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  3. Лига чемпионов 2024-2025
Стадион: . Главный судья: Эскас Эспен
Галатасарай
0:0
Первый тайм: 21'
Янг Бойз
0'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 5
  • 0 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 54 Владение мячом, % 46
Прогнозы 129
Галатасарай 82.9% (107)
X 10.9% (14)
Янг Бойз 6.2% (8)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Галатасарай
Ничья
Янг Бойз
5.90
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5.80
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8.50
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Все Коэффициенты
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
1
Муслера
Фернандо
53
Йылмаз
Барыш
23
Айхан
Кан
25
Нельссон
Виктор
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
22
Зиеш
Хаким
44
Бачуайи
Миши
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
33
Келлер
Марвин
27
Блюм
Левин
35
Ганвула
Сильвер
4
Зукру
Танги
3
Хаджам
Жауэн
77
Монтейро
Джоэл
30
Лаупер
Сандро
20
Ньясс
Шейх
11
Колли
Эбрима
13
Али
Мохамед
7
Угринич
Филип
Галатасарай
4-2-3-1
Янг Бойз
4-4-2

История личных встреч

Галатасарай
Янг Бойз

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 1 победа

История матчей

ЛЧ
3:2
У
1:1

Голы

Всего голов

4
0

Голов в среднем за матч

2
0

Среднее время на гол

45
0

Всего голов

4
3

Голов в среднем за матч

2
1.5

Тотал матчей

2.5
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1
1
Больше 50%
Меньше 50%
1

Среднее время на гол

45
60

Бомбардиры внутри турнира

Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бачуайи Миши 2 1
Торрейра Лукас 0 0
Актюркоглу Мухаммед 0 0
Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 2 1
Угринич Филип 1 (1) 0.5
Ганвула Сильвер 0 0

Карточки

Галатасарай
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакджи Абдулкерим 1 1
Торрейра Лукас 1 0
Янг Бойз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лаупер Сандро 1 0
Али Мохамед 1 0
Ньясс Шейх 1 0
Хаджам Жауэн 1 0

Результаты матчей

Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3
Галатасарай
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Янг Бойз
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

0
3

Голы по времени матча

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Забито

2
3
0 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
1
33%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
100%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Пропущено

3
2
2 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
1
33%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
100%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Галатасарай
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5
Галатасарай - Парма 0:2 Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Янг Бойз - Галатасарай 3:2 Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2
Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0 Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1

Результаты матчей

Галатасарай
Янг Бойз

Точный счет

3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%

Точный счет

3:2
1 раз 100%
3:2
1 раз 100%

Точное количество голов

2
1 раз 100%
3
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Галатасарай
Янг Бойз

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Ред Булл Зальцбург Кьергаард Мауриц 4
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • Опасный момент
    22'
    Колли от радиуса штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке отбил мяч к правому флангу. 
  • Угловой
    21'
    Блюм с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Галатасарая" максимально внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч. 
  • Опасный момент
    20'
    Удалось опасную контратаку провели игрокам "Янг Бойз". Колли разогнал контратаку по правой половине поля, далее последовала передача на Ганвула, Сильвер убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Габриэл успел накрыть соперника и отправил мяч на угловой. 
  • Угловой
    19'
    Угловой теперь уже удалось заработать турецкому клубу. Зиеш выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 18'
    Угринич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Галатасарая" спокойно перехватили мяч и едва не провели контратаку. 
  • Угловой
    17'
    Угринич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торрейра под давлением соперника головой выбил мяч на повторный корнер. 
  • Опасный момент
    16'
    Монтейро при развитии атаки на левой половине поля сыграл рукой, но Эспен Эскос свистка не дал. В завершении атаки Колли от линии штрафной площади пробил по воротам, Муслера не стал рисковать и перевёл мяч на угловой. 
  • Угловой
    15'
    Блюм с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Али Камара головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Муслера поймал его без особого труда. 
  • 14'
    Блюм и Монтейро неплохо поработали на правом фланге, Габриэлу пришлось у своей штрафной площади выбивать мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    13'
    Йылмаз перестарался в борьбе за мяч на половине поля швейцарского клуба, правила были нарушены против Колли. 
  • 12'
    Габриэл с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Янг Бойз" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот. 
  • 11'
    Йылмаз попытался пройти в штрафную площадь по правому флангу, Колли хорошо сыграл в обороне и выбил мяч в аут. 
  • 10'
    Угринич со стандарта пробил в правый угол ворот, на исполнение, Муслера как раз отвечал за этот угол и спокойно выловил мяч. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Торрейра на левой половине поля теперь уже нарушил правила против Колли. "Янг Бойз" заработал достаточно неплохой стандарт. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Йылмаз в центре поля нарушил правила против Угринича. Игроки швейцарского клуба конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
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    • Офсайд
      7'
      Ньясс по правой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Однако, Шейх при передаче из центра поля забрался в офсайд. 
    • 6'
      Актюркоглу разогнал атаку по левому флангу, но затем под давлением соперника Мухаммед упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Угловой
      5'
      Угринич с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Али Камара под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • 4'
      Колли вновь хорошо поработал на левом фланге, на этот раз под давлением Йылмаза Эбрима заработал угловой. 
    • 3'
      Колли совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Камара пробил по воротам, Кан Айхан грамотно сыграл в обороне и блокировал попытку. 
    • Судья
      2'
      Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Икарди на левый угол штрафной площади, Мауро в борьбе с Зукру оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Посмотрим, выдержит ли сегодня "Янг Бойз" напор турецкого клуба, да и сам "Галатасарай" должен будет стараться играть стабильнее в обороне, что как раз не хватало в первом матче. 
    • До матча
    • Напомним, что первый матч "Янг Бойз" на домашнем поле выиграл со счётом 3:2, а поэтому сегодня "Галатасарай" при своих болельщиках будет биться только за победу. 
    • Рассудит этот матч норвежская бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом. Помогать ему на бровках будут Ян-Эрик Энган и Исаак Элиас Башевкин. Резервным арбитром на этот матч назначен Мохаммад Усман Аслам. На VAR будут работать Роб Диперник и Эрвин Бланк из Нидерландов. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче плей-офф квалификации Лиги чемпионов между турецким "Галатасараем" и "Янг Бойз" из Швейцарии. Вместе с вами за ходом этой битвы наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Галатасарай 0:0 Янг Бойз

    Исход игры
    Галатасарай
    82.9% (107)
    Ничья
    10.9% (14)
    Янг Бойз
    6.2% (8)
    Тотал 2.5
    Больше
    76.36% (84)
    Меньше
    23.64% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (88)
    Нет
    20% (22)
    Популярный счёт
    2:1 Галатасарай
    45.7% (59)
    3:1 Галатасарай
    14.7% (19)
    2:0 Галатасарай
    13.2% (17)
    1:0 Галатасарай
    3.9% (5)
    1:1 Ничья
    3.1% (4)
    2:2 Ничья
    1.6% (2)
    1:2 Янг Бойз
    1.6% (2)
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