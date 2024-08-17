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  4. Лига 1 2024-2025
Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монако
1:0
Перерыв
Сент-Этьен
0'
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Минамино Такуми
1:0
29' Гол
Минамино Такуми

Ход матча

21'
Минамино Такуми
 
29'
Минамино Такуми
(Вандерсон V)
1:0

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 3
  • 3 Удары в створ 2
  • 3 Угловые 4
  • 2 Офсайды 2
  • 7 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 240 Количество передач 150
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

Прогнозы 112
Монако 98.2% (110)
X 0.9% (1)
Сент-Этьен 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Сент-Этьен
5.60
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8.30
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8.20
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
16
Кён
Филипп
2
Вандерсон
V
5
Керер
Тило
22
Салису
Мохаммед
14
Якобс
Исмаил
18
Минамино
Такуми
15
Камара
Ламин
6
Закария
Денис
7
Бен-Сегир
Элисс
36
Эмболо
Брель
9
Балогун
Фоларин
30
Ларсонне
Готье
38
Овусу
Берес
21
Батубинсика
Дилан
5
Абдельамид
Юнис
35
Н'Зузи
Марвонн
37
Амугу
Матис
10
Тардьё
Флориан
11
Олд
Бенжамин
22
Давиташвили
Зурико
9
Сиссоко
Ибраим
II
18
Кафаро
Матьё
Монако
4-4-2
Сент-Этьен
4-3-3

История личных встреч

Монако
Сент-Этьен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
0:4
Л1
2:2
К
0:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
ТМС
0:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.21
1.23

Среднее время на гол

74
73

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
73

Бомбардиры внутри турнира

Монако
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Минамино Такуми 1 1
Вандерсон V 0 0
Сент-Этьен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
5.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Монако
 1:0 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Лилль
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
ПСЖ
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Марсель
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Реймс
 Заявка 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
Гавр
 Заявка 1 0 0 1 1 - 4 0
18.
Брест
 Заявка 1 0 0 1 1 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марсель
 Заявка 1 1 0 0 5 - 1 3
2.
ПСЖ
 Заявка 1 1 0 0 4 - 1 3
3.
Лилль
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
4.
Монако
 1:0 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лион
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Ренн
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Анже
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Страсбург
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Монпелье
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Нант
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ницца
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Осер
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Реймс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Гавр
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ланс
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Брест
 Заявка 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Сент-Этьен
 0:1 Заявка 1 0 0 1 0 - 1 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Марсель Луис Энрике I 2
Марсель Гринвуд Мэйсон 2
Монако Минамино Такуми 1
Гавр Льорис Готье 1
ПСЖ Дембеле Усман 1
Весь список

