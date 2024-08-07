6 побед 0 ничьих 2 поражения

05.08.2024

Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет)

3:1

02.08.2024

Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет)

1:0

30.07.2024

Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет)

0:3

27.07.2024

Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет)

1:0