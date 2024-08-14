☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  2. Матчи
  3. Лига конференций 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Астана
6:1
Конец матча
Корвинул Хунедоара
0'
1:0
13' Гол
Чарльз Джеффри
40' Желтая карточка
Браду Антонио
50' Желтая карточка
Казуколовас Кипрас
2:0
57' Гол
Томасов Марин
60' Желтая карточка
Някша Александру
3:0
68' Гол
Чарльз Джеффри
71' Желтая карточка
Бартолец Карло
4:0
73' Гол
Грипши Назми
5:0
76' Гол
Томасов Марин
77' Желтая карточка
Лупу Мариуш
5:1
78' Гол
Велисар Михай
6:1
84' Гол
Астанов Эльхан
90'+2

Ход матча

13'
Чарльз Джеффри
1:0
40'
 
Браду Антонио
46'
 
Поп Ионут
Манолаче Антонио
49'
Калаица Бранимир
Марочкин Александр
 
50'
Казуколовас Кипрас
 
57'
Томасов Марин
(Бартолец Карло)
2:0
60'
 
Някша Александру
66'
 
Кэрэруш Ион
Уббинк Корнелис
66'
 
Велисар Михай
Браду Антонио
68'
Чарльз Джеффри
(Камара Усман I)
3:0
71'
Бартолец Карло
 
73'
Грипши Назми
(Эбонг Макс)
4:0
76'
Томасов Марин
(Грипши Назми)
5:0
76'
Каримов Рамазан
Чарльз Джеффри
 
76'
Куат Исламбек
Грипши Назми
 
77'
 
Кампан Лукас
Поп Ионут
77'
 
Лупу Мариуш
78'
5:1
Велисар Михай
(Кампан Лукас)
81'
Астанов Эльхан
Камара Усман
 
81'
Быстров Марат
Вороговский Ян
 
84'
Астанов Эльхан
(Куат Исламбек)
6:1
85'
 
Гирбита Алешандру
Някша Александру

Статистика матча

  • 6 Голы 1
  • 11 Удары по воротам 8
  • 6 Удары в створ 3
  • 0 Угловые 3
  • 2 Офсайды 0
  • 9 Нарушения правил 17
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 52 Владение мячом, % 48
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
Прогнозы 111
Астана 95.5% (106)
X 1.8% (2)
Корвинул Хунедоара 2.7% (3)
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Прогноз на матч от Liveresult
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
93
Чондрич
Йосип
5
Казуколовас
Кипрас
22
Марочкин
Александр
45
Аманович
Алекса
2
Бартолец
Карло
7
Эбонг
Макс
77
Грипши
Назми
6
Вороговский
Ян
10
Томасов
Марин
9
Чарльз
Джеффри
28
Камара
Усман
I
12
Лефтер
Штефан
8
Браду
Антонио
6
Лицэ
Виорел
30
Манолаче
Антонио
11
Рожер
31
Уббинк
Корнелис
10
Някша
Александру
97
Хрездац
Денис
7
Лупу
Мариуш
9
Буш
Сержиу
19
Пирвулеску
Даниэль
Астана
3-4-3
Корвинул Хунедоара
4-3-3

История личных встреч

Астана
Корвинул Хунедоара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Томасов Марин 3 0.75
Чарльз Джеффри 3 0.75
Грипши Назми 2 0.5
Камара Усман I 1 0.25
Астанов Эльхан 1 0.25
Бартолец Карло 0 0
Куат Исламбек 0 0
Эбонг Макс 0 0
Корвинул Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Велисар Михай 1 0.5
Манолаче Антонио 1 0.5
Пирвулеску Даниэль 0 0
Кампан Лукас 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Казуколовас Кипрас 2 0
Бартолец Карло 1 0
Марочкин Александр 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Эбонг Макс 1 0
Корвинул Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Някша Александру 1 0
Лупу Мариуш 1 0
Браду Антонио 1 0
Манолаче Антонио 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
1
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Астана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Корвинул Хунедоара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
2

