Торпедо Москва

—

Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 7-го тура ФНЛ, в котором московское "Торпедо" на своём поле будет принимать "Черноморец" из Новороссийска. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр.