☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
1:3
Перерыв
Испания (до 23 лет)
0'
1:0
11' Гол
Мийо Энцо
1:1
18' Гол
Лопес Фермин
1:2
25' Гол
Лопес Фермин
1:3
28' Гол
Баэна Алекс

Ход матча

11'
Мийо Энцо
1:0
18'
1:1
Лопес Фермин
25'
1:2
Лопес Фермин
28'
1:3
Баэна Алекс

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 0
  • 3 Удары в створ 5
  • 3 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 7 Нарушения правил 3
  • 2 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 51 Владение мячом, % 49
Прогнозы 167
Франция (до 23 лет) 46.7% (78)
X 18.6% (31)
Испания (до 23 лет) 34.7% (58)
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Франция (до 23 лет)
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Испания (до 23 лет)
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 4 0.67
Олисе Майкл 2 0.33
Ляказетт Александр 1 0.17
Мийо Энцо 1 0.17
Мюинга Арно 1 0.17
Баде Луак 1 0.17
Сильдийя Кильянн 1 0.17
Дуэ Дезире 1 0.17
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Фермин 6 1
Баэна Алекс 2 0.33
Гутьеррес Мигель 1 0.17
Руис Абель 1 0.17
Гомес Серхио 1 0.17
Хуанлу Санчес 1 0.17
Пубиль Марк 1 0.17
Омородион Саму 1 0.17

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Франция (до 23 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(8 матчей)
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Испания (до 23 лет)
(13 матчей)
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 поражения
Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:3 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
2
3
1/4 финала
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1/2 финала
3 Франция (до 23 лет)
1 Египет (до 23 лет)
1 Марокко (до 23 лет)
2 Испания (до 23 лет)
Финал
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 8
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 6
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Марокко (до 23 лет) Хакими Ашраф 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Файед Омар 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Весь список
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  • Первый тайм
  • Перерыв
    Завершён первый тайм! Франция - Испания 1-3. 
  • Желтая карточка
    45'
    Баде получает жёлтую карточку в составе сборной Франции. Немного не успел защитник к эпизоду и грубо наступил на ногу Миранде. Досталось серьёзно испанцу в этом моменте. 
  • Опасный момент
    45'
    МОМЕНТ! Продолжают давить французы! Шотар из центра штрафной сбросил мяч на правый край, откуда Олисе в одно касание пробил в дальний нижний угол и минимально промахнулся!
  • Опасный момент
    45'
    ОПАСНО! Угловой на левом фланге заработали французы. После навеса Олисе мяч прилетел во вратарскую, где находился один Ляказетт, но пробить по воротам с разворота ему не удалось!
  • Опасный момент
    45'
    НЕВЕРОЯТНО! Трюффер от левого угла штрафной прострелил к ближнему углу вратарской, мяч по пути зацепил защитника сборной Испании и прилетел на голову Матета, который пробил под перекладину, но Тенас фантастическим образом сумел справиться!
  • Дополнительное время
    45'
    Семь минут к первому тайму компенсировал Абьатти. 
  • 44'
    Стандарт на чужой половине поля заработали футболисты сборной Испании. Олисе с правого фланга выполнил навес к одиннадцатиметровой отметке, но с этой передачей испанцы спокойно справились. 
  • 43'
    Мийо с правого фланга сделал заброс к штрафной испанской сборной, Ляказетт выиграл верховое единоборство и головой скинул мяч в центр, но найти кого-то из партнёров этой передачей не удалось. 
  • 42'
    Шотар по центру продвинулся немного вперёд на чужой половине поля, а затем с очень дальней дистанции пробил по воротам. Мяч полетел сильно выше цели, да и Тенас всё прекрасно контролировал. 
  • Опасный момент
    41'
    ОПАСНО! Миранда слева ворвался в штрафную французской сборной и с острого угла пробил в дальний нижний угол. Ресте сложился и ногой парировал непростой выстрел!
  • 40'
    Испанцы, будто бы издеваясь над соперником, играют в мелкий пас на своей половине поля. Французские футболисты пытаются прессинговать, но перехватить снаряд никак не удаётся. 
  • 39'
    Незаметный в первом тайме Олисе получил мяч на правом фланге и выполнил высокий кросс к дальней штанге. Никто из партнёров до этой передачи не добрался, и мяч улетел за лицевую. 
