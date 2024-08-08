☀️🏅 Олимпиада 2024: новости, медали
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  3. Олимпийские игры (женщины) 2024
Стадион: .
Бразилия (женщины)
 
Позже
США (женщины)
Прогнозы 47
Бразилия (женщины) 72.3% (34)
X 6.4% (3)
США (женщины) 21.3% (10)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Бразилия (женщины)
Ничья
США (женщины)
4.80
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3.15
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Все Коэффициенты

История личных встреч

Бразилия (женщины)
США (женщины)

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

История матчей

ТМС
4:1
ТМС
4:3
ТМС
0:0
ТМС
3:2
ТМ(
3:0

Голы

Всего голов

6
4

Голов в среднем за матч

2
2

Среднее время на гол

45
45

Всего голов

8
2

Голов в среднем за матч

4
0.67

Среднее время на гол

22
135

Всего голов

14
6

Голов в среднем за матч

2.8
1.2

Тотал матчей

2.5
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
4
Больше 80%
Меньше 20%
1
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
3
Больше 60%
Меньше 40%
2
1
Больше 20%
Меньше 80%
4
1
Больше 20%
Меньше 80%
4

Среднее время на гол

32
75

Бомбардиры внутри турнира

Бразилия (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Gabi Portilho 2 0.4
Gabriela Nunes Da Silva 1 0.2
Kerolin 1 0.2
Adriana Leal 1 0.2
Jheniffer 1 0.2
США (женщины)
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пуг Мэллори 3 0.6
Sophia Smith 3 0.6
Trinity Rodman 3 0.6
Lynn Williams 1 0.2
Korbin Albert 1 0.2

Карточки

Бразилия (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марта 0 1
США (женщины)
Игрок Желтая карточка Красная карточка

Результаты матчей

Бразилия (женщины)
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
США (женщины)
100%
0 побед 4 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
25% (1)
75% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

1
0
Бразилия (женщины)
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
США (женщины)
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (1)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (1)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

2
0

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
9
Бразилия (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)
США (женщины)
20%
80%
1 победа 4 поражения
Первый тайм
20% (1)
40% (2)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
40% (2)
60% (3)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

3
3

Волевые победы

2
1

Упущенные победы

3
9

Голы по времени матча

Забито

5
2
1 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
20%
1
50%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
0
0%
61-75
2
40%
1
50%
76-90

Пропущено

6
1
1 В 1-м тайме 0
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 1
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
100%
76-90

Забито

2
9
1 В 1-м тайме 6
1 Во 2-м тайме 1
2 Забивали первыми 4
3 Не забивали 1
0
0%
1
11%
1-15
0
0%
4
44%
16-30
1
50%
1
11%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
11%
76-90
0
0%
2
22%
91-120

Пропущено

0
1
0 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 0
0 Не пропускали 1
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
1
100%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

7
11
2 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 5
1 Не забивали 0
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
1
14%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
3
43%
2
18%
76-90
0
0%
2
18%
91-120

Пропущено

6
2
1 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 1
2 Пропускали первыми 0
3 Не пропускали 2
1
17%
0
0%
1-15
0
0%
1
50%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
17%
0
0%
61-75
4
67%
1
50%
76-90

