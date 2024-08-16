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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Главный судья: Flueran Nicusor
Униря Слобозия
1:2
Конец матча
Петролул Плоешти
0'
1:0
29' Гол
Джеле Джордан
1:1
39' Гол
Mihnea Radulescu
50' Красная карточка
Джеле Джордан
64' Желтая карточка
Папп Пол
1:2
77' Гол
Тудорие Александру
90' Желтая карточка
Думитриу Лучан
90' Желтая карточка
Christ Afalna
90'+8
12
Русу
Денис
15
Медина
Паоло
6
Marius
Antoche
60
Поспелов
Дмитрий
29
Сербаника
Даниел
5
Ariel
Lopez1
20
Перяну
Овидиу
17
Камара
Секу
30
Пурече
Флориан
77
Аганович
Аднан
11
Джеле
Джордан
38
Зима
Лукаш
24
Рикардинью
XI
4
Папп
Пол
2
Хужа
Мариан
Фернандо
44
Думитриу
Лучан
23
Кейта
Тидьян
6
Юрю
Томми
17
Mihnea
Radulescu
20
Ханка
Серджу
7
Грозав
Георге-Теодор
19
Тудорие
Александру
Униря Слобозия
Петролул Плоешти

История личных встреч

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

12.5%
50%
37.5%
1 победа 4 ничьи 3 победы

История матчей

К
0:0
ЛI
0:0
ЛI
3:1
ЛI
0:2
ЛI
1:1
ЛI
0:3
ДА
1:1
ВД
2:2

Голы

Всего голов

1
1

Голов в среднем за матч

0.2
1

Среднее время на гол

450
90

Всего голов

6
9

Голов в среднем за матч

2
1.29

Среднее время на гол

45
70

Всего голов

7
10

Голов в среднем за матч

0.88
1.25

Тотал матчей

2.5
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
6
Больше 75%
Меньше 25%
2
3
Больше 38%
Меньше 63%
5
2
Больше 25%
Меньше 75%
6

Среднее время на гол

102
72

Бомбардиры внутри турнира

Униря Слобозия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пурече Флориан 1 0.17
Джеле Джордан 1 0.17
Поспелов Дмитрий 1 0.17
Andrei Dorobantu 1 0.17
Filip Ilie 1 0.17
Камара Секу 0 0
Сербаника Даниел 0 0
Петролул Плоешти
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тудорие Александру 1 0.17
Бериша Альбин 1 0.17
Тичу Валентин Константин 1 0.17
Mihnea Radulescu 1 0.17
Ханка Серджу 0 0
Nana Akosah-Bempah 0 0

Карточки

Униря Слобозия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ariel Lopez1 2 0
Поспелов Дмитрий 2 0
Джеле Джордан 0 1
Русу Денис 1 0
Аганович Аднан 1 0
Камара Секу 1 0
Бэрбуц Кристиан 1 0
Пурече Флориан 1 0
Перяну Овидиу 1 0
Медина Паоло 1 0
Christ Afalna 1 0
Marius Antoche 1 0
Constantin Adrian Toma 1 0
Петролул Плоешти
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ханка Серджу 2 0
Кейта Тидьян 2 0
Папп Пол 1 0
Рикардинью XI 1 0
Думитриу Лучан 1 0
Хужа Мариан Фернандо 1 0
Ioan Tolea 1 0

Результаты матчей

Униря Слобозия
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
33% (1)
67% (2)
Петролул Плоешти
100%
0 побед 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
100% (3)
0% (0)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
1

Волевые победы

0
1

Упущенные победы

3
1
Униря Слобозия
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Петролул Плоешти
50%
50%
1 победа 1 поражение
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (1)
33% (1)
33% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
0

Упущенные победы

2
1
Униря Слобозия
25%
75%
1 победа 3 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
50% (3)
33% (2)
Петролул Плоешти
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (4)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)

Сухие победы

1
0

Сухие поражения

2
1

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

5
2

Голы по времени матча

Забито

3
3
2 В 1-м тайме 1
1 Во 2-м тайме 2
1 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
1
33%
0
0%
16-30
1
33%
1
33%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
33%
2
67%
76-90

