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  4. Суперлига 2024-2025
Тур: 6. Стадион: . Зрители: 8250 Главный судья: George Roman
Университатя Крайова
5:1
Конец матча
Глория Бузау
0'
19' Желтая карточка
Матуш Рикарду
32' Желтая карточка
Парадела Луис
1:0
35' Гол
Мальдонадо Дениль
2:0
45' Гол
Stefan Bana
49' Желтая карточка
Мальдонадо Дениль
52' Желтая карточка
Феррарессо Диего
3:0
63' Гол
Митрицэ Александру
3:1
67' Гол
Будеску Константин
4:1
73' Гол
Меквабишвили Анзор
77' Желтая карточка
Митрицэ Александру
5:1
84' Гол
Кэпэцынэ Михай
88' Желтая карточка
Добросавлевичи Алин
90'+4
21
Попеску
Лаурентиу
2
Влэдою
Штефан
3
Мальдонадо
Дениль
25
Сьерра
Грего
11
Банку
Никусор
8
Takuto
Oshima
5
Меквабишвили
Анзор
31
Stefan
Bana
28
Митрицэ
Александру
7
Парадела
Луис
19
Кольич
Элвир
39
Райлян
Дорин
87
Феррарессо
Диего
5
Турда
Григоре
21
Добросавлевичи
Алин
18
Robert
Salceanu
66
Ахматов
Расамбек
27
Чанаджия
Дарио
11
Тескан
Драгош
8
Daniel
Benzar
7
Думитру
Кристиан
9
Матуш
Рикарду
Университатя Крайова
Глория Бузау

История личных встреч

Университатя Крайова
Глория Бузау

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

7 матчей

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа

История матчей

ПЛ
2:0
ПЛ
0:2
ЛI
1:1
ДА
1:1
ДА
0:2
ДА
1:0
ДА
3:1

Голы

Всего голов

7
4

Голов в среднем за матч

1.4
1

Среднее время на гол

64
90

Всего голов

1
3

Голов в среднем за матч

0.5
1

Среднее время на гол

180
90

Всего голов

8
7

Голов в среднем за матч

1.14
1

Тотал матчей

2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6

Среднее время на гол

78
90

Бомбардиры внутри турнира

Университатя Крайова
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Митрицэ Александру 5 0.83
Парадела Луис 1 0.17
Меквабишвили Анзор 1 0.17
Stefan Bana 1 0.17
Зайков Джоко 1 0.17
Кольич Элвир 1 0.17
Кэпэцынэ Михай 1 0.17
Мальдонадо Дениль 1 0.17
Баярам Штефан 1 0.17
Хури Льес 0 0
Крецу Александру 0 0
Влэдою Штефан 0 0
Мора Карлос 0 0
Takuto Oshima 0 0
Глория Бузау
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матуш Рикарду 2 0.33
Будеску Константин 2 (1) 0.33
Тескан Драгош 1 0.17
Daniel Benzar 0 0
Пырвулеску Сергей 0 0
Vlad Prejmerean 0 0

Карточки

Университатя Крайова
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крецу Александру 2 1
Митрицэ Александру 3 0
Парадела Луис 3 0
Банку Никусор 1 0
Влэдою Штефан 1 0
Мальдонадо Дениль 1 0
Попеску Лаурентиу 1 0
Нчамаа Базилио 1 0
Баярам Штефан 1 0
Глория Бузау
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чанаджия Дарио 3 0
Добросавлевичи Алин 3 0
Матуш Рикарду 2 0
Турда Григоре 2 0
Robert Salceanu 2 0
Дандя Александру 1 0
Феррарессо Диего 1 0
Траоре Шейк 1 0
Думитру Кристиан 1 0
Тескан Драгош 1 0
Vlad Prejmerean 1 0
Tudor Calin 1 0

Результаты матчей

Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

0
0

Волевые победы

3
1

Упущенные победы

0
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

0
2

Упущенные победы

4
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Глория Бузау
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
 
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)

Сухие победы

0
0

Сухие поражения

1
0

Волевые победы

3
3

Упущенные победы

4
2

Голы по времени матча

Забито

9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90

Пропущено

3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90

Забито

4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90

Пропущено

1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Забито

13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90

Пропущено

4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90

Результаты последних матчей

Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1

Результаты матчей

Университатя Крайова
Глория Бузау

Точный счет

0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%

Точное количество голов

0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%

Точный счет

0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%

Точное количество голов

2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%

Точный счет

0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%

Точное количество голов

0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%

Тоталы голов в матче

Университатя Крайова
Глория Бузау

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
2
1
1.5
2
1
2.5
2
1
3.5
1
2
4.5