Результаты последних матчей

Бразилия (женщины)
(20 матчей)
60%
5%
35%
12 побед 1 ничья 7 поражений
Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 4:2 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Испания (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 1:2
Нигерия (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Ямайка (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Nicaragua W 4:0 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 0:2 Бразилия (женщины) - Япония (женщины) 4:3 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 2:0 Канада (женщины) - Бразилия (женщины) 0:1 Ямайка (жен) - Бразилия (женщины) 0:0 Франция (женщины) - Бразилия (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Панама (жен) 4:0 Бразилия (женщины) - Чили (жен) 4:0 Германия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:2 Англия (женщины) - Бразилия (женщины) 1:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 2:1 Бразилия (женщины) - Канада (женщины) 1:2
США (женщины)
(20 матчей)
75%
20%
5%
15 побед 4 ничьи 1 поражение
США (женщины) - Германия (женщины) 1:0 США (женщины) - Япония (женщины) 1:0 Австралия (женщины) - США (женщины) 1:2 США (женщины) - Германия (женщины) 4:1
США (женщины) - Замбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Коста-Рика (жен) 0:0 США (женщины) - Мексика (жен) 1:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 3:0 США (женщины) - Южная Корея (жен) 4:0 США (женщины) - Китай (жен) 2:1 США (женщины) - Китай (жен) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 3:0 США (женщины) - Колумбия (женщины) 0:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 2:0 США (женщины) - ЮАР (жен) 3:0 Швеция (женщины) - США (женщины) 0:0 Португалия (женщины) - США (женщины) 0:0 США (женщины) - Нидерланды (женщины) 1:1 США (женщины) - Вьетнам (жен) 3:0 США (женщины) - Уэльс (женщины) 2:0

Результаты матчей

Бразилия (женщины)
США (женщины)

Точный счет

0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
1:0
2 раза 50%
3:0
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
4
1 раз 33%
1
2 раза 50%
3
1 раз 25%
4
1 раз 25%

Точный счет

0:1
2 раза 100%
1:2
1 раз 100%

Точное количество голов

1
2 раза 100%
2
1 раз 100%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
0:2
1 раз 20%
1:2
1 раз 20%
4:2
1 раз 20%
1:0
2 раза 40%
1:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

1
3 раза 60%
0
1 раз 20%
4
1 раз 20%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
3
1 раз 20%
4
1 раз 20%

Тоталы голов в матче

Бразилия (женщины)
США (женщины)

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1.5
2
2
1
2
2.5
2
2
1
2
3.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
1
0.5
Больше Меньше
1
4
1.5
3
2
1
4
2.5
2
3
1
4
3.5
1
4
1/4 финала
0 Франция (женщины)
1 Бразилия (женщины)
6 Испания (женщины)
4 Колумбия (женщины)
1 США (женщины)
0 Япония (женщины)
2 Канада (женщины)
4 Германия (женщины)
1/2 финала
4 Бразилия (женщины)
2 Испания (женщины)
1 США (женщины)
0 Германия (женщины)
Финал
Бразилия (женщины)
США (женщины)

Топ бомбардиров
Франция (женщины) Катото Мари-Антуанетт 5
Замбия (женщины) Barbra Banda 4
США (женщины) Пуг Мэллори 3
Германия (женщины) Шюллер Леа 3
США (женщины) Sophia Smith 3
Весь список

Топ нарушителей
Бразилия (женщины) Марта 1
Колумбия (женщины) Рамирес Майра 1
Замбия (женщины) Pauline Zulu 1
Весь список
  • Текстовая онлайн трансляция матча Бразилия (женщины) - США (женщины) от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 10 августа 2024, осталось 2 дня 2 часа 27 минут.



    До матча посетите наш раздел с прогнозами.

    • Прогнозы 47
    Бразилия (женщины) 72.3% (34)
    X 6.4% (3)
    США (женщины) 21.3% (10)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бразилия (женщины)
    Ничья
    США (женщины)
    4.80
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    3.15
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    1.98
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    Где смотреть матч Бразилия (женщины) - США (женщины) онлайн

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    Прогнозы на матч Бразилия (женщины) - США (женщины)

    Исход игры
    Бразилия (женщины)
    72.3% (34)
    Ничья
    6.4% (3)
    США (женщины)
    21.3% (10)
    Тотал 2.5
    Больше
    73.33% (33)
    Меньше
    26.67% (12)
    Обе команды забьют
    Да
    73.33% (33)
    Нет
    26.67% (12)
    Популярный счёт
    2:1 Бразилия (женщины)
    40.4% (19)
    2:0 Бразилия (женщины)
    14.9% (7)
    1:2 США (женщины)
    12.8% (6)
    3:1 Бразилия (женщины)
    8.5% (4)
    0:1 США (женщины)
    4.3% (2)
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    Бразилия (женщины)
    США (женщины)
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