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Стадион: . Главный судья: Зиберт Даниэль
Янг Бойз
1:0
Первый тайм: 15'
Галатасарай
0'
1:0
4' Гол
Монтейро Джоэл

Ход матча

4'
Монтейро Джоэл
(Угринич Филип)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 1
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 53 Владение мячом, % 47
Прогнозы 133
Янг Бойз 28.6% (38)
X 27.8% (37)
Галатасарай 43.6% (58)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
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Янг Бойз
Ничья
Галатасарай
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"
26
Фон
Бальмоос
Давид
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
4
Зукру
Танги
3
Хаджам
Жауэн
77
Монтейро
Джоэл
20
Ниассе
Шейх
30
Лаупер
Сандро
11
Колли
Эбрима
35
Ганвула
Сильвер
7
Угринич
Филип
1
Муслера
Фернандо
24
Йелерт
Элиас
25
Нельссон
Виктор
42
Бардакчи
Абдулкерим
17
Кён
Деррик
34
Торрейра
Лукас
20
Габриэл
Барбоза
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
7
Актюркоглу
Мухаммед
9
Икарди
Мауро
Янг Бойз
4-4-2
Галатасарай
4-2-3-1

История личных встреч

Янг Бойз
Галатасарай

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

У
1:1

Голы

Всего голов

1
0

Голов в среднем за матч

1
0

Среднее время на гол

90
0

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

1
1

Среднее время на гол

90
90

Бомбардиры внутри турнира

Янг Бойз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Монтейро Джоэл 1 1
Угринич Филип 0 0
Галатасарай
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч

Карточки

Результаты последних матчей

Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Галатасарай
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2
Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2

Топ бомбардиров
Карабах Жуниньо VI 6 (1)
Клаксвик Фредериксберг Арни 5 (1)
ФКСБ Олару Дариус 4 (4)
Фенербахче Джеко Эдин 4
Слован Братислава Стрелец Давид 3 (3)
Весь список

Топ нарушителей
Лудогорец Кайо Ранхел 1 2
Шемрок Роверс Ньюджент Даррах 1 2
Слован Братислава Вайсс Владимир 3
АПОЭЛ Техера Серхио 3
ФКСБ Крецу Валентин 3
Весь список
  • Первый тайм
  • 15'
    Габриэл совершил рывок по правому флангу, но его удачно накрыл Ньясс, который в подкате выбил мяч в аут. 
  • Угловой
    14'
    Мертенс с углового выполнил подачу в центр штрафной площади, никто из партнёров по команде не смог зацепиться за мяч. 
  • 13'
    Йелерт при развитии атаки по правому флангу из аута вбросил мяч к ближнему углу штрафной площади, Колли не стал рисковать и выбил мяч на угловой.
  • Опасный момент
    12'
    С левого фланга последовала опасная подача в центр штрафной площади на Икарди, фон Бальмоос на этот раз не успел к мячу, но всё же помешал Мауро в касание пробить точно в левый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • 11'
    Барыш совершил рывок по правому флангу, но затем от углового флажка выполнил безадресную подачу во вратарскую, получился подарок для фон Бальмооса. 
  • Угловой
    10'
    Игроки "Галатасарая" разыграли корнер без прямой подачи в штрафную площадь, далее с левого фланга последовала подача на ближний угол штрафной площади, Бардакчи головой пробил в ближний угол ворот, фон Бальмоос грамотно сыграл по позиции и поймал мяч. 
  • 9'
    Йылмаз по правой половине поля убежал в штрафную площадь после хорошей передачи из центра поля от Мертенса, далее Барыш сделал прострел на дальний угол штрафной площади, но момент был прочитан и в итое Блюм выбил мяч на угловой. 
  • Угловой
    8'
    Угловой у ворот "Галатасарая". Угринич выполнил подачу в центр к линии вратарской, игроки турецкого клуба сыграли внимательно и без особого труда выбили мяч за пределы штрафной площади. 
  • 7'
    Из центра поля последовал заброс на ход Актюркоглу к левому углу штрафной площади, фон Бальмоос уверенно сыграл на выходе и перехватил мяч. 
  • 6'
    Очень хорошее начало матча получается для "Янг Бойз", а "Галатасарай" типично для себя забыл про оборону. 
  • Опасный момент
    5'
    Торрейра с левой половины поля из-за пределов штрафной площади сильно пробил в правый угол ворот, мяч пролетел в сантиметрах от штанги. 
  • Описание гола
    4'
    ГО-О-О-О-О-О-ОЛ! 1:0!!! Монтейро!!! С левой половин поля последовала передача от Угринича на ход Монтейро по правой половине поля, Джоэл убежал в штрафную площадь и на силу пробил под ближний угол ворот, Муслера сыграл не очень удачно и лишь задел мяч, но не смог выручить свою команду. 
  • 3'
    Теперь уже игроки "Янг Бойз" попытались разогнать атаку по левому флангу, но Нельссон опередил Ганвула и удачно выбил мяч в аут. 
  • 2'
    Из центра поля последовал безадресный заброс по правому флангу на половину поля "Янг Бойз", Хаджам дал мячу уйти за лицевую линию поля. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня в Швейцарии "Янг Бойз" обязательно нужно сдержать напор "Галатасарая", а лучше победить, чтобы перед поездкой в Стамбул создать себе хотя бы какое-то преимущество. 
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Янг Бойз 1:0 Галатасарай

    Исход игры
    Янг Бойз
    28.4% (38)
    Ничья
    27.6% (37)
    Галатасарай
    44% (59)
    Тотал 2.5
    Больше
    65.18% (73)
    Меньше
    34.82% (39)
    Обе команды забьют
    Да
    89.29% (100)
    Нет
    10.71% (12)
    Популярный счёт
    1:2 Галатасарай
    29.1% (39)
    1:1 Ничья
    20.9% (28)
    2:1 Янг Бойз
    17.9% (24)
    1:0 Янг Бойз
    3.7% (5)
    0:2 Галатасарай
    3% (4)
    3:2 Янг Бойз
    2.2% (3)
    1:3 Галатасарай
    2.2% (3)
    2:2 Ничья
    2.2% (3)
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