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
2
1
0.5
Больше Меньше
3
1
2
1
1.5
1
3

Средний тотал

0
Весь матч
0
0
В 1-м тайме
0
0
Во 2-м тайме
0

Индивидуальные тоталы

Больше Меньше
4
2
0.5
Больше Меньше
5
1
4
2
1.5
1
5
2
4
2.5
2
4
3.5
1
5
4.5
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 6 4 2 0 13 - 4 14
2.
Оцелул Галац
 5 3 2 0 7 - 3 11
3.
Университатя Клуж
 5 2 3 0 7 - 4 9
4.
Петролул Плоешти
 6 2 3 1 4 - 5 9
5.
Динамо Бухарест
 5 2 2 1 13 - 8 8
6.
Сепси
 5 2 2 1 7 - 6 8
7.
ЧФР Клуж
 5 2 1 2 10 - 9 7
8.
УТА Арад
 5 1 3 1 5 - 6 6
9.
ФКСБ
 4 1 2 1 6 - 7 5
10.
Германнштадт
 5 1 2 2 4 - 6 5
11.
Униря Слобозия
 6 1 2 3 5 - 9 5
12.
Глория Бузау
 6 1 2 3 6 - 13 5
13.
Фарул Констанца
 5 1 1 3 4 - 5 4
14.
Политехника Яссы
 5 1 1 3 4 - 7 4
15.
Рапид Бухарест
 5 0 4 1 6 - 7 4
16.
Ботошани
 4 1 0 3 4 - 6 3
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 9 - 3 7
2.
Динамо Бухарест
 2 2 0 0 8 - 2 6
3.
ЧФР Клуж
 4 2 0 2 8 - 7 6
4.
Германнштадт
 3 1 2 0 3 - 2 5
5.
Петролул Плоешти
 3 1 2 0 1 - 0 5
6.
Оцелул Галац
 2 1 1 0 1 - 0 4
7.
Политехника Яссы
 3 1 1 1 4 - 4 4
8.
Сепси
 3 1 1 1 3 - 3 4
9.
ФКСБ
 3 1 1 1 4 - 5 4
10.
Университатя Клуж
 1 1 0 0 3 - 1 3
11.
Фарул Констанца
 3 1 0 2 2 - 2 3
12.
УТА Арад
 3 0 3 0 2 - 2 3
13.
Рапид Бухарест
 2 0 2 0 4 - 4 2
14.
Глория Бузау
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Униря Слобозия
 3 0 1 2 3 - 5 1
16.
Ботошани
 1 0 0 1 2 - 3 0
Команда Матчи И В Н П Г О
1.
Оцелул Галац
 3 2 1 0 6 - 3 7
2.
Университатя Крайова
 3 2 1 0 4 - 1 7
3.
Университатя Клуж
 4 1 3 0 4 - 3 6
4.
Сепси
 2 1 1 0 4 - 3 4
5.
Униря Слобозия
 3 1 1 1 2 - 4 4
6.
Петролул Плоешти
 3 1 1 1 3 - 5 4
7.
Глория Бузау
 4 1 1 2 4 - 10 4
8.
УТА Арад
 2 1 0 1 3 - 4 3
9.
Ботошани
 3 1 0 2 2 - 3 3
10.
Рапид Бухарест
 3 0 2 1 2 - 3 2
11.
Динамо Бухарест
 3 0 2 1 5 - 6 2
12.
ЧФР Клуж
 1 0 1 0 2 - 2 1
13.
ФКСБ
 1 0 1 0 2 - 2 1
14.
Фарул Констанца
 2 0 1 1 2 - 3 1
15.
Политехника Яссы
 2 0 0 2 0 - 3 0
16.
Германнштадт
 2 0 0 2 1 - 4 0
  • — Выход в группу лидеров
  • — Выход в группу вылета

Топ бомбардиров
Университатя Крайова Митрицэ Александру 5 (1)
Динамо Бухарест Сельмани Астрит 3 (3)
Университатя Клуж Нистор Дан 3 (2)
Оцелул Галац Живулич Диего 3
Динамо Бухарест Dennis Politic 3
Весь список

Топ нарушителей
ЧФР Клуж Мохаммед Камара 1 3
Университатя Крайова Крецу Александру 1 2
ЧФР Клуж Дан Петреску 1 2
Глория Бузау Чанаджия Дарио 3
Глория Бузау Добросавлевичи Алин 3
Весь список
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