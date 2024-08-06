Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет)

Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

24.07.2024

Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет)

0:0

31.07.2021

Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

1:0

28.07.2021

Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

0:2

25.07.2021

Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

0:1

22.07.2021

Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

0:0

01.08.2015

Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

1:2

27.05.2012

Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

2:3

25.05.2012

Египет (до 23 лет) - Турция-2

1:1

23.05.2012

Египет (до 23 лет) - Нидерланды

0:3

19.04.2012

Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

0:1

28.02.2012

() - Египет (до 23 лет)

3:1

28.02.2012

Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

3:1

28.02.2012

Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

3:1