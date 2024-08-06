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Стадион: .
Египет (до 23 лет)
 
Позже
Марокко (до 23 лет)
Прогнозы 34
Египет (до 23 лет) 58.8% (20)
X 5.9% (2)
Марокко (до 23 лет) 35.3% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Египет (до 23 лет)
Ничья
Марокко (до 23 лет)
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Бомбардиры внутри турнира

Египет (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адель Ибрахим 2 0.4
Adel Ibrahim 1 0.2
Сабер Махмуд 1 0.2
Кока Ахмед 1 0.2
Ахмед Сайед 0 0
Марокко (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рахими Суфьян 6 (4) 1.2
Хакими Ашраф 1 0.2
Эз Абде 1 0.2
Ричардсон Амир 1 0.2
Ахомаш Ильяс 1 0.2
El Mehdi Maouboub 1 (1) 0.2
Эль-Ханнус Билал 0 0

Карточки

Египет (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Файед Омар 0 1
Эйд Ахмед 1 0
Марокко (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Рахими Суфьян 1 0
Таргаллин Уссама 1 0
Эль-Уахди Закария 1 0
Ахомаш Ильяс 1 0
Мунир 1 0
Эль-Ханнус Билал 1 0

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
1
Египет (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
2

Упущенные победы

3
7
Египет (до 23 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

4
3

Упущенные победы

3
8

Голы по времени матча

Забито

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90

Пропущено

4
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
2
50%
0
0%
91-120

Забито

5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90

Пропущено

5
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
2
40%
0
0%
91-120

Результаты последних матчей

Египет (до 23 лет)
(17 матчей)
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 поражений
Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1
Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Марокко (до 23 лет)
(15 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 поражений
Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) 4:0 Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1
Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2

Результаты матчей

Египет (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Египет (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 3 2 0 1 7 - 4 6
3.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 3 1 0 2 3 - 8 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 3 0 0 3 1 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
2.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 3 2 0 1 6 - 3 6
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 3 1 0 2 3 - 7 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 7
2.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 3 0 2 1 2 - 4 2
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 3 0 1 2 2 - 4 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 3 3 0 0 7 - 0 9
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 3 2 0 1 5 - 7 6
3.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 3 0 1 2 1 - 3 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 3 0 1 2 3 - 6 1

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 4 - 0 6
2.
США (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 7 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 2 - 3 3

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1
2.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 2 0 1 1 2 - 4 1
3.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 3 0

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 2 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Новая Зеландия (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
США (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 4 3
4.
Гвинея (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 4 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Марокко (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 3 - 3 3
3.
Украина (до 23 лет)
 Заявка 1 0 0 1 1 - 2 0
4.
Ирак (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 1 - 6 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Египет (до 23 лет)
 Заявка 2 2 0 0 3 - 1 6
3.
Узбекистан (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Доминиканская Республика (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 0 - 0 1

Группа D

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Япония (до 23 лет)
 Заявка 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Парагвай (до 23 лет)
 Заявка 2 1 0 1 4 - 7 3
3.
Израиль (до 23 лет)
 Заявка 1 0 1 0 1 - 1 1
4.
Мали (до 23 лет)
 Заявка 2 0 0 2 0 - 2 0
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 6
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 4
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Файед Омар 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Египет (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 8 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 53 минуты.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 34
    Египет (до 23 лет) 58.8% (20)
    X 5.9% (2)
    Марокко (до 23 лет) 35.3% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Египет (до 23 лет)
    Ничья
    Марокко (до 23 лет)
    4.50
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    3.50
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    Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)

    Исход игры
    Египет (до 23 лет)
    57.6% (19)
    Ничья
    6.1% (2)
    Марокко (до 23 лет)
    36.4% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    79.31% (23)
    Меньше
    20.69% (6)
    Обе команды забьют
    Да
    82.76% (24)
    Нет
    17.24% (5)
    Популярный счёт
    2:1 Египет (до 23 лет)
    33.3% (11)
    1:2 Марокко (до 23 лет)
    27.3% (9)
    1:1 Ничья
    6.1% (2)
    0:1 Марокко (до 23 лет)
    6.1% (2)
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    Египет (до 23 лет)
    Марокко (до 23 лет)
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