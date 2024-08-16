Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

92' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

91' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

91' Матч возобновлен

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [7] минут(а)

90' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

90' Матч остановлен

89' Медина Паоло создает голевую возможность для своего партнера по команде.

88' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

88' Дмитрий Поспелов ослабляет давление, выбив мяч.

88' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

87' Gabriel Lazar нанес удар головой, но Лукас Зима спокойно отбил мяч.

86' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на своей половине поля

82' Игрок из команды Униря Слобозия делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника

81' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

81' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

80' Папп Пол выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

80' Камара Секу создает голевую возможность для своего партнера по команде.

80' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

77' Сербаника Даниел плохо исполнил, что привело к голу для соперника.

77' Г О О О О Л - Тудорие Александру забивает с правой ноги!

77' Nana Akosah-Bempah создает голевую возможность для своего партнера по команде.

77' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

75' Lucian Dumitriu выиграл воздушное противоборство у Камара Секу

74' Lucian Dumitriu не смог попасть в створ ударом издали

74' Грозав Георге-Теодор создает голевую возможность для своего партнера по команде.

73' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Тудорие Александру нанес удар головой, но Денис Русу спокойно отбил мяч.

71' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

71' Дмитрий Поспелов из команды Униря Слобозия перехватывает навес, направленный в сторону штрафной.

70' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

69' Матч возобновлен

68' Перерыв для того, чтобы попить воду. Сегодня очень жарко, и игроки в время паузы стараются глотнуть воды.

67' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

67' Камара Секу выиграл воздушное противоборство у Lucian Dumitriu.

66' Петролул Плоешти совершает вбрасывание на половине поля противника

66' Дмитрий Поспелов выиграл воздушное противоборство у Тудорие Александру

65' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальный гол для Униря Слобозия

65' Медина Паоло навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

65' Матч возобновлен

64' Перяну Овидиу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

62' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

61' Tidiane Keita выиграл воздушное противоборство у Камара Секу

61' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля

59' Lucian Dumitriu выполняет отбор и завладевает мячом для своей команды.

59' Матч возобновится спорным мячом

58' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

58' Перяну Овидиу навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

57' Униря Слобозия идет вперед с потенциально опасной атакой.

57' Униря Слобозия совершает вбрасывание на половине поля противника

57' Матч возобновлен

55' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

55' Mihnea Radulescu оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

55' Ханка Серджу навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

53' Зима Лукаш взял и забрал мяч на выходе

51' Матч возобновлен

50' КРАСНАЯ КАРТОЧКА! - Из-за грубой игры Джеле Джордан оказался удален с поля

49' VAR - КАРТОЧКА! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, потенциальная карточка для игрока из Униря Слобозия

48' Папп Пол на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

48' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

47' Петролул Плоешти идет вперед с потенциально опасной атакой.

46' Униря Слобозия совершает вбрасывание на своей половине поля