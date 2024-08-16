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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Ворскла
1:0
Перерыв
Оболонь
0'
1:0
24' Гол
Нестеренко Иван

Ход матча

24'
Нестеренко Иван
1:0
Лучшие коэффициенты
Ворскла
Ничья
Оболонь
3.05
4.50
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3.70
Все Коэффициенты
7
Исенко
Павел
4
Пердута
Игорь
25
Luka
Gucek
5
Черноморец
Александр
27
Крупский
Илья
44
Хрипчук
Даниил
6
Скляр
Александр
38
Челядин
Артём
11
Кане
Ибрахим
22
Ковталюк
Николай
30
Нестеренко
Иван
1
Федоривский
Назарий
2
Карась
Даниил
95
Курко
Василий
37
Дубко
Валерий
9
Igor
Medynsky
5
Осман
Александр
3
Приймак
Владислав
4
Taras
Moroz
44
Vadym
Vitenchuk
55
Суханов
Сергей
8
Тарануха
Ростислав
Ворскла
Оболонь

История личных встреч

Ворскла
Оболонь

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
14.3%
28.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

133.3%
0 побед 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
40%
20%
4 победы 4 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
К
0:3
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
0:1
ПЛ
1:1
ПЛ
3:2
К
1:4

Голы

Всего голов

6
11

Голов в среднем за матч

1.5
1.83

Среднее время на гол

60
49

Всего голов

2
5

Голов в среднем за матч

0.33
1.25

Среднее время на гол

270
72

Всего голов

8
16

Голов в среднем за матч

0.8
1.6

Тотал матчей

2.5
5
Больше 50%
Меньше 50%
5
4
Больше 40%
Меньше 60%
6
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8

Среднее время на гол

112
56

Бомбардиры внутри турнира

Ворскла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Челядин Артём 1 0.33
Мякушко Сергей 1 0.33
Ковталюк Николай 1 0.33
Нестеренко Иван 1 0.33
Шкрийелж Демир 0 0
Оболонь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черненко Руслан 1 0.33
Слободян Олег 1 0.33
Лукьянчук Павел 0 0
Igor Medynsky 0 0

Карточки

Ворскла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлюк Евгений 2 0
Ковталюк Николай 1 0
Luka Gucek 1 0
Оболонь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vitaliy Grusha 1 0
Taras Moroz 1 0

Результаты матчей

Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
Ворскла
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Оболонь
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2
Ворскла
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Оболонь
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
4

Упущенные победы

3
2

Голы по времени матча

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

5
0
2 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
1
20%
0
0%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

0
6
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 5
0 Пропускали первыми 2
0 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
0
0%
1
17%
61-75
0
0%
3
50%
76-90

Забито

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
1 Не забивали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
1
50%
46-60
1
33%
1
50%
61-75
1
33%
0
0%
76-90

Пропущено

5
6
2 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
1
20%
0
0%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
20%
0
0%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
40%
1
17%
61-75
1
20%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Ворскла
(20 матчей)
40%
10%
50%
8 побед 2 ничьи 10 поражений
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Ворскла - СК Полтава 1:1 Минай - Ворскла 0:1
Ворскла - Скала 1911 2:1 Ворскла - Ужгород 1:0 Буковина - Ворскла 1:3 ЛНЗ Черкассы - Ворскла 1:0 Ворскла - Оболонь 3:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Ворскла - Минай 2:3 Металлист-1925 - Ворскла 3:2 Полесье - Ворскла 1:0 Ворскла - Колос Ковалёвка 0:2 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Полесье - Ворскла 0:1 Ворскла - Динамо Киев 1:5 Александрия - Ворскла 1:0 Черноморец Од - Ворскла 0:1
Оболонь
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Оболонь - Рух Львов 0:4 Оболонь - Колос Ковалёвка 2:2 Оболонь - Верес 5:2 Оболонь - ФК Чернигов 2:1
Оболонь - ЛНЗ Черкасcы 2:0 Оболонь - Чайка (Петропавловская Борщаговка) 3:0 Оболонь - Кудривкa-Нивa 0:1 Оболонь - Эпицентр 2:4 ЛНЗ Черкасcы - Оболонь 2:0 Оболонь - Александрия 0:3 Ворскла - Оболонь 3:1 Оболонь - Рух Львов 0:0 Оболонь - ЛНЗ Черкассы 1:0 Заря - Оболонь 0:0 Металлист-1925 - Оболонь 1:1 Александрия - Оболонь 2:2 Оболонь - Минай 1:1 Верес - Оболонь 3:0 Оболонь - Шахтёр Донецк 0:3 Оболонь - Заря 1:2

Результаты матчей

Ворскла
Оболонь

Точный счет

0:5
1 раз 100%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Точный счет

0:3
1 раз 100%

Точное количество голов

3
1 раз 100%

Точный счет

0:3
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
0:4
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
3
1 раз 50%
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Ворскла
Оболонь

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
1
1
1.5
1
1
1
1
2.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Заря
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Ворскла
 1:0 3 2 0 1 4 - 5 6
3.
Карпаты
 2 1 1 0 3 - 0 4
4.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
5.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
6.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
9.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
10.
Кривбасс
 2 1 0 1 1 - 3 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
14.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
15.
Оболонь
 0:1 3 0 1 2 2 - 7 1
16.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Карпаты
 1 1 0 0 3 - 0 3
2.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
4.
Заря
 1 1 0 0 2 - 1 3
5.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
Ворскла
 1:0 2 1 0 1 1 - 5 3
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Верес
 2 0 1 1 1 - 2 1
9.
Оболонь
 0:1 2 0 1 1 2 - 6 1
10.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
11.
Полесье
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ЛНЗ Черкасcы
 1 0 0 1 0 - 2 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
2.
Рух Львов
 1 1 0 0 4 - 0 3
3.
Ворскла
 1:0 1 1 0 0 3 - 0 3
4.
Александрия
 1 1 0 0 2 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Динамо Киев
 1 1 0 0 2 - 1 3
8.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Ингулец
 2 0 1 1 1 - 2 1
10.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
11.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
12.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
16.
Оболонь
 0:1 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Кривбасс
 1 0 0 1 0 - 3 0
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  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Ворскла Челядин Артём 1 (1)
Заря Яцык Александр 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 1
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