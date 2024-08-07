Стадион: Парк де Пренс.
Бомбардиры внутри турнира
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матета Жан-Филипп
|4
|0.8
|Олисе Майкл
|2
|0.4
|Ляказетт Александр
|1
|0.2
|Мюинга Арно
|1
|0.2
|Баде Луак
|1
|0.2
|Сильдийя Кильянн
|1
|0.2
|Дуэ Дезире
|1
|0.2
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лопес Фермин
|4
|0.8
|Гутьеррес Мигель
|1
|0.2
|Руис Абель
|1
|0.2
|Гомес Серхио
|1
|0.2
|Баэна Алекс
|1
|0.2
|Хуанлу Санчес
|1
|0.2
|Пубиль Марк
|1
|0.2
|Омородион Саму
|1
|0.2
Карточки
Франция (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Испания (до 23 лет)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
75% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
75% (3)
25% (1)
0% (0)
Испания (до 23 лет)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
3
Упущенные победы
0
0
Франция (до 23 лет)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
4 победы 0 поражений
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (4)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Франция (до 23 лет)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Испания (до 23 лет)
100%
5 побед 0 поражений
Первый тайм
40% (2)
40% (2)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
80% (4)
20% (1)
0% (0)
Сухие победы
3
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
5
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
1 Не забивали 1
1
13%
1
10%
1-15
0
0%
2
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
25%
4
40%
61-75
3
38%
2
20%
76-90
2
25%
0
0%
91-120
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
3
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
1 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
67%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Пропущено
0
2
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 1
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
11
11
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 3
0 Не забивали 0
1
9%
1
9%
1-15
1
9%
2
18%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
4
36%
4
36%
61-75
3
27%
3
27%
76-90
2
18%
0
0%
91-120
Пропущено
1
5
0 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
4
80%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
1
20%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
Франция (до 23 лет)
(8 матчей)
75%
25%
6 побед 0 ничьих 2 поражения
Франция (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Франция (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:0 Новая Зеландия (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 0:3 Франция (до 23 лет) - Гвинея (до 23 лет) 1:0
Франция (до 23 лет) - США (до 23 лет) 3:0 Франция (до 23 лет) - Япония (до 23 лет) 0:4 Франция (до 23 лет) - ЮАР (до 23 лет) 4:3 Мексика (до 23 лет) - Франция (до 23 лет) 4:1
Испания (до 23 лет)
(13 матчей)
69.2%
15.4%
15.4%
9 побед 2 ничьи 2 поражения
Марокко (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:3 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 1:2 Доминиканская Республика (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:3
Узбекистан (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 1:2 Бразилия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 2:1 Япония (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Испания (до 23 лет) - Кот-д'Ивуар (до 23 лет) 5:2 Испания (до 23 лет) - Аргентина (до 23 лет) 1:1 Австралия (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:1 Египет (до 23 лет) - Испания (до 23 лет) 0:0 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1 Испания (до 23 лет) - Египет (до 23 лет) 3:1
Результаты матчей
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Точный счет
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
3:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
3
2 раза 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 100%
1:2
2 раза 50%
0:3
1 раз 25%
1:3
1 раз 25%
Точное количество голов
3
1 раз 100%
2
2 раза 50%
3
2 раза 50%
Точный счет
1:0
2 раза 40%
0:3
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
3:1
1 раз 20%
1:2
3 раза 60%
0:3
1 раз 20%
1:3
1 раз 20%
Точное количество голов
3
3 раза 60%
1
2 раза 40%
3
2 раза 40%
2
2 раза 40%
1
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
22
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
41
32
23
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Франция (до 23 лет)
Испания (до 23 лет)
|Марокко (до 23 лет)
|Рахими Суфьян
|6
|Франция (до 23 лет)
|Матета Жан-Филипп
|4
|Испания (до 23 лет)
|Лопес Фермин
|4
|Парагвай (до 23 лет)
|Фернандес Марсело
|3
|Аргентина (до 23 лет)
|Альмада Тьяго
|2
|Доминиканская Республика (до 23 лет)
|Аскона Эдисон
|1
|Парагвай (до 23 лет)
|Виера Вильдер
|1
|Украина (до 23 лет)
|Салюк Владимир
|1
|Египет (до 23 лет)
|Файед Омар
|1
|Египет (до 23 лет)
|Эйд Ахмед
|1
Прогнозы на матч Франция (до 23 лет) - Испания (до 23 лет)
Исход игры
Франция (до 23 лет)
53.7% (22)
Ничья
17.1% (7)
Испания (до 23 лет)
29.3% (12)
Тотал 2.5
Больше
60% (24)
Меньше
40% (16)
Обе команды забьют
Да
77.5% (31)
Нет
22.5% (9)
Популярный счёт
2:1 Франция (до 23 лет)
29.3% (12)
1:2 Испания (до 23 лет)
22% (9)
1:1 Ничья
17.1% (7)
1:0 Франция (до 23 лет)
12.2% (5)
0:1 Испания (до 23 лет)
4.9% (2)
2:0 Франция (до 23 лет)
4.9% (2)
3:1 Франция (до 23 лет)
4.9% (2)
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