Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Испании. Олисе с правого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, но с этой передачей испанцы спокойно справились.

НЕВЕРОЯТНО! Трюффер от левого угла штрафной прострелил к ближнему углу вратарской, мяч по пути зацепил защитника сборной Испании и прилетел на голову Матета, который пробил под перекладину, но Тенас фантастическим образом сумел справиться!

ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали французы. После навеса Олисе мяч прилетел во вратарскую, где находился один Ляказетт, но пробить по воротам с разворота ему не удалось!

МОМЕНТ! Продолжают давить французы! Шотар из центра штрафной сбросил мяч на правый край, откуда Олисе в одно касание пробил в дальний нижний угол и минимально промахнулся!

Баде получает жёлтую карточку в составе сборной Франции. Немного не успел защитник к эпизоду и грубо наступил на ногу Миранде. Досталось серьёзно испанцу в этом моменте.

А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Коне наказан предупреждением в составе сборной Франции. Орос с левого фланга сместился в центр, а француз грубо ударил его по ногам.

Орос получил повреждение в предыдущем моменте и самостоятельно пока подняться не может. Медицинская бригада испанской сборной уже появилась на поле и оказывает необходимую помощь.

Затяжная позиционная атака получилась у испанцев, в ходе которой Фермин Лопес получил мяч перед штрафной соперника и пробил по воротам, но этот выстрел Баде заблокировал.

Незаметный в первом тайме Олисе получил мяч на правом фланге и выполнил высокий кросс к дальней штанге. Никто из партнёров до этой передачи не добрался, и мяч улетел за лицевую.

Испанцы, будто бы издеваясь над соперником, играют в мелкий пас на своей половине поля. Французские футболисты пытаются прессинговать, но перехватить снаряд никак не удаётся.

ОПАСНО! Миранда слева ворвался в штрафную французской сборной и с острого угла пробил в дальний нижний угол. Ресте сложился и ногой парировал непростой выстрел!

Шотар по центру продвинулся немного вперёд на чужой половине поля, а затем с очень дальней дистанции пробил по воротам. Мяч полетел сильно выше цели, да и Тенас всё прекрасно контролировал.

Мийо с правого фланга сделал заброс к штрафной испанской сборной, Ляказетт выиграл верховое единоборство и головой скинул мяч в центр, но найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ФЕРМИН ЛОПЕС! ДУБЛЬ! Миранда с левого фланга прострелил в центр, Абель Руис с близкого расстояния пробил в створ, но Ресте справился, однако парировал снаряд на Фермина Лопеса, который добавил мяч в цель!

Коне перехватил мяч в центральной части поля и попытался начать атаку своей команды, вот только против него феноменально сыграл Барриос, в подкате забравший игровой снаряд.

Миранда получил мяч на левом фланге и вдоль линии штрафной пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уронил Баде. Право на перспективный стандарт получают испанцы.

ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:3!!! БАЭНА! ФАНТАСТИКА! Баэна со стандарта от левого угла штрафной идеально пробил по воротам. Удалось ему перекинуть стенку и мяч влетел точно в ближний верхний угол. Ресте на этот выстрел даже не среагировал!

Шотар активно попытался прессинговать у штрафной сборной Испании и некрасиво нарушил правила против Пубиля. Немного завелись футболисты после этого момента, но рефери сумел всех успокоить.

Практически ничего интересного в атаке в первой половине встречи не могут придумать французы. Удалось им забить гол, который случился из-за ошибки Тенаса, но больше остроты у ворот испанской сборной нет.

Миранда по левому флангу пытался выбраться со своей половины поля, но его грубо встретил Мийо. Много нарушений допускают французы, что сбивает темп их атакующих действий.

По левому флангу выбрались в атаку футболисты сборной Испании. Пубиль получил игровой снаряд и пытался прострелить в штрафную, но Люкеба своевременно эту попытку заблокировал.

Тьерри Анри что-то очень громко высказывал сейчас одному из своих подопечных. Понимает главный тренер сборной Франции, что его команда проваливает первую половину финальной встречи.

Продолжают французы довольно грубо действовать на чужой половине поля. Фермин Лопес получил снаряд, и ему сзади в ногу грубо врезался Сильдийя. Абьатти снова обошёлся без карточки.

25' Коне со своей половины поля по левому флангу пытался умчаться в атаку, но его грубым подкатом уронил на газон Фермин Лопес. Странно, что бразильский рефери обошёлся без предупреждения.

