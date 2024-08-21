Первый тайм

15' Габриэл совершил рывок по правому флангу, но его удачно накрыл Ньясс, который в подкате выбил мяч в аут.

14' Мертенс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч.

13' Йелерт при развитии атаки по правому флангу из аута вбросил мяч к ближнему углу штрафной площади, Колли не стал рисковать и выбил мяч на угловой.

12' С левого фланга последовала опасная подача в центр штрафной площади на Икарди, фон Бальмоос на этот раз не успел к мячу, но всё же помешал Мауро в касание пробить точно в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

11' Барыш совершил рывок по правому флангу, но затем от углового флажка выполнил безадресную подачу во вратарскую, получился подарок для фон Бальмооса.

10' Игроки "Галатасарая" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее с левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, Бардакчи головой пробил в ближний угол ворот, фон Бальмоос грамотно сыграл по позиции и поймал мяч.