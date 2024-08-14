☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Тур: 3. Стадион: .
Астана
2:0
Второй тайм: 59'
Корвинул Хунедоара
0'
1:0
13' Гол
Чарльз Джеффри
40' Желтая карточка
Браду Антонио
50' Желтая карточка
Казуколовас Кипрас
2:0
57' Гол
Томасов Марин

Ход матча

13'
Чарльз Джеффри
1:0
40'
 
Браду Антонио
46'
 
Поп Ионут
Манолаче Антонио
49'
Калаица Бранимир
Марочкин Александр
 
50'
Казуколовас Кипрас
 
57'
Томасов Марин
(Бартолец Карло)
2:0

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 4
  • 1 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 1 Офсайды 0
  • 8 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 49 Владение мячом, % 51
Прогнозы 111
Астана 95.5% (106)
X 1.8% (2)
Корвинул Хунедоара 2.7% (3)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Астана
Ничья
Корвинул Хунедоара
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Чондрич
Йосип
5
Казуколовас
Кипрас
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
2
Бартолец
Карло
7
Эбонг
Макс
77
Грипши
Назми
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
9
Чарльз
Джеффри
28
Камара
Усман
I
12
Лефтер
Штефан
8
Браду
Антонио
6
Лицэ
Виорел
30
Манолаче
Антонио
11
Роджер
VII
31
Уббинк
Корнелис
10
Някша
Александру
97
Хрездац
Денис
7
Лупу
Мариуш
9
Буш
Сержиу
19
Пирвулеску
Даниэль
Астана
3-4-3
Корвинул Хунедоара
4-3-3

История личных встреч

Астана
Корвинул Хунедоара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чарльз Джеффри 2 0.5
Грипши Назми 1 0.25
Томасов Марин 1 0.25
Камара Усман I 1 0.25
Бартолец Карло 0 0
Корвинул Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манолаче Антонио 1 0.5
Пирвулеску Даниэль 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Эбонг Макс 1 0
Казуколовас Кипрас 1 0
Корвинул Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Браду Антонио 1 0
Манолаче Антонио 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2
Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0

