон-Арнар
Гомес Анхель
45'
0:1
Диаките Бафоде
46'
 
Дэвид Джонатан
Байо Мохамед
46'
Атангана-Эдоа Валентин
 
60'
Сангюи Ноа
Коне Абдул
 
61'
Хадра Реда
Дьяките Умар
 
67'
 
Исмаили Гонсалвес
71'
 
Мукау Нгалаэль
72'
Диакон Мамаду
Накамура Кейто
 
72'
Фофана Яя
Атангана-Эдоа Валентин
 
73'
 
Буадди Айюб
Мукау Нгалаэль
73'
 
Мёнье Тома
Манди Аисса
83'
 
Гудмундссон Габриэль
Исмаили Гонсалвес
87'
 
Мбаппе Эйтан
Кабелла Реми
90'
Фофана Яя
 
90'
0:2
Дэвид Джонатан

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 1 Удары по воротам 7
  • 0 Удары в створ 6
  • 0 Угловые 8
  • 0 Офсайды 2
  • 6 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 2
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 6
  • 283 Количество передач 636
  • 31 Владение мячом, % 69

Владение мячом

Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 108
Реймс 8.3% (9)
X 40.7% (44)
Лилль 50.9% (55)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
94
Диуф
Йеванн
92
Коне
Абдул
2
Окуму
Джозеф
24
Агбаду
Эммануэль
18
Акиеме
Серхио
6
Атангана-Эдоа
Валентин
72
Коне
Амаду
15
Манетси
Маршал
7
Ито
Дзюня
22
Дьяките
Умар
17
Накамура
Кейто
30
Шевалье
Люка
2
Манди
Аисса
18
Диаките
Бафоде
4
Рибейро
Александро
22
Сантос
Тиаго
31
Исмаили
Гонсалвес
10
Кабелла
Реми
17
Мукау
Нгалаэль
8
Гомес
Анхель
11
Сахрауи
Осам
27
Байо
Мохамед
Реймс
4-3-3
Лилль
5-4-1

История личных встреч

Реймс
Лилль

12 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
10 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 8 побед

23 матча

43.5%
21.7%
34.8%
10 побед 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

34.8%
34.8%
30.4%
8 побед 8 ничьих 7 побед

Второй тайм

34.8%
30.4%
34.8%
8 побед 7 ничьих 8 побед

История матчей

Л1
0:1
Л1
1:2
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
2:1
Л1
0:1
Л1
2:0
ТМК
1:1
Л1
1:1
Л1
1:1
ТМК
4:2
ТМК
2:0
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
3:1
Л1
2:0
Л1
1:2
Л1
2:1
Л1
3:0
Л1
1:1
ТМС
0:1

Голы

Всего голов

16
11

Голов в среднем за матч

1.45
0.92

Среднее время на гол

61
98

Всего голов

19
8

Голов в среднем за матч

1.58
0.73

Среднее время на гол

56
123

Всего голов

35
19

Голов в среднем за матч

1.52
0.83

Тотал матчей

2.5
18
Больше 78%
Меньше 22%
5
9
Больше 39%
Меньше 61%
14
2
Больше 9%
Меньше 91%
21
1
Больше 4%
Меньше 96%
22
1
Больше 4%
Меньше 96%
22

Среднее время на гол

59
108

Бомбардиры внутри турнира

Реймс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лилль
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дэвид Джонатан 1 1
Диаките Бафоде 1 1

Карточки

Реймс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коне Амаду 0 1
Атангана-Эдоа Валентин 1 0
Фофана Яя 1 0
Лилль
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Исмаили Гонсалвес 1 0
Мукау Нгалаэль 1 0

Результаты матчей

Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Реймс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Лилль
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
0
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Реймс
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Реймс - Осер 3:1 Реймс - Осер 3:1 Виссел Кобе - Реймс 1:0 Матида Зельвия - Реймс 0:2
Мачида - Реймс 0:2 Симидзу С-Палс - Реймс 3:0 Джубило Ивата - Реймс 1:1 Сошо - Реймс 1:3 Реймс - Флёри-Мерожи 2:0 Реймс - Ренн 2:1 Реймс - Марсель 1:0 Брест - Реймс 1:1 Клермон - Реймс 4:1 Реймс - Монпелье 1:2 Страсбург - Реймс 3:1 Реймс - Ницца 0:0 Лион - Реймс 1:1 Реймс - Мец 2:1 ПСЖ - Реймс 2:2 Реймс - Лилль 0:1
Лилль
(20 матчей)
45%
35%
20%
9 побед 7 ничьих 4 поражения
Фенербахче - Лилль 1:1 Лилль - Фенербахче 2:1 Лилль - Сельта 3:1 Вольфсбург - Лилль 1:0
Генк - Лилль 2:2 Гент - Лилль 0:1 Мехелен - Лилль 1:1 Лилль - Дейнзе 3:1 Лилль - Ницца 2:2 Нант - Лилль 1:2 Лилль - Лион 3:4 Мец - Лилль 1:2 Монако - Лилль 1:0 Лилль - Страсбург 1:0 Лилль - Астон Вилла 2:1 Астон Вилла - Лилль 2:1 Лилль - Марсель 3:1 Лилль - Ланс 2:1 Брест - Лилль 1:1 Лилль - Штурм Грац 1:1

Результаты матчей

Реймс
Лилль

Точный счет

0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 100%
0:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Реймс
Лилль

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Гавр Льорис Готье 1
ПСЖ Дембеле Усман 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список
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    Прогнозы 108
    Реймс 8.3% (9)
    X 40.7% (44)
    Лилль 50.9% (55)
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Реймс 0:2 Лилль

    Исход игры
    Реймс
    8.3% (9)
    Ничья
    40.7% (44)
    Лилль
    50.9% (55)
    Тотал 2.5
    Больше
    44.44% (48)
    Меньше
    55.56% (60)
    Обе команды забьют
    Да
    79.63% (86)
    Нет
    20.37% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Лилль
    36.1% (39)
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    0:1 Лилль
    12% (13)
    2:1 Реймс
    5.6% (6)
    0:2 Лилль
    2.8% (3)
    2:2 Ничья
    2.8% (3)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    1:0 Реймс
    1.9% (2)
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