24' Матета и Эрик Гарсия боролись за мяч перед штрафной испанской сборной, после чего оба футболиста оказались на газоне. Неприятное получилось столкновение, которое может закончиться серьёзной травмой.

23' МОМЕНТ! Олисе от правого углового флага навесил в центр к линии вратарской. Матета выиграл борьбу у защитника и головой с отличной позиции пробил точно в руки Тенасу!

22' Первый угловой в матче заработали футболисты сборной Франции на правом фланге. Олисе навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Абель Руис, выбивший снаряд снова за лицевую.

21' По правому флангу удалось выбраться французам в атаку. Ляказетт получил игровой снаряд и пытался от лицевой прострелить в штрафную, но эту попытку заблокировал Кубарси.

20' Удивительным образом складываются у нас стартовые минуты матча. Команды практически ничего интересного в атаке создать не могут, но по одному забитому мячу каждый коллектив уже имеет в активе.

19' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ФЕРМИН ЛОПЕС! Очень легко сравнивают счёт испанцы! Баэна получил мяч на правом фланге и выполнил шедевральный пас к одиннадцатиметровой отметке на Фермина Лопеса, который в одно касание пробил точно в левый нижний угол!

18' Удалось наконец-то футболистам сборной Испании закрепиться на чужой половине поля. Номинальные гости перекатывают мяч поперёк поля, но подобраться к штрафной французов пока сложно.

17' Очень академично на старте финального поединка действуют испанские футболисты. Складывается такое ощущение, что их смутило огромное количество болельщиков сборной Франции на трибунах.

16' Миранда подключился к атаке испанской команды по левому флангу и от лицевой пытался навесить в центр штрафной, однако его от мяча уверенно оттеснил Сильдийя.

15' Активный Мийо получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и перспективно прострелил вдоль ворот, Тенас на этот раз сыграл спокойно и смог поймать мяч в свои перчатки.

14' Удалось быстро открыть счёт футболистам сборной Франции. Теперь, думаю, игра будет складывать гораздо веселее, так как испанцам нужно более активно действовать в атакующей линии.

13' ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИЙО! Какая ошибка Тенаса! Баэна неудачно выбил мяч из своей штрафной, после чего тот пришёл к Мийо, который с правого края несильно пробил в ближний угол. Тенас действовал панически и отразил снаряд в свои ворота!

12' Чувствуется огромное напряжение в стартовые минуты матча. Команды поочерёдно владеют мячом в центральной части поля, но продвинуться вперёд пока никому не удаётся.

11' Пубиль на правом фланге выпустил мяч за боковую, после чего активно начал что-то доказывать линейному арбитру. Пришлось Абьатти провести профилактическую беседу с испанцем.

10' Французам на пути к финале попадались очень крепкие соперника. На стадии 1/4 финала подопечные Тьерри Анри минимально переиграли сборную Аргентины, а в полуфинале только в овертайме сумели вырвать победу у египтян.

9' Испанцы довольно уверенно прошли по плей-офф и добрались до финала. В четвертьфинале подопечные Сантьяго Дения переиграли японцев, а в полуфинале дожали марокканцев, победив со счётом 2-1.

8' Матета оказался с мячом на левом фланге и за счёт дриблинга пытался ворваться в штрафную испанцев, вот только цепко сыграл Пубиль, сумевший чисто снаряд перехватить.

7' Футболисты испанской сборной забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Продвижения вперёд мы пока не наблюдаем.

6' Баэна в центральном круге красиво разобрался с соперником и сразу же выполнил передачу на правый фланг, где находился Орос, однако Трюффер был внимателен и совершил перехват.

5' С очень неприятного эпизода начинается эта встреча для испанцев. Коне в центральной части поля выбивал мяч и попал по колену Фермину Лопесу. Никак не может молодой испанский футболист подняться на ноги.

4' Из глубины последовал заброс по левому флангу у испанцев. Серхио Гомес на скорости рвался вперёд, но ему рукой по лицу попал Сильдийя. Рефери нарушения в этом моменте не зафиксировал.

3' Обслуживает финальную встречу бразильская бригада арбитров, которую возглавляет Рамон Абьатти. Надеемся, что рефери не станет главной фигурой этого противостояния.

2' Французы вышли на эту встречу в синих футболках и белых трусах, футболисты сборной Испании играют в светло-жёлтом комплекте формы. Ворота Тенаса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа.