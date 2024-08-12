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Тур: 3. Стадион: .
Астана
 
Позже
Хунедоара
Прогнозы 40
Астана 95% (38)
X 2.5% (1)
Хунедоара 2.5% (1)
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Лучшие коэффициенты
Астана
Ничья
Хунедоара
1.69
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3.95
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5.13
Все Коэффициенты

История личных встреч

Астана
Хунедоара

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

ЛК
1:2

Голы

Всего голов

0
2

Голов в среднем за матч

0
2

Среднее время на гол

0
45

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Бомбардиры внутри турнира

Астана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грипши Назми 1 0.33
Томасов Марин 1 0.33
Чарльз Джеффри 1 0.33
Камара Усман I 1 0.33
Бартолец Карло 0 0
Хунедоара
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манолаче Антонио 1 1
Пирвулеску Даниэль 0 0

Карточки

Астана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марочкин Александр 1 0
Чарльз Джеффри 1 0
Камара Усман I 1 0
Эбонг Макс 1 0
Казуколовас Кипрас 1 0
Хунедоара
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манолаче Антонио 1 0

Результаты матчей

Астана
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Астана
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Хунедоара
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0
Астана
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Хунедоара
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

3
0

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 0
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

3
1
0 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
1 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Забито

4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Забивали первыми 1
0 Не забивали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
2
50%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
1
50%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Астана
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Астана - Туран Туркестан 2:1 Астана - Милсами 1:0 Милсами - Астана 1:1
Астана - Кайрат 1:3 Кызылжар - Астана 0:1 Астана - Ордабасы 0:1 Атырау - Астана 1:0 Астана - Кайсар 1:1 Тобол - Астана 1:0 Актобе - Астана 1:1 Туран Туркестан - Астана 0:2 Астана - Тобол 2:2 Женис - Астана 0:1 Шахтёр Караганда - Астана 1:0 Астана - Елимай Семей 0:1 Жетысу - Астана 0:2 Астана - Женис 2:0 Спартак Москва - Астана 4:0 Ростов - Астана 1:0
Хунедоара
(20 матчей)
40%
15%
45%
8 побед 3 ничьи 9 поражений
Хунедоара - Астана 1:2 Риека - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Риека 0:0 Хунедоара - Пакш 0:2
Пакш - Хунедоара 0:4 ФКСБ - Хунедоара 3:0 Борац Баня-Лука - Хунедоара 2:0 Целе - Хунедоара 2:0 Хунедоара - Оцелул Галац 2:2 Миовени - Хунедоара 3:1 Хунедоара - Чиксереда Меркуря-Чук 3:1 Униря Слобозия - Хунедоара 1:0 Хунедоара - Виторул Селимбар 3:1 Глория Бузау - Хунедоара 2:2 Хунедоара - Миовени 2:0 Хунедоара - Волунтари 3:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Хунедоара 2:1 Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Виторул Селимбар - Хунедоара 0:0 Хунедоара - ЧФР Клуж 4:0

Результаты матчей

Астана
Хунедоара

Точный счет

1:0
1 раз 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
1 раз 100%
1
1 раз 100%

Точный счет

1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

1
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

1:0
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
2
1 раз 33%
1
1 раз 100%

Тоталы голов в матче

Астана
Хунедоара

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
2
1.5
Больше Меньше

Топ бомбардиров
АЕК Гарсия Леви 5 (1)
Ноа Ереван Гонсало Грегори 5 (1)
Стьярнан Атласон Эмиль 5
Хеккен Лаюни Амор 4 (1)
Спартак Трнава Дюриш Михал 4
Весь список

Топ нарушителей
Морнар Джюришич Марко 1 3
Морнар Баошич Йован 1 2
Дюделанж Деккер Винсент 1 2
Тобол Эдем Эссьен Эдедем 1 2
Мэгпайс Jack Storer 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Астана - Хунедоара от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 14 августа 2024, осталось 2 дня 7 часов 40 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 40
    Астана 95% (38)
    X 2.5% (1)
    Хунедоара 2.5% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Астана
    Ничья
    Хунедоара
    1.69
    Реклама, betcity.ru
    3.95
    Реклама, pari.ru
    5.13
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    Прогнозы на матч Астана - Хунедоара

    Исход игры
    Астана
    95% (38)
    Ничья
    2.5% (1)
    Хунедоара
    2.5% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.03% (16)
    Меньше
    58.97% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    43.59% (17)
    Нет
    56.41% (22)
    Популярный счёт
    2:0 Астана
    40% (16)
    2:1 Астана
    35% (14)
    1:0 Астана
    15% (6)
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