Стадион: Стад де ля Божуар.
Бомбардиры внутри турнира
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адель Ибрахим
|2
|0.4
|Adel Ibrahim
|1
|0.2
|Сабер Махмуд
|1
|0.2
|Кока Ахмед
|1
|0.2
|Ахмед Сайед
|0
|0
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Рахими Суфьян
|6 (4)
|1.2
|Хакими Ашраф
|1
|0.2
|Эз Абде
|1
|0.2
|Ричардсон Амир
|1
|0.2
|Ахомаш Ильяс
|1
|0.2
|El Mehdi Maouboub
|1 (1)
|0.2
|Эль-Ханнус Билал
|0
|0
Карточки
Египет (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Файед Омар
|0
|1
|Эйд Ахмед
|1
|0
Марокко (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Рахими Суфьян
|1
|0
|Таргаллин Уссама
|1
|0
|Эль-Уахди Закария
|1
|0
|Ахомаш Ильяс
|1
|0
|Мунир
|1
|0
|Эль-Ханнус Билал
|1
|0
Результаты матчей
Египет (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
1
Египет (до 23 лет)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
2
Упущенные победы
3
7
Египет (до 23 лет)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
80% (4)
0% (0)
Марокко (до 23 лет)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
0% (0)
80% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
4
3
Упущенные победы
3
8
Голы по времени матча
Забито
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
4 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
1
33%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
33%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
4
8
2 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 3
2 Не забивали 2
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
3
38%
16-30
1
25%
2
25%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
50%
2
25%
61-75
0
0%
1
13%
76-90
Пропущено
4
2
0 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 2
0 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
2
50%
1
50%
76-90
2
50%
0
0%
91-120
Забито
5
11
2 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 4
1 Не забивали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
3
27%
16-30
1
20%
3
27%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
2
40%
3
27%
61-75
1
20%
1
9%
76-90
Пропущено
5
5
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
20%
2
40%
61-75
2
40%
2
40%
76-90
2
40%
0
0%
91-120
Результаты последних матчей
Египет (до 23 лет)
(17 матчей)
41.2%
17.6%
41.2%
7 побед 3 ничьи 7 поражений
Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Египет (до 23 лет) - Парагвай (до 23 лет) 1:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Узбекистан (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1
Египет (до 23 лет) - Доминиканская Республика (до 23 лет) 0:0 Бразилия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:0 Австралия (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:2 Египет (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Уганда (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 2:3 Египет (до 23 лет) - Турция-2 1:1 Египет (до 23 лет) - Нидерланды 0:3 Коста-Рика (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 0:1 () - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Марокко (до 23 лет)
(15 матчей)
33.3%
33.3%
33.4%
5 побед 5 ничьих 5 поражений
Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Марокко (до 23 лет) - США (до 23 лет) 4:0 Марокко (до 23 лет) - Ирак (до 23 лет) 3:0 Украина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:1
Аргентина (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 1:2 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:1 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 22 лет) 2:1 Марокко (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 0:0 Китай (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 0:3 Англия (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 3:3 Франция (до 20 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:2 Беларусь (олимп) - Марокко (до 23 лет) 0:0 Марокко (до 23 лет) - Мексика (до 23 лет) 3:4 Ботсвана (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет) 2:0 Марокко (до 23 лет) - Камерун (до 23 лет) 2:2
Результаты матчей
Египет (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 33%
3
1 раз 33%
4
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 50%
2:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
0:0
1 раз 20%
0:1
1 раз 20%
1:1
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
2 раза 40%
2:1
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:0
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
2
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Египет (до 23 лет)
Марокко (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|7 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 8
|3
|4.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 3
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|4.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 7
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 4
|2
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 4
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|7 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 7
|6
|3.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|4.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|3 - 6
|1
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|4 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 7
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|2.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 3
|0
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|6 - 0
|6
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|2 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|2.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|1 - 6
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|Заявка
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
Группа D
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 7
|3
|3.
|Заявка
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|4.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
- — Выход в плей-офф
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|6
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|4
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Файед Омар
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
Прогнозы на матч Египет (до 23 лет) - Марокко (до 23 лет)
Исход игры
Египет (до 23 лет)
57.6% (19)
Ничья
6.1% (2)
Марокко (до 23 лет)
36.4% (12)
Тотал 2.5
Больше
79.31% (23)
Меньше
20.69% (6)
Обе команды забьют
Да
82.76% (24)
Нет
17.24% (5)
Популярный счёт
2:1 Египет (до 23 лет)
33.3% (11)
1:2 Марокко (до 23 лет)
27.3% (9)
1:1 Ничья
6.1% (2)
0:1 Марокко (до 23 лет)
6.1% (2)
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