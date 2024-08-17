ОПАСНО! Давиташвили с правого фланга перевёл мяч к дальнему углу штрафной на Н'Зузи, который с неплохой позиции пробил по воротам, и мяч полетел немного выше перекладины!

Быстрая атака получилась у хозяев, в ходе которой Бен-Сегир слева ворвался в штрафную и попытался пробить по воротам, но его попытку своевременно заблокировал Батубинсика.

Выловили режиссёры матча на трибунах Александра Головина, который внимательно наблюдает за игрой "Монако". Думаю, что россиянин бы очень помог своей команде в этом матче.

Эмболо справа ворвался в штрафную гостей и выполнил прострел к одиннадцатиметровой отметке, Вандерсон готовился пробить по воротам, но ему успел помешать Тардьё.

Сиссоко получил мяч в центральном круге, и ему сзади грубо на ногу наступил Керер. Нарушение получилось довольно грубым, но арбитр обошёлся без предупреждения.

И снова VAR включается в работу. Снова есть вопросы по поводу положения Минамино. Возможно, Н'Зузи находился ближе к своим воротам. Ждём решение Тюрпена.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИНАМИНО! И всё-таки засчитан гол "Монако"! Тюрпен внимательно послушал своих помощников, а затем указал на центр поля. Удивительным образом сегодня складывается встреча для японца, один гол которого VAR отменил, а другой засчитал!

На левом фланге в атаке пытались что-то интересное придумать гости, но все их старания спокойно остановил Камара, который в подкате успел вынести мяч за боковую.

Бен-Сегир по центру разогнал атаку и отдал пас в правую часть штрафной, Балогун в одно касание прострелил вдоль ворот, но эту передачу в последний момент перехватил Овусу.

Угловой на левом фланге заработали футболисты "Монако". Камара навесил к ближнему углу вратарской, Эмболо высоко выпрыгнул, но головой пробил значительно выше цели.

МОМЕНТИЩЕ! Сиссоко перехватил мяч у Керера на чужой половине поля, после чего прорвался вперёд и с 15 метров пробил в правый угол. Кён в великолепном прыжке свою команду спас!

Два подряд угловых на правом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена", вот только ни одна из подач Давиташвили не нашла нужного адресата. Хороший отрезок матча от гостей.

Кафаро слева на скорости ворвался в штрафную соперника и от лицевой прострелил к ближней штанге, но эту передачу перехватил Керер. Продолжается атака "Сент-Этьена".

Закария из центрального круга выполнил пас вперёд на Балогуна, который действовал крайне неаккуратно и подарил игровой снаряд футболистам "Сент-Этьена".

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! НЕ ЗАСЧИТАН!!! МИНАМИНО! Эмболо пяткой отдал шикарный пас на ход Минамино, который правее центра выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перекинул Ларсонне! Открывают счёт "монегаски"!

VAR впервые включается в работу в этом матче. Минамино находился в довольно спорном положении во время передачи Эмболо. Посмотрим, какое решение примут видеоассистенты.

Не засчитан гол "Монако"! Тюрпен послушал подсказку видеоассистентов и изменил своё первоначальное решение. В микроскопический офсайд всё же забрался Минамино.

ГОЛ забивают гости, но он отменён из-за офсайда! Давиташвили выиграл борьбу перед штрафной соперника и сделал скидку на Сиссоко, который спокойно переиграл Кёна ударом с 10 метров, однако форвард "Сент-Этьена" забрался в очевидное положение вне игры.

Эмболо боролся за мяч в центральном круге, но потерял его под прессингом сразу трёх соперников, однако чуть раньше против футболиста "Монако" были нарушены правила.

ШАНСИЩЕ! Бен-Сегир классной передачей вывел Балогуна по центру на рандеву с голкипером, а вот форвард "монегасков" с 13 метров отправил мяч рядом с правой штангой!

Н'Зузи по левому флангу пытался прорваться вперёд, и его грубовато встретил Вандерсон. Крайне недовольны решением арбитра игроки "Монако", но Тюрпен непреклонен.

Стандарт на чужой половине поля заработали гости. Кафаро с левого фланга выполнил кросс к линии вратарской, Кён вышел из ворот и спокойно забрал игровой снаряд в руки.

ГОЛ забивают "монегаски", но он отменён из-за офсайда! Вандерсон со своей половины поля выполнил классный заброс вперёд, Минамино открылся за спинами защитников, выскочил на рандеву с голкипером и аккуратно перебросил Ларсонне.

21' Ади Хюттер вышел к кромке поля и пытается докричаться до своих подопечных. Прекрасно понимает главный тренер "Монако", что игра у его команды пока не получается.

20' Завершились стартовые минуты поединка. Многие предполагали, что "монегаски" сегодня очень легко обыграют соперника, однако пока футболисты "Сент-Этьена" показывают совсем неплохой футбол.

19' МОМЕНТ! Сиссоко получил длинный заброс в правой части штрафной соперника и под прессингом Керера стрельнул чуть выше ближнего угла. Хороший момент упустил форвард "Сент-Этьена"!

18' Якобс с правого фланга со стандарта выполнил кросс в центр штрафной гостей, Абдельамид высоко выпрыгнул и выиграл верховое единоборство у Эмболо.

17' Бен-Сегир получил мяч на чужой половине поля и по правому краю пытался прорваться вперёд, но его недозволенным приёмом уложил на газон Абдельамид. Тюрпен обошёлся без карточки в этом эпизоде.

16' А вот и первая остановка в нашем матче, вызванная повреждением. Н'Зузи неудачно сыграл в подкате у своей штрафной, после чего остался лежать на газоне.

15' Продолжают хозяева очень сумбурно действовать в атаке. Никак футболисты "Монако" не могут наладить контроль над мячом и завершают свои атаки простыми потерями.

14' Угловой на правом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена". Кафаро навесил в центр вратарской, Кён неудачно сыграл на выходе, однако голкипера успели подстраховать защитники.

13' ОПАСНО! Кафаро с левого фланга со стандарта навесил в центр штрафной, Абдельамид головой классно пробил под перекладину, но Кён уверенно парировал этот выстрел!

12' Камара завладел мячом на своей половине поля и пытался из центра выбраться на левый фланг, но против него нарушил правила Сиссоко. Тюрпен находился рядом с моментом и сразу же дал свисток.

11' Угловой на левом фланге заработали "монегаски". Камара навесил в дальнюю часть штрафной, Салису выиграл верховое единоборство и головой пробил правее цели.

10' Дальний выстрел Давиташвили заблокировал Салису, после чего мяч отскочил к Амугу, который от радиуса штрафной пробил по воротам, но снаряд полетел сильно выше перекладины.

9' Угловой на левом фланге заработали футболисты "Сент-Этьена". Кафаро выполнил перспективный навес в центр вратарской, но с этой угрозой хозяева сумели справиться.

8' МОМЕНТИЩЕ! Вандерсон с левого фланга выполнил кросс к дальней штанге, Балогун остался один перед воротами и пробил в упор, но Ларсонне с этим выстрелом сумел справиться!

7' Первый угловой в матче заработали хозяева на правом фланге. Камара навесил в центр к линии вратарской, Ларсонне вышел из ворот и кулаками вынес игровой снаряд.

6' Быстрая атака получилась у футболистов "Монако", в ходе которой Эмболо получил мяч на правом фланге атаки и пытался прострелить в штрафную, но эту попытку заблокировал Абдельамид.

5' Камара зацепился за мяч в центральном круге и пытался продвинуться вперёд, но его руками откровенно прихватил Сиссоко. Много сумбура в действиях команд в первые минуты матча.

4' Керер со своей половины поля выполнил сильный пас вперёд, никто из атакующих футболистов на эту передачу откликнуться не сумел, и игровой снаряд прилетел в руки Ларсонне.

3' Пропускает сегодняшнюю встречу Александр Головин. Заранее было объявлено, что россиянин пропустит встречу первого тура. Посмотрим, как "монегаски" справятся без своего новоиспечённого капитана.

2' Футболисты "Монако" вышли на эту встречу в бело-красном комплекте формы, гости играют в зелёной форме. Ворота Кёна в первом тайме по ТВ-картинке расположены слева.