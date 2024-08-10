☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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Стадион: .
Бразилия (женщины)
0:1
Второй тайм: 58'
США (женщины)
0'
0:1
58' Гол

Ход матча

58'
0:1
Прогнозы 126
Бразилия (женщины) 56.3% (71)
X 5.6% (7)
США (женщины) 38.1% (48)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Бразилия (женщины)
Ничья
США (женщины)
4.30
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3.40
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2.75
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Бразилия (женщины)
США (женщины)

История личных встреч

Бразилия (женщины)
США (женщины)

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
4:1
ТМС
4:3
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ТМ(
3:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
75

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Портильо Габи 2 0.33
Gabriela Nunes Da Silva 1 0.17
Kerolin 1 0.17
Adriana Leal 1 0.17
Йениффер 1 0.17
США (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуг Мэллори 3 0.5
Смитт София 3 0.5
Родман Тринити 3 0.5
Уильямс Линн 1 0.17
Альберт Корбин 1 0.17

Карточки

Бразилия (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марта 0 1
США (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бразилия (женщины)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
США (женщины)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Бразилия (женщины)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
США (женщины)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Бразилия (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
США (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия (женщины)
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 4:2 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 1:2
Нигерия (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Nicaragua W 4:0 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 4:3 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 2:0 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Ямайка (жен) - Бразилия (женщины) 0:0 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Чили (жен) 4:0 Германия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:2 Англия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 1:2
США (женщины)
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
США (женщины) - Германия (женщины) 1:0 США (женщины) - Япония (женщины) 1:0 Австралия (женщины) - США (женщины) 1:2 США (женщины) - Германия (женщины) 4:1
США (женщины) - Замбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Коста-Рика (жен) 0:0 США (женщины) - Мексика (жен) 1:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 3:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 4:0 США (женщины) - Китай (жен) 2:1 США (женщины) - Китай (жен) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 0:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 2:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 3:0 Швеция (женщины) - США (женщины) 0:0 Португалия (женщины) - США (женщины) 0:0 США (женщины) - Нидерланды (женщины) 1:1 США (женщины) - Вьетнам (жен) 3:0 США (женщины) - Уэльс (женщины) 2:0

Результаты матчей

Бразилия (женщины)
США (женщины)

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бразилия (женщины)
США (женщины)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1/4 финала
0 Франция (женщины)
1 Бразилия (женщины)
6 Испания (женщины)
4 Колумбия (женщины)
1 США (женщины)
0 Япония (женщины)
2 Канада (женщины)
4 Германия (женщины)
1/2 финала
4 Бразилия (женщины)
2 Испания (женщины)
1 США (женщины)
0 Германия (женщины)
Финал
Бразилия (женщины)
США (женщины)

Топ бомбардиров
Франция (женщины) Катото Мари-Антуанетт 5
Замбия (женщины) Barbra Banda 4
США (женщины) Пуг Мэллори 3
Германия (женщины) Шюллер Леа 3
США (женщины) Смитт София 3
Весь список

