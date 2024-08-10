Смит прорывается по правому флангу и простреливает в чужую штрафную, однако Свансон по мяу не попадает. В следующей фазе атаки Коффи пробила слишком неточно.

Да, пока сложно сказать, чем закончится дело, вероятность овертайма уже сейчас достаточно высока.

Фокс удачно отработала против Людмилы около своей штрафной, нарушает бразильянка правила в этом единоборстве.

Хоран с левого фланга исполняет прострел в штрафную, но первой на мяче была Сампайо, которую уронила на газон Свансон.

Хоран исполняет неплохой проникающий пас в направении Родман, однако мяч покатился всё-таки чуть сильнее, чем требовалось.

ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! 0:1! МЭЛЛОРИ СВАНСОН! Альберт из центральной зоны покатила мяч вперед, Свансон избежала положения "вне игры", ворвалась в штрафную с левого края и уложила снаряд в дальний угол!

Портильо входит в штрафную с правого края и оказывается на газоне в борьбе с Дэвидсон, но никакого нарушения там не определено.

Включение Сампайо завершается ударом из-за пределов штрафной, однако эта попытка была заблокирована.

Серьезные проблемы со здоровьем у Яя Витории, носилки требуются бразильянке.

Портильо с правого края штрафной отмечается ударом в створ, Негер отбивает мяч, а Людмиле на добивании не удается подстроиться под мяч!

Сампайо подает угловой с левого фланга, однако на дальней штанге никому из футболисток в желтой форме до мяча добраться не удается.

Портильо с правого угла штрафной крутит мяч на дальнюю штангу, однако Йеннифер до игрового снаряд не достает.

Возвращаются команды на поле, посмотрим, удастся ли им сохранить тот же внушительный темп.

Помощь врачей требуется бразильскому голкиперу, в Лорену на скорости влетела Свансон.

Смит входит в штрафную с левого края и простреливает во вратарскую - Лорена на месте.

Всё-таки концовка первого тайма получается не самой событийной, верим, что во второй половине команды смогут раскочегариться.

Портильо с правого фланга подает на дальнюю штангу, где Людмилу опередила Фокс, отправившая мяч на угловой.

Впрочем, первый угловой в исполнении сборной Бразилии не принес никакой остроты, всё спокойно у ворот Негер.

Людмила отметилась ударом с дальней дистанции, но мощным и точным он не получился.

Еще один угловой с левого фланга исполнили бразильянки, однако Хоран выиграла верх и выбила мяч подальше.

Штрафной с левого фланга подает Свансон, однако верховая борьба остается за бразильянками.

6 минут добавляет к основному времени первого тайма арбитр из Швеции.

31' Паузу на водопой организует арбитр встречи, возможность перевести дух у команд.

30' Позиционная атака сборной США завершается подачей Родман с правого фланга - Лорена на выходе мяч забирает.

28' Неплохой заброс с левого фланга исполняют бразильянки, Людмила пыталась дотянуться до верхового мяча, но тот в итоге достался Негер.

27' Еще один угловой исполняет Свансон, однако мяч сборная Бразилии выбивает. В ответ Адриана прошла по правому флангу и навесила на дальнюю штангу, но Ясмим непростой мяч не обработала.

26' Свансон на левом фланге убегает от оппонентки и пробивает с угла вратарской - Лорена спасает свои ворота!

25' Вообще сборная Бразилии, в отличие от мужской команды, ни разу не была олимпийским чемпионом, а вот сборная США выигрывала золото четырежды.

24' Сборные США и Бразилии играли в финале Олимпиады в 2004 и 2008 годах, в обоих случаях американки побеждали в дополнительное время.

23' Свансон с углового снова направляет мяч во вратарскую, в этот раз снаряд остается в поле, но летит в руки Лорене.

22' ВАР проверил предыдущий эпизод, в итоге никакого пенальти в ворота сборной США не назначено.

21' Адриана врывается в штрафную с правого края и оказывается на газоне после подката Данн, но арбитр пенальти не назначает.

20' Пару фолов фиксирует арбитр из Швеции, приходится немного успокаиват футболистов, которые откровенно заводятся.

18' Острый прострел с правого фланга исполняет сборная Бразилии, однако Людмила до мяча не дотягивается.

17' Тарсиане не пускает к мячу на фланге Родман, дочь известного баскетболиста правила нарушила.

16' Людмила врывается в штрафную с левого края, обыгрывает соперника и пробивает под перекладину, однако гол не засчитан из-за офсайда!

15' Пока достаточно равный и напряженный матч, но всё-таки в финале любого турнира мы другого и не ждем.

14' Отметим, что лучшим бомбардиром турнира скорее всего останется француженка Катото, у которой 5 голов в активе. У Пуг всего 3 гола, у Бразилии лучшим снайпером является Портильо с двумя мячами.

13' Вообще семь последних очных встреч в разных турнирах американки оставили за собой, до этого было два ничейных исхода, а последняя победа сборной Бразилии случилось в товарняке в 2014 году.

12' Свансон с углового с правого фланга исполнила неудачную подачу, мяч ушел за лицевую линию.

11' Родман прорывается по правому флангу и катит мяч в штрафную на Свансон, прострел которой прерывает оборона соперника.

10' Прострел Свансон с левого фланга приводит к первому в матче угловому, сама же Мэллори исполнила навес от флажка, однако бразильянки выбили мяч с ближней штанги.

9' Отметим, что последний очный матч команды сыграли в марте в финале Кубка Америки, тогда сборная США победила благодаря голу Линдси Хоран.

8' Сборная США в своей группе выиграла все три встречи с общей разницей 9:2, однако в плей-офф возникли проблемы - Япония и Германия были обыграны с минимальным счётом в дополнительное время.

7' Напомним, что сборная Бразилии с трудом преодолела групповой этап, уступив Испании и Японии и обыграв лишь Нигерию. А вот в плей-офф бразильянки обыграли Францию (1:0) и взяли реванш у Испании (4:2).

6' Йеннифер после прострела с правого края не попадает по мячу, хотя позиция была близка к убойной.

5' Позиционная атака американок завершается ударом Смит метров с 20 - Лорена забирает мяч в руки.

4' Яя Витория блокирует вынос от Найоми из штрафной сборной США, мяч отскакивает в руки голкиперу звездно-полосатых.

3' Первый момент создает сборная Бразилии, Людмила вошла в штрафную после классной передачи Йеннифер, однако удар пошел по центру и Негер справилась!

2' Вчера состоялся финал в мужском турнире, там сборная Испании позволила французам отыграться с 1:3, но в дополнительное время "непобедимая армада" взяла своё.