Стадион: Ванкдорф. Главный судья: Зиберт Даниэль
1:0
Первый тайм: 15'
Ход матча
4'
1:0
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 1
-
1 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
Прогноз на матч от Liveresult
27
Блюм
Левин
13
Али
Мохамед
20
Ниассе
Шейх
11
Колли
Эбрима
24
Йелерт
Элиас
17
Кён
Деррик
53
Йылмаз
Барыш
10
Мертенс
Дрис
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Блюм ЛевинЗащитник
-
13 Али МохамедЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Ниассе ШейхПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Колли ЭбримаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
19 Перссон НоаЗащитник
-
23 Бенито ЛорисЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
14 Чайва МигельПолузащитник
- Полузащитник
-
39 Малес ДарианПолузащитник
- Нападающий
-
15 Элиа МешакНападающий
-
Главный тренер: Рахмен Патрик
- Основной состав
- Вратарь
-
24 Йелерт ЭлиасЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
53 Йылмаз БарышПолузащитник
-
10 Мертенс ДрисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
19 Гювенч ГюнайВратарь
-
15 Дюбуа ЛеоЗащитник
-
58 Йесилюр АлиЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Акгюн ЮнусПолузащитник
-
14 Заха УилфридПолузащитник
-
18 Кутлу БерканПолузащитник
-
22 Зиеш ХакимПолузащитник
-
83 Акман ЭфеПолузащитник
-
44 Бачуайи МишиНападающий
-
Главный тренер: Бурук Окан
История личных встреч
Янг Бойз
Галатасарай
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Голы
Всего голов
1
0
Голов в среднем за матч
1
0
Среднее время на гол
90
0
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
1
1
Среднее время на гол
90
90
Бомбардиры внутри турнира
Янг Бойз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Монтейро Джоэл
|1
|1
|Угринич Филип
|0
|0
Галатасарай
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Карточки
Результаты последних матчей
Янг Бойз
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Printse-Nendaz - Янг Бойз 0:10 Ивердон - Янг Бойз 2:2 Янг Бойз - Цюрих 2:2 Санкт-Галлен - Янг Бойз 4:0
Янг Бойз - Тистед 1:2 Серветт - Янг Бойз 3:1 Янг Бойз - Сьон 1:2 Янг Бойз - Виль 1:3 Янг Бойз - Арау 1:0 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс КР - Янг Бойз 2:2 Вестерло - Янг Бойз 1:0 Янг Бойз - Нёвшатель Ксамакс 4:0 Брайтенрайн - Янг Бойз 1:2 Янг Бойз - Тун 0:2 Янг Бойз - Винтертур 3:0 Серветт - Янг Бойз 0:1 Янг Бойз - Санкт-Галлен 3:1 Янг Бойз - Лугано 0:1 Цюрих - Янг Бойз 0:2
Галатасарай
(20 матчей)
70%
30%
14 побед 0 ничьих 6 поражений
Коньяспор - Галатасарай 1:2 Галатасарай - Хатайспор 2:1 Галатасарай - Бешикташ 0:5 Галатасарай - Парма 0:2
Галатасарай - Лечче 2:1 Галатасарай - Тренчин 4:1 Фортуна - Галатасарай 5:2 ЛАСК - Галатасарай 3:2 Коньяспор - Галатасарай 1:3 Галатасарай - Фенербахче 0:1 Фатих Карагюмрюк - Галатасарай 2:3 Галатасарай - Сивасспор 6:1 Адана Демирспор - Галатасарай 0:3 Галатасарай - Пендикспор 4:1 Аланьяспор - Галатасарай 0:4 Галатасарай - Хатайспор 1:0 Касымпаша - Галатасарай 3:4 Галатасарай - Ризеспор 6:2 Бешикташ - Галатасарай 0:1 Галатасарай - Фатих Карагюмрюк 0:2
|Карабах
|Жуниньо VI
|6 (1)
|Клаксвик
|Фредериксберг Арни
|5 (1)
|ФКСБ
|Олару Дариус
|4 (4)
|Фенербахче
|Джеко Эдин
|4
|Слован Братислава
|Стрелец Давид
|3 (3)
|Лудогорец
|Кайо Ранхел
|1 2
|Шемрок Роверс
|Ньюджент Даррах
|1 2
|Слован Братислава
|Вайсс Владимир
|3
|АПОЭЛ
|Техера Серхио
|3
|ФКСБ
|Крецу Валентин
|3
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Янг Бойз 1:0 Галатасарай
Исход игры
Янг Бойз
28.4% (38)
Ничья
27.6% (37)
Галатасарай
44% (59)
Тотал 2.5
Больше
65.18% (73)
Меньше
34.82% (39)
Обе команды забьют
Да
89.29% (100)
Нет
10.71% (12)
Популярный счёт
1:2 Галатасарай
29.1% (39)
1:1 Ничья
20.9% (28)
2:1 Янг Бойз
17.9% (24)
1:0 Янг Бойз
3.7% (5)
0:2 Галатасарай
3% (4)
3:2 Янг Бойз
2.2% (3)
1:3 Галатасарай
2.2% (3)
2:2 Ничья
2.2% (3)
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