Упущенные победы

3
1

Голы по времени матча

Забито

7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90

Пропущено

1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90

Пропущено

3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
3
38%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2
Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Корвинул Хунедоара - Миовени 2:0 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Корвинул Хунедоара 0:0 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0

Результаты матчей

Астана
Корвинул Хунедоара

Точный счет

1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 100%

Тоталы голов в матче

Астана
Корвинул Хунедоара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше
1
1
2.5
1
1
3.5
1
1
4.5
1
1
5.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
2
1.5
Больше Меньше
1
3
2.5
1
3
3.5
1
3
4.5
1
3
5.5

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
Новости от "Евро-Футбол.Ру"
  • Второй тайм
  • Свисток
    Звучит финальный свисток. "Астана" на домашнем поле в Алматы разгромила румынский "Корвинул" со счётом 6:1 и с общим счётом 8:2 пробилась в решающий этап квалификации Лиги конференций УЕФА, где будет ждать своего следующего соперника, который конечно же будет уже куда более трудным. Сегодня команда Григория Бабаяна показала отличную реализацию моментов во втором тайме, а вот "Корвинул" не смог достойно завершить своё выступление в еврокубках в нынешнем сезоне. 
  • 90'
    Томасов со стандарта выполнил подачу к дальнему углу вратарской, Лефтер сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в аут. 
  • Дополнительное время
    90'
    Одну минуту добавил Атилла Краоглан к основному времени матча. 
  • Фол, нарушение
    90'
    Лицэ на правом фланге нарушил правила против Астанова. "Астана" никуда не спеша готовится к стандарту. 
  • Замена
    90'
    В составе "Корвинула" произошла последняя замена. Вместо Александру Някши на поле вышел Александру Гирбита. 
  • Описание гола
    89'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ! 6:1!!! Астанов!!! Чондрич из своей штрафной площади сильно выбил мяч на половину поля соперника, далее после нескольких скидок и рикошета мяч дошёл до Астанова от Куата, Эльхан сделал рывок к линии штрафной площади и затем отлично пробил под правую штангу. 
  • Замена
    88'
    Последнюю замену провёл Григорий Бабаян. Вместо Яна Вороговского на поле вышел Марат Быстров. 
  • Замена
    87'
    В составе "Астаны" произошла замена. Вместо Усмана Камара на поле вышел Эльхан Астанов. 
  • Угловой
    86'
    Някша с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Астаны" сыграли внимательно и общими усилиями смогли перехватить мяч. 
  • 85'
    Някша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игрокам "Астаны" в борьбе пришлось выбить мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    84'
    Аманович на левом фланге нарушил правила против Рожера. "Корвинул" тщательно готовится к стандарту. 
  • Желтая карточка
    83'
    Форвард "Корвинула" Мариуш Лупу получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Камара. 
  • Замена
    82'
    В составе "Корвинула" произошла обратная замена. Вместо Ионута Попа на поле вышел Лукас Кампан. 
  • Замена
    81'
    В составе "Астаны" произошла ещё одна замена. Вместо Назми Грипши на поле вышел Исламбек Куат. 
  • Описание гола
    80'
    ГО-О-О-О-О-Л! 5:1!!! Велисар!!! Велисар с левого фланга словно хотел выполнить подачу в центр штрафной площади, даже посмотрел на партнёра по команде Михай, но в итоге он так закрутил мяч, что тот взял да залетел в правую девятку. 
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    • Замена
      79'
      В составе "Астаны" произошла замена. Вместо Джеффри Чарльза на поле вышел Рамазан Каримов. 
    • 2 гола - дубль!
      78'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 5:0!!! Томасов!!! Лефтер сделал передачу на правую половину поля, Поп не смог обработать мяч на ровном месте и в итоге "Астана" провела голевую атаку. Томасов сделал передачу к радиусу штрафной площади, сам Марин открывался на правом углу штрафной площади и дождался ответного паса от Грипши, а затем капитан "Астаны" отлично пробил под перекладину. 
    • Описание гола
      77'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 4:0!!! Грипши!!! Игроки "Астаны" за счёт высокого прессинга уверенно перехватили мяч на половине поля соперника. Томасов с правой половины поля выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Эбонг далее сделал передачу на левый угол штрафной площади, Грипши хорошо набежал на мяч и вколотил его в дальний угол ворот из-под Лицэ. 
    • Опасный момент
      76'
      Камара ворвался в штрафную площадь по левой половине поля, стянул на себя пару соперников и пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 75'
      Бартолец со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Калаица головой пробил в левый угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Желтая карточка
      74'
      Фланговый защитник "Астаны" Карло Бартолец на ровном месте получил жёлтую карточку. Бартолец и Томасов дважды сделали ложные движения без подачи в штрафную площадь, Атилле Караоглану это надоело и он вынес предупреждение. 
    • Фол, нарушение
      73'
      Поп на правом фланге нарушил правила против Чарльза. Игроки "Астаны" заработали неплохой стандарт. 
    • 72'
      До разгрома на домашнем поле довели дело игроки "Астаны". Очень удачный матч для команды Григория Бабаяна получается в этот вечер. 
    • 2 гола - дубль!
      71'
      ГО-О-О-О-ОЛ! 3:0!!! Чарльз!!! Камара совершил рывок по левому флангу, а затем выполнил хороший прострел в центр к линии вратарской, Джеффри Чарльз опередил защитников "Корвинула" и в касание отправил мяч в сетку. 
    • Замена
      70'
      Вторую подряд замену провёл Максим Флорин. Вместо Антонио Браду на поле вышел Михай Велисар. 
    • Замена
      69'
      В составе "Корвинула" произошла замена. Вместо Корнелиса Уббинка на поле вышел Ион Кэрэруш. 
    • 68'
      Хрездац совершил рывок по правому флангу, далее Денис попытался войти в штрафную площадь, но под давлением Вороговского он упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • 67'
      Рожер совершил рывок по левому флангу и затем выполнил подачу на дальний угол вратарской, защитники "Астаны" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
    • 66'
      "Астана" конечно же продолжает сейчас играть исключительно в своё удовольствие, "Корвинулу" всё же не хватает класса, чтобы бороться за сохранение места в Лиге конференций. 
    • Видеоповтор
      65'
      На повторе было хорошо видно, что Камара в момент передачи забрался в офсайд, если бы Усман смог забить, гол VAR потом бы отменил. 
    • Опасный момент
      64'
      Камара получил передачу на ход по левой половине поля к углу штрафной площади, далее Усман убежал на левый угол штрафной и пробил в дальний угол ворот, мяч в створ не пошёл. 
    • Желтая карточка
      63'
      Капитан "Корвинула" Александру Някша получил жёлтую карточку за грубую игру на половине поля "Астаны" против Томасова. 
    • 62'
      Камара разогнал атаку по левому флангу и затем выполнил передачу к радиусу штрафной площади, Грипши решил попробовать войти в штрафную площадь, но в окружении соперников Назми ожидаемо потерял мяч. 
    • 61'
      4:1 общий счёт становится для "Астаны" по сумме двух матчей, практически все вопросы о выходе в следующий этап квалификации Лиги конференций уже решён. 
    • Описание гола
      60'
      ГО-О-О-О-О-ОЛ! 2:0!!! Томасов!!! Бартолец из центра поля выполнил отличный заброс на ход Томасову к правому углу штрафной площади, Марин опередил Попа, который плохо поставил корпус, далее капитан "Астаны" выскочил на мяч и в касание пробил в дальний угол ворот мимо Лефтера. 
    • Фол, нарушение
      59'
      Браду со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, Чарльз головой сделал скидку на левый угол вратарской, Чондрич пошёл на мяч, где уже против него правила нарушил Поп. 