  • 38'
    Затяжная позиционная атака получилась у испанцев, в ходе которой Фермин Лопес получил мяч перед штрафной соперника и пробил по воротам, но этот выстрел Баде заблокировал. 
  • Травма, повреждение
    37'
    Орос получил повреждение в предыдущем моменте и самостоятельно пока подняться не может. Медицинская бригада испанской сборной уже появилась на поле и оказывает необходимую помощь. 
  • Желтая карточка
    36'
    А вот и первая жёлтая карточка в нашем матче. Коне наказан предупреждением в составе сборной Франции. Орос с левого фланга сместился в центр, а француз грубо ударил его по ногам. 
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    • Фол, нарушение
      35'
      Продолжают французы довольно грубо действовать на чужой половине поля. Фермин Лопес получил снаряд, и ему сзади в ногу грубо врезался Сильдийя. Абьатти снова обошёлся без карточки. 
    • 34'
      Тьерри Анри что-то очень громко высказывал сейчас одному из своих подопечных. Понимает главный тренер сборной Франции, что его команда проваливает первую половину финальной встречи. 
    • 33'
      По левому флангу выбрались в атаку футболисты сборной Испании. Пубиль получил игровой снаряд и пытался прострелить в штрафную, но Люкеба своевременно эту попытку заблокировал. 
    • Фол, нарушение
      32'
      Миранда по левому флангу пытался выбраться со своей половины поля, но его грубо встретил Мийо. Много нарушений допускают французы, что сбивает темп их атакующих действий. 
    • 31'
      Практически ничего интересного в атаке в первой половине встречи не могут придумать французы. Удалось им забить гол, который случился из-за ошибки Тенаса, но больше остроты у ворот испанской сборной нет. 
    • 30'
      Шотар активно попытался прессинговать у штрафной сборной Испании и некрасиво нарушил правила против Пубиля. Немного завелись футболисты после этого момента, но рефери сумел всех успокоить. 
    • Описание гола
      29'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:3!!! БАЭНА! ФАНТАСТИКА! Баэна со стандарта от левого угла штрафной идеально пробил по воротам. Удалось ему перекинуть стенку и мяч влетел точно в ближний верхний угол. Ресте на этот выстрел даже не среагировал!
    • Фол, нарушение
      28'
      Миранда получил мяч на левом фланге и вдоль линии штрафной пытался сместиться в центр, но его недозволенным приёмом на газон уронил Баде. Право на перспективный стандарт получают испанцы. 
    • 27'
      Коне перехватил мяч в центральной части поля и попытался начать атаку своей команды, вот только против него феноменально сыграл Барриос, в подкате забравший игровой снаряд. 
    • 2 гола - дубль!
      26'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:2!!! ФЕРМИН ЛОПЕС! ДУБЛЬ! Миранда с левого фланга прострелил в центр, Абель Руис с близкого расстояния пробил в створ, но Ресте справился, однако парировал снаряд на Фермина Лопеса, который добавил мяч в цель!
    • Фол, нарушение
      25'
      Коне со своей половины поля по левому флангу пытался умчаться в атаку, но его грубым подкатом уронил на газон Фермин Лопес. Странно, что бразильский рефери обошёлся без предупреждения. 
    • Травма, повреждение
      24'
      Матета и Эрик Гарсия боролись за мяч перед штрафной испанской сборной, после чего оба футболиста оказались на газоне. Неприятное получилось столкновение, которое может закончиться серьёзной травмой. 
    • Опасный момент
      23'
      МОМЕНТ! Олисе от правого углового флага навесил в центр к линии вратарской. Матета выиграл борьбу у защитника и головой с отличной позиции пробил точно в руки Тенасу!
    • Угловой
      22'
      Первый угловой в матче заработали футболисты сборной Франции на правом фланге. Олисе навесил к ближней штанге, а там внимательно сыграл Абель Руис, выбивший снаряд снова за лицевую. 
    • 21'
      По правому флангу удалось выбраться французам в атаку. Ляказетт получил игровой снаряд и пытался от лицевой прострелить в штрафную, но эту попытку заблокировал Кубарси. 
    • 20'
      Удивительным образом складываются у нас стартовые минуты матча. Команды практически ничего интересного в атаке создать не могут, но по одному забитому мячу каждый коллектив уже имеет в активе. 
    • Описание гола
      19'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:1!!! ФЕРМИН ЛОПЕС! Очень легко сравнивают счёт испанцы! Баэна получил мяч на правом фланге и выполнил шедевральный пас к одиннадцатиметровой отметке на Фермина Лопеса, который в одно касание пробил точно в левый нижний угол!
