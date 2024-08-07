Стадион: Гроупама Арена.
История личных встреч
Испания (женщины)
Германия (женщины)
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
80%
20%
0 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
9
0
Голов в среднем за матч
1.8
0
Среднее время на гол
50
0
Всего голов
9
1
Голов в среднем за матч
1.8
0.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
50
450
Бомбардиры внутри турнира
Испания (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Путеллас Алексия
|2
|0.4
|Эрмосо Дженнифер
|1
|0.2
|Паредес Ирен
|1
|0.2
|Кальдентей Мариона
|1
|0.2
|Бонмати Айтана
|1
|0.2
|Дель Кастильо Атенеа
|1
|0.2
|Паральюэло Сальма
|1
|0.2
Германия (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шюллер Леа
|3
|0.6
|Хегеринг Марина
|1
|0.2
|Гвинн Джулия
|1
|0.2
|Бюль Клара
|1
|0.2
|Elisa Senss
|1
|0.2
|Бранд Юле
|1
|0.2
Карточки
Испания (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Германия (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Испания (женщины)
100%
3 победы 0 поражений
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
100% (3)
0% (0)
0% (0)
Германия (женщины)
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
0
1
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Испания (женщины)
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
50% (1)
50% (1)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Германия (женщины)
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
25% (1)
50% (2)
25% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
1
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
4
0
Упущенные победы
2
3
Испания (женщины)
80%
20%
4 победы 1 поражение
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
60% (3)
20% (1)
20% (1)
Германия (женщины)
40%
60%
2 победы 3 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
20% (1)
60% (3)
Сухие победы
1
1
Сухие поражения
1
2
Волевые победы
7
1
Упущенные победы
2
4
Голы по времени матча
Забито
5
5
1 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 3
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
1
20%
1-15
1
20%
1
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
20%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
3
60%
1
20%
76-90
Пропущено
3
6
2 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
2 Не пропускали 3
2
67%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
0
0%
1
17%
31-45
1
33%
1
17%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Забито
4
3
1 В 1-м тайме 1
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
2
67%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
1 Не пропускали 0
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
2
50%
0
0%
76-90
Забито
9
8
2 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
0 Не забивали 2
1
11%
1
13%
1-15
1
11%
2
25%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
2
22%
3
38%
61-75
5
56%
1
13%
76-90
Пропущено
7
6
3 В 1-м тайме 3
4 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 3
2
29%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
1
14%
1
17%
31-45
1
14%
1
17%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
2
29%
1
17%
76-90
0
0%
1
17%
91-120
Результаты последних матчей
Испания (женщины)
(20 матчей)
85%
15%
17 побед 0 ничьих 3 поражения
Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 4:2 Испания (женщины) - Колумбия (женщины) 2:2 Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Испания (женщины) - Нигерия (женщины) 1:0
Испания (женщины) - Япония (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Бельгия (женщины) 2:0 Чехия (женщины) - Испания (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Дания (женщины) 3:2 Дания (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Испания (женщины) - Чехия (женщины) 3:1 Бельгия (женщины) - Испания (женщины) 0:7 Испания (женщины) - Англия (женщины) 1:0 Испания (женщины) - Швеция (женщины) 2:1 Испания (женщины) - Нидерланды (женщины) 2:1 Швейцария (женщины) - Испания (женщины) 1:5 Япония (женщины) - Испания (женщины) 4:0 Испания (женщины) - Замбия (женщины) 5:0 Испания (женщины) - Коста-Рика (жен) 3:0 Вьетнам (жен) - Испания (женщины) 0:9 Дания (женщины) - Испания (женщины) 0:2
Германия (женщины)
(20 матчей)
55%
10%
35%
11 побед 2 ничьи 7 поражений
США (женщины) - Германия (женщины) 1:0 Канада (женщины) - Германия (женщины) 0:0 Замбия (женщины) - Германия (женщины) 1:4 США (женщины) - Германия (женщины) 4:1
Германия (женщины) - Австралия (женщины) 3:0 Германия (женщины) - Австрия (женщины) 4:0 Исландия (женщины) - Германия (женщины) 3:0 Польша (женщины) - Германия (женщины) 1:3 Германия (женщины) - Польша (женщины) 4:1 Германия (женщины) - Исландия (женщины) 3:1 Австрия (женщины) - Германия (женщины) 2:3 Южная Корея (жен) - Германия (женщины) 1:1 Германия (женщины) - Колумбия (женщины) 1:2 Германия (женщины) - Марокко (жен) 6:0 Германия (женщины) - Замбия (женщины) 2:3 Германия (женщины) - Вьетнам (жен) 2:1 Германия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:2 Нидерланды (женщины) - Германия (женщины) 0:1 Германия (женщины) - Швеция (женщины) 0:0 США (женщины) - Германия (женщины) 2:1
Результаты матчей
Испания (женщины)
Германия (женщины)
Точный счет
1:0
1 раз 33%
2:1
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
3:0
1 раз 100%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
1
1 раз 33%
3
1 раз 100%
Точный счет
0:2
1 раз 50%
4:2
1 раз 50%
0:0
1 раз 25%
1:0
1 раз 25%
1:4
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 100%
0
2 раза 50%
1
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:2
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
2:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
0:0
1 раз 20%
1:0
1 раз 20%
1:4
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
2
4 раза 80%
1
1 раз 20%
0
2 раза 40%
1
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Испания (женщины)
Германия (женщины)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
23
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|0
|1
|6 - 5
|6
|2.
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|3
|3.
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|9 - 2
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|8 - 5
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|7 - 10
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|6 - 13
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|3.
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|4.
|3
|0
|0
|3
|1 - 5
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|1
|0
|1
|4 - 4
|3
|2.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|3.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
|4.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|-3
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|7 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|7 - 7
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 4
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
Группа A
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|2.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|4 - 3
|3
|4.
|1
|0
|0
|1
|1 - 2
|0
Группа B
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 1
|3
|2.
|2
|1
|0
|1
|5 - 5
|3
|3.
|1
|0
|0
|1
|0 - 3
|0
|4.
|2
|0
|0
|2
|5 - 9
|0
Группа C
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|1
|1
|0
|0
|2 - 0
|3
|2.
|1
|1
|0
|0
|1 - 0
|3
|3.
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|4.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в 1/4 плей-офф
- — Рейтинг сборных, занявших 3-е место
|Франция (женщины)
|Катото Мари-Антуанетт
|5
|Замбия (женщины)
|Barbra Banda
|4
|США (женщины)
|Пуг Мэллори
|3
|Германия (женщины)
|Шюллер Леа
|3
|США (женщины)
|Sophia Smith
|3
|Бразилия (женщины)
|Марта
|1
|Колумбия (женщины)
|Рамирес Майра
|1
|Замбия (женщины)
|Pauline Zulu
|1
Прогнозы на матч Испания (женщины) - Германия (женщины)
Исход игры
Испания (женщины)
100% (5)
Ничья
0% (0)
Германия (женщины)
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
80% (4)
Меньше
20% (1)
Обе команды забьют
Да
80% (4)
Нет
20% (1)
Популярный счёт
2:1 Испания (женщины)
80% (4)
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