    • Фол, нарушение
      58'
      Вороговский на правом фланге нарушил правила против Лупу. Вновь румынский клуб тщательно готовится к стандарту. 
    • 57'
      С правого фланга последовала подача к дальнему углу вратарской "Астаны", Чондрич уверенно сыграл на выходе и выловил мяч. 
    • 56'
      Някша со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Астаны" сыграли максимально внимательно и спокойно перехватили мяч. 
    • Фол, нарушение
      55'
      Томасов на левой половине поля нарушил правила против Хрездаца. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Желтая карточка
      54'
      Защитник "Астаны" Кипрас Казуколовас получил жёлтую карточку за грубую игру на половин поля соперника против Рожера. 
    • Замена
      53'
      В составе "Астаны" произошла замена. Вместо Александра Марочкина на поле вышел Бранимир Калаица. 
    • Травма, повреждение
      52'
      Марочкин получил мышечное повреждение на старте второго тайма. Показал центральный защитник "Астаны", что ему нужна замена. 
    • Фол, нарушение
      51'
      Пирвулеску перестарался в борьбе за мяч на правом фланге на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Вороговского. 
    • Фол, нарушение
      50'
      Эбонг в центре поля нарушил правила против Буша. Игроки "Корвинула" максимально быстро разыграли стандарт. 
    • 49'
      Бартолец со стандарта выполнил подачу в центр к линии штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      48'
      Поп на правом фланге нарушил правила против Чарльза. Игроки "Астаны" тщательно готовятся к стандарту. 
    • Замена
      47'
      В составе "Корвинула" после перерыва произошла замена. Вместо Антонио Манолаче на поле вышел Ионут Поп. 
    • Второй тайм начался
      46'
      Начинается второй тайм. Посмотрим, хватит ли сейчас сил и класса "Корвинулу", чтобы попытаться сыграть первым номером. Румынскому клубу нужно отыгрывать дефицит в два мяча, а поэтому "Корвинулу" сразу же нужно стараться создавать как можно больше моментов у ворот Чондрича. 
    • Первый тайм
    • Перерыв
      Звучит свисток на перерыв. По итогам первой половины матча "Астана" на домашнем поле не без труда, но всё же обыгрывает румынский "Корвинул" со счётом 1:0. Общий счёт в этом противостоянии 3:1 в пользу команды Григория Бабаяна и пока что "Астана" может чувствовать себя вполне спокойно. 
    • Угловой
      45'
      Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, Чарльз хорошо выпрыгнул и головой выбил мяч за пределы штрафной площади. 
    • Опасный момент
      45'
      Няшка совершил рывок по левой половине поля и затем плотно пробил в ближний угол ворот под перекладину, Чондрич в прыжке перевёл мяч на угловой. 
    • 45'
      Уббинк со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, завязалась активная борьба за мяч, но в итоге Вороговский всё же смог выбить его в аут на левый фланг. 
    • Дополнительное время
      45'
      Одну минуту добавил Атилла Караоглан к основному времени первого тайма. 
    • Фол, нарушение
      44'
      Камара на правой половине поля нарушил правила против Пирвулеску. Игроки "Корвинула" заработали достаточно неплохой стандарт. 
    • 43'
      Чондрич сейчас уже особо сильно не пытается сохранить мяч и при любом удобном случае просто грузит мяч как можно дальше от своих ворот. 
    • 42'
      Заканчивается постепенно первый тайм у нас, для "Астаны" сейчас конечно же самое главное не пропустить до перерыва. 
    • Опасный момент
      41'
      Лупу из-за пределов штрафной площади пробил в левый угол ворот, Чондрич сыграл не очень уверенно, но всё же выловил мяч. 
    • 40'
      Из центра поля последовал заброс на ход Чарльзу по левому флангу, мяч полетел слишком сильно и в итоге ушёл в аут. 
    • Желтая карточка
      39'
      Фланговый защитник "Корвинула" Антонио Браду получил жёлтую карточку за срыв атаки. В центре поля Браду схватил за футболку Амановича. 
    • Опасный момент
      38'
      Рожер совершил рывок к левому углу штрафной площади, а затем пробил в дальний угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • 37'
