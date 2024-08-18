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  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
Верес
0:1
Перерыв
Кривбасс
0'
11' Желтая карточка
Смиян Максим
0:1
12' Гол
Аду Принс
25' Желтая карточка
Лунёв Максим
28' Вторая желтая карточка
Смиян Максим
45' Желтая карточка
Гончаренко Роман

Ход матча

11'
Смиян Максим
 
12'
0:1
Аду Принс
25'
 
Лунёв Максим
28'
Смиян Максим
 
45'
Гончаренко Роман
 
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Кривбасс
8.20
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5.10
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1.97
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Все Коэффициенты
23
Кожухарь
Андрей
17
Mykhaylo
Protasevych
33
Гончаренко
Роман
3
Вовченко
Семён
2
Смиян
Максим
77
Шарай
Владислав
29
Кучеров
Валерий
20
Iago
Siqueira
11
Дахновский
Виталий
7
Степанюк
Руслан
89
Гайдучик
Николай
33
Клищук
Андрей
7
Понедельник
Андрей
3
Романчук
Александр
II
5
Стецков
Тимур
55
Дибанго
Иван
8
Бизимана
Джихад
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
9
Созах
Даниэль
80
Аду
Принс
Верес
Кривбасс

История личных встреч

Верес
Кривбасс

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

4 матча

25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

ПЛ
0:2
ПЛ
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1

Голы

Всего голов

1
2

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

2
4

Голов в среднем за матч

1
2

Среднее время на гол

90
45

Всего голов

3
6

Голов в среднем за матч

0.75
1.5

Тотал матчей

2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2

Среднее время на гол

120
60

Бомбардиры внутри турнира

Верес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарай Владислав 1 0.33
Кривбасс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Yegor Tverdokhlib 1 0.33
Аду Принс 1 0.33
Кузык Денис 0 0

Карточки

Верес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Смиян Максим 1 1
Степанюк Руслан 1 0
Кучеров Валерий 1 0
Гончаренко Роман 1 0
Шарай Владислав 1 0
Мрвалевич Марко 1 0
Вовченко Семён 1 0
Mykhaylo Protasevych 1 0
Кривбасс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бизимана Джихад 1 0
Кожушко Олег 1 0
Лунёв Максим 1 0
Yegor Tverdokhlib 1 0
_Matteo Amoroso 1 0

Результаты матчей

Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
0
Верес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
1
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
2

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

1
1

Голы по времени матча

Забито

1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Забито

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90

Результаты последних матчей

Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1
Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0

Результаты матчей

Верес
Кривбасс

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%

Точный счет

3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

0
1 раз 100%

Точный счет

0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Тоталы голов в матче

Верес
Кривбасс

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
4.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
5.
Кривбасс
 1:0 3 2 0 1 2 - 3 6
6.
Рух Львов
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
7.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Шахтёр Донецк
 2 1 0 1 5 - 1 3
11.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
12.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
15.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
16.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
Кривбасс
 1:0 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
5.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
6.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
7.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
8.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
9.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 2 0 1 1 0 - 2 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Верес
 0:1 3 0 1 2 1 - 3 1
12.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Рух Львов
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Рух Львов
 0:0 2 1 1 0 4 - 0 4
4.
Шахтёр Донецк
 1 1 0 0 5 - 0 3
5.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
8.
Кривбасс
 1:0 2 1 0 1 1 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0:0 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Верес
 0:1 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Александрия Juan Alvina 2
Динамо Киев Шапаренко Николай 1 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
Ворскла Павлюк Евгений 2
Шахтёр Донецк Кевин IV 2
Карпаты Альварес Пабло 1
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  • Первый тайм
  • 48'
    Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
  • 47'
    Роман Гончаренко получил желтую карточку от судьи
  • 28'
    Смиян Максим получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • 25'
    Лунёв Максим получил желтую карточку от судьи
  • 12'
    Г О О О О Л - Аду Принс бьет в цель!
  • 11'
    Смиян Максим получил желтую карточку от судьи
  • Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Верес
Ничья
Кривбасс
8.20
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5.10
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1.97
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Где смотреть матч Верес 0:1 Кривбасс онлайн

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