Тур: 3. Стадион: Центральный стадион Алматы.
2:0
Второй тайм: 59'
0'
1:0
13' ГолЧарльз Джеффри
40' Желтая карточкаБраду Антонио
50' Желтая карточкаКазуколовас Кипрас
2:0
57' ГолТомасов Марин
Ход матча
13'
1:0
40'
57'
2:0
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 4
-
1 Удары в створ 2
-
0 Угловые 2
-
1 Офсайды 0
-
8 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
49 Владение мячом, % 51
Прогноз на матч от Liveresult
77
Грипши
Назми
11
Роджер
VII
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Грипши НазмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Камара УсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоджерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кэрэруш ИонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Кампан ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
История личных встреч
Астана
Корвинул Хунедоара
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чарльз Джеффри
|2
|0.5
|Грипши Назми
|1
|0.25
|Томасов Марин
|1
|0.25
|Камара Усман I
|1
|0.25
|Бартолец Карло
|0
|0
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манолаче Антонио
|1
|0.5
|Пирвулеску Даниэль
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марочкин Александр
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
|Казуколовас Кипрас
|1
|0
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Браду Антонио
|1
|0
|Манолаче Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2
Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0
Результаты матчей
Астана
Корвинул Хунедоара
Точный счет
1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 100%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
Точный счет
1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%
Тоталы голов в матче
Астана
Корвинул Хунедоара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
12
Больше Меньше
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астана 2:0 Корвинул Хунедоара
Исход игры
Астана
95.5% (106)
Ничья
1.8% (2)
Корвинул Хунедоара
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
40.19% (43)
Нет
59.81% (64)
Популярный счёт
2:0 Астана
38.7% (43)
2:1 Астана
30.6% (34)
1:0 Астана
18% (20)
3:1 Астана
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!