      Камара по левой половине поля убежал в штрафную площадь, далее Усман выполнил передачу в центр штрафной, Томасов под давлением соперника в касание пробил по воротам, мяч попал в защитника "Корвинула". 
    • Опасный момент
      36'
      Чондрич смело сыграл на правом углу штрафной площади, Йосип вытянул на себя соперника, обыграл его, а затем выбил мяч к центру поля. 
    • Фол, нарушение
      35'
      Уббинк в центре поля нарушил правила. Игроки "Астаны" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
    • Травма, повреждение
      34'
      Эбонг по итогам прошлого эпизода получил небольшое повреждение, но в итоге полузащитник "Астаны" показал, что помощь врачей ему не нужна. 
    • Судья
      33'
      Эбонг по правой половине поля ворвался в штрафную площадь и в борьбе с Лицэ оказался на газоне, Атилла Караоглан показал, что нужно играть дальше. 
    • 32'
      В атаке при этом игра у "Астаны" разладилась, длинные забросы к штрафной площади соперника не работают. 
    • 31'
      Очень сильно успокоила темп матча "Астана", клуб из Казахстана полностью переключился на игру по счёту. 
    • Фол, нарушение
      30'
      Лупу в центре поля нарушил правила против Камара. Игроки "Астаны" никуда не спеша разыграли стандарт. 
    • 29'
      Из центра поля последовал безадресный заброс в штрафную площадь "Корвинула", Лефтер спокойно забрал мяч при игре на выходе. 
    • 28'
      Томасов попытался ворваться в штрафную площадь по правой половине поля, но Марин далековато отпустил от себя мяч и в окружении соперников в итоге потерял его. 
    • 27'
      "Корвинул" после активного начала постепенно начал сбавлять в активности, но всё же вечно играть в высоком прессинге у румынского клуба в любом бы случае не получилось. 
    • 26'
      Грипши из-за пределов штрафной площади теперь уже пробил в правый угол ворот, вновь мяч полетел значительно выше цели. 
    • 25'
      Буш пробил по воротам с левой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
    • 24'
      В среднем темпе проходит наша игра, что в итоге позволяет "Астане" спокойно работать по счёту. 
    • 23'
      Поднялся Йосип Чондрич после паузы, показал голкипер "Астаны", что с ним всё нормально, замена не нужна. 
    • Травма, повреждение
      22'
      По итогам прошлого эпизода досталось при стыке и Чондричу, который играл на выходе, вышли на поле врачи "Астаны", пауза в игре. 
    • Фол, нарушение
      21'
      Из глубины поля последовал заброс на ход Бушу к левому углу штрафной площади "Астаны", Казуколовас оказался первым на мяче и в итоге Сержиу нарушил правила. 
    • 20'
      Камара разогнала атаку по левому флангу, далее Усман немного заигрался и в итоге под давлением соперника упустил мяч за лицевую линию поля. 
    • Опасный момент
      19'
      Някша со стандарта покатил мяч на Рожера, далее Рожер с правой половины поля плотно пробил в ближний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч пролетел рядом со штангой. 
    • Фол, нарушение
      18'
      Марочкин на правой половине поля нарушил правила против Буша. Игроки "Корвинула" тщательно готовятся к стандарту. 
    • 17'
      Чондрич сегодня немного неуверенно действует при игре ногами, но всё же пока что голкипер "Астаны" грубых ошибок не допускает. 
    • Фол, нарушение
      16'
      Лупу перестарался в борьбе за мяч на половине поля соперника, правила были нарушены против Вороговского. 
    • 15'
      Очень важный гол по такой непростой игре удалось забить "Астане", теперь уже общее преимущество команды из Казахстана составляет два гола. 
    • Описание гола
      14'
      ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Чарльз!!! Джеффри Чарльз отлично поработал на половине поля соперника и смог перехватить мяч после поперечной плохой передачи с правой половины поля от Манолаче, далее Чарльз убежал один на один с Лефтером и спокойно отправил мяч в левый угол ворот. 
    • 13'
