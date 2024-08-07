☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  4. Олимпийские игры (женщины) 2024
Стадион: .
Испания (женщины)
 
Позже
Германия (женщины)
Лучшие коэффициенты
Испания (женщины)
Ничья
Германия (женщины)
2.05
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3.60
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3.90
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Испания (женщины)
Германия (женщины)

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ЧЕ(
2:0
ТМС
1:1
ЧМПФСЖ
1:0
ТМС
0:0
Е2(
5:0

Голы

Всего голов

9
0

Голов в среднем за матч

1.8
0

Среднее время на гол

50
0

Всего голов

9
1

Голов в среднем за матч

1.8
0.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

50
450

Бомбардиры внутри турнира

Испания (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Путеллас Алексия 2 0.4
Эрмосо Дженнифер 1 0.2
Паредес Ирен 1 0.2
Кальдентей Мариона 1 0.2
Бонмати Айтана 1 0.2
Дель Кастильо Атенеа 1 0.2
Паральюэло Сальма 1 0.2
Германия (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шюллер Леа 3 0.6
Хегеринг Марина 1 0.2
Гвинн Джулия 1 0.2
Бюль Клара 1 0.2
Elisa Senss 1 0.2
Бранд Юле 1 0.2

Карточки

Испания (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Германия (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Испания (женщины)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Германия (женщины)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

0
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Испания (женщины)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германия (женщины)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
1

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

4
0

Упущенные победы

2
3
Испания (женщины)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Германия (женщины)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)

Сухие победы

1
1

Сухие поражения

1
2

Волевые победы

7
1

Упущенные победы

2
4

Голы по времени матча

Забито

5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90

Пропущено

3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Забито

4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90

Забито

9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
5
56%
1
13%
76-90

Пропущено

7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120

Результаты последних матчей

Испания (женщины)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 4:2 Испания (женщины) - Колумбия (женщины) 2:2 Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Испания (женщины) - Нигерия (женщины) 1:0
Испания (женщины) - Япония (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Бельгия (женщины) 2:0 Чехия (женщины) - Испания (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Дания (женщины) 3:2 Дания (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Испания (женщины) - Чехия (женщины) 3:1 Бельгия (женщины) - Испания (женщины) 0:7 Испания (женщины) - Англия (женщины) 1:0 Испания (женщины) - Швеция (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Нидерланды (женщины) 2:1 Швейцария (женщины) - Испания (женщины) 1:5 Япония (женщины) - Испания (женщины) 4:0 Испания (женщины) - Замбия (женщины) 5:0 Испания (женщины) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (женщины) 0:9 Дания (женщины) - Испания (женщины) 0:2
Германия (женщины)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
США (женщины) - Германия (женщины) 1:0 Канада (женщины) - Германия (женщины) 0:0 Замбия (женщины) - Германия (женщины) 1:4 США (женщины) - Германия (женщины) 4:1
Германия (женщины) - Австралия (женщины) 3:0 Германия (женщины) - Австрия (женщины) 4:0 Исландия (женщины) - Германия (женщины) 3:0 Польша (женщины) - Германия (женщины) 1:3 Германия (женщины) - Польша (женщины) 4:1 Германия (женщины) - Исландия (женщины) 3:1 Австрия (женщины) - Германия (женщины) 2:3 Южная Корея (жен) - Германия (женщины) 1:1 Германия (женщины) - Колумбия (женщины) 1:2 Германия (женщины) - Марокко (жен) 6:0 Германия (женщины) - Замбия (женщины) 2:3 Германия (женщины) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:2 Нидерланды (женщины) - Германия (женщины) 0:1 Германия (женщины) - Швеция (женщины) 0:0 США (женщины) - Германия (женщины) 2:1

Результаты матчей

Испания (женщины)
Германия (женщины)

Точный счет

1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%

Точный счет

0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Испания (женщины)
Германия (женщины)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
1.5
Больше Меньше

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
1.5
Больше Меньше
2
3

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (женщины)
 3 2 0 1 6 - 5 6
2.
Канада (женщины)
 3 3 0 0 5 - 2 3
3.
Колумбия (женщины)
 3 1 0 2 4 - 4 3
4.
Новая Зеландия (женщины)
 3 0 0 3 2 - 6 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (женщины)
 3 3 0 0 9 - 2 9
2.
Германия (женщины)
 3 2 0 1 8 - 5 6
3.
Австралия (женщины)
 3 1 0 2 7 - 10 3
4.
Замбия (женщины)
 3 0 0 3 6 - 13 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (женщины)
 3 3 0 0 5 - 1 9
2.
Япония (женщины)
 3 2 0 1 6 - 4 6
3.
Бразилия (женщины)
 3 1 0 2 2 - 4 3
4.
Нигерия (женщины)
 3 0 0 3 1 - 5 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Франция (женщины)
 2 1 0 1 4 - 4 3
2.
Колумбия (женщины)
 1 0 0 1 0 - 1 0
3.
Новая Зеландия (женщины)
 2 0 0 2 1 - 4 0
4.
Канада (женщины)
 1 1 0 0 2 - 1 -3

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (женщины)
 2 2 0 0 7 - 1 6
2.
Германия (женщины)
 1 1 0 0 3 - 0 3
3.
Австралия (женщины)
 2 1 0 1 7 - 7 3
4.
Замбия (женщины)
 1 0 0 1 1 - 4 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (женщины)
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Япония (женщины)
 1 1 0 0 3 - 1 3
3.
Нигерия (женщины)
 1 0 0 1 0 - 1 0
4.
Бразилия (женщины)
 2 0 0 2 1 - 4 0

Группа A

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Канада (женщины)
 2 2 0 0 3 - 1 6
2.
Франция (женщины)
 1 1 0 0 2 - 1 3
3.
Колумбия (женщины)
 2 1 0 1 4 - 3 3
4.
Новая Зеландия (женщины)
 1 0 0 1 1 - 2 0

Группа B

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
США (женщины)
 1 1 0 0 2 - 1 3
2.
Германия (женщины)
 2 1 0 1 5 - 5 3
3.
Австралия (женщины)
 1 0 0 1 0 - 3 0
4.
Замбия (женщины)
 2 0 0 2 5 - 9 0

Группа C

Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Испания (женщины)
 1 1 0 0 2 - 0 3
2.
Бразилия (женщины)
 1 1 0 0 1 - 0 3
3.
Япония (женщины)
 2 1 0 1 3 - 3 3
4.
Нигерия (женщины)
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в 1/4 плей-офф
  • — Рейтинг сборных, занявших 3-е место

Топ бомбардиров
Франция (женщины) Катото Мари-Антуанетт 5
Замбия (женщины) Barbra Banda 4
США (женщины) Пуг Мэллори 3
Германия (женщины) Шюллер Леа 3
США (женщины) Sophia Smith 3
Весь список

Топ нарушителей
Бразилия (женщины) Марта 1
Колумбия (женщины) Рамирес Майра 1
Замбия (женщины) Pauline Zulu 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Испания (женщины) - Германия (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 9 августа 2024, осталось 2 дня 6 часов 32 минуты.



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    • Лучшие коэффициенты
    Испания (женщины)
    Ничья
    Германия (женщины)
    2.05
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    3.60
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    Прогнозы на матч Испания (женщины) - Германия (женщины)

    Исход игры
    Испания (женщины)
    100% (5)
    Ничья
    0% (0)
    Германия (женщины)
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    80% (4)
    Меньше
    20% (1)
    Обе команды забьют
    Да
    80% (4)
    Нет
    20% (1)
    Популярный счёт
    2:1 Испания (женщины)
    80% (4)
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