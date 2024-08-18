  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Украина
  4. Премьер-лига 2024-2025
Тур: 3. Стадион: .
ФК Левый Берег
0:1
Конец матча
Шахтёр Донецк
0'
61' Желтая карточка
Ruslan Dedukh
0:1
63' Гол
Сикан Даниил
80' Желтая карточка
Соколов Олег
87' Желтая карточка
Сухоручко Даниил
90' Желтая карточка
Синица Олег
90' Желтая карточка
Эгиналдо де Соуза Лемос
90' Желтая карточка
Банада Евгений
90'+7
1
Maksym
Mekhaniv
2
Соколов
Олег
97
Якимив
Андрей
5
Самар
Валерий
3
Дударенко
Александр
18
Ruslan
Dedukh
44
Банада
Евгений
96
Синица
Олег
14
Andrii
Spivakov
17
Ivan
Kogut
21
Сухоручко
Даниил
31
Ризнык
Дмитрий
26
Конопля
Ефим
5
Бондарь
Валерий
4
Франич
Бартол
16
Азаров
Ираклий
8
Крыськив
Дмитрий
21
Бондаренко
Артём
10
Судаков
Георгий
38
Педриньо
II
14
Сикан
Даниил
37
Кевин
IV
ФК Левый Берег
Шахтёр Донецк

Бомбардиры внутри турнира

ФК Левый Берег
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шахтёр Донецк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матвиенко Николай 2 0.67
Сикан Даниил 2 0.67
Зубков Александр 1 0.33
Судаков Георгий 1 (1) 0.33
Педриньо II 0 0
Гомес Марлон 0 0
Кевин IV 0 0

Карточки

ФК Левый Берег
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ruslan Dedukh 2 0
Банада Евгений 1 0
Синица Олег 1 0
Якимив Андрей 1 0
Соколов Олег 1 0
Сухоручко Даниил 1 0
Шахтёр Донецк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кевин IV 2 0
Педринью Роша 1 0
Бондарь Валерий 1 0
Эгиналдо де Соуза Лемос 1 0

Результаты матчей

ФК Левый Берег
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Шахтёр Донецк
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Шахтёр Донецк
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)

Сухие победы

1
2

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0
ФК Левый Берег
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
0% (0)
67% (2)
Шахтёр Донецк
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)

Сухие победы

1
3

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

0
0

Голы по времени матча

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

4
0
0 В 1-м тайме 0
4 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
2
50%
0
0%
61-75
1
25%
0
0%
76-90

Забито

0
0
0 В 1-м тайме 0
0 Во 2-м тайме 0
0 Забивали первыми 0
3 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

1
1
0 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
1 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
100%
0
0%
76-90

Забито

0
6
0 В 1-м тайме 2
0 Во 2-м тайме 4
0 Забивали первыми 2
3 Не забивали 1
0
0%
1
17%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
0
0%
1
17%
76-90

Пропущено

5
1
0 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 0
3 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
1
100%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
2
40%
0
0%
61-75
2
40%
0
0%
76-90

Результаты последних матчей

ФК Левый Берег
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
ФК Левый Берег - Ворскла 0:3 ЛНЗ Черкассы - ФК Левый Берег 1:0 ЛНЗ Черкасcы - ФК Левый Берег 2:1 ФК Левый Берег - Шахтёр Дн (до 19 лет) 2:0
ФК Левый Берег - Эпицентр Дунаевцы 2:1 Карпаты - ФК Левый Берег 3:3 ФК Левый Берег - ФК Прикарпатье 1981 1:1 Агробизнес - ФК Левый Берег 0:2 ФК Левый Берег - Нива Бузова 1:2 Эпицентр Дунаевцы - ФК Левый Берег 1:1 ФК Левый Берег - Карпаты 0:1 ФК Прикарпатье 1981 - ФК Левый Берег 0:1 ФК Левый Берег - Агробизнес 3:0 Нива Бузова - ФК Левый Берег 1:5 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 1:2 ФК Левый Берег - УЦСА 5:1 ФК Левый Берег - Штурм Иванков 5:0 ФК Левый Берег - Диназ Вышгород 1:1 Звягель - ФК Левый Берег 1:0 ФК Левый Берег - Локомотив Киев 1:1
Шахтёр Донецк
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Шахтёр Донецк - ФСК Мариуполь 3:0 Шахтёр Донецк - Полесье 0:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 0:5 Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 2:2
Динамо Загреб - Шахтёр Донецк 1:0 Ипсвич - Шахтёр Донецк 1:0 Бешикташ - Шахтёр Донецк 0:1 Шахтёр Донецк - Ризеспор 5:0 Шахтёр Донецк - ТСК 0:1 Шахтёр Донецк - Хайдук 1:1 Шахтёр Донецк - Сараево 4:1 Полесье - Шахтёр Донецк 2:0 Днепр-1 - Шахтёр Донецк 1:1 Ворскла - Шахтёр Донецк 1:2 Шахтёр Донецк - Динамо Киев 1:0 Шахтёр Донецк - Черноморец Од 3:0 Черноморец Од - Шахтёр Донецк 1:4 ЛНЗ Черкассы - Шахтёр Донецк 0:3 Шахтёр Донецк - Заря 2:1 Заря - Шахтёр Донецк 1:3