Топ нарушителей
Бразилия (женщины) Марта 1
Колумбия (женщины) Рамирес Майра 1
Замбия (женщины) Pauline Zulu 1
Весь список
  • Второй тайм
  • Описание гола
    58'
    ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МЭЛЛОРИ СВАНСОН!
    Альберт из центральной зоны покатила мяч вперед, Свансон избежала положения "вне игры", ворвалась в штрафную с левого края и уложила снаряд в дальний угол!
  • 57'
    Хоран исполняет неплохой проникающий пас в направении Родман, однако мяч покатился всё-таки чуть сильнее, чем требовалось.
  • Фол, нарушение
    55'
    Хоран с левого фланга исполняет прострел в штрафную, но первой на мяче была Сампайо, которую уронила на газон Свансон.
  • Фол, нарушение
    54'
    Фокс удачно отработала против Людмилы около своей штрафной, нарушает бразильянка правила в этом единоборстве.
  • 53'
    Да, пока сложно сказать, чем закончится дело, вероятность овертайма уже сейчас достаточно высока.
  • 51'
    Смит прорывается по правому флангу и простреливает в чужую штрафную, однако Свансон по мяу не попадает. В следующей фазе атаки Коффи пробила слишком неточно.
  • Замена
    50'
    Ана Виториа появляется на поле вместо Яя Витории.
  • Травма, повреждение
    49'
    Серьезные проблемы со здоровьем у Яя Витории, носилки требуются бразильянке.
  • 48'
    Включение Сампайо завершается ударом из-за пределов штрафной, однако эта попытка была заблокирована.
  • 47'
    Портильо входит в штрафную с правого края и оказывается на газоне в борьбе с Дэвидсон, но никакого нарушения там не определено.
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался!
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв!
  • 45'
    Портильо с правого угла штрафной крутит мяч на дальнюю штангу, однако Йеннифер до игрового снаряд не достает.
  • Угловой
    45'
    Сампайо подает угловой с левого фланга, однако на дальней штанге никому из футболисток в желтой форме до мяча добраться не удается.
  • Опасный момент
    45'
    Портильо с правого края штрафной отмечается ударом в створ, Негер отбивает мяч, а Людмиле на добивании не удается подстроиться под мяч!
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    • Дополнительное время
      45'
      6 минут добавляет к основному времени первого тайма арбитр из Швеции.
    • 44'
      Штрафной с левого фланга подает Свансон, однако верховая борьба остается за бразильянками.
    • Угловой
      42'
      Еще один угловой с левого фланга исполнили бразильянки, однако Хоран выиграла верх и выбила мяч подальше.
    • 41'
      Людмила отметилась ударом с дальней дистанции, но мощным и точным он не получился.
    • Угловой
      40'
      Впрочем, первый угловой в исполнении сборной Бразилии не принес никакой остроты, всё спокойно у ворот Негер.
    • 39'
      Портильо с правого фланга подает на дальнюю штангу, где Людмилу опередила Фокс, отправившая мяч на угловой.
    • 38'
      Всё-таки концовка первого тайма получается не самой событийной, верим, что во второй половине команды смогут раскочегариться.
    • 36'
      Смит входит в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую - Лорена на месте.
    • Травма, повреждение
      35'
      Помощь врачей требуется бразильскому голкиперу, в Лорену на скорости влетела Свансон.
    • 33'
      Возвращаются команды на поле, посмотрим, удастся ли им сохранить тот же внушительный темп.
    • 31'
      Паузу на водопой организует арбитр встречи, возможность перевести дух у команд.
    • 30'
      Позиционная атака сборной США завершается подачей Родман с правого фланга - Лорена на выходе мяч забирает.
    • 28'
      Неплохой заброс с левого фланга исполняют бразильянки, Людмила пыталась дотянуться до верхового мяча, но тот в итоге достался Негер.
    • Угловой
      27'
      Еще один угловой исполняет Свансон, однако мяч сборная Бразилии выбивает. В ответ Адриана прошла по правому флангу и навесила на дальнюю штангу, но Ясмим непростой мяч не обработала.
    • Опасный момент
      26'
      Свансон на левом фланге убегает от оппонентки и пробивает с угла вратарской - Лорена спасает свои ворота!
    • 25'
      Вообще сборная Бразилии, в отличие от мужской команды, ни разу не была олимпийским чемпионом, а вот сборная США выигрывала золото четырежды.
    • 24'
      Сборные США и Бразилии играли в финале Олимпиады в 2004 и 2008 годах, в обоих случаях американки побеждали в дополнительное время.
    • Угловой
      23'
      Свансон с углового снова направляет мяч во вратарскую, в этот раз снаряд остается в поле, но летит в руки Лорене.
    • Видеоповтор
      22'
