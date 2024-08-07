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Стадион: .
Франция (до 23 лет)
 
Позже
Испания (до 23 лет)
Прогнозы 40
Франция (до 23 лет) 55% (22)
X 15% (6)
Испания (до 23 лет) 30% (12)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Франция (до 23 лет)
Ничья
Испания (до 23 лет)
2.35
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3.20
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3.35
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Все Коэффициенты

Бомбардиры внутри турнира

Франция (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матета Жан-Филипп 4 0.8
Олисе Майкл 2 0.4
Ляказетт Александр 1 0.2
Мюинга Арно 1 0.2
Баде Луак 1 0.2
Сильдийя Кильянн 1 0.2
Дуэ Дезире 1 0.2
Испания (до 23 лет)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лопес Фермин 4 0.8
Гутьеррес Мигель 1 0.2
Руис Абель 1 0.2
Гомес Серхио 1 0.2
Баэна Алекс 1 0.2
Хуанлу Санчес 1 0.2
Пубиль Марк 1 0.2
Омородион Саму 1 0.2

Карточки

Франция (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Испания (до 23 лет)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
3

Упущенные победы

0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Франция (до 23 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)

Сухие победы

3
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
5

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
2
25%
0
0%
91-120

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Пропущено

0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

11
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
2
18%
0
0%
91-120

Пропущено

1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Франция (до 23 лет)
(8 матчей)
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Испания (до 23 лет)
(13 матчей)
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 поражения
Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:3 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1

Результаты матчей

Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Точный счет

1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%

Точное количество голов

3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%

Точный счет

1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%

Точное количество голов

3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
2
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
1.5
Больше Меньше
4
1
3
2
2.5
2
3
1/4 финала
1 Франция (до 23 лет)
0 Аргентина (до 23 лет)
6 Египет (до 23 лет)
5 Парагвай (до 23 лет)
4 Марокко (до 23 лет)
0 США (до 23 лет)
0 Япония (до 23 лет)
3 Испания (до 23 лет)
1/2 финала
3 Франция (до 23 лет)
1 Египет (до 23 лет)
1 Марокко (до 23 лет)
2 Испания (до 23 лет)
Финал
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)

Топ бомбардиров
Марокко (до 23 лет) Рахими Суфьян 6
Франция (до 23 лет) Матета Жан-Филипп 4
Испания (до 23 лет) Лопес Фермин 4
Парагвай (до 23 лет) Фернандес Марсело 3
Аргентина (до 23 лет) Альмада Тьяго 2
Весь список

Топ нарушителей
Доминиканская Республика (до 23 лет) Аскона Эдисон 1
Парагвай (до 23 лет) Виера Вильдер 1
Украина (до 23 лет) Салюк Владимир 1
Египет (до 23 лет) Файед Омар 1
Египет (до 23 лет) Эйд Ахмед 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Франция (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2024, осталось 2 дня 11 часов 39 минут.



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    • Прогнозы 40
    Франция (до 23 лет) 55% (22)
    X 15% (6)
    Испания (до 23 лет) 30% (12)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Франция (до 23 лет)
    Ничья
    Испания (до 23 лет)
    2.35
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    Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)

    Исход игры
    Франция (до 23 лет)
    53.7% (22)
    Ничья
    17.1% (7)
    Испания (до 23 лет)
    29.3% (12)
    Тотал 2.5
    Больше
    60% (24)
    Меньше
    40% (16)
    Обе команды забьют
    Да
    77.5% (31)
    Нет
    22.5% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Франция (до 23 лет)
    29.3% (12)
    1:2 Испания (до 23 лет)
    22% (9)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    1:0 Франция (до 23 лет)
    12.2% (5)
    0:1 Испания (до 23 лет)
    4.9% (2)
    2:0 Франция (до 23 лет)
    4.9% (2)
    3:1 Франция (до 23 лет)
    4.9% (2)
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    Франция (до 23 лет)
    Испания (до 23 лет)
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