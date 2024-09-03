Тур: 7.
История личных встреч
Аргентина
Чили
11 матчей
81.8%
18.2%
3.5527136788005E-15%
9 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
72.7%
27.3%
8 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
125%
0 побед 5 ничьих 3 победы
15 матчей
60%
20%
20%
9 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
53.3%
40%
6.7%
8 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
20%
60%
20%
3 победы 9 ничьих 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
13
7
Голов в среднем за матч
1.63
1
Среднее время на гол
55
90
Всего голов
4
5
Голов в среднем за матч
0.57
0.63
Среднее время на гол
157
144
Всего голов
17
12
Голов в среднем за матч
1.13
0.8
Тотал матчей
2.5
12
Больше 80%
Меньше 20%
3
9
Больше 60%
Меньше 40%
6
6
Больше 40%
Меньше 60%
9
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
1
Больше 7%
Меньше 93%
14
Среднее время на гол
79
112
Бомбардиры внутри турнира
Аргентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Месси Лионель
|3
|0.5
|Отаменди Николас
|2
|0.33
|Гонсалес Николас
|1
|0.17
|Фернандес Энцо
|1
|0.17
|Тальяфико Николас
|1
|0.17
|Ди Мария Анхель
|0
|0
|Де Пауль Родриго
|0
|0
|Ло Чельсо Джовани
|0
|0
|Паласиос Эсекиэль
|0
|0
Чили
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Видаль Артуро
|1
|0.17
|Вальдес Диего
|1
|0.17
|Пульгар Эрик
|0
|0
Карточки
Аргентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Паредес Леандро
|1
|0
|Мартинес Лаутаро
|1
|0
|Паласиос Эсекиэль
|1
|0
|Ромеро Кристиан
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Фернандес Энцо
|1
|0
Чили
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нуньес Марселино
|2
|1
|Пульгар Эрик
|3
|0
|Медель Гари
|2
|0
|Мендес Виктор
|0
|1
|Каталан Матиас
|1
|0
|Марипан Гильермо
|1
|0
|Эчеверрия Родриго
|1
|0
|Дельгадо Хуан III
|1
|0
|Суасо Габриэль
|1
|0
|Бреретон Бен
|1
|0
|Мессату Наэль
|1
|0
Результаты матчей
Аргентина
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Чили
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Аргентина
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Чили
100%
0 побед 3 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
1
Аргентина
33.3%
66.7%
2 победы 4 поражения
Первый тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
33% (2)
50% (3)
Чили
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (3)
50% (3)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
2
0
Сухие поражения
4
3
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
6
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 5
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
100%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
2
7
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 3
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
14%
16-30
1
50%
3
43%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
29%
61-75
1
50%
1
14%
76-90
Забито
6
1
4 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
3 Забивали первыми 1
3 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
67%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
1
100%
61-75
1
17%
0
0%
76-90
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 1
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
100%
76-90
Забито
8
2
5 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 1
1 Не забивали 4
1
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
13%
2
100%
61-75
2
25%
0
0%
76-90
Пропущено
2
8
1 В 1-м тайме 4
1 Во 2-м тайме 4
1 Пропускали первыми 3
1 Не пропускали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
13%
16-30
1
50%
3
38%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
25%
61-75
1
50%
2
25%
76-90
Результаты последних матчей
Аргентина
(20 матчей)
95%
5%
19 побед 0 ничьих 1 поражение
Аргентина - Колумбия 1:0 Аргентина - Канада 2:0 Аргентина - Эквадор 1:1 Аргентина - Перу 2:0
Чили - Аргентина 0:1 Аргентина - Канада 2:0 Гватемала - Аргентина 1:4 Аргентина - Эквадор 1:0 Аргентина - Коста-Рика 3:1 Сальвадор - Аргентина 0:3 Бразилия - Аргентина 0:1 Аргентина - Уругвай 0:2 Перу - Аргентина 0:2 Аргентина - Парагвай 1:0 Боливия - Аргентина 0:3 Аргентина - Эквадор 1:0 Индонезия - Аргентина 0:2 Аргентина - Австралия 2:0 Аргентина - Кюрасао 7:0 Аргентина - Панама 2:0
Чили
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Канада - Чили 0:0 Чили - Аргентина 0:1 Перу - Чили 0:0 Чили - Парагвай 3:0
Франция - Чили 3:2 Албания - Чили 0:3 Эквадор - Чили 1:0 Чили - Парагвай 0:0 Венесуэла - Чили 3:0 Чили - Перу 2:0 Чили - Колумбия 0:0 Уругвай - Чили 3:1 Боливия - Чили 0:0 Чили - Доминиканская Республика 5:0 Чили - Куба 3:0 Чили - Парагвай 3:2 Словакия - Чили 0:0 Польша - Чили 1:0 Катар - Чили 2:2 Марокко - Чили 2:0
Результаты матчей
Аргентина
Чили
Точный счет
1:0
2 раза 67%
0:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
2:0
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
3:1
1 раз 33%
Точное количество голов
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
3
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:2
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
0:1
1 раз 17%
0:3
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
3:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
3
1 раз 17%
0
4 раза 67%
1
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Аргентина
Чили
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
51
Больше Меньше
24
24
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|1 - 3
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|10.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
- — Выход на Чемпионат мира
- — Выход в плей-офф
|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Чили
|Пульгар Эрик
|3
|Перу
|Лопес Маркос
|3
|Колумбия
|Ариас Джон
|3
Прогнозы на матч Аргентина - Чили
Исход игры
Аргентина
100% (50)
Ничья
0% (0)
Чили
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
50% (25)
Меньше
50% (25)
Обе команды забьют
Да
48% (24)
Нет
52% (26)
Популярный счёт
2:1 Аргентина
34% (17)
2:0 Аргентина
28% (14)
1:0 Аргентина
22% (11)
3:1 Аргентина
12% (6)
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