Топ нарушителей
Реймс Коне Амаду 1
Лилль Исмаили Гонсалвес 1
Брест Мартен Жонас 1
Брест Лала Кенни 1
Гавр Льорис Готье 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! "Монако" - "Сент-Этьен" 1-0. 
  • Дополнительное время
    45'
    Две минуты к первому тайму компенсировал Тюрпен. 
  • Фол, нарушение
    44'
    Сиссоко получил мяч в центральном круге, и ему сзади грубо на ногу наступил Керер. Нарушение получилось довольно грубым, но арбитр обошёлся без предупреждения. 
  • 43'
    Эмболо справа ворвался в штрафную гостей и выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке, Вандерсон готовился пробить по воротам, но ему успел помешать Тардьё. 
  • 42'
    Выловили режиссёры матча на трибунах Александра Головина, который внимательно наблюдает за игрой "Монако". Думаю, что россиянин бы очень помог своей команде в этом матче. 
  • 41'
    Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Бен-Сегир слева ворвался в штрафную и попытался пробить по воротам, но его попытку своевременно заблокировал Батубинсика. 
  • Опасный момент
    40'
    ОПАСНО! Давиташвили с правого фланга перевёл мяч к дальнему углу штрафной на Н'Зузи, который с неплохой позиции пробил по воротам, и мяч полетел немного выше перекладины!
  • 39'
    Кафаро слева на скорости ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу перехватил Керер. Продолжается атака "Сент-Этьена". 
  • Угловой
    38'
    Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена", вот только ни одна из подач Давиташвили не нашла нужного адресата. Хороший отрезок матча от гостей. 
  • Опасный момент
    37'
    МОМЕНТИЩЕ! Сиссоко перехватил мяч у Керера на чужой половине поля, после чего прорвался вперёд и с 15 метров пробил в правый угол. Кён в великолепном прыжке свою команду спас!
  • Угловой
    36'
    Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Камара навесил к ближнему углу вратарской, Эмболо высоко выпрыгнул, но головой пробил значительно выше цели. 
  • 35'
    Бен-Сегир по центру разогнал атаку и отдал пас в правую часть штрафной, Балогун в одно касание прострелил вдоль ворот, но эту передачу в последний момент перехватил Овусу. 
  • 34'
    На левом фланге в атаке пытались что-то интересное придумать гости, но все их старания спокойно остановил Камара, который в подкате успел вынести мяч за боковую. 
  • Описание гола
    33'
    ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИНАМИНО! И всё-таки засчитан гол "Монако"! Тюрпен внимательно послушал своих помощников, а затем указал на центр поля. Удивительным образом сегодня складывается встреча для японца, один гол которого VAR отменил, а другой засчитал!
  • Видеоповтор
    32'
    И снова VAR включается в работу. Снова есть вопросы по поводу положения Минамино. Возможно, Н'Зузи находился ближе к своим воротам. Ждём решение Тюрпена. 
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    • Офсайд
      31'
      ГОЛ забивают "монегаски", но он отменён из-за офсайда! Вандерсон со своей половины поля выполнил классный заброс вперёд, Минамино открылся за спинами защитников, выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перебросил Ларсонне. 
    • 30'
      Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Кафаро с левого фланга выполнил кросс к линии вратарской, Кён вышел из ворот и спокойно забрал игровой снаряд в руки. 
    • Фол, нарушение
      29'
      Н'Зузи по левому флангу пытался прорваться вперёд, и его грубовато встретил Вандерсон. Крайне недовольны решением арбитра игроки "Монако", но Тюрпен непреклонен. 
    • Опасный момент
      28'
      ШАНСИЩЕ! Бен-Сегир классной передачей вывел Балогуна по центру на рандеву с голкипером, а вот форвард "монегасков" с 13 метров отправил мяч рядом с правой штангой!
    • Фол, нарушение
      27'
      Эмболо боролся за мяч в центральном круге, но потерял его под прессингом сразу трёх соперников, однако чуть раньше против футболиста "Монако" были нарушены правила. 
    • Офсайд
      26'
      ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Давиташвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и сделал скидку на Сиссоко, который спокойно переиграл Кёна ударом с 10 метров, однако форвард "Сент-Этьена" забрался в очевидное положение вне игры. 
    • Судья
      25'
      Не засчитан гол "Монако"! Тюрпен послушал подсказку видеоассистентов и изменил своё первоначальное решение. В микроскопический офсайд всё же забрался Минамино. 
    • Видеоповтор
      24'
      VAR впервые включается в работу в этом матче. Минамино находился в довольно спорном положении во время передачи Эмболо. Посмотрим, какое решение примут видеоассистенты. 
    • Описание гола
      23'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! МИНАМИНО! Эмболо пяткой отдал шикарный пас на ход Минамино, который правее центра выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул Ларсонне! Открывают счёт "монегаски"!
    • 22'
