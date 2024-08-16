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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Черноморец Од
1:0
Перерыв
Колос Ковалёвка
0'
20' Желтая карточка
Алефиренко Даниил
1:0
35' Гол
Хобленко Алексей

Ход матча

20'
 
Алефиренко Даниил
35'
Хобленко Алексей
(Попов Кирилл I)
1:0
Лучшие коэффициенты
Черноморец Од
Ничья
Колос Ковалёвка
4.15
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7.90
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Все Коэффициенты
1
Рудько
Артур
2
Бутко
Богдан
86
Удод
Данило
22
Vladimir
Arsic
77
Кисель
Ярослав
3
Ермаков
Виталий
11
Попов
Кирилл
I
28
Габелок
Артём
8
Шпорн
Йон
17
Янаков
Денис
9
Хобленко
Алексей
1
Горох
Валентин
81
Yehor
Popravka
6
Бурда
Никита
5
Бондаренко
Валерий
9
Цуриков
Андрей
7
Демченко
Александр
21
Харатин
Игорь
8
Велетень
Владислав
20
Гагнидзе
Ника
77
Алефиренко
Даниил
70
Паулаускас
Гитис
Черноморец Од
Колос Ковалёвка

История личных встреч

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
2 победы 0 ничьих 4 победы

История матчей

ТМК
1:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
3:0
ПЛ
1:1
ПЛ
2:1

Голы

Всего голов

5
2

Голов в среднем за матч

1.67
0.67

Среднее время на гол

54
135

Всего голов

5
3

Голов в среднем за матч

1.67
1

Среднее время на гол

54
90

Всего голов

10
5

Голов в среднем за матч

1.67
0.83

Тотал матчей

2.5
5
Больше 83%
Меньше 17%
1
3
Больше 50%
Меньше 50%
3
1
Больше 17%
Меньше 83%
5

Среднее время на гол

54
108

Бомбардиры внутри турнира

Черноморец Од
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хобленко Алексей 1 0.33
Попов Кирилл I 0 0
Колос Ковалёвка
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Цуриков Андрей 2 0.67
Гагнидзе Ника 0 0

Карточки

Черноморец Од
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Удод Данило 1 0
Кисель Ярослав 1 0
Колос Ковалёвка
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бурда Никита 1 0
Бондаренко Валерий 1 0
Гагнидзе Ника 1 0
Алефиренко Даниил 1 0

Результаты матчей

Черноморец Од
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
2
Черноморец Од
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
0
Черноморец Од
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Колос Ковалёвка
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

1
0

Упущенные победы

0
2

Голы по времени матча

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

1
2
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
100%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
0
1 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
100%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

0
2
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 2
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
50%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
50%
76-90

Пропущено

2
2
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
50%
1
50%
46-60
0
0%
1
50%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

Черноморец Од
(20 матчей)
20%
10%
70%
4 победы 2 ничьи 14 поражений
Черноморец Од - Заря 0:1 Кривбасс - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 0:2 Черноморец Од - ФСК Мариуполь 2:1
Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Черноморец Од - Реал Фарма 3:3 Черноморец Од - Нива Винница 2:2 Черноморец Од - Днепр-1 0:2 Рух Львов - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Металлист-1925 3:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 Минай - Черноморец Од 2:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Заря - Черноморец Од 1:0 Черноморец Од - Александрия 3:2 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 4:1 Полесье - Черноморец Од 1:4 Черноморец Од - Верес 0:1 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Колос Ковалёвка
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Колос Ковалёвка - Ингулец 0:0 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкасcы 1:2 Колос Ковалёвка - Диназ Вышгород 3:0
Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Черноморец Од - Колос Ковалёвка 1:3 Колос Ковалёвка - БК Виктория 1900 0:0 Кудривкa-Нивa - Колос Ковалёвка 1:3 Заря - Колос Ковалёвка 0:1 Минай - Колос Ковалёвка 3:2 Колос Ковалёвка - ЛНЗ Черкассы 1:3 Колос Ковалёвка - Заря 0:1 Динамо Киев - Колос Ковалёвка 5:0 Колос Ковалёвка - Александрия 0:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Полесье - Колос Ковалёвка 1:0 Колос Ковалёвка - Металлист-1925 1:1 Колос Ковалёвка - Днепр-1 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Шахтёр Донецк - Колос Ковалёвка 3:2

Результаты матчей

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Точный счет

0:1
1 раз 100%
0:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
2:2
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:0
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Черноморец Од
Колос Ковалёвка

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
3.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
4.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
7.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
9.
Ворскла
 2 1 0 1 3 - 5 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Черноморец Од
 1:0 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 0:1 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Черноморец Од
 1:0 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Колос Ковалёвка
 0:1 1 0 1 0 0 - 0 1
7.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
8.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
9.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
10.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
18.
Ворскла
 1 0 0 1 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Колос Ковалёвка
 0:1 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Оболонь
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1:0 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Александрия Шабанов Артём 1
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