    • 18'
      Удалось наконец-то футболистам сборной Испании закрепиться на чужой половине поля. Номинальные гости перекатывают мяч поперёк поля, но подобраться к штрафной французов пока сложно. 
    • 17'
      Очень академично на старте финального поединка действуют испанские футболисты. Складывается такое ощущение, что их смутило огромное количество болельщиков сборной Франции на трибунах. 
    • 16'
      Миранда подключился к атаке испанской команды по левому флангу и от лицевой пытался навесить в центр штрафной, однако его от мяча уверенно оттеснил Сильдийя. 
    • 15'
      Активный Мийо получил игровой снаряд в правой части штрафной соперника и перспективно прострелил вдоль ворот, Тенас на этот раз сыграл спокойно и смог поймать мяч в свои перчатки. 
    • 14'
      Удалось быстро открыть счёт футболистам сборной Франции. Теперь, думаю, игра будет складывать гораздо веселее, так как испанцам нужно более активно действовать в атакующей линии. 
    • Описание гола
      13'
      ГО-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! МИЙО! Какая ошибка Тенаса! Баэна неудачно выбил мяч из своей штрафной, после чего тот пришёл к Мийо, который с правого края несильно пробил в ближний угол. Тенас действовал панически и отразил снаряд в свои ворота!
    • 12'
      Чувствуется огромное напряжение в стартовые минуты матча. Команды поочерёдно владеют мячом в центральной части поля, но продвинуться вперёд пока никому не удаётся. 
    • 11'
      Пубиль на правом фланге выпустил мяч за боковую, после чего активно начал что-то доказывать линейному арбитру. Пришлось Абьатти провести профилактическую беседу с испанцем. 
    • 10'
      Французам на пути к финале попадались очень крепкие соперника. На стадии 1/4 финала подопечные Тьерри Анри минимально переиграли сборную Аргентины, а в полуфинале только в овертайме сумели вырвать победу у египтян. 
    • 9'
      Испанцы довольно уверенно прошли по плей-офф и добрались до финала. В четвертьфинале подопечные Сантьяго Дения переиграли японцев, а в полуфинале дожали марокканцев, победив со счётом 2-1. 
    • 8'
      Матета оказался с мячом на левом фланге и за счёт дриблинга пытался ворваться в штрафную испанцев, вот только цепко сыграл Пубиль, сумевший чисто снаряд перехватить. 
    • 7'
      Футболисты испанской сборной забрали игровой снаряд под свой контроль и спокойно перекатывают его в центральной части поля. Продвижения вперёд мы пока не наблюдаем. 
    • 6'
      Баэна в центральном круге красиво разобрался с соперником и сразу же выполнил передачу на правый фланг, где находился Орос, однако Трюффер был внимателен и совершил перехват. 
    • Травма, повреждение
      5'
      С очень неприятного эпизода начинается эта встреча для испанцев. Коне в центральной части поля выбивал мяч и попал по колену Фермину Лопесу. Никак не может молодой испанский футболист подняться на ноги. 
    • 4'
      Из глубины последовал заброс по левому флангу у испанцев. Серхио Гомес на скорости рвался вперёд, но ему рукой по лицу попал Сильдийя. Рефери нарушения в этом моменте не зафиксировал. 
    • Судья
      3'
      Обслуживает финальную встречу бразильская бригада арбитров, которую возглавляет Рамон Абьатти. Надеемся, что рефери не станет главной фигурой этого противостояния. 
    • 2'
      Французы вышли на эту встречу в синих футболках и белых трусах, футболисты сборной Испании играют в светло-жёлтом комплекте формы. Ворота Тенаса в первом тайме по ТВ-картинке расположены справа. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался! С центра поля разыграли испанцы. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) 1:3 Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    46.7% (78)
    Ничья
    18.6% (31)
    Испания (до 23 лет)
    34.7% (58)
    Тотал 2.5
    Больше
    59.29% (67)
    Меньше
    40.71% (46)
    Обе команды забьют
    Да
    79.65% (90)
    Нет
    20.35% (23)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    23.4% (39)
    1:1 Ничья
    13.8% (23)
    1:2 Испания (до 23 лет)
    13.2% (22)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    8.4% (14)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    3% (5)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    1.8% (3)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    1.8% (3)
    3:2 Франция (до 23 лет)
    1.2% (2)
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