Результаты матчей

ФК Левый Берег
Шахтёр Донецк

Точный счет

0:1
1 раз 50%
0:3
1 раз 50%
0:1
1 раз 100%

Точное количество голов

0
2 раза 100%
0
1 раз 100%

Точный счет

1:0
1 раз 100%
0:1
1 раз 50%
0:5
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 100%
1
1 раз 50%
5
1 раз 50%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
0:3
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
0:1
2 раза 67%
0:5
1 раз 33%

Точное количество голов

0
3 раза 100%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%

Тоталы голов в матче

ФК Левый Берег
Шахтёр Донецк

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
2.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
3.
Шахтёр Донецк
 3 2 0 1 6 - 1 6
4.
Заря
 3 2 0 1 4 - 3 6
5.
Ворскла
 3 2 0 1 5 - 5 6
6.
Кривбасс
 3 2 0 1 3 - 3 6
7.
Полесье
 2 1 1 0 2 - 1 4
8.
Карпаты
 3 1 1 1 4 - 3 4
9.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
10.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
11.
ЛНЗ Черкасcы
 2 1 0 1 3 - 3 3
12.
Черноморец Од
 3 1 0 2 1 - 2 3
13.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
14.
Колос Ковалёвка
 3 0 2 1 2 - 3 2
15.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
16.
Оболонь
 3 0 1 2 2 - 8 1
17.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
18.
ФК Левый Берег
 3 0 0 3 0 - 5 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Кривбасс
 1 1 0 0 1 - 0 3
2.
ЛНЗ Черкассы
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Карпаты
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Заря
 2 1 0 1 3 - 3 3
5.
Черноморец Од
 2 1 0 1 1 - 1 3
6.
ЛНЗ Черкасcы
 2 1 0 1 3 - 3 3
7.
Ворскла
 2 1 0 1 2 - 5 3
8.
Колос Ковалёвка
 1 0 1 0 0 - 0 1
9.
Полесье
 1 0 1 0 1 - 1 1
10.
Оболонь
 2 0 1 1 2 - 6 1
11.
Верес
 3 0 1 2 1 - 4 1
12.
Рух Львов
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
Динамо Киев
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Ингулец
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Александрия
 0 0 0 0 0 - 0 0
17.
Шахтёр Донецк
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
ФК Левый Берег
 2 0 0 2 0 - 4 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Шахтёр Донецк
 2 2 0 0 6 - 0 6
2.
Динамо Киев
 2 2 0 0 5 - 2 6
3.
Александрия
 2 2 0 0 4 - 1 6
4.
Ворскла
 1 1 0 0 3 - 0 3
5.
Заря
 1 1 0 0 1 - 0 3
6.
Полесье
 1 1 0 0 1 - 0 3
7.
Рух Львов
 2 1 0 1 5 - 3 3
8.
Кривбасс
 2 1 0 1 2 - 3 3
9.
Ингулец
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Карпаты
 1 0 1 0 0 - 0 1
11.
Колос Ковалёвка
 2 0 1 1 2 - 3 1
12.
ЛНЗ Черкасcы
 0 0 0 0 0 - 0 0
13.
ЛНЗ Черкассы
 0 0 0 0 0 - 0 0
14.
Верес
 0 0 0 0 0 - 0 0
15.
Днепр-1
 0 0 0 0 0 - 0 0
16.
Черноморец Од
 1 0 0 1 0 - 1 0
17.
ФК Левый Берег
 1 0 0 1 0 - 1 0
18.
Оболонь
 1 0 0 1 0 - 2 0
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги чемпионов
  • — Выход в квалификационный раунд Лиги конференций
  • — Борьба за выживание
  • — Зона вылета

Топ бомбардиров
Колос Ковалёвка Цуриков Андрей 2
Александрия Ковалец Кирилл 2
Шахтёр Донецк Матвиенко Николай 2
Шахтёр Донецк Сикан Даниил 2
Рух Львов Квасница Илья 2
Весь список

Топ нарушителей
Карпаты Костенко Ян 1 1
Верес Смиян Максим 1 1
ФК Левый Берег Ruslan Dedukh 2
Верес Гончаренко Роман 2
Ворскла Павлюк Евгений 2
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • 63'
      Г О О О О Л - Сикан Даниил бьет в цель!
    • 61'
      Ruslan Dedukh получил желтую карточку от судьи
    • 46'
      Кевин IV уходит с поля. Эгиналдо де Соуза Лемос выходит вместо него
    • 46'
      Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
    • Первый тайм
    • 47'
      Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
    • Судья начинает матч
    Где смотреть матч ФК Левый Берег 0:1 Шахтёр Донецк онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Букмекеры
    1 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы () Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный