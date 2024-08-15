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Тур: 1. Стадион: . Главный судья: Тюрпен Клеман
Монако
 
Позже
Сент-Этьен
Прогнозы 44
Монако 100% (44)
X 0% (0)
Сент-Этьен 0% (0)
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Лучшие коэффициенты
Монако
Ничья
Сент-Этьен
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Монако
Сент-Этьен

История личных встреч

Монако
Сент-Этьен

12 матчей

66.7%
33.3%
8 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

58.3%
58.3%
7 побед 7 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
8 побед 6 ничьих 0 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 9 побед

Второй тайм

20%
80%
0 побед 3 ничьи 10 побед

27 матчей

29.6%
29.6%
40.8%
8 побед 8 ничьих 11 побед

Первый тайм

25.9%
40.7%
33.4%
7 побед 11 ничьих 9 побед

Второй тайм

29.6%
33.3%
37.1%
8 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Л1
1:4
Л1
3:1
Л1
0:4
Л1
2:2
К
0:1
Л1
1:0
Л1
2:3
Л1
2:0
Л1
1:0
Л1
0:4
Л1
2:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
1:0
Л1
1:1
Л1
1:1
Л1
2:0
Л1
2:1
Л1
1:1
Л1
0:2
ТМС
0:2
Л1
3:0
Л1
1:2
ТМС
0:0
Л1
2:2
Л1
2:0
Л1
4:0

Голы

Всего голов

17
16

Голов в среднем за матч

1.21
1.23

Среднее время на гол

74
73

Всего голов

19
17

Голов в среднем за матч

1.46
1.21

Среднее время на гол

61
74

Всего голов

36
33

Голов в среднем за матч

1.33
1.22

Тотал матчей

2.5
26
Больше 96%
Меньше 4%
1
22
Больше 81%
Меньше 19%
5
11
Больше 41%
Меньше 59%
16
8
Больше 30%
Меньше 70%
19
2
Больше 7%
Меньше 93%
25

Среднее время на гол

67
73

Результаты последних матчей

Монако
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Барселона - Монако 0:3 Монако - Дженоа 1:2 Фейеноорд - Монако 1:3 Штурм Грац - Монако 2:2
Монако - Серкль Брюгге 1:1 Монако - Серветт 0:1 Монако - Нант 4:0 Монпелье - Монако 0:2 Монако - Клермон 4:1 Лион - Монако 3:2 Монако - Лилль 1:0 Брест - Монако 0:2 Монако - Ренн 1:0 Мец - Монако 2:5 Монако - Лорьян 2:2 Страсбург - Монако 0:1 Монако - ПСЖ 0:0 Ланс - Монако 2:3 Монако - Тулуза 1:2 Ницца - Монако 2:3
Сент-Этьен
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
Хольштайн Киль - Сент-Этьен 2:3 Хетафе - Сент-Этьен 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 5:3 Монпелье - Сент-Этьен 1:2
Сент-Этьен - Вильярреал 3:1 Клермон - Сент-Этьен 1:1 Мец - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Мец 2:1 Сент-Этьен - Родез 2:0 Кевийи - Сент-Этьен 2:1 Сент-Этьен - Родез 1:1 Генгам - Сент-Этьен 2:2 Сент-Этьен - Кан 1:0 Гренобль - Сент-Этьен 0:2 Сент-Этьен - Бордо 2:1 Аяччо - Сент-Этьен 2:0 Сент-Этьен - Конкарно 1:0 Валансьен - Сент-Этьен 0:2 Бастия - Сент-Этьен 0:4 Сент-Этьен - Осер 1:0
Команда И В Н П Г О
1.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
Команда И В Н П Г О
1.
Брест
 0 0 0 0 0 - 0 0
2.
Монако
 0 0 0 0 0 - 0 0
3.
Реймс
 0 0 0 0 0 - 0 0
4.
Лилль
 0 0 0 0 0 - 0 0
5.
ПСЖ
 0 0 0 0 0 - 0 0
6.
Гавр
 0 0 0 0 0 - 0 0
7.
Лион
 0 0 0 0 0 - 0 0
8.
Сент-Этьен
 0 0 0 0 0 - 0 0
9.
Марсель
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Ренн
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Монпелье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Нант
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Тулуза
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Анже
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Ницца
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Страсбург
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Ланс
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
Осер
 0 0 0 0 0 - 0 0
  • — Выход в групповой этап Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в групповой этап Лиги Европы
  • — Выход в раунд плей-офф Лиги конференций
  • — Выход в плей-офф за право остаться в Лиге 1
  • — Зона вылета
  • Текстовая онлайн трансляция матча Монако - Сент-Этьен от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 17 августа 2024, осталось 2 дня 14 часов 3 минуты.

    Главный судья: Тюрпен Клеман

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  • 25 посетителей LiveResult.Ru поставили на то, что в этом матче будет забито больше 2.5 голов.
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    • Прогнозы 44
    Монако 100% (44)
    X 0% (0)
    Сент-Этьен 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Монако
    Ничья
    Сент-Этьен
    4.65
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    4.70
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    6.30
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    Все Коэффициенты
    Новости от "Евро-Футбол.Ру"
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    Прогнозы на матч Монако - Сент-Этьен

    Исход игры
    Монако
    100% (44)
    Ничья
    0% (0)
    Сент-Этьен
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    58.14% (25)
    Меньше
    41.86% (18)
    Обе команды забьют
    Да
    58.14% (25)
    Нет
    41.86% (18)
    Популярный счёт
    2:1 Монако
    50% (22)
    2:0 Монако
    34.1% (15)
    1:0 Монако
    6.8% (3)
    3:1 Монако
    4.5% (2)
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