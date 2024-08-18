Тур: 3. Стадион: Arena Liviy Bereh.
0:0
Первый тайм: 39'
0'
96
Синица
Олег
17
Ivan
Kogut
26
Конопля
Ефим
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
96 Синица ОлегПолузащитник
- Полузащитник
-
17 Ivan KogutПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
6 Sidnney
-
26 Taras Galas
-
-
-
Главный тренер: Vitaliy Pervak
- Основной состав
- Вратарь
-
26 Конопля ЕфимЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 ПедриньоНападающий
-
14 Сикан ДаниилНападающий
-
37 КевинНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
72 Фесюн КириллВратарь
- Защитник
-
39 НевертонПолузащитник
- Полузащитник
-
18 Грам АлааПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пушич Марино
Бомбардиры внутри турнира
ФК Левый Берег
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матвиенко Николай
|2
|0.67
|Зубков Александр
|1
|0.33
|Сикан Даниил
|1
|0.33
|Судаков Георгий
|1 (1)
|0.33
|Педриньо II
|0
|0
|Гомес Марлон
|0
|0
|Кевин IV
|0
|0
Карточки
ФК Левый Берег
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Якимив Андрей
|1
|0
|Ruslan Dedukh
|1
|0
Шахтёр Донецк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кевин IV
|2
|0
|Педринью Роша
|1
|0
|Бондарь Валерий
|1
|0
Результаты матчей
ФК Левый Берег
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
ФК Левый Берег
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
0% (0)
50% (1)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Сухие победы
1
2
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
0
0
Голы по времени матча
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
3
0
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
1
33%
0
0%
76-90
Забито
0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90
Забито
0
5
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 3
0 Забивали первыми 1
2 Не забивали 1
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
20%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
2
40%
61-75
0
0%
1
20%
76-90
Пропущено
4
1
0 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Результаты последних матчей
ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0
ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Локомотив Киев 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3
Результаты матчей
ФК Левый Берег
Шахтёр Донецк
Точный счет
0:3
1 раз 100%
0:1
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
0
1 раз 100%
Точный счет
1:0
1 раз 100%
0:5
1 раз 100%
Точное количество голов
0
1 раз 100%
5
1 раз 100%
Точный счет
0:3
1 раз 50%
1:0
1 раз 50%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%
Точное количество голов
0
2 раза 100%
0
1 раз 50%
5
1 раз 50%
Тоталы голов в матче
ФК Левый Берег
Шахтёр Донецк
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|3
|2
|0
|1
|3 - 3
|6
|6.
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|7.
|0:0
|3
|1
|1
|1
|5 - 1
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|4 - 3
|4
|9.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|10.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|11.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|3
|1
|0
|2
|1 - 2
|3
|13.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|14.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|15.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|16.
|0:0
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|17.
|3
|0
|1
|2
|2 - 8
|1
|18.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|5.
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|6.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|2 - 5
|3
|8.
|1
|0
|1
|0
|1 - 1
|1
|9.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|0:0
|2
|0
|1
|1
|0 - 3
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|12.
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|17.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|18.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|5 - 2
|6
|2.
|2
|2
|0
|0
|4 - 1
|6
|3.
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|4.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|5.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|6.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|7.
|2
|1
|0
|1
|5 - 3
|3
|8.
|2
|1
|0
|1
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|13.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|14.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|15.
|0
|0
|0
|0
|0 - 0
|0
|16.
|0:0
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|17.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|18.
|1
|0
|0
|1
|0 - 2
|0
- — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
- — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
- — Борьба за выживание
- — Зона вылета
|Колос Ковалёвка
|Цуриков Андрей
|2
|Александрия
|Ковалец Кирилл
|2
|Шахтёр Донецк
|Матвиенко Николай
|2
|Рух Львов
|Квасница Илья
|2
|Александрия
|Juan Alvina
|2
|Карпаты
|Костенко Ян
|1 1
|Верес
|Смиян Максим
|1 1
|Верес
|Гончаренко Роман
|2
|Ворскла
|Павлюк Евгений
|2
|Шахтёр Донецк
|Кевин IV
|2