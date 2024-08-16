  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Румыния
  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Униря Слобозия
1:1
Второй тайм: 74'
Петролул Плоешти
0'
1:0
29' Гол
Джеле Джордан
1:1
39' Гол
Mihnea Radulescu
50' Красная карточка
Джеле Джордан
64' Желтая карточка
Папп Пол

Ход матча

29'
Джеле Джордан
(Поспелов Дмитрий)
1:0
39'
1:1
Mihnea Radulescu
50'
Джеле Джордан
 
56'
Christ Afalna
Пурече Флориан
 
56'
Gabriel Lazar
Аганович Аднан
 
61'
 
Nana Akosah-Bempah
Рикардинью
64'
 
Папп Пол
65'
Filip Ilie
Перяну Овидиу
 
68'
 
Сантос Фабрисио
Ханка Серджу
68'
 
Брату Марио
Mihnea Radulescu

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Униря Слобозия
Ничья
Петролул Плоешти
7.43
3.35
Реклама, betboom.ru
3.35
Реклама, pari.ru
Все Коэффициенты
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
11
Джеле
Джордан
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
Униря Слобозия
Петролул Плоешти

История личных встреч

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
ЛI
0:0
ЛI
3:1
ЛI
0:2
ЛI
1:1
ЛI
0:3
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
72

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.17
Джеле Джордан 1 0.17
Поспелов Дмитрий 1 0.17
Andrei Dorobantu 1 0.17
Filip Ilie 1 0.17
Камара Секу 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бериша Альбин 1 0.17
Тичу Валентин Константин 1 0.17
Mihnea Radulescu 1 0.17
Ханка Серджу 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 2 0
Поспелов Дмитрий 2 0
Джеле Джордан 0 1
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Медина Паоло 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Папп Пол 1 0
Рикардинью XI 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
100% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
0

Упущенные победы

2
1
Униря Слобозия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
50% (1)
50% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
Униря Слобозия
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
20% (1)
60% (3)
20% (1)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
60% (3)
40% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
80% (4)
20% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

2
1
1 В 1-м тайме 0
1 Во 2-м тайме 1
0 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
50%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
50%
1
100%
76-90

Пропущено

3
4
1 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 1
2 Не пропускали 1
0
0%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
33%
1
25%
31-45
1
33%
0
0%
46-60
1
33%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
3 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

4
2
3 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 1
1 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
1
25%
0
0%
16-30
2
50%
1
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
25%
1
50%
76-90

Пропущено

7
4
3 В 1-м тайме 2
4 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 1
4 Не пропускали 1
1
14%
1
25%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
29%
1
25%
31-45
2
29%
0
0%
46-60
2
29%
1
25%
61-75
0
0%
1
25%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
1 раз 50%
2:2
1 раз 50%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 50%
2
1 раз 50%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 50%
4:1
1 раз 50%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 50%
1
1 раз 50%

Точный счет

0:1
2 раза 40%
1:1
1 раз 20%
2:2
1 раз 20%
3:0
1 раз 20%
0:0
3 раза 60%
1:0
1 раз 20%
4:1
1 раз 20%

Точное количество голов

0
2 раза 40%
1
2 раза 40%
2
1 раз 20%
0
3 раза 60%
1
2 раза 40%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
1
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
1
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
3
2
0.5
Больше Меньше
2
3
1
4
1.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 5 3 2 0 8 - 3 11
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
5.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
6.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
7.
Петролул Плоешти
 1:1 6 1 4 1 3 - 5 7
8.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
Униря Слобозия
 1:1 6 1 3 2 5 - 8 6
10.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
11.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
12.
Глория Бузау
 5 1 2 2 5 - 8 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
2.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
3.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
4.
Петролул Плоешти
 1:1 3 1 2 0 1 - 0 5
5.
Университатя Крайова
 2 1 1 0 4 - 2 4
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Униря Слобозия
 1:1 3 0 2 1 3 - 4 2
15.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Глория Бузау
 3 1 1 1 3 - 5 4
6.
Униря Слобозия
 1:1 3 1 1 1 2 - 4 4
7.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
8.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
9.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
10.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
11.
Петролул Плоешти
 1:1 3 0 2 1 2 - 5 2
12.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 4 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список
  • Бонусы букмекеров
    Рейтинг лучших букмекеров Прогнозы
    • До матча
    • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadionul Clinceni. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
    Лучшие коэффициенты
    Униря Слобозия
    Ничья
    Петролул Плоешти
    7.43
    3.35
    Реклама, betboom.ru
    3.35
    Реклама, pari.ru
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Униря Слобозия 1:1 Петролул Плоешти онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен у этих букмекеров:

    Реклама, winline.ru

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать матч:

    Видеотрансляция

    Winline + Бесплатная ставка 3 000 рублей



    Реклама, fon.bet
    Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
    Униря Слобозия
    Петролул Плоешти
    Букмекеры
    1 🎮Бонус: 2 000 ₽ Отзывы (16) Обзор Играть
    2 Бонус: $100 Отзывы (20) Обзор Играть
    3 Бонус: 15 000 ₽ Отзывы (28) Обзор Играть




    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный