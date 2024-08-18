Тур: 3. Стадион: Stadion Avanhard, Rivne.
0'
11' Желтая карточкаСмиян Максим
0:1
12' ГолАду Принс
25' Желтая карточкаЛунёв Максим
28' Вторая желтая карточкаСмиян Максим
45' Желтая карточкаГончаренко Роман
Ход матча
11'
12'
0:1
25'
28'
45'
55
Дибанго
Иван
22
Вакулко
Юрий
21
Кузык
Денис
14
Лунёв
Максим
80
Аду
Принс
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
47 Когут БогданВратарь
- Защитник
-
99 Кампос ЛуанПолузащитник
-
10 Клёц ДмитрийПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
71 Vasyl Gakman
-
-
Главный тренер: Олег Шендрук
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
55 Дибанго ИванЗащитник
- Полузащитник
-
22 Вакулко ЮрийПолузащитник
-
21 Кузык ДенисПолузащитник
-
14 Лунёв МаксимПолузащитник
- Полузащитник
-
80 Аду ПринсНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
78 Кожушко ОлегНападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Вернидуб Юрий
История личных встреч
Верес
Кривбасс
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
200%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
4 матча
25%
75%
1 победа 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
25%
75%
1 победа 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
2
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
2
4
Голов в среднем за матч
1
2
Среднее время на гол
90
45
Всего голов
3
6
Голов в среднем за матч
0.75
1.5
Тотал матчей
2.5
3
Больше 75%
Меньше 25%
1
2
Больше 50%
Меньше 50%
2
Среднее время на гол
120
60
Бомбардиры внутри турнира
Верес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарай Владислав
|1
|0.33
Кривбасс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0.33
|Аду Принс
|1
|0.33
|Кузык Денис
|0
|0
Карточки
Верес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Смиян Максим
|1
|1
|Степанюк Руслан
|1
|0
|Кучеров Валерий
|1
|0
|Гончаренко Роман
|1
|0
|Шарай Владислав
|1
|0
|Мрвалевич Марко
|1
|0
|Вовченко Семён
|1
|0
|Mykhaylo Protasevych
|1
|0
Кривбасс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бизимана Джихад
|1
|0
|Кожушко Олег
|1
|0
|Лунёв Максим
|1
|0
|Yegor Tverdokhlib
|1
|0
|_Matteo Amoroso
|1
|0
Результаты матчей
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
0
Верес
100%
0 побед 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
1
Верес
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Кривбасс
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
2
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
1
1
Голы по времени матча
Забито
1
0
0 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
1 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Забито
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 1
1 Не забивали 1
0
0%
1
100%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
2
3
2 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
2
67%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
33%
76-90
Результаты последних матчей
Верес
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Верес - Динамо Киев 1:2 Верес - Карпаты 0:0 Оболонь - Верес 5:2 Верес - Локомотив Киев 3:1
Колос Ковалёвка - Верес 1:1 Верес - Нива Тернополь 2:4 Верес - Полесье 1:4 Верес - Звягель 3:1 Рух Львов - Верес 4:0 Металлист-1925 - Верес 1:2 Верес - Александрия 2:2 Заря - Верес 1:1 Верес - Минай 3:1 Динамо Киев - Верес 3:0 Рух Львов - Верес 3:1 Верес - Днепр-1 1:1 ЛНЗ Черкассы - Верес 1:0 Верес - Оболонь 3:0 Верес - Кривбасс 0:2 Рот-Вайсс Эссен - Верес 3:1
Кривбасс
(20 матчей)
45%
15%
40%
9 побед 3 ничьи 8 поражений
Виктория Пльзень - Кривбасс 1:0 Карпаты - Кривбасс 3:0 Кривбасс - Виктория Пльзень 1:2 Кривбасс - Черноморец Од 1:0
Кривбасс - Ризеспор 3:4 Янг Бойз - Кривбасс 2:2 Кривбасс - Минай 3:0 Динамо Киев - Кривбасс 3:1 Кривбасс - Полесье 0:1 Днепр-1 - Кривбасс 1:0 Кривбасс - Металлист-1925 3:0 Черноморец Од - Кривбасс 1:2 Рух Львов - Кривбасс 1:1 Кривбасс - Ворскла 1:1 Верес - Кривбасс 0:2 Кривбасс - Колос Ковалёвка 1:0 Кривбасс - Оболонь 1:0 Шахтёр Донецк - Кривбасс 5:2 ЛНЗ Черкассы - Кривбасс 0:3 Кривбасс - Виборг 1:0
Результаты матчей
Верес
Кривбасс
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
1
1 раз 100%
Точный счет
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
Точный счет
0:0
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
3:0
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
Верес
Кривбасс
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
11
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|1:0
|3
|2
|0
|1
|2 - 3
|6
|6.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|7.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|12.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|15.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|16.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|2
|0
|0
|2
|0 - 4
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1:0
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|7.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|10.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|11.
|0:1
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|4 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|5 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|8.
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0:0
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0:1
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Александрия
|Juan Alvina
|2
|Динамо Киев
|Шапаренко Николай
|1 (1)
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2
|Карпаты
|Альварес Пабло
|1