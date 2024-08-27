Монтейро при развитии атаки на левой половине поля сыграл рукой, но Эспен Эскос свистка не дал. В завершении атаки Колли от линии штрафной площади пробил по воротам, Муслера не стал рисковать и перевёл мяч на угловой.

Угринич с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Торрейра под давлением соперника головой выбил мяч на повторный корнер.

Угринич с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, на этот раз игроки "Галатасарая" спокойно перехватили мяч и едва не провели контратаку.

Угловой теперь уже удалось заработать турецкому клубу. Зиеш выполнил подачу на ближний угол вратарской, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Удалось опасную контратаку провели игрокам "Янг Бойз". Колли разогнал контратаку по правой половине поля, далее последовала передача на Ганвула, Сильвер убежал в штрафную площадь и пробил по воротам, Габриэл успел накрыть соперника и отправил мяч на угловой.

Блюм с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Галатасарая" максимально внимательно сыграли в обороне и перехватили мяч.

Колли от радиуса штрафной площади плотно пробил в правый угол ворот, Муслера в прыжке отбил мяч к правому флангу.

Йылмаз в центре поля нарушил правила против Угринича. Игроки швейцарского клуба конечно же не стали торопиться при розыгрыше мяча.

Торрейра на левой половине поля теперь уже нарушил правила против Колли. "Янг Бойз" заработал достаточно неплохой стандарт.

Угринич со стандарта пробил в правый угол ворот, на исполнение, Муслера как раз отвечал за этот угол и спокойно выловил мяч.

Йылмаз попытался пройти в штрафную площадь по правому флангу, Колли хорошо сыграл в обороне и выбил мяч в аут.

Габриэл с правого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, защитники "Янг Бойз" сыграли внимательно и выбили мяч подальше от своих ворот.

Йылмаз перестарался в борьбе за мяч на половине поля швейцарского клуба, правила были нарушены против Колли.

Блюм и Монтейро неплохо поработали на правом фланге, Габриэлу пришлось у своей штрафной площади выбивать мяч на угловой.

Блюм с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, Али Камара головой пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно по центру, Муслера поймал его без особого труда.

7' Ньясс по правой половине поля убежал в штрафную площадь и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. Однако, Шейх при передаче из центра поля забрался в офсайд.

6' Актюркоглу разогнал атаку по левому флангу, но затем под давлением соперника Мухаммед упустил мяч за лицевую линию поля.

5' Угринич с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Али Камара под давлением соперника головой пробил в ближний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

4' Колли вновь хорошо поработал на левом фланге, на этот раз под давлением Йылмаза Эбрима заработал угловой.

3' Колли совершил рывок по левому флангу и выполнил прострел в центр штрафной площади, Камара пробил по воротам, Кан Айхан грамотно сыграл в обороне и блокировал попытку.

2' Из центра поля сразу же последовал заброс на ход Икарди на левый угол штрафной площади, Мауро в борьбе с Зукру оказался на газоне, Эспен Эскос показал, что нужно играть дальше.