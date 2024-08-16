Тур: 6. Стадион: Ион Облеменко. Зрители: 8250 Главный судья: George Roman
5:1
Конец матча
0'
19' Желтая карточкаМатуш Рикарду
32' Желтая карточкаПарадела Луис
1:0
35' ГолМальдонадо Дениль
2:0
45' ГолStefan Bana
49' Желтая карточкаМальдонадо Дениль
52' Желтая карточкаФеррарессо Диего
3:0
63' ГолМитрицэ Александру
3:1
67' ГолБудеску Константин
4:1
73' ГолМеквабишвили Анзор
77' Желтая карточкаМитрицэ Александру
5:1
84' ГолКэпэцынэ Михай
88' Желтая карточкаДобросавлевичи Алин
90'+4
Ход матча
19'
32'
35'
45'
2:0
52'
63'
67'
73'
84'
5:1
Владение мячом
25
Сьерра
Грего
31
Stefan
Bana
19
Кольич
Элвир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Сьерра ГрегоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Stefan BanaПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Кольич ЭлвирНападающий
- Запасные игроки
-
33 Лунг СилвиуВратарь
-
26 Зайков ДжокоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Хури ЛьесПолузащитник
-
17 Мора Карлос
-
27 David Barbu
-
-
15 Juraj Badelj
-
Главный тренер: Константин Гылкэ
- Основной состав
-
39 Райлян ДоринВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Георге ИонПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
-
Главный тренер: Andrei Prepelita
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Университатя Крайова
Глория Бузау
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
7 матчей
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
28.6%
57.1%
14.3%
2 победы 4 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 1 победа
История матчей
Голы
Всего голов
7
4
Голов в среднем за матч
1.4
1
Среднее время на гол
64
90
Всего голов
1
3
Голов в среднем за матч
0.5
1
Среднее время на гол
180
90
Всего голов
8
7
Голов в среднем за матч
1.14
1
Тотал матчей
2.5
6
Больше 86%
Меньше 14%
1
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
1
Больше 14%
Меньше 86%
6
Среднее время на гол
78
90
Бомбардиры внутри турнира
Университатя Крайова
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Митрицэ Александру
|5
|0.83
|Парадела Луис
|1
|0.17
|Меквабишвили Анзор
|1
|0.17
|Stefan Bana
|1
|0.17
|Зайков Джоко
|1
|0.17
|Кольич Элвир
|1
|0.17
|Кэпэцынэ Михай
|1
|0.17
|Мальдонадо Дениль
|1
|0.17
|Баярам Штефан
|1
|0.17
|Хури Льес
|0
|0
|Крецу Александру
|0
|0
|Влэдою Штефан
|0
|0
|Мора Карлос
|0
|0
|Takuto Oshima
|0
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матуш Рикарду
|2
|0.33
|Будеску Константин
|2 (1)
|0.33
|Тескан Драгош
|1
|0.17
|Daniel Benzar
|0
|0
|Пырвулеску Сергей
|0
|0
|Vlad Prejmerean
|0
|0
Карточки
Университатя Крайова
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крецу Александру
|2
|1
|Митрицэ Александру
|3
|0
|Парадела Луис
|3
|0
|Банку Никусор
|1
|0
|Влэдою Штефан
|1
|0
|Мальдонадо Дениль
|1
|0
|Попеску Лаурентиу
|1
|0
|Нчамаа Базилио
|1
|0
|Баярам Штефан
|1
|0
Глория Бузау
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чанаджия Дарио
|3
|0
|Добросавлевичи Алин
|3
|0
|Матуш Рикарду
|2
|0
|Турда Григоре
|2
|0
|Robert Salceanu
|2
|0
|Дандя Александру
|1
|0
|Феррарессо Диего
|1
|0
|Траоре Шейк
|1
|0
|Думитру Кристиан
|1
|0
|Тескан Драгош
|1
|0
|Vlad Prejmerean
|1
|0
|Tudor Calin
|1
|0
Результаты матчей
Университатя Крайова
100%
2 победы 0 поражений
Первый тайм
33% (1)
67% (2)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
67% (2)
33% (1)
0% (0)
Глория Бузау
100%
1 победа 0 поражений
Первый тайм
100% (2)
0% (0)
0% (0)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
0% (0)
100% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
0
0
Волевые победы
3
1
Упущенные победы
0
1
Университатя Крайова
100%
0 побед 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
0% (0)
67% (2)
33% (1)
Глория Бузау
33.3%
66.7%
1 победа 2 поражения
Первый тайм
0% (0)
50% (2)
50% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
25% (1)
25% (1)
50% (2)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
0
2
Упущенные победы
4
1
Университатя Крайова
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
17% (1)
67% (4)
17% (1)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
33% (2)
50% (3)
17% (1)
Глория Бузау
50%
50%
2 победы 2 поражения
Первый тайм
33% (2)
33% (2)
33% (2)
Победы
Ничьи
Поражения
Второй тайм
17% (1)
17% (1)
67% (4)
Сухие победы
0
0
Сухие поражения
1
0
Волевые победы
3
3
Упущенные победы
4
2
Голы по времени матча
Забито
9
3
3 В 1-м тайме 1
6 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
33%
1
33%
31-45
1
11%
1
33%
46-60
3
33%
1
33%
61-75
2
22%
0
0%
76-90
Пропущено
3
11
1 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 3
2 Не пропускали 3
0
0%
1
9%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
1
33%
2
18%
31-45
0
0%
1
9%
46-60
1
33%
2
18%
61-75
1
33%
3
27%
76-90
Забито
4
2
1 В 1-м тайме 0
3 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
4 Не забивали 4
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
25%
0
0%
31-45
1
25%
0
0%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
50%
2
100%
76-90
Пропущено
1
3
0 В 1-м тайме 3
1 Во 2-м тайме 0
0 Пропускали первыми 2
1 Не пропускали 2
0
0%
2
67%
1-15
0
0%
1
33%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
100%
0
0%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Забито
13
5
4 В 1-м тайме 1
9 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 0
2 Не забивали 2
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
31%
1
20%
31-45
2
15%
1
20%
46-60
3
23%
1
20%
61-75
4
31%
2
40%
76-90
Пропущено
4
14
1 В 1-м тайме 8
3 Во 2-м тайме 6
0 Пропускали первыми 5
3 Не пропускали 5
0
0%
3
21%
1-15
0
0%
3
21%
16-30
1
25%
2
14%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
2
50%
2
14%
61-75
1
25%
3
21%
76-90
Результаты последних матчей
Университатя Крайова
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Сепси - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - Петролул Плоешти 0:0 Университатя Крайова - Марибор 3:2 ЧФР Клуж - Университатя Крайова 0:2
Марибор - Университатя Крайова 2:0 Университатя Крайова - УТА Арад 4:2 Германнштадт - Университатя Крайова 0:0 Санкт-Галлен - Университатя Крайова 2:1 Лудогорец - Университатя Крайова 4:1 Университатя Крайова - Легия 1:0 Пафос - Университатя Крайова 2:1 Университатя Крайова - Университатя Клуж 1:1 Университатя Крайова - Сепси 3:2 Фарул Констанца - Университатя Крайова 3:3 Университатя Крайова - ФКСБ 2:0 Рапид Бухарест - Университатя Крайова 1:2 Университатя Крайова - ЧФР Клуж 0:1 Сепси - Университатя Крайова 1:3 Университатя Крайова - Фарул Констанца 1:2 ФКСБ - Университатя Крайова 2:0
Глория Бузау
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Глория Бузау - Рапид Бухарест 1:1 Динамо Бухарест - Глория Бузау 4:1 Политехника Яссы - Глория Бузау 1:2 Глория Бузау - Сепси 1:2
Петролул Плоешти - Глория Бузау 0:0 Стяуа Бухарест - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Хебар Пазарджик 1:1 Радомлье - Глория Бузау 2:2 Олимпия Любляна - Глория Бузау 2:0 Рапид Бухарест - Глория Бузау 4:1 Чиксереда Меркуря-Чук - Глория Бузау 0:1 Глория Бузау - Униря Слобозия 3:0 Виторул Селимбар - Глория Бузау 2:1 Глория Бузау - Миовени 1:0 Глория Бузау - Корвинул Хунедоара 2:2 Глория Бузау - Чиксереда Меркуря-Чук 1:0 Униря Слобозия - Глория Бузау 1:1 Глория Бузау - Виторул Селимбар 0:0 Миовени - Глория Бузау 1:1 Корвинул Хунедоара - Глория Бузау 1:1
Результаты матчей
Университатя Крайова
Глория Бузау
Точный счет
0:0
1 раз 33%
4:2
1 раз 33%
5:1
1 раз 33%
1:1
1 раз 50%
1:2
1 раз 50%
Точное количество голов
0
1 раз 33%
4
1 раз 33%
5
1 раз 33%
1
2 раза 100%
Точный счет
0:0
1 раз 33%
0:2
1 раз 33%
1:2
1 раз 33%
0:0
1 раз 25%
1:2
1 раз 25%
4:1
1 раз 25%
5:1
1 раз 25%
Точное количество голов
2
2 раза 67%
0
1 раз 33%
1
2 раза 50%
0
1 раз 25%
2
1 раз 25%
Точный счет
0:0
2 раза 33%
0:2
1 раз 17%
1:2
1 раз 17%
4:2
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
1:2
2 раза 33%
0:0
1 раз 17%
1:1
1 раз 17%
4:1
1 раз 17%
5:1
1 раз 17%
Точное количество голов
0
2 раза 33%
2
2 раза 33%
4
1 раз 17%
5
1 раз 17%
1
4 раза 67%
0
1 раз 17%
2
1 раз 17%
Тоталы голов в матче
Университатя Крайова
Глория Бузау
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
21
21
21
12
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
21
Больше Меньше
31
21
13
Средний тотал
00
Весь матч
00
В 1-м тайме
00
Во 2-м тайме
Индивидуальные тоталы
Больше Меньше
42
Больше Меньше
51
42
15
24
24
15
- — Выход в группу лидеров
- — Выход в группу вылета
|Университатя Крайова
|Митрицэ Александру
|5 (1)
|Динамо Бухарест
|Сельмани Астрит
|3 (3)
|Университатя Клуж
|Нистор Дан
|3 (2)
|Оцелул Галац
|Живулич Диего
|3
|Динамо Бухарест
|Dennis Politic
|3
|ЧФР Клуж
|Мохаммед Камара
|1 3
|Университатя Крайова
|Крецу Александру
|1 2
|ЧФР Клуж
|Дан Петреску
|1 2
|Глория Бузау
|Чанаджия Дарио
|3
|Глория Бузау
|Добросавлевичи Алин
|3