Тур: 6. Стадион: Stadionul Clinceni. Главный судья: Flueran Nicusor
1:1
Второй тайм: 74'
0'
1:0
29' ГолДжеле Джордан
1:1
39' ГолMihnea Radulescu
50' Красная карточкаДжеле Джордан
64' Желтая карточкаПапп Пол
Ход матча
29'
39'
1:1
50'
64'
Владение мячом
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
17
Камара
Секу
38
Зима
Лукаш
4
Папп
Пол
23
Кейта
Тидьян
20
Ханка
Серджу
- Основной состав
-
12 Русу ДенисВратарь
-
15 Медина ПаолоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Камара СекуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Главный тренер: Adrian Mihalcea
- Основной состав
-
38 Зима ЛукашВратарь
-
24 РикардиньюЗащитник
-
4 Папп ПолЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Кейта ТидьянПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Ханка СерджуПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Эшану МихайВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Брату МариоПолузащитник
-
-
30 Ioan Tolea
-
-
36 Alin Botogan
-
-
99 Raul Bucur
-
71 David Ilie
-
-
Главный тренер: Мехмет Топал
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Униря Слобозия
Петролул Плоешти
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы
История матчей
Голы
Всего голов
1
1
Голов в среднем за матч
0.2
1
Среднее время на гол
450
90
Всего голов
6
9
Голов в среднем за матч
2
1.29
Среднее время на гол
45
70
Всего голов
7
10
Голов в среднем за матч
0.88
1.25
Тотал матчей
2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6
Среднее время на гол
102
72
Бомбардиры внутри турнира
Униря Слобозия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пурече Флориан
|1
|0.17
|Джеле Джордан
|1
|0.17
|Поспелов Дмитрий
|1
|0.17
|Andrei Dorobantu
|1
|0.17
|Filip Ilie
|1
|0.17
|Камара Секу
|0
|0
|Сербаника Даниел
|0
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бериша Альбин
|1
|0.17
|Тичу Валентин Константин
|1
|0.17
|Mihnea Radulescu
|1
|0.17
|Ханка Серджу
|0
|0
Карточки
Униря Слобозия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ariel Lopez1
|2
|0
|Поспелов Дмитрий
|2
|0
|Джеле Джордан
|0
|1
|Русу Денис
|1
|0
|Аганович Аднан
|1
|0
|Камара Секу
|1
|0
|Бэрбуц Кристиан
|1
|0
|Пурече Флориан
|1
|0
|Перяну Овидиу
|1
|0
|Медина Паоло
|1
|0
|Marius Antoche
|1
|0
|Constantin Adrian Toma
|1
|0
Петролул Плоешти
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ханка Серджу
|2
|0
|Кейта Тидьян
|2
|0
|Папп Пол
|1
|0
|Рикардинью XI
|1
|0
|Хужа Мариан Фернандо
|1
|0
|Ioan Tolea
|1
|0
Результаты матчей
Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
1
Волевые победы
0
0
Упущенные победы
2
1
Униря Слобозия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
2
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)
Сухие победы
1
0
Сухие поражения
2
1
Волевые победы
3
0
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90
Пропущено
3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Забито
2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90
Пропущено
7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90
Результаты последних матчей
Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0
Результаты матчей
Униря Слобозия
Петролул Плоешти
Точный счет
0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%
Точное количество голов
0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%
Точный счет
0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%
Точное количество голов
1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%
Точный счет
0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%
Точное количество голов
0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%
Тоталы голов в матче
Униря Слобозия
Петролул Плоешти
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
11
Больше Меньше
12
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
11
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
32
Больше Меньше
23
14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|5
|3
|2
|0
|8 - 3
|11
|2.
|5
|3
|2
|0
|7 - 3
|11
|3.
|5
|2
|3
|0
|7 - 4
|9
|4.
|5
|2
|2
|1
|13 - 8
|8
|5.
|5
|2
|2
|1
|7 - 6
|8
|6.
|5
|2
|1
|2
|10 - 9
|7
|7.
|1:1
|6
|1
|4
|1
|3 - 5
|7
|8.
|5
|1
|3
|1
|5 - 6
|6
|9.
|1:1
|6
|1
|3
|2
|5 - 8
|6
|10.
|4
|1
|2
|1
|6 - 7
|5
|11.
|5
|1
|2
|2
|4 - 6
|5
|12.
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|13.
|5
|1
|1
|3
|4 - 5
|4
|14.
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|15.
|5
|0
|4
|1
|6 - 7
|4
|16.
|4
|1
|0
|3
|4 - 6
|3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|2
|2
|0
|0
|8 - 2
|6
|2.
|4
|2
|0
|2
|8 - 7
|6
|3.
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|4.
|1:1
|3
|1
|2
|0
|1 - 0
|5
|5.
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|6.
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|8.
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|1
|1
|0
|0
|3 - 1
|3
|11.
|3
|1
|0
|2
|2 - 2
|3
|12.
|3
|0
|3
|0
|2 - 2
|3
|13.
|2
|0
|2
|0
|4 - 4
|2
|14.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|3 - 4
|2
|15.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|16.
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|3
|2
|1
|0
|6 - 3
|7
|2.
|3
|2
|1
|0
|4 - 1
|7
|3.
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|4.
|2
|1
|1
|0
|4 - 3
|4
|5.
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|6.
|1:1
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|7.
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|3
|0
|2
|1
|5 - 6
|2
|11.
|1:1
|3
|0
|2
|1
|2 - 5
|2
|12.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|13.
|1
|0
|1
|0
|2 - 2
|1
|14.
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|15.
|2
|0
|0
|2
|0 - 3
|0
|16.
|2
|0
|0
|2
|1 - 4
|0
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|4 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3