      Очень неплохо "Корвинул" смотрится на старте матча, румыны готовы пробовать играть в высоком прессинге, а вот "Астана" пока что только ищет свой футбол. 
    • 12'
      Уббинк с левой половины поля теперь пробил в дальний угол ворот из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
    • 11'
      Рожер с левой половины поля из-за пределов штрафной площади пробил по воротам, мяч попал в защитника "Астаны". 
    • 10'
      Буш после рывка по левому флангу выполнил неудачный прострел на ближнюю штангу, мяч полетел точно к Чондричу, который выловил его без особого труда. 
    • Судья
      9'
      Удалось "Астане" провести контратаку два в два. Камара разогнал атаку по левой половине поля и затем выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Томасов под давлением соперника пробил по воротам, мяч задел защитника "Корвинула", но в итоге Атилла Караоглан показал, что будет удар от ворот. 
    • Угловой
      8'
      Някша с углового выполнил подачу на ближний угол вратарской, игроки "Астаны" сыграли без ошибок и спокойно перехватили мяч. 
    • Опасный момент
      7'
      Някша ворвался в штрафную площадь с левого фланга и затем плотно пробил в ближний угол ворот, Чондрич сыграл надёжно и перевёл мяч на угловой. 
    • 6'
      Пирвулеску после рывка по правому флангу выполнил подачу на дальний угол штрафной площади, мяч полетел довольно высоко и ушёл во фланг. 
    • 5'
      Из центра половины поля "Астаны" последовал заброс в центр штрафной площади казахстанского клуба, Чондрич уверенно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
    • 4'
      Лупу совершил рывок по правой половине поля после заброса из центра поля, пришлось Мариушу сместиться на правый фланг, далее последовал прострел в штрафную площадь, мяч попал в Марочкина и улетел в аут. 
    • 3'
      Удалось "Астане" заработать стандарт на правом фланге. Томасов выполнил подачу в цент штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
    • Фол, нарушение
      2'
      Уббинк перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Астаны", правила были нарушены против Эбонга. 
    • Первый тайм начался
      1'
      Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва в Алматы. "Корвинул" недооценивать всё же нельзя, румынская команда будет биться до самого конца, чтобы остаться в еврокубках. 
    • До матча
    • Рассудит этот матч турецкая бригада арбитров во главе с Атилла Караоглу. Помогать ему на бровках будут Чеюн Сесигюзель и Абдулла Озкара. Резервным арбитром на этот матч назначен Чагдан Алтай. На VAR будут работать Эркан Энгин и Онур Озютопрак. 
    • В Алматы сегодня вновь достаточно жарко даже под вечер, температура воздуха составляет около +30 градусов. 
    • Напомним, что первый матч в Сибу завершился со счётом 2:1 в пользу "Астаны", а поэтому сегодня у команды Григория Бабаяна будет небольшое преимущество. 
    • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА между "Астаной" из Казахстана и "Корвинулом" из Румынии. Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
      • Прогнозы 111
      Астана 95.5% (106)
      X 1.8% (2)
      Корвинул Хунедоара 2.7% (3)
      Все прогнозы
      Прогноз на матч от Liveresult
      Новости от "Евро-Футбол.Ру"
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • 40'
      Браду Антонио получил желтую карточку от судьи
    • 13'
      Г О О О О Л - Чарльз Джеффри бьет в цель!
    • Судья начинает матч
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Almaty Central Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Астана 6:1 Корвинул Хунедоара

    Исход игры
    Астана
    95.5% (106)
    Ничья
    1.8% (2)
    Корвинул Хунедоара
    2.7% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.25% (42)
    Меньше
    60.75% (65)
    Обе команды забьют
    Да
    40.19% (43)
    Нет
    59.81% (64)
    Популярный счёт
    2:0 Астана
    38.7% (43)
    2:1 Астана
    30.6% (34)
    1:0 Астана
    18% (20)
    3:1 Астана
    3.6% (4)
    1:1 Ничья
    1.8% (2)
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