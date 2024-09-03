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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 7.
Аргентина
FIFA #1
 
Позже
Чили
FIFA #43
Прогнозы 50
Аргентина 100% (50)
X 0% (0)
Чили 0% (0)
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Аргентина
Ничья
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История личных встреч

Аргентина
Чили

11 матчей

81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

125%
0 побед 5 ничьих 3 победы

15 матчей

60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы

История матчей

КА
0:1
Ч2КЮА
1:2
КА
1:1
Ч2КЮА
1:1
ТМС
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:0
КА
0:0
КА
2:1
Ч2КЮА
1:2
КА
0:0
ЧМОМ
1:2
ЧМОМ
4:1
ЧМОМ
1:0
ЧМОМ
2:0

Голы

Всего голов

13
7

Голов в среднем за матч

1.63
1

Среднее время на гол

55
90

Всего голов

4
5

Голов в среднем за матч

0.57
0.63

Среднее время на гол

157
144

Всего голов

17
12

Голов в среднем за матч

1.13
0.8

Тотал матчей

2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14

Среднее время на гол

79
112

Бомбардиры внутри турнира

Аргентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Месси Лионель 3 0.5
Отаменди Николас 2 0.33
Гонсалес Николас 1 0.17
Фернандес Энцо 1 0.17
Тальяфико Николас 1 0.17
Ди Мария Анхель 0 0
Де Пауль Родриго 0 0
Ло Чельсо Джовани 0 0
Паласиос Эсекиэль 0 0
Чили
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Видаль Артуро 1 0.17
Вальдес Диего 1 0.17
Пульгар Эрик 0 0

Карточки

Аргентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Паредес Леандро 1 0
Мартинес Лаутаро 1 0
Паласиос Эсекиэль 1 0
Ромеро Кристиан 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Фернандес Энцо 1 0
Чили
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нуньес Марселино 2 1
Пульгар Эрик 3 0
Медель Гари 2 0
Мендес Виктор 0 1
Каталан Матиас 1 0
Марипан Гильермо 1 0
Эчеверрия Родриго 1 0
Дельгадо Хуан III 1 0
Суасо Габриэль 1 0
Бреретон Бен 1 0
Мессату Наэль 1 0

Результаты матчей

Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чили
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Аргентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чили
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
1
Аргентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Чили
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

2
0

Сухие поражения

4
3

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

6
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90

Забито

6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90

Забито

8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90

Пропущено

2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90

Результаты последних матчей

Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0
Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0
Чили
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Канада - Чили 0:0 Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0
Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0

Результаты матчей

Аргентина
Чили

Точный счет

1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Аргентина
Чили

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше
1
2
2.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
5
1
0.5
Больше Меньше
2
4
2
4
1.5
1
5
1
5
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Уругвай
 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3.
Колумбия
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Венесуэла
 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
5.
Эквадор
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 8
6.
Бразилия
 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
7.
Парагвай
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
8.
Чили
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
9.
Боливия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
10.
Перу
 Заявка 6 0 2 4 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Аргентина
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5.
Чили
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Эквадор
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 4
7.
Бразилия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
8.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Боливия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Колумбия
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Венесуэла
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Парагвай
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
10.
Боливия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Чили Пульгар Эрик 3
Перу Лопес Маркос 3
Колумбия Ариас Джон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Аргентина - Чили от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 5 сентября 2024, осталось 2 дня 18 часов 38 минут.



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    Прогнозы на матч Аргентина - Чили

    Исход игры
    Аргентина
    100% (50)
    Ничья
    0% (0)
    Чили
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    50% (25)
    Меньше
    50% (25)
    Обе команды забьют
    Да
    48% (24)
    Нет
    52% (26)
    Популярный счёт
    2:1 Аргентина
    34% (17)
    2:0 Аргентина
    28% (14)
    1:0 Аргентина
    22% (11)
    3:1 Аргентина
    12% (6)
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