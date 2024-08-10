Стадион: Парк де Пренс.
0:1
Второй тайм: 58'
Ход матча
58'
0:1
Прогноз на матч от Liveresult
- Основной состав
-
1 ЛоренаВратарь
-
3 ТарсианеЗащитник
-
13 ЯсмимЗащитник
-
21 ЛауренЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 ТаисаПолузащитник
-
9 АдрианаНападающий
-
11 ЙенифферНападающий
-
14 ЛюдмилаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 ТаинаВратарь
-
4 РафаэллеЗащитник
-
17 Виториа АнаПолузащитник
-
20 АнджелинаПолузащитник
-
10 МартаНападающий
-
16 Нуньес ГабиНападающий
-
19 ПрисциллаНападающий
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Хоран ЛиндсиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
11 Смитт СофияНападающий
- Запасные игроки
-
18 Мерфи КейсиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Лавелле РоузПолузащитник
- Нападающий
-
15 Шоу ДжединНападающий
История личных встреч
Бразилия (женщины)
США (женщины)
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
История матчей
Голы
Всего голов
6
4
Голов в среднем за матч
2
2
Среднее время на гол
45
45
Всего голов
8
2
Голов в среднем за матч
4
0.67
Среднее время на гол
22
135
Всего голов
14
6
Голов в среднем за матч
2.8
1.2
Тотал матчей
2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
Среднее время на гол
32
75
Бомбардиры внутри турнира
Бразилия (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Портильо Габи
|2
|0.33
|Gabriela Nunes Da Silva
|1
|0.17
|Kerolin
|1
|0.17
|Adriana Leal
|1
|0.17
|Йениффер
|1
|0.17
США (женщины)
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пуг Мэллори
|3
|0.5
|Смитт София
|3
|0.5
|Родман Тринити
|3
|0.5
|Уильямс Линн
|1
|0.17
|Альберт Корбин
|1
|0.17
Карточки
Бразилия (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марта
|0
|1
США (женщины)
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
Результаты матчей
Бразилия (женщины)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
США (женщины)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
1
0
Бразилия (женщины)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
США (женщины)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
2
0
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
9
Бразилия (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
США (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
3
3
Волевые победы
2
1
Упущенные победы
3
9
Голы по времени матча
Забито
5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90
Пропущено
6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90
Забито
2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
0
0%
2
22%
91-120
Пропущено
0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120
Пропущено
6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90
Результаты последних матчей
Бразилия (женщины)
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 4:2 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 1:2
Нигерия (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Nicaragua W 4:0 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 4:3 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 2:0 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Ямайка (жен) - Бразилия (женщины) 0:0 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Чили (жен) 4:0 Германия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:2 Англия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 1:2
США (женщины)
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
США (женщины) - Германия (женщины) 1:0 США (женщины) - Япония (женщины) 1:0 Австралия (женщины) - США (женщины) 1:2 США (женщины) - Германия (женщины) 4:1
США (женщины) - Замбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Коста-Рика (жен) 0:0 США (женщины) - Мексика (жен) 1:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 3:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 4:0 США (женщины) - Китай (жен) 2:1 США (женщины) - Китай (жен) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 0:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 2:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 3:0 Швеция (женщины) - США (женщины) 0:0 Португалия (женщины) - США (женщины) 0:0 США (женщины) - Нидерланды (женщины) 1:1 США (женщины) - Вьетнам (жен) 3:0 США (женщины) - Уэльс (женщины) 2:0
Результаты матчей
Бразилия (женщины)
США (женщины)
Точный счет
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%
Точный счет
0:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%
Точное количество голов
1
2 раза 100%
2
1 раз 100%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%
Тоталы голов в матче
Бразилия (женщины)
США (женщины)
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
12
22
12
22
12
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
41
Больше Меньше
14
32
14
23
14
14
1/4 финала
1/2 финала
Финал
Бразилия (женщины)
США (женщины)
- 0:0 БРА-США
|Франция (женщины)
|Катото Мари-Антуанетт
|5
|Замбия (женщины)
|Barbra Banda
|4
|США (женщины)
|Пуг Мэллори
|3
|Германия (женщины)
|Шюллер Леа
|3
|США (женщины)
|Смитт София
|3
|Бразилия (женщины)
|Марта
|1
|Колумбия (женщины)
|Рамирес Майра
|1
|Замбия (женщины)
|Pauline Zulu
|1
Прогноз на матч от Liveresult
Прогноз на матч от Liveresult
Прогнозы на матч Бразилия (женщины) 0:1 США (женщины)
Исход игры
Бразилия (женщины)
56.3% (71)
Ничья
5.6% (7)
США (женщины)
38.1% (48)
Тотал 2.5
Больше
75.47% (80)
Меньше
24.53% (26)
Обе команды забьют
Да
76.42% (81)
Нет
23.58% (25)
Популярный счёт
2:1 Бразилия (женщины)
27% (34)
1:2 США (женщины)
23% (29)
2:0 Бразилия (женщины)
7.9% (10)
3:1 Бразилия (женщины)
6.3% (8)
0:1 США (женщины)
4.8% (6)
1:0 Бразилия (женщины)
4% (5)
3:2 Бразилия (женщины)
3.2% (4)
1:1 Ничья
2.4% (3)
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