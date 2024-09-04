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  3. ЧМ-2026: Квалификация: Южная Америка 2023-2025
Тур: 7.
Бразилия
FIFA #5
 
Позже
Эквадор
FIFA #27
Прогнозы 56
Бразилия 96.4% (54)
X 3.6% (2)
Эквадор 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия
Ничья
Эквадор
4.40
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Новости от "Евро-Футбол.Ру"

История личных встреч

Бразилия
Эквадор

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед

2 матча

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы

10 матчей

60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

История матчей

Ч2КЮА
1:1
КА
1:1
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
2:0
Ч2КЮА
0:3
КА
0:0
ТМС
1:0
КА
4:2
ЧМОМ
1:1
ЧМОМ
5:0

Голы

Всего голов

15
5

Голов в среднем за матч

2.14
1.67

Среднее время на гол

42
54

Всего голов

2
3

Голов в среднем за матч

0.67
0.43

Среднее время на гол

135
210

Всего голов

17
8

Голов в среднем за матч

1.7
0.8

Тотал матчей

2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9

Среднее время на гол

52
112

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Неймар 2 0.33
Родриго 2 0.33
Рафинья Диас 1 0.17
Маркиньос Маркос 1 0.17
Габриэль дос Сантос 1 0.17
Мартинелли Габриэл 1 0.17
Винисиус Жуниор 0 0
Гимараэс Бруно 0 0
Эквадор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Торрес Феликс 2 0.33
Паэс Кендри 1 0.17
Мена Анхель 1 0.17
Родригес Кевин II 1 0.17
Кайседо Мойсес 0 0

Карточки

Бразилия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Жезус Габриэль 2 0
Рафинья Диас 2 0
Жоэлинтон 0 1
Андре 1 0
Неймар 1 0
Каземиро Карлос 1 0
Эдерсон Мораес 1 0
Ришарлисон 1 0
Лоди Ренан 1 0
Кунья Матеус 1 0
Родриго 1 0
Аугусто Карлос 1 0
Гимараэс Бруно 1 0
Пепе Акино 1 0
Диниз Фернандо 1 0
Эквадор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Груэсо Карлос 2 0
Пресиадо Анхело 2 0
Сифуэнтес Хосе 2 0
Инкапье Пьеро 2 0
Франко Алан 1 0
Торрес Феликс 1 0

Результаты матчей

Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эквадор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

1
1

Упущенные победы

1
0
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

1
3
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эквадор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
2

Волевые победы

5
1

Упущенные победы

2
3

Голы по времени матча

Забито

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90

Пропущено

3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90

Забито

2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90

Пропущено

7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
67%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0
США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Эквадор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентина - Эквадор 1:1 Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2
Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2

Результаты матчей

Бразилия
Эквадор

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Бразилия
Эквадор

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1
2
1.5
1
2
1
2
2.5
1
2
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
2
4
1
5
2.5
1
5
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 6 5 0 1 8 - 2 15
2.
Уругвай
 Заявка 6 4 1 1 13 - 5 13
3.
Колумбия
 Заявка 6 3 3 0 6 - 3 12
4.
Венесуэла
 Заявка 6 2 3 1 6 - 3 9
5.
Эквадор
 Заявка 6 3 2 1 5 - 3 8
6.
Бразилия
 Заявка 6 2 1 3 8 - 7 7
7.
Парагвай
 Заявка 6 1 2 3 1 - 3 5
8.
Чили
 Заявка 6 1 2 3 3 - 7 5
9.
Боливия
 Заявка 6 1 0 5 4 - 14 3
10.
Перу
 Заявка 6 0 2 4 1 - 8 2
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Уругвай
 Заявка 3 3 0 0 8 - 1 9
2.
Венесуэла
 Заявка 3 2 1 0 4 - 0 7
3.
Колумбия
 Заявка 3 2 1 0 5 - 3 7
4.
Аргентина
 Заявка 3 2 0 1 2 - 2 6
5.
Чили
 Заявка 3 1 2 0 2 - 0 5
6.
Эквадор
 Заявка 3 2 1 0 3 - 1 4
7.
Бразилия
 Заявка 3 1 1 1 6 - 3 4
8.
Парагвай
 Заявка 3 1 1 1 1 - 1 4
9.
Боливия
 Заявка 3 1 0 2 3 - 5 3
10.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 1 - 4 1
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Аргентина
 Заявка 3 3 0 0 6 - 0 9
2.
Колумбия
 Заявка 3 1 2 0 1 - 0 5
3.
Уругвай
 Заявка 3 1 1 1 5 - 4 4
4.
Эквадор
 Заявка 3 1 1 1 2 - 2 4
5.
Бразилия
 Заявка 3 1 0 2 2 - 4 3
6.
Венесуэла
 Заявка 3 0 2 1 2 - 3 2
7.
Парагвай
 Заявка 3 0 1 2 0 - 2 1
8.
Перу
 Заявка 3 0 1 2 0 - 4 1
9.
Чили
 Заявка 3 0 0 3 1 - 7 0
10.
Боливия
 Заявка 3 0 0 3 1 - 9 0
  • — Выход на Чемпионат мира
  • — Выход в плей-офф

Топ бомбардиров
Уругвай Нуньес Дарвин 5 (2)
Уругвай Де ла Крус Николас 3 (3)
Аргентина Месси Лионель 3
Бразилия Неймар 2 (3)
Бразилия Родриго 2 (1)
Весь список

Топ нарушителей
Перу Адвинкула Луис 1 3
Чили Нуньес Марселино 1 2
Чили Пульгар Эрик 3
Перу Лопес Маркос 3
Колумбия Ариас Джон 3
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия - Эквадор от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 6 сентября 2024, осталось 2 дня 15 часов 13 минут.



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    • Прогнозы 56
    Бразилия 96.4% (54)
    X 3.6% (2)
    Эквадор 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия
    Ничья
    Эквадор
    4.40
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    Прогнозы на матч Бразилия - Эквадор

    Исход игры
    Бразилия
    96.4% (53)
    Ничья
    3.6% (2)
    Эквадор
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    39.62% (21)
    Меньше
    60.38% (32)
    Обе команды забьют
    Да
    33.96% (18)
    Нет
    66.04% (35)
    Популярный счёт
    2:0 Бразилия
    47.3% (26)
    2:1 Бразилия
    20% (11)
    3:0 Бразилия
    9.1% (5)
    3:1 Бразилия
    9.1% (5)
    1:0 Бразилия
    7.3% (4)
    1:1 Ничья
    3.6% (2)
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