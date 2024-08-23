Тур: 7.
Позже
История личных встреч
Торпедо Москва
Черноморец Нв
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.33
1
Среднее время на гол
270
90
Всего голов
5
2
Голов в среднем за матч
1.67
0.67
Среднее время на гол
54
135
Всего голов
6
5
Голов в среднем за матч
1
0.83
Тотал матчей
2.5
4
Больше 67%
Меньше 33%
2
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
2
Больше 33%
Меньше 67%
4
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
1
Больше 17%
Меньше 83%
5
Среднее время на гол
90
108
Бомбардиры внутри турнира
Торпедо Москва
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Горбунов Игорь
|2
|0.33
|Червяков Руслан
|2
|0.33
|Нетфуллин Равиль
|1
|0.17
|Корян Аршак
|1
|0.17
|Галкин Владислав
|1
|0.17
|Манелов Ираклий
|1
|0.17
|Шитов Виталий
|1
|0.17
|Чурич Марио
|1
|0.17
|Шамкин Даниил
|0
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Уридия Мераби
|2
|0.33
|Хабалов Алан
|1
|0.17
|Антонов Антон
|1
|0.17
|Родионов Илья
|1
|0.17
|Окладников Андрей
|1
|0.17
Карточки
Торпедо Москва
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Корян Аршак
|1
|0
|Бородин Сергей Алексеевич
|1
|0
|Шамкин Даниил
|1
|0
|Шитов Виталий
|1
|0
|Иваньков Александр II
|1
|0
Черноморец Нв
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ланин Олег
|2
|0
|Стежко Виталий
|2
|0
|Енин Иван
|2
|0
|Иванов Егор
|1
|0
|Уридия Мераби
|1
|0
|Хабалов Алан
|1
|0
|Красильниченко Олег
|1
|0
|Мельников Никита
|1
|0
|Фомин Денис
|1
|0
|Фролкин Даниил
|1
|0
Результаты матчей
Торпедо Москва
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Черноморец Нв
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
1
1
Торпедо Москва
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Черноморец Нв
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
4
Торпедо Москва
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Черноморец Нв
16.7%
83.3%
1 победа 5 поражений
Первый тайм
0% (0)
33% (2)
67% (4)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
4
5
Голы по времени матча
Забито
7
1
4 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
14%
0
0%
16-30
3
43%
1
100%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
29%
0
0%
76-90
Пропущено
2
5
2 В 1-м тайме 4
0 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
3
60%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
20%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
5
1 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
67%
2
40%
76-90
Пропущено
2
6
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
50%
1
17%
46-60
1
50%
1
17%
61-75
0
0%
2
33%
76-90
Забито
10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
2
20%
1
17%
16-30
3
30%
3
50%
31-45
1
10%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
4
40%
2
33%
76-90
Пропущено
4
11
2 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 5
4 Не пропускали 6
0
0%
4
36%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
1
25%
2
18%
31-45
1
25%
2
18%
46-60
1
25%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Результаты последних матчей
Торпедо Москва
(20 матчей)
40%
50%
10%
8 побед 10 ничьих 2 поражения
Торпедо Москва - Нефтехимик 2:1 КАМАЗ - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Чайка 1:1 Енисей - Торпедо Москва 0:1
Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 4:0 Торпедо Москва - Челябинск 1:1 Торпедо Москва - Алания 2:2 Иртыш Омск - Торпедо Москва 0:0 Спартак Москва - Торпедо Москва 3:1 Торпедо Москва - Волгарь 2:0 Торпедо Москва - Шинник 1:0 Ленинградец - Торпедо Москва 2:3 Торпедо Москва - Шинник 1:1 Торпедо Москва - Кубань 1:0 Торпедо Москва - Алания 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Торпедо Москва - Химки 1:2 Волгарь - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Арсенал Тула 1:1
Черноморец Нв
(20 матчей)
30%
25%
45%
6 побед 5 ничьих 9 поражений
Черноморец Нв - Тюмень 2:1 Сочи - Черноморец Нв 2:1 Балтика - Черноморец Нв 2:0 Черноморец Нв - Урал 3:2
Черноморец Нв - Чайка 1:2 Арсенал Тула - Черноморец Нв 1:0 Нови-Београд - Черноморец Нв 2:3 Железничар Панчево - Черноморец Нв 3:1 Химки - Черноморец Нв 2:1 Черноморец Нв - Енисей 0:2 Волгарь - Черноморец Нв 1:1 Сокол - Черноморец Нв 0:0 Черноморец Нв - Торпедо Москва 1:2 Черноморец Нв - Динамо Махачкала 0:0 Тюмень - Черноморец Нв 1:1 КАМАЗ - Черноморец Нв 1:0 Черноморец Нв - Акрон 0:0 Черноморец Нв - Кубань 3:0 Алания - Черноморец Нв 1:2 Черноморец Нв - Шинник 1:0
Результаты матчей
Торпедо Москва
Черноморец Нв
Точный счет
1:1
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
4:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
3:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
Точный счет
1:1
2 раза 67%
0:1
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
3 раза 100%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
1:1
3 раза 50%
0:1
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
4:0
1 раз 17%
2:1
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:2
1 раз 17%
Точное количество голов
1
4 раза 67%
2
1 раз 17%
4
1 раз 17%
0
2 раза 33%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Торпедо Москва
Черноморец Нв
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
24
Больше Меньше
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|6 - 2
|14
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|10 - 4
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|10 - 4
|12
|4.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|5 - 3
|10
|5.
|Заявка
|6
|3
|1
|2
|8 - 8
|10
|6.
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|5 - 5
|9
|7.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|10 - 7
|9
|8.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|9.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|4 - 3
|9
|10.
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|4 - 2
|8
|11.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 5
|7
|12.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|6 - 7
|7
|13.
|Заявка
|6
|1
|4
|1
|5 - 5
|7
|14.
|Заявка
|6
|2
|0
|4
|7 - 10
|6
|15.
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|5 - 7
|6
|16.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|17.
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|2 - 12
|4
|18.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 7
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|5
|3
|2
|0
|5 - 2
|11
|2.
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|3.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 1
|9
|4.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|5.
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|7.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|8.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|7 - 3
|5
|9.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|4 - 1
|4
|10.
|Заявка
|2
|1
|1
|0
|3 - 1
|4
|11.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 2
|4
|12.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|13.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|14.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|2 - 4
|1
|15.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|16.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|17.
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|0 - 5
|1
|18.
|Заявка
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|2.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 1
|6
|3.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|5.
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|6.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|3 - 4
|4
|7.
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 7
|4
|8.
|Заявка
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|9.
|Заявка
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|10.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 4
|3
|13.
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 9
|3
|14.
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|2 - 4
|3
|15.
|Заявка
|2
|0
|2
|0
|1 - 1
|2
|16.
|Заявка
|2
|0
|1
|1
|1 - 2
|1
|17.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|18.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
- — Выход в РПЛ
- — Выход в стыковые матчи
- — Зона вылета
|КАМАЗ
|Горелов Павел
|3
|Сочи
|Барт Руслан
|3
|Черноморец Нв
|Уридия Мераби
|2
|Торпедо Москва
|Горбунов Игорь
|2
|Алания
|Долгов Павел
|2
|Уфа
|Перченок Александр
|4
|Сочи
|Заика Кирилл
|1 2
|Алания
|Плиев Константин
|1 2
|Родина Москва
|Мусаев Леон
|3
|Сочи
|Марсело Алвеш
|3
Прогнозы на матч Торпедо Москва - Черноморец Нв
Исход игры
Торпедо Москва
98.1% (51)
Ничья
1.9% (1)
Черноморец Нв
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
59.18% (29)
Меньше
40.82% (20)
Обе команды забьют
Да
61.22% (30)
Нет
38.78% (19)
Популярный счёт
2:1 Торпедо Москва
53.8% (28)
2:0 Торпедо Москва
21.2% (11)
1:0 Торпедо Москва
15.4% (8)
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