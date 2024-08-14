ГО-О-О-О-О-ОЛ! 6:1!!! Астанов!!! Чондрич из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, далее после нескольких скидок и рикошета мяч дошёл до Астанова от Куата, Эльхан сделал рывок к линии штрафной площади и затем отлично пробил под правую штангу.

Лицэ на правом фланге нарушил правила против Астанова. "Астана" никуда не спеша готовится к стандарту.

Томасов со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Лефтер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут.

Звучит финальный свисток. "Астана" на домашнем поле в Алматы разгромила румынский "Корвинул" со счётом 6:1 и с общим счётом 8:2 пробилась в решающий этап квалификации Лиги конференций УЕФА, где будет ждать своего следующего соперника, который конечно же будет уже куда более трудным. Сегодня команда Григория Бабаяна показала отличную реализацию моментов во втором тайме, а вот "Корвинул" не смог достойно завершить своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне.

ГО-О-О-О-О-Л! 5:1!!! Велисар!!! Велисар с левого фланга словно хотел выполнить подачу в центр штрафной площади, даже посмотрел на партнёра по команде Михай, но в итоге он так закрутил мяч, что тот взял да залетел в правую девятку.

В составе "Астаны" произошла ещё одна замена. Вместо Назми Грипши на поле вышел Исламбек Куат.

Форвард "Корвинула" Мариуш Лупу получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Камара.

Аманович на левом фланге нарушил правила против Рожера. "Корвинул" тщательно готовится к стандарту.

Някша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Астаны" в борьбе пришлось выбить мяч на угловой.

Някша с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Астаны" сыграли внимательно и общими усилиями смогли перехватить мяч.

ГО-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Чарльз!!! Камара совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил хороший прострел в центр к линии вратарской, Джеффри Чарльз опередил защитников "Корвинула" и в касание отправил мяч в сетку.

До разгрома на домашнем поле довели дело игроки "Астаны". Очень удачный матч для команды Григория Бабаяна получается в этот вечер.

Фланговый защитник "Астаны" Карло Бартолец на ровном месте получил жёлтую карточку. Бартолец и Томасов дважды сделали ложные движения без подачи в штрафную площадь, Атилле Караоглану это надоело и он вынес предупреждение.

Бартолец со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Калаица головой пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл.

Камара ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, стянул на себя пару соперников и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Грипши!!! Игроки "Астаны" за счёт высокого прессинга уверенно перехватили мяч на половине поля соперника. Томасов с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Эбонг далее сделал передачу на левый угол штрафной площади, Грипши хорошо набежал на мяч и вколотил его в дальний угол ворот из-под Лицэ.

ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 5:0!!! Томасов!!! Лефтер сделал передачу на правую половину поля, Поп не смог обработать мяч на ровном месте и в итоге "Астана" провела голевую атаку. Томасов сделал передачу к радиусу штрафной площади, сам Марин открывался на правом углу штрафной площади и дождался ответного паса от Грипши, а затем капитан "Астаны" отлично пробил под перекладину.

Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сейчас сил и класса "Корвинулу", чтобы попытаться сыграть первым номером. Румынскому клубу нужно отыгрывать дефицит в два мяча, а поэтому "Корвинулу" сразу же нужно стараться создавать как можно больше моментов у ворот Чондрича.

В составе "Корвинула" после перерыва произошла замена. Вместо Антонио Манолаче на поле вышел Ионут Поп.

Поп на правом фланге нарушил правила против Чарльза. Игроки "Астаны" тщательно готовятся к стандарту.

Бартолец со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

Пирвулеску перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Вороговского.

Марочкин получил мышечное повреждение на старте второго тайма. Показал центральный защитник "Астаны", что ему нужна замена.

Защитник "Астаны" Кипрас Казуколовас получил жёлтую карточку за грубую игру на половин поля соперника против Рожера.

Томасов на левой половине поля нарушил правила против Хрездаца. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту.

Някша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Астаны" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч.

С правого фланга последовала подача к дальнему углу вратарской "Астаны", Чондрич уверенно сыграл на выходе и выловил мяч.

Вороговский на правом фланге нарушил правила против Лупу. Вновь румынский клуб тщательно готовится к стандарту.

Браду со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чарльз головой сделал скидку на левый угол вратарской, Чондрич пошёл на мяч, где уже против него правила нарушил Поп.

ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Томасов!!! Бартолец из центра поля выполнил отличный заброс на ход Томасову к правому углу штрафной площади, Марин опередил Попа, который плохо поставил корпус, далее капитан "Астаны" выскочил на мяч и в касание пробил в дальний угол ворот мимо Лефтера.

4:1 общий счёт становится для "Астаны" по сумме двух матчей, практически все вопросы о выходе в следующий этап квалификации Лиги конференций уже решён.

Камара разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Грипши решил попробовать войти в штрафную площадь, но в окружении соперников Назми ожидаемо потерял мяч.

Капитан "Корвинула" Александру Някша получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Астаны" против Томасова.

Камара получил передачу на ход по левой половине поля к углу штрафной площади, далее Усман убежал на левый угол штрафной и пробил в дальний угол ворот, мяч в створ не пошёл.

На повторе было хорошо видно, что Камара в момент передачи забрался в офсайд, если бы Усман смог забить, гол VAR потом бы отменил.

"Астана" конечно же продолжает сейчас играть исключительно в своё удовольствие, "Корвинулу" всё же не хватает класса, чтобы бороться за сохранение места в Лиге конференций.

Рожер совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Астаны" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч.

Хрездац совершил рывок по правому флангу, далее Денис попытался войти в штрафную площадь, но под давлением Вороговского он упустил мяч за лицевую линию поля.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Астана" на домашнем поле не без труда, но всё же обыгрывает румынский "Корвинул" со счётом 1:0. Общий счёт в этом противостоянии 3:1 в пользу команды Григория Бабаяна и пока что "Астана" может чувствовать себя вполне спокойно.

45' Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Чарльз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади.

45' Няшка совершил рывок по левой половине поля и затем плотно пробил в ближний угол ворот под перекладину, Чондрич в прыжке перевёл мяч на угловой.

45' Уббинк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге Вороговский всё же смог выбить его в аут на левый фланг.

45' Одну минуту добавил Атилла Караоглан к основному времени первого тайма.

44' Камара на правой половине поля нарушил правила против Пирвулеску. Игроки "Корвинула" заработали достаточно неплохой стандарт.

43' Чондрич сейчас уже особо сильно не пытается сохранить мяч и при любом удобном случае просто грузит мяч как можно дальше от своих ворот.

42' Заканчивается постепенно первый тайм у нас, для "Астаны" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва.

41' Лупу из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Чондрич сыграл не очень уверенно, но всё же выловил мяч.

40' Из центра поля последовал заброс на ход Чарльзу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут.

39' Фланговый защитник "Корвинула" Антонио Браду получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Браду схватил за футболку Амановича.

38' Рожер совершил рывок к левому углу штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

37' Камара по левой половине поля убежал в штрафную площадь, далее Усман выполнил передачу в центр штрафной, Томасов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Корвинула".

36' Чондрич смело сыграл на правом углу штрафной площади, Йосип вытянул на себя соперника, обыграл его, а затем выбил мяч к центру поля.

35' Уббинк в центре поля нарушил правила. Игроки "Астаны" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

34' Эбонг по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но в итоге полузащитник "Астаны" показал, что помощь врачей ему не нужна.

33' Эбонг по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Лицэ оказался на газоне, Атилла Караоглан показал, что нужно играть дальше.

32' В атаке при этом игра у "Астаны" разладилась, длинные забросы к штрафной площади соперника не работают.

31' Очень сильно успокоила темп матча "Астана", клуб из Казахстана полностью переключился на игру по счёту.

30' Лупу в центре поля нарушил правила против Камара. Игроки "Астаны" никуда не спеша разыграли стандарт.

29' Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Корвинула", Лефтер спокойно забрал мяч при игре на выходе.

28' Томасов попытался ворваться в штрафную площадь по правой половине поля, но Марин далековато отпустил от себя мяч и в окружении соперников в итоге потерял его.

27' "Корвинул" после активного начала постепенно начал сбавлять в активности, но всё же вечно играть в высоком прессинге у румынского клуба в любом бы случае не получилось.

26' Грипши из-за пределов штрафной площади теперь уже пробил в правый угол ворот, вновь мяч полетел значительно выше цели.

25' Буш пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

24' В среднем темпе проходит наша игра, что в итоге позволяет "Астане" спокойно работать по счёту.

23' Поднялся Йосип Чондрич после паузы, показал голкипер "Астаны", что с ним всё нормально, замена не нужна.

22' По итогам прошлого эпизода досталось при стыке и Чондричу, который играл на выходе, вышли на поле врачи "Астаны", пауза в игре.

21' Из глубины поля последовал заброс на ход Бушу к левому углу штрафной площади "Астаны", Казуколовас оказался первым на мяче и в итоге Сержиу нарушил правила.

20' Камара разогнала атаку по левому флангу, далее Усман немного заигрался и в итоге под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля.

19' Някша со стандарта покатил мяч на Рожера, далее Рожер с правой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой.

18' Марочкин на правой половине поля нарушил правила против Буша. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту.

17' Чондрич сегодня немного неуверенно действует при игре ногами, но всё же пока что голкипер "Астаны" грубых ошибок не допускает.

16' Лупу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вороговского.

15' Очень важный гол по такой непростой игре удалось забить "Астане", теперь уже общее преимущество команды из Казахстана составляет два гола.

14' ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Чарльз!!! Джеффри Чарльз отлично поработал на половине поля соперника и смог перехватить мяч после поперечной плохой передачи с правой половины поля от Манолаче, далее Чарльз убежал один на один с Лефтером и спокойно отправил мяч в левый угол ворот.

13' Очень неплохо "Корвинул" смотрится на старте матча, румыны готовы пробовать играть в высоком прессинге, а вот "Астана" пока что только ищет свой футбол.

12' Уббинк с левой половины поля теперь пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

11' Рожер с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Астаны".

10' Буш после рывка по левому флангу выполнил неудачный прострел на ближнюю штангу, мяч полетел точно к Чондричу, который выловил его без особого труда.

9' Удалось "Астане" провести контратаку два в два. Камара разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Томасов под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Корвинула", но в итоге Атилла Караоглан показал, что будет удар от ворот.

8' Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Астаны" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч.

7' Някша ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Чондрич сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой.

6' Пирвулеску после рывка по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко и ушёл во фланг.

5' Из центра половины поля "Астаны" последовал заброс в центр штрафной площади казахстанского клуба, Чондрич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

4' Лупу совершил рывок по правой половине поля после заброса из центра поля, пришлось Мариушу сместиться на правый фланг, далее последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в Марочкина и улетел в аут.

3' Удалось "Астане" заработать стандарт на правом фланге. Томасов выполнил подачу в цент штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

2' Уббинк перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Эбонга.