      Закария из центрального круга выполнил пас вперёд на Балогуна, который действовал крайне неаккуратно и подарил игровой снаряд футболистам "Сент-Этьена". 
    • 21'
      Ади Хюттер вышел к кромке поля и пытается докричаться до своих подопечных. Прекрасно понимает главный тренер "Монако", что игра у его команды пока не получается. 
    • 20'
      Завершились стартовые минуты поединка. Многие предполагали, что "монегаски" сегодня очень легко обыграют соперника, однако пока футболисты "Сент-Этьена" показывают совсем неплохой футбол. 
    • Опасный момент
      19'
      МОМЕНТ! Сиссоко получил длинный заброс в правой части штрафной соперника и под прессингом Керера стрельнул чуть выше ближнего угла. Хороший момент упустил форвард "Сент-Этьена"!
    • 18'
      Якобс с правого фланга со стандарта выполнил кросс в центр штрафной гостей, Абдельамид высоко выпрыгнул и выиграл верховое единоборство у Эмболо. 
    • Фол, нарушение
      17'
      Бен-Сегир получил мяч на чужой половине поля и по правому краю пытался прорваться вперёд, но его недозволенным приёмом уложил на газон Абдельамид. Тюрпен обошёлся без карточки в этом эпизоде. 
    • Травма, повреждение
      16'
      А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Н'Зузи неудачно сыграл в подкате у своей штрафной, после чего остался лежать на газоне. 
    • 15'
      Продолжают хозяева очень сумбурно действовать в атаке. Никак футболисты "Монако" не могут наладить контроль над мячом и завершают свои атаки простыми потерями. 
    • Угловой
      14'
      Угловой на правом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена". Кафаро навесил в центр вратарской, Кён неудачно сыграл на выходе, однако голкипера успели подстраховать защитники. 
    • Опасный момент
      13'
      ОПАСНО! Кафаро с левого фланга со стандарта навесил в центр штрафной, Абдельамид головой классно пробил под перекладину, но Кён уверенно парировал этот выстрел!
    • Фол, нарушение
      12'
      Камара завладел мячом на своей половине поля и пытался из центра выбраться на левый фланг, но против него нарушил правила Сиссоко. Тюрпен находился рядом с моментом и сразу же дал свисток. 
    • Угловой
      11'
      Угловой на левом фланге заработали "монегаски". Камара навесил в дальнюю часть штрафной, Салису выиграл верховое единоборство и головой пробил правее цели. 
    • 10'
      Дальний выстрел Давиташвили заблокировал Салису, после чего мяч отскочил к Амугу, который от радиуса штрафной пробил по воротам, но снаряд полетел сильно выше перекладины. 
    • Угловой
      9'
      Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена". Кафаро выполнил перспективный навес в центр вратарской, но с этой угрозой хозяева сумели справиться. 
    • Опасный момент
      8'
      МОМЕНТИЩЕ! Вандерсон с левого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Балогун остался один перед воротами и пробил в упор, но Ларсонне с этим выстрелом сумел справиться!
    • Угловой
      7'
      Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Камара навесил в центр к линии вратарской, Ларсонне вышел из ворот и кулаками вынес игровой снаряд. 
    • 6'
      Быстрая атака получилась у футболистов "Монако", в ходе которой Эмболо получил мяч на правом фланге атаки и пытался прострелить в штрафную, но эту попытку заблокировал Абдельамид. 
    • Фол, нарушение
      5'
      Камара зацепился за мяч в центральном круге и пытался продвинуться вперёд, но его руками откровенно прихватил Сиссоко. Много сумбура в действиях команд в первые минуты матча. 
    • 4'
      Керер со своей половины поля выполнил сильный пас вперёд, никто из атакующих футболистов на эту передачу откликнуться не сумел, и игровой снаряд прилетел в руки Ларсонне. 
    • 3'
      Пропускает сегодняшнюю встречу Александр Головин. Заранее было объявлено, что россиянин пропустит встречу первого тура. Посмотрим, как "монегаски" справятся без своего новоиспечённого капитана. 
    • 2'
      Футболисты "Монако" вышли на эту встречу в бело-красном комплекте формы, гости играют в зелёной форме. Ворота Кёна в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли хозяева. 
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    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Louis II, Monaco. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 42.9% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Монако 1:0 Сент-Этьен

    Исход игры
    Монако
    98.2% (110)
    Ничья
    0.9% (1)
    Сент-Этьен
    0.9% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.18% (64)
    Меньше
    41.82% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    55.45% (61)
    Нет
    44.55% (49)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    42.9% (48)
    2:0 Монако
    33% (37)
    3:1 Монако
    8% (9)
    1:0 Монако
    8% (9)
    3:0 Монако
    2.7% (3)
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