      ВАР проверил предыдущий эпизод, в итоге никакого пенальти в ворота сборной США не назначено.
    • 21'
      Адриана врывается в штрафную с правого края и оказывается на газоне после подката Данн, но арбитр пенальти не назначает.
    • Фол, нарушение
      20'
      Пару фолов фиксирует арбитр из Швеции, приходится немного успокаиват футболистов, которые откровенно заводятся.
    • 18'
      Острый прострел с правого фланга исполняет сборная Бразилии, однако Людмила до мяча не дотягивается.
    • Фол, нарушение
      17'
      Тарсиане не пускает к мячу на фланге Родман, дочь известного баскетболиста правила нарушила.
    • Офсайд
      16'
      Людмила врывается в штрафную с левого края, обыгрывает соперника и пробивает под перекладину, однако гол не засчитан из-за офсайда!
    • 15'
      Пока достаточно равный и напряженный матч, но всё-таки в финале любого турнира мы другого и не ждем.
    • 14'
      Отметим, что лучшим бомбардиром турнира скорее всего останется француженка Катото, у которой 5 голов в активе. У Пуг всего 3 гола, у Бразилии лучшим снайпером является Портильо с двумя мячами.
    • 13'
      Вообще семь последних очных встреч в разных турнирах американки оставили за собой, до этого было два ничейных исхода, а последняя победа сборной Бразилии случилось в товарняке в 2014 году.
    • Угловой
      12'
      Свансон с углового с правого фланга исполнила неудачную подачу, мяч ушел за лицевую линию.
    • 11'
      Родман прорывается по правому флангу и катит мяч в штрафную на Свансон, прострел которой прерывает оборона соперника.
    • Угловой
      10'
      Прострел Свансон с левого фланга приводит к первому в матче угловому, сама же Мэллори исполнила навес от флажка, однако бразильянки выбили мяч с ближней штанги.
    • 9'
      Отметим, что последний очный матч команды сыграли в марте в финале Кубка Америки, тогда сборная США победила благодаря голу Линдси Хоран.
    • 8'
      Сборная США в своей группе выиграла все три встречи с общей разницей 9:2, однако в плей-офф возникли проблемы - Япония и Германия были обыграны с минимальным счётом в дополнительное время.
    • 7'
      Напомним, что сборная Бразилии с трудом преодолела групповой этап, уступив Испании и Японии и обыграв лишь Нигерию. А вот в плей-офф бразильянки обыграли Францию (1:0) и взяли реванш у Испании (4:2).
    • 6'
      Йеннифер после прострела с правого края не попадает по мячу, хотя позиция была близка к убойной.
    • 5'
      Позиционная атака американок завершается ударом Смит метров с 20 - Лорена забирает мяч в руки.
    • 4'
      Яя Витория блокирует вынос от Найоми из штрафной сборной США, мяч отскакивает в руки голкиперу звездно-полосатых.
    • Опасный момент
      3'
      Первый момент создает сборная Бразилии, Людмила вошла в штрафную после классной передачи Йеннифер, однако удар пошел по центру и Негер справилась!
    • 2'
      Вчера состоялся финал в мужском турнире, там сборная Испании позволила французам отыграться с 1:3, но в дополнительное время "непобедимая армада" взяла своё.
    • Первый тайм начался
      1'
      Матч начался, поехали!
    • До матча
    • Приветствуем всех любителей футбола! Сегодня в финальном матче женского олимпийского футбольного турнира встречаются сборные Бразилии и США. Текстовую трансляцию для Вас проведет комментатор Антон Сазонтов. Добро пожаловать!
    • Пользователи LiveResult.Ru уверены, что этот матч в основное время закончится со счётом 2:1 – на это поставили 27% пользователей.
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    Прогнозы 126
    Бразилия (женщины) 56.3% (71)
    X 5.6% (7)
    США (женщины) 38.1% (48)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия (женщины)
    Ничья
    США (женщины)
    4.30
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    3.40
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    2.75
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    Прогноз на матч от Liveresult

    Прогнозы на матч Бразилия (женщины) 0:1 США (женщины)

    Исход игры
    Бразилия (женщины)
    56.3% (71)
    Ничья
    5.6% (7)
    США (женщины)
    38.1% (48)
    Тотал 2.5
    Больше
    75.47% (80)
    Меньше
    24.53% (26)
    Обе команды забьют
    Да
    76.42% (81)
    Нет
    23.58% (25)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия (женщины)
    27% (34)
    1:2 США (женщины)
    23% (29)
    2:0 Бразилия (женщины)
    7.9% (10)
    3:1 Бразилия (женщины)
    6.3% (8)
    0:1 США (женщины)
    4.8% (6)
    1:0 Бразилия (женщины)
    4% (5)
    3:2 Бразилия (женщины)
    3.2% (4)
    1:1 Ничья
    2.4% (3)
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