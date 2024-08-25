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  4. Мелбет-Первая лига 2024-2025
Тур: 7.
Торпедо Москва
 
Позже
Черноморец Нв
Прогнозы 117
Торпедо Москва 98.3% (115)
X 0.9% (1)
Черноморец Нв 0.9% (1)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Ничья
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Торпедо Москва
Черноморец Нв

История личных встреч

Торпедо Москва
Черноморец Нв

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

МПЛ
1:2
МПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
4:1
ПЛ
0:0

Голы

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.33
1

Среднее время на гол

270
90

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

6
5

Голов в среднем за матч

1
0.83

Тотал матчей

2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

90
108

Бомбардиры внутри турнира

Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Горбунов Игорь 2 0.33
Червяков Руслан 2 0.33
Нетфуллин Равиль 1 0.17
Корян Аршак 1 0.17
Галкин Владислав 1 0.17
Манелов Ираклий 1 0.17
Шитов Виталий 1 0.17
Чурич Марио 1 0.17
Шамкин Даниил 0 0
Черноморец Нв
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Уридия Мераби 2 0.33
Хабалов Алан 1 0.17
Антонов Антон 1 0.17
Родионов Илья 1 0.17
Окладников Андрей 1 0.17

Карточки

Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Корян Аршак 1 0
Бородин Сергей Алексеевич 1 0
Шамкин Даниил 1 0
Шитов Виталий 1 0
Иваньков Александр II 1 0
Черноморец Нв
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ланин Олег 2 0
Стежко Виталий 2 0
Енин Иван 2 0
Иванов Егор 1 0
Уридия Мераби 1 0
Хабалов Алан 1 0
Красильниченко Олег 1 0
Мельников Никита 1 0
Фомин Денис 1 0
Фролкин Даниил 1 0

Результаты матчей

Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

1
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
4
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Черноморец Нв
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

4
5

Голы по времени матча

Забито

7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90

Пропущено

2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90

Пропущено

2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90

Пропущено

4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Результаты последних матчей

Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2
Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0

Результаты матчей

Торпедо Москва
Черноморец Нв

Точный счет

1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%

Точный счет

1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%

Точное количество голов

1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Торпедо Москва
Черноморец Нв

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
2
1
1
2
2.5
1
2
1
2
3.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
4
1.5
Больше Меньше
2
4
1
5
2.5
1
5
1
5
3.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 7 4 3 0 6 - 2 15
2.
Урал
 Заявка 7 4 2 1 11 - 5 14
3.
Торпедо Москва
 Заявка 6 3 3 0 10 - 4 12
4.
Нефтехимик
 Заявка 7 3 2 2 9 - 9 11
5.
Ротор
 Заявка 6 3 1 2 5 - 3 10
6.
Сочи
 Заявка 7 3 1 3 10 - 10 10
7.
Сокол
 Заявка 7 2 4 1 6 - 5 10
8.
Енисей
 Заявка 6 3 0 3 5 - 5 9
9.
Чайка
 Заявка 6 2 3 1 10 - 7 9
10.
Родина Москва
 Заявка 6 2 3 1 4 - 3 9
11.
Алания
 Заявка 7 2 2 3 4 - 3 8
12.
КАМАЗ
 Заявка 6 2 1 3 6 - 5 7
13.
Балтика
 Заявка 6 1 4 1 5 - 5 7
14.
Черноморец Нв
 Заявка 6 2 0 4 7 - 10 6
15.
Уфа
 Заявка 7 1 3 3 8 - 11 6
16.
Тюмень
 Заявка 7 1 2 4 5 - 9 5
17.
Шинник
 Заявка 7 1 2 4 2 - 7 5
18.
СКА-Хабаровск
 Заявка 7 1 2 4 4 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Арсенал Тула
 Заявка 5 3 2 0 5 - 2 11
2.
Нефтехимик
 Заявка 4 3 1 0 7 - 2 10
3.
Урал
 Заявка 4 3 1 0 6 - 1 10
4.
Торпедо Москва
 Заявка 3 2 1 0 7 - 2 7
5.
Сокол
 Заявка 4 2 1 1 3 - 2 7
6.
Черноморец Нв
 Заявка 3 2 0 1 6 - 5 6
7.
Енисей
 Заявка 3 2 0 1 3 - 2 6
8.
Чайка
 Заявка 3 1 2 0 7 - 3 5
9.
КАМАЗ
 Заявка 2 1 1 0 4 - 1 4
10.
Балтика
 Заявка 2 1 1 0 3 - 1 4
11.
Ротор
 Заявка 3 1 1 1 3 - 2 4
12.
Сочи
 Заявка 3 1 1 1 4 - 4 4
13.
Родина Москва
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
14.
Шинник
 Заявка 5 1 1 3 1 - 5 4
15.
СКА-Хабаровск
 Заявка 3 0 2 1 2 - 5 2
16.
Тюмень
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
17.
Алания
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
18.
Уфа
 Заявка 3 0 1 2 5 - 8 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Алания
 Заявка 4 2 1 1 4 - 1 7
2.
Ротор
 Заявка 3 2 0 1 2 - 1 6
3.
Сочи
 Заявка 4 2 0 2 6 - 6 6
4.
Родина Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Торпедо Москва
 Заявка 3 1 2 0 3 - 2 5
6.
Уфа
 Заявка 4 1 2 1 3 - 3 5
7.
Арсенал Тула
 Заявка 2 1 1 0 1 - 0 4
8.
Урал
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
9.
Чайка
 Заявка 3 1 1 1 3 - 4 4
10.
Тюмень
 Заявка 4 1 1 2 5 - 7 4
11.
Енисей
 Заявка 3 1 0 2 2 - 3 3
12.
Сокол
 Заявка 3 0 3 0 3 - 3 3
13.
КАМАЗ
 Заявка 4 1 0 3 2 - 4 3
14.
СКА-Хабаровск
 Заявка 4 1 0 3 2 - 9 3
15.
Балтика
 Заявка 4 0 3 1 2 - 4 3
16.
Шинник
 Заявка 2 0 1 1 1 - 2 1
17.
Нефтехимик
 Заявка 3 0 1 2 2 - 7 1
18.
Черноморец Нв
 Заявка 3 0 0 3 1 - 5 0
  • — Выход в РПЛ
  • — Выход в стыковые матчи
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
КАМАЗ Горелов Павел 3
Сочи Барт Руслан 3
Черноморец Нв Уридия Мераби 2
Торпедо Москва Горбунов Игорь 2
Алания Долгов Павел 2
Весь список

Топ нарушителей
Уфа Перченок Александр 4
Сочи Заика Кирилл 1 2
Алания Плиев Константин 1 2
Родина Москва Мусаев Леон 3
Сочи Марсело Алвеш 3
Весь список
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Рад приветствовать вас на матче 7-го тура ФНЛ, в котором московское "Торпедо" на своём поле будет принимать "Черноморец" из Новороссийска. Комментировать эту встречу буду я, Соколов Александр. 
  • Текстовая онлайн трансляция матча Торпедо Москва - Черноморец Нв от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 25 августа 2024, осталось 14 минут.



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Прогнозы 117
Торпедо Москва 98.3% (115)
X 0.9% (1)
Черноморец Нв 0.9% (1)
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Прогноз на матч от Liveresult

Прогнозы на матч Торпедо Москва - Черноморец Нв

Исход игры
Торпедо Москва
98.3% (115)
Ничья
0.9% (1)
Черноморец Нв
0.9% (1)
Тотал 2.5
Больше
46.79% (51)
Меньше
53.21% (58)
Обе команды забьют
Да
46.79% (51)
Нет
53.21% (58)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
40.2% (47)
1:0 Торпедо Москва
31.6% (37)
2:0 Торпедо Москва
17.1% (20)
3:1 Торпедо Москва
2.6% (3)
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Торпедо Москва
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