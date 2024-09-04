Тур: 7.
История личных встреч
Бразилия
Эквадор
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
25%
12.5%
5 побед 2 ничьи 0 побед
2 матча
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 2 победы
10 матчей
60%
40%
6 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
60%
4 победы 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
15
5
Голов в среднем за матч
2.14
1.67
Среднее время на гол
42
54
Всего голов
2
3
Голов в среднем за матч
0.67
0.43
Среднее время на гол
135
210
Всего голов
17
8
Голов в среднем за матч
1.7
0.8
Тотал матчей
2.5
9
Больше 90%
Меньше 10%
1
8
Больше 80%
Меньше 20%
2
3
Больше 30%
Меньше 70%
7
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
2
Больше 20%
Меньше 80%
8
1
Больше 10%
Меньше 90%
9
Среднее время на гол
52
112
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Неймар
|2
|0.33
|Родриго
|2
|0.33
|Рафинья Диас
|1
|0.17
|Маркиньос Маркос
|1
|0.17
|Габриэль дос Сантос
|1
|0.17
|Мартинелли Габриэл
|1
|0.17
|Винисиус Жуниор
|0
|0
|Гимараэс Бруно
|0
|0
Эквадор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Торрес Феликс
|2
|0.33
|Паэс Кендри
|1
|0.17
|Мена Анхель
|1
|0.17
|Родригес Кевин II
|1
|0.17
|Кайседо Мойсес
|0
|0
Карточки
Бразилия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Жезус Габриэль
|2
|0
|Рафинья Диас
|2
|0
|Жоэлинтон
|0
|1
|Андре
|1
|0
|Неймар
|1
|0
|Каземиро Карлос
|1
|0
|Эдерсон Мораес
|1
|0
|Ришарлисон
|1
|0
|Лоди Ренан
|1
|0
|Кунья Матеус
|1
|0
|Родриго
|1
|0
|Аугусто Карлос
|1
|0
|Гимараэс Бруно
|1
|0
|Пепе Акино
|1
|0
|Диниз Фернандо
|1
|0
Эквадор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Груэсо Карлос
|2
|0
|Пресиадо Анхело
|2
|0
|Сифуэнтес Хосе
|2
|0
|Инкапье Пьеро
|2
|0
|Франко Алан
|1
|0
|Торрес Феликс
|1
|0
Результаты матчей
Бразилия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Эквадор
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
1
1
Упущенные победы
1
0
Бразилия
66.7%
33.3%
2 победы 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
0% (0)
33% (1)
Эквадор
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
1
3
Бразилия
60%
40%
3 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
50% (3)
17% (1)
33% (2)
Эквадор
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
2
Волевые победы
5
1
Упущенные победы
2
3
Голы по времени матча
Забито
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
17%
0
0%
16-30
0
0%
1
50%
31-45
3
50%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
1
17%
1
50%
76-90
Пропущено
3
2
0 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
1 Пропускали первыми 1
3 Не пропускали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
33%
0
0%
61-75
2
67%
2
100%
76-90
Забито
2
3
1 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 1
4 Не забивали 4
1
50%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
1
33%
61-75
1
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
1
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 0
1 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
8
5
2 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 2
2 Не забивали 3
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
1
20%
16-30
0
0%
2
40%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
1
20%
61-75
2
25%
1
20%
76-90
Пропущено
7
3
1 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 3
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
14%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
2
29%
0
0%
61-75
4
57%
2
67%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Уругвай - Бразилия 0:0 Бразилия - Колумбия 1:1 Парагвай - Бразилия 1:4 Бразилия - Коста-Рика 0:0
США - Бразилия 1:1 Мексика - Бразилия 2:3 Испания - Бразилия 3:3 Англия - Бразилия 0:1 Бразилия - Аргентина 0:1 Колумбия - Бразилия 2:1 Уругвай - Бразилия 2:0 Бразилия - Венесуэла 1:1 Перу - Бразилия 0:1 Бразилия - Боливия 5:1 Бразилия - Сенегал 2:4 Бразилия - Гвинея 4:1 Марокко - Бразилия 2:1 Хорватия - Бразилия 1:1 Бразилия - Южная Корея 4:1 Камерун - Бразилия 1:0
Эквадор
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Аргентина - Эквадор 1:1 Мексика - Эквадор 0:0 Эквадор - Ямайка 3:1 Эквадор - Венесуэла 1:2
Эквадор - Гондурас 2:1 Эквадор - Боливия 3:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Италия - Эквадор 2:0 Гватемала - Эквадор 0:2 Эквадор - Чили 1:0 Венесуэла - Эквадор 0:0 Эквадор - Колумбия 0:0 Боливия - Эквадор 1:2 Эквадор - Уругвай 2:1 Аргентина - Эквадор 1:0 Эквадор - Коста-Рика 3:1 Эквадор - Боливия 1:0 Австралия - Эквадор 1:2 Австралия - Эквадор 3:1 Эквадор - Сенегал 1:2
Результаты матчей
Бразилия
Эквадор
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
5
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
2:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
2 раза 67%
2
1 раз 33%
Точный счет
0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
2:0
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
0:0
2 раза 33%
1:0
2 раза 33%
1:2
1 раз 17%
2:1
1 раз 17%
Точное количество голов
1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
5
1 раз 17%
0
3 раза 50%
2
2 раза 33%
1
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Бразилия
Эквадор
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
12
12
12
12
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
33
15
24
15
15
15
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|6
|5
|0
|1
|8 - 2
|15
|2.
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|13 - 5
|13
|3.
|Заявка
|6
|3
|3
|0
|6 - 3
|12
|4.
|Заявка
|6
|2
|3
|1
|6 - 3
|9
|5.
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|5 - 3
|8
|6.
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|7.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|1 - 3
|5
|8.
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 7
|5
|9.
|Заявка
|6
|1
|0
|5
|4 - 14
|3
|10.
|Заявка
|6
|0
|2
|4
|1 - 8
|2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|4 - 0
|7
|3.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|5 - 3
|7
|4.
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|2 - 2
|6
|5.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Заявка
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|4
|7.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|6 - 3
|4
|8.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|1 - 1
|4
|9.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|3 - 5
|3
|10.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|1 - 4
|1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|6 - 0
|9
|2.
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|3.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|4.
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|5.
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|6.
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|7.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|8.
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|0 - 4
|1
|9.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
|10.
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 9
|0
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|Уругвай
|Нуньес Дарвин
|5 (2)
|Уругвай
|Де ла Крус Николас
|3 (3)
|Аргентина
|Месси Лионель
|3
|Бразилия
|Неймар
|2 (3)
|Бразилия
|Родриго
|2 (1)
|Перу
|Адвинкула Луис
|1 3
|Чили
|Нуньес Марселино
|1 2
|Чили
|Пульгар Эрик
|3
|Перу
|Лопес Маркос
|3
|Колумбия
|Ариас Джон
|3
Прогнозы на матч Бразилия - Эквадор
Исход игры
Бразилия
96.4% (53)
Ничья
3.6% (2)
Эквадор
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
39.62% (21)
Меньше
60.38% (32)
Обе команды забьют
Да
33.96% (18)
Нет
66.04% (35)
Популярный счёт
2:0 Бразилия
47.3% (26)
2:1 Бразилия
20% (11)
3:0 Бразилия
9.1% (5)
3:1 Бразилия
9.1% (5)
1:0 Бразилия
7.3% (4)
1:1 Ничья
3.6% (2)
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