Пропущено

5
5
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 2
2 Пропускали первыми 2
3 Не пропускали 2
0
0%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
2
40%
1
20%
31-45
1
20%
0
0%
46-60
1
20%
1
20%
61-75
1
20%
1
20%
76-90

Забито

2
1
2 В 1-м тайме 1
0 Во 2-м тайме 0
1 Забивали первыми 1
4 Не забивали 5
0
0%
0
0%
1-15
1
50%
0
0%
16-30
1
50%
1
100%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

4
0
2 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 0
2 Пропускали первыми 0
2 Не пропускали 0
1
25%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
1
25%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

5
4
4 В 1-м тайме 2
1 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 1
2 Не забивали 3
0
0%
0
0%
1-15
2
40%
0
0%
16-30
2
40%
2
50%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
1
20%
2
50%
76-90

Пропущено

9
5
4 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 2
4 Пропускали первыми 2
5 Не пропускали 2
1
11%
1
20%
1-15
0
0%
1
20%
16-30
3
33%
1
20%
31-45
2
22%
0
0%
46-60
2
22%
1
20%
61-75
1
11%
1
20%
76-90

Результаты последних матчей

Униря Слобозия
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
ЧФР Клуж - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - УТА Арад 0:1 Германнштадт - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - ФКСБ 2:2
Фарул Констанца - Униря Слобозия 0:1 Униря Слобозия - Динамо Бухарест 1:1 Сепси - Униря Слобозия 1:1 Униря Слобозия - Виторул Селимбар 0:0 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 1:0 Чиксереда Меркуря-Чук - Униря Слобозия 0:1 Миовени - Униря Слобозия 0:1 Виторул Селимбар - Униря Слобозия 1:2 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Униря Слобозия 1:0 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 2:0 Униря Слобозия - Миовени 1:0 Униря Слобозия - Корвинул Хунедоара 3:1 Прогресул Спартак - Униря Слобозия 0:2 Униря Слобозия - Чиксереда Меркуря-Чук 0:1
Петролул Плоешти
(20 матчей)
25%
25%
50%
5 побед 5 ничьих 10 поражений
Петролул Плоешти - Университатя Клуж 0:0 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Петролул Плоешти - Рапид Бухарест 1:0 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 4:1
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Фенербахче - Петролул Плоешти 2:1 Германнштадт - Петролул Плоешти 0:1 Политехника Яссы - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - Оцелул Галац 2:1 Петролул Плоешти - Ботошани 1:2 Германнштадт - Петролул Плоешти 2:0 Петролул Плоешти - УТА Арад 1:1 Университатя Клуж - Петролул Плоешти 1:2 Петролул Плоешти - Волунтари 0:4 Динамо Бухарест - Петролул Плоешти 1:1 Петролул Плоешти - У Крайова 1948 1:0 Петролул Плоешти - Сепси 1:2 ФКСБ - Петролул Плоешти 1:0 Петролул Плоешти - Университатя Крайова 2:3 УТА Арад - Петролул Плоешти 1:0

Результаты матчей

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
2:2
1 раз 33%
0:0
2 раза 67%
1:0
1 раз 33%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%
0
2 раза 67%
1
1 раз 33%

Точный счет

0:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 33%
3:0
1 раз 33%
0:0
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
4:1
1 раз 33%

Точное количество голов

1
2 раза 67%
0
1 раз 33%
0
1 раз 33%
1
1 раз 33%
2
1 раз 33%

Точный счет

0:1
2 раза 33%
1:1
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
2:2
1 раз 17%
3:0
1 раз 17%
0:0
3 раза 50%
1:0
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%

Точное количество голов

1
3 раза 50%
0
2 раза 33%
2
1 раз 17%
0
3 раза 50%
1
2 раза 33%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Униря Слобозия
Петролул Плоешти

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
1
2
1
2
1.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
3
3
1
5
1.5
1
5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 3
Весь список
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