Результаты матчей

Астана
Корвинул Хунедоара

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астана
Корвинул Хунедоара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    60'
    ГООООООЛ! 2:0!!! Томасов!!! 
  • Фол, нарушение
    59'
    Браду со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чарльз головой сделал скидку на левый угол вратарской, Чондрич пошёл на мяч, где уже против него правила нарушил Поп. 
  • Фол, нарушение
    58'
    Вороговский на правом фланге нарушил правила против Лупу. Вновь румынский клуб тщательно готовится к стандарту. 
  • 57'
    С правого фланга последовала подача к дальнему углу вратарской "Астаны", Чондрич уверенно сыграл на выходе и выловил мяч. 
  • 56'
    Някша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Астаны" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    55'
    Томасов на левой половине поля нарушил правила против Хрездаца. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Желтая карточка
    54'
    Защитник "Астаны" Кипрас Казуколовас получил жёлтую карточку за грубую игру на половин поля соперника против Рожера. 
  • Замена
    53'
    В составе "Астаны" произошла замена. Вместо Александра Марочкина на поле вышел Бранимир Калаица. 
  • Травма, повреждение
    52'
    Марочкин получил мышечное повреждение на старте второго тайма. Показал центральный защитник "Астаны", что ему нужна замена. 
  • Фол, нарушение
    51'
    Пирвулеску перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Вороговского. 
  • Фол, нарушение
    50'
    Эбонг в центре поля нарушил правила против Буша. Игроки "Корвинула" максимально быстро разыграли стандарт. 
  • 49'
    Бартолец со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • Фол, нарушение
    48'
    Поп на правом фланге нарушил правила против Чарльза. Игроки "Астаны" тщательно готовятся к стандарту. 
  • Замена
    47'
    В составе "Корвинула" после перерыва произошла замена. Вместо Антонио Манолаче на поле вышел Ионут Поп. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сейчас сил и класса "Корвинулу", чтобы попытаться сыграть первым номером. Румынскому клубу нужно отыгрывать дефицит в два мяча, а поэтому "Корвинулу" сразу же нужно стараться создавать как можно больше моментов у ворот Чондрича. 
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    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Астана" на домашнем поле не без труда, но всё же обыгрывает румынский "Корвинул" со счётом 1:0. Общий счёт в этом противостоянии 3:1 в пользу команды Григория Бабаяна и пока что "Астана" может чувствовать себя вполне спокойно. 
    • Угловой
      45'
      Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Чарльз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      45'
      Няшка совершил рывок по левой половине поля и затем плотно пробил в ближний угол ворот под перекладину, Чондрич в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 45'
      Уббинк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге Вороговский всё же смог выбить его в аут на левый фланг. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Атилла Караоглан к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Камара на правой половине поля нарушил правила против Пирвулеску. Игроки "Корвинула" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 43'
      Чондрич сейчас уже особо сильно не пытается сохранить мяч и при любом удобном случае просто грузит мяч как можно дальше от своих ворот. 
    • 42'
      Заканчивается постепенно первый тайм у нас, для "Астаны" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва. 
    • Опасный момент
      41'
      Лупу из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Чондрич сыграл не очень уверенно, но всё же выловил мяч. 
    • 40'
      Из центра поля последовал заброс на ход Чарльзу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • Желтая карточка
      39'
      Фланговый защитник "Корвинула" Антонио Браду получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Браду схватил за футболку Амановича. 
    • Опасный момент
      38'
      Рожер совершил рывок к левому углу штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 37'
      Камара по левой половине поля убежал в штрафную площадь, далее Усман выполнил передачу в центр штрафной, Томасов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Корвинула". 
    • Опасный момент
      36'
      Чондрич смело сыграл на правом углу штрафной площади, Йосип вытянул на себя соперника, обыграл его, а затем выбил мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Уббинк в центре поля нарушил правила. Игроки "Астаны" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Эбонг по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но в итоге полузащитник "Астаны" показал, что помощь врачей ему не нужна. 
    • Судья
      33'
      Эбонг по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Лицэ оказался на газоне, Атилла Караоглан показал, что нужно играть дальше. 
    • 32'
      В атаке при этом игра у "Астаны" разладилась, длинные забросы к штрафной площади соперника не работают. 
    • 31'
      Очень сильно успокоила темп матча "Астана", клуб из Казахстана полностью переключился на игру по счёту. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Лупу в центре поля нарушил правила против Камара. Игроки "Астаны" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 29'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Корвинула", Лефтер спокойно забрал мяч при игре на выходе. 
    • 28'
      Томасов попытался ворваться в штрафную площадь по правой половине поля, но Марин далековато отпустил от себя мяч и в окружении соперников в итоге потерял его. 
    • 27'
      "Корвинул" после активного начала постепенно начал сбавлять в активности, но всё же вечно играть в высоком прессинге у румынского клуба в любом бы случае не получилось. 
    • 26'
      Грипши из-за пределов штрафной площади теперь уже пробил в правый угол ворот, вновь мяч полетел значительно выше цели. 
    • 25'
      Буш пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 24'
      В среднем темпе проходит наша игра, что в итоге позволяет "Астане" спокойно работать по счёту. 
    • 23'
      Поднялся Йосип Чондрич после паузы, показал голкипер "Астаны", что с ним всё нормально, замена не нужна. 
    • Травма, повреждение
      22'
      По итогам прошлого эпизода досталось при стыке и Чондричу, который играл на выходе, вышли на поле врачи "Астаны", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Бушу к левому углу штрафной площади "Астаны", Казуколовас оказался первым на мяче и в итоге Сержиу нарушил правила. 
    • 20'
      Камара разогнала атаку по левому флангу, далее Усман немного заигрался и в итоге под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      19'
      Някша со стандарта покатил мяч на Рожера, далее Рожер с правой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Марочкин на правой половине поля нарушил правила против Буша. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 17'
      Чондрич сегодня немного неуверенно действует при игре ногами, но всё же пока что голкипер "Астаны" грубых ошибок не допускает. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Лупу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вороговского. 
    • 15'
      Очень важный гол по такой непростой игре удалось забить "Астане", теперь уже общее преимущество команды из Казахстана составляет два гола. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Чарльз!!! Джеффри Чарльз отлично поработал на половине поля соперника и смог перехватить мяч после поперечной плохой передачи с правой половины поля от Манолаче, далее Чарльз убежал один на один с Лефтером и спокойно отправил мяч в левый угол ворот. 
    • 13'
      Очень неплохо "Корвинул" смотрится на старте матча, румыны готовы пробовать играть в высоком прессинге, а вот "Астана" пока что только ищет свой футбол. 
    • 12'
      Уббинк с левой половины поля теперь пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 11'
      Рожер с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Астаны". 
    • 10'
      Буш после рывка по левому флангу выполнил неудачный прострел на ближнюю штангу, мяч полетел точно к Чондричу, который выловил его без особого труда. 
    • Судья
      9'
      Удалось "Астане" провести контратаку два в два. Камара разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Томасов под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Корвинула", но в итоге Атилла Караоглан показал, что будет удар от ворот. 
    • Угловой
      8'
      Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Астаны" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      7'
      Някша ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Чондрич сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
    • 6'
      Пирвулеску после рывка по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко и ушёл во фланг. 
    • 5'
      Из центра половины поля "Астаны" последовал заброс в центр штрафной площади казахстанского клуба, Чондрич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Лупу совершил рывок по правой половине поля после заброса из центра поля, пришлось Мариушу сместиться на правый фланг, далее последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в Марочкина и улетел в аут. 
    • 3'
      Удалось "Астане" заработать стандарт на правом фланге. Томасов выполнил подачу в цент штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Уббинк перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Эбонга. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Алматы. "Корвинул" недооценивать всё же нельзя, румынская команда будет биться до самого конца, чтобы остаться в еврокубках. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч турецкая бригада арбитров во главе с Атилла Караоглу. Помогать ему на бровках будут Чеюн Сесигюзель и Абдулла Озкара. Резервным арбитром на этот матч назначен Чагдан Алтай. На VAR будут работать Эркан Энгин и Онур Озютопрак. 
    • В Алматы сегодня вновь достаточно жарко даже под вечер, температура воздуха составляет около +30 градусов. 
    • Напомним, что первый матч в Сибу завершился со счётом 2:1 в пользу "Астаны", а поэтому сегодня у команды Григория Бабаяна будет небольшое преимущество. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Астаной" из Казахстана и "Корвинулом" из Румынии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.7% пользователей.
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      • Прогнозы 111
      Астана 95.5% (106)
      X 1.8% (2)
      Корвинул Хунедоара 2.7% (3)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Лучшие коэффициенты
      Астана
      Ничья
      Корвинул Хунедоара
      1.60
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      5.56
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      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Браду Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Чарльз Джеффри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:0 – на это поставили 38.7% пользователей.
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 2:0 Корвинул Хунедоара

    Исход игры
    Астана
    95.5% (106)
    Ничья
    1.8% (2)
    Корвинул Хунедоара
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    40.19% (43)
    Нет
    59.81% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Астана
    38.7% (43)
    2:1 Астана
    30.6% (34)
    1:0 Астана
    18% (20)
    3:1 Астана
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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