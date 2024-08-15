Тур: 1. Стадион: Луи II. Главный судья: Тюрпен Клеман
Позже
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Главный тренер: Хюттер Ади
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
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Главный тренер: Далл'Ольо Оливье
История личных встреч
Монако
Сент-Этьен
12 матчей
66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед
Второй тайм
20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед
27 матчей
29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед
Первый тайм
25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед
Второй тайм
29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Голы
Всего голов
17
16
Голов в среднем за матч
1.21
1.23
Среднее время на гол
74
73
Всего голов
19
17
Голов в среднем за матч
1.46
1.21
Среднее время на гол
61
74
Всего голов
36
33
Голов в среднем за матч
1.33
1.22
Тотал матчей
2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25
Среднее время на гол
67
73
Результаты последних матчей
Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0
|Команда
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|Команда
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Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен
Исход игры
Монако
100% (44)
Ничья
0% (0)
Сент-Этьен
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
58.14% (25)
Меньше
41.86% (18)
Обе команды забьют
Да
58.14% (25)
Нет
41.86% (18)
Популярный счёт
2:1 Монако
50% (22)
2:0 Монако
34.1% (15)
1:0 Монако
6.8% (3)
3:1 Монако
4.5% (2)
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