Тур: 3. Стадион: Центральный стадион Алматы.
6:1
Конец матча
0'
1:0
13' ГолЧарльз Джеффри
40' Желтая карточкаБраду Антонио
50' Желтая карточкаКазуколовас Кипрас
2:0
57' ГолТомасов Марин
60' Желтая карточкаНякша Александру
3:0
68' ГолЧарльз Джеффри
71' Желтая карточкаБартолец Карло
4:0
73' ГолГрипши Назми
5:0
76' ГолТомасов Марин
77' Желтая карточкаЛупу Мариуш
5:1
78' ГолВелисар Михай
6:1
84' ГолАстанов Эльхан
90'+2
Ход матча
13'
1:0
40'
57'
2:0
60'
68'
3:0
71'
73'
4:0
76'
5:0
77'
78'
5:1
84'
6:1
Статистика матча
-
6 Голы 1
-
11 Удары по воротам 8
-
6 Удары в створ 3
-
0 Угловые 3
-
2 Офсайды 0
-
9 Нарушения правил 17
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 5
-
52 Владение мячом, % 48
Прогноз на матч от Liveresult
77
Грипши
Назми
11
Рожер
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Грипши НазмиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
28 Камара УсманНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
19 Осей БарнсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Бабаян Григорий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 РоджерЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кэрэруш ИонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
27 Кампан ЛукасНападающий
-
Главный тренер: Флорин Санду Максим
История личных встреч
Астана
Корвинул Хунедоара
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
0
2
Голов в среднем за матч
0
2
Среднее время на гол
0
45
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Бомбардиры внутри турнира
Астана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Томасов Марин
|3
|0.75
|Чарльз Джеффри
|3
|0.75
|Грипши Назми
|2
|0.5
|Камара Усман I
|1
|0.25
|Астанов Эльхан
|1
|0.25
|Бартолец Карло
|0
|0
|Куат Исламбек
|0
|0
|Эбонг Макс
|0
|0
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Велисар Михай
|1
|0.5
|Манолаче Антонио
|1
|0.5
|Пирвулеску Даниэль
|0
|0
|Кампан Лукас
|0
|0
Карточки
Астана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Казуколовас Кипрас
|2
|0
|Бартолец Карло
|1
|0
|Марочкин Александр
|1
|0
|Чарльз Джеффри
|1
|0
|Камара Усман I
|1
|0
|Эбонг Макс
|1
|0
Корвинул Хунедоара
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Някша Александру
|1
|0
|Лупу Мариуш
|1
|0
|Браду Антонио
|1
|0
|Манолаче Антонио
|1
|0
Результаты матчей
Астана
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Корвинул Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
0
Упущенные победы
0
1
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Корвинул Хунедоара
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
3
0
Астана
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
50% (2)
50% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (2)
25% (1)
25% (1)
Корвинул Хунедоара
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
2
Упущенные победы
3
1
Голы по времени матча
Забито
7
1
1 В 1-м тайме 0
6 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
2
29%
1
100%
76-90
Пропущено
1
6
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
2
33%
61-75
1
100%
2
33%
76-90
Забито
3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Пропущено
2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90
Забито
10
2
1 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
30%
0
0%
46-60
3
30%
0
0%
61-75
3
30%
1
50%
76-90
Пропущено
3
8
1 В 1-м тайме 1
2 Во 2-м тайме 7
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
1
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
0
0%
3
38%
61-75
2
67%
3
38%
76-90
Результаты последних матчей
Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0
Корвинул Хунедоара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Корвинул Хунедоара - Астана 1:2 Риека - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Риека 0:0 Корвинул Хунедоара - Пакш 0:2
Пакш - Корвинул Хунедоара 0:4 ФКСБ - Корвинул Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Корвинул Хунедоара 2:0 Целе - Корвинул Хунедоара 2:0 Корвинул Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Корвинул Хунедоара 3:1 Корвинул Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Корвинул Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Корвинул Хунедоара - Миовени 2:0 Корвинул Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Корвинул Хунедоара 2:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Корвинул Хунедоара 0:0 Корвинул Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0
Результаты матчей
Астана
Корвинул Хунедоара
Точный счет
1:0
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
6
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 100%
Точное количество голов
1
1 раз 50%
2
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 25%
1:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
6:1
1 раз 25%
1:2
1 раз 50%
6:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 50%
2
1 раз 25%
6
1 раз 25%
1
2 раза 100%
Тоталы голов в матче
Астана
Корвинул Хунедоара
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
11
11
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
22
Больше Меньше
13
13
13
13
|АЕК
|Гарсия Леви
|5 (1)
|Ноа Ереван
|Гонсало Грегори
|5 (1)
|Стьярнан
|Атласон Эмиль
|5
|Хеккен
|Лаюни Амор
|4 (1)
|Спартак Трнава
|Дюриш Михал
|4
|Морнар
|Джюришич Марко
|1 3
|Морнар
|Баошич Йован
|1 2
|Дюделанж
|Деккер Винсент
|1 2
|Тобол
|Эдем Эссьен Эдедем
|1 2
|Мэгпайс
|Jack Storer
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Астана 6:1 Корвинул Хунедоара
Исход игры
Астана
95.5% (106)
Ничья
1.8% (2)
Корвинул Хунедоара
2.7% (3)
Тотал 2.5
Больше
39.25% (42)
Меньше
60.75% (65)
Обе команды забьют
Да
40.19% (43)
Нет
59.81% (64)
Популярный счёт
2:0 Астана
38.7% (43)
2:1 Астана
30.6% (34)
1:0 Астана
18% (20)
3:1 Астана
3.6% (4)
1:1 Ничья
1.8% (2)
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