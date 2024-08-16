Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

66' Дмитрий Поспелов выиграл воздушное противоборство у Тудорие Александру

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Униря Слобозия

65' Медина Паоло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

64' Перяну Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Tidiane Keita выиграл воздушное противоборство у Камара Секу

61' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Перяну Овидиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Mihnea Radulescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновлен

50' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Джеле Джордан оказался удален с поля

49' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